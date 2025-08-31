Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market

2025-08-31 02:05:17
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, August 31.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 70.7 manat ($41.5), or 1.3 percent, as observed at the conclusion of this week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 79.8 manat ($46.9), or 1.40 percent, compared to last week's figure, totaling 5,751 manat ($3,381).

Gold ounce value change

August 18

5,708 manat ($3,355)

August 25

5,720 manat ($3,362)

August 19

5,675 manat ($3,336)

August 26

5,742 manat ($3,375)

August 20

5,642 manat ($3,317)

August 27

5,737 manat ($3,372)

August 21

5,674 manat ($3,335)

August 28

5,763 manat ($3,388)

August 22

5,658 manat ($3,326)

August 29

5,794 manat ($3,406)

Average weekly rate

5,671 manat ($3,334)

Average weekly rate

5,751 manat ($3,381)

The price of an ounce of silver in Azerbaijan went up by 0.04 manat, or $0.02 (0.07 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 65.8 manat ($38.6), which is 2.3 percent, or 1.51 manat ($0.88), more than last week's figure.

Silver ounce value change

August 18

64.8 manat ($38)

August 25

65.9 manat ($38.7)

August 19

64.4 manat ($37.8)

August 26

66 manat ($38.8)

August 20

63.2 manat ($37.1)

August 27

65.3 manat ($38.3)

August 21

64.4 manat ($37.8)

August 28

65.8 manat ($38.6)

August 22

64.6 manat ($37.9)

August 29

66 manat ($38.8)

Average weekly rate

64.3 manat ($37.8)

Average weekly rate

65.8 manat ($38.6)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 4.19 manat ($2.46), or 0.2 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 29.5 manat, or $17.3 (1.3 percent), to 2,298 manat ($1,351) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

August 18

2,286 manat ($1,344)

August 25

2,306 manat ($1,355)

August 19

2,260 manat ($1,328)

August 26

2,289 manat ($1,345)

August 20

2,234 manat ($1,313)

August 27

2,301 manat ($1,352)

August 21

2,273 manat ($1,336)

August 28

2,292 manat ($1,347)

August 22

2,288 manat ($1,345)

August 29

2,302 manat ($1,353)

Average weekly rate

2,268 manat ($1,333)

Average weekly rate

2,298 manat ($1,351)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 22.8 manat ($13.4), or 1.2 percent. The weighted average price of an ounce of palladium declined by 19.2 manat ($11.2), or 1 percent, compared to last week, to 1,878 manat ($1,104).

Palladium ounce value change

August 18

1,909 manat ($1,122)

August 25

1,901 manat ($1,117)

August 19

1,898 manat ($1,115)

August 26

1,870 manat ($1,099)

August 20

1,882 manat ($1,106)

August 27

1,872 manat ($1,100)

August 21

1,892 manat ($1,112)

August 28

1,861 manat ($1,094)

August 22

1,897 manat ($1,115)

August 29

1,878 manat ($1,104)

Average weekly rate

1,896 manat ($1,114)

Average weekly rate

1,876 manat ($1,102)

