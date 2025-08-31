Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|
Gold ounce value change
|
August 18
|
5,708 manat ($3,355)
|
August 25
|
5,720 manat ($3,362)
|
August 19
|
5,675 manat ($3,336)
|
August 26
|
5,742 manat ($3,375)
|
August 20
|
5,642 manat ($3,317)
|
August 27
|
5,737 manat ($3,372)
|
August 21
|
5,674 manat ($3,335)
|
August 28
|
5,763 manat ($3,388)
|
August 22
|
5,658 manat ($3,326)
|
August 29
|
5,794 manat ($3,406)
|
Average weekly rate
|
5,671 manat ($3,334)
|
Average weekly rate
|
5,751 manat ($3,381)
The price of an ounce of silver in Azerbaijan went up by 0.04 manat, or $0.02 (0.07 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 65.8 manat ($38.6), which is 2.3 percent, or 1.51 manat ($0.88), more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
August 18
|
64.8 manat ($38)
|
August 25
|
65.9 manat ($38.7)
|
August 19
|
64.4 manat ($37.8)
|
August 26
|
66 manat ($38.8)
|
August 20
|
63.2 manat ($37.1)
|
August 27
|
65.3 manat ($38.3)
|
August 21
|
64.4 manat ($37.8)
|
August 28
|
65.8 manat ($38.6)
|
August 22
|
64.6 manat ($37.9)
|
August 29
|
66 manat ($38.8)
|
Average weekly rate
|
64.3 manat ($37.8)
|
Average weekly rate
|
65.8 manat ($38.6)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 4.19 manat ($2.46), or 0.2 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 29.5 manat, or $17.3 (1.3 percent), to 2,298 manat ($1,351) compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
August 18
|
2,286 manat ($1,344)
|
August 25
|
2,306 manat ($1,355)
|
August 19
|
2,260 manat ($1,328)
|
August 26
|
2,289 manat ($1,345)
|
August 20
|
2,234 manat ($1,313)
|
August 27
|
2,301 manat ($1,352)
|
August 21
|
2,273 manat ($1,336)
|
August 28
|
2,292 manat ($1,347)
|
August 22
|
2,288 manat ($1,345)
|
August 29
|
2,302 manat ($1,353)
|
Average weekly rate
|
2,268 manat ($1,333)
|
Average weekly rate
|
2,298 manat ($1,351)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 22.8 manat ($13.4), or 1.2 percent. The weighted average price of an ounce of palladium declined by 19.2 manat ($11.2), or 1 percent, compared to last week, to 1,878 manat ($1,104).
|
Palladium ounce value change
|
August 18
|
1,909 manat ($1,122)
|
August 25
|
1,901 manat ($1,117)
|
August 19
|
1,898 manat ($1,115)
|
August 26
|
1,870 manat ($1,099)
|
August 20
|
1,882 manat ($1,106)
|
August 27
|
1,872 manat ($1,100)
|
August 21
|
1,892 manat ($1,112)
|
August 28
|
1,861 manat ($1,094)
|
August 22
|
1,897 manat ($1,115)
|
August 29
|
1,878 manat ($1,104)
|
Average weekly rate
|
1,896 manat ($1,114)
|
Average weekly rate
|
1,876 manat ($1,102)
Legal Disclaimer:
