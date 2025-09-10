Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Secretary Rubio's Call With Republic Of Cyprus Foreign Minister Kombos

2025-09-10 02:00:28

The below is attributable to Principal Deputy Spokesperson Tommy Pigott:

Secretary of State Marco Rubio spoke with Republic of Cyprus Foreign Minister Constantinos Kombos today to discuss shared priorities during the Republic of Cyprus’s January – June 2026 European Union Council Presidency.

