Embodied AI Research And Global Forecast Report 2025-2030 Market To Grow By Over $18.5 Billion With Softbank Robotics, ABB, Toyota, Kuka, Boston Dynamics, Robotis, And Yaskawa Electric Dominating
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|291
|Forecast Period
|2025 - 2030
|Estimated Market Value in 2025
|4.44 Billion
|Forecasted Market Value by 2030
|23.06 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|39.0%
|Regions Covered
|Global
Market Overview
Case Study Analysis
- Case Study 1: Stellantis Nv - Transforming Infotainment Testing with Comau's Ai-Powered Collaborative Robotics Case Study 2: Lovemark - Ai-Powered 3D Vision Transforms Halogen Leak Detection for Air Conditioner Production Case Study 3: Nexlam S.R.L. - Embracing Smart Welding Automation with Roboteco-Italargon's Tawers and Gwp
Market Dynamics
Drivers
- Advancements in Robotics and AI Integration to Enhance Machine Autonomy Increasing Demand for Human-Robot Interaction Growth of Smart Assistants and Service Robots in Consumer Markets Real-World Mobility with Embodied AI in Autonomous Systems
Restraints
- Ethical Dilemmas in Human-Robot Interactions Privacy Concerns in Public and Private Environments
Opportunities
- Expanding Applications in Healthcare and Elderly Care Transforming Industrial Automation with Embodied AI and Collaborative Robots Learning and Well-Being Through Educational and Social Robots Advancements in Military Capabilities Using Embodie1 AI in Tactical Operations
Challenges
- Data Scarcity in Collecting Real-World Training Sets Fragmentation in Standardized Platforms and Protocols
Pricing Analysis
- Average Selling Price of Embodied AI Robot Types, by Key Player, 2024 (USD) Pricing Range of Embodied AI Robot Types, by Key Player, 2024 Average Selling Price of Embodied AI Robot Types, by Region, 2021-2024 (USD)
Technology Analysis
Key Technologies
- Simultaneous Localization and Mapping (Slam) Reinforcement Learning (Rl) Sensor Fusion Computer Vision Natural Language Processing (Nlp)
Complementary Technologies
- Cloud Robotics Platforms Human-Machine Interfaces (Hmis) Simulation & Digital Twins
Adjacent Technologies
- Neuromorphic Computing Ar/Vr (Augmented & Virtual Reality)
Company Profiles
- Softbank Robotics Group Abb Toyota Motor Corporation Kuka Ag Boston Dynamics Robotis Co., Ltd. Yaskawa Electric Corporation Fanuc Corporation Tesla Agility Robotics Figure Sanctuary Cognitive Systems Corporation Hanson Robotics Ltd. 1X Technologies Engineai Shanghai Agibot Innovation Technology Co., Ltd. Anybotics Ghostrobotics Universal Robots A/S Bear Robotics, Inc. Apptronik Nuro, Inc. Unitree Robotics Wayve Fourier
For more information about this report visit [robots?w=4[robots?w=4
About is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.
Attachment
-
Global Embodied AI Market
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Bitget Lists NAORISUSDT Perpetual Futures With Up To 50X Leverage
- Ethereum Based Meme Coin PEPETO Raises Above $5.5M In Presale
- New FBS Analysis Highlights Liquidity Trends And Market Phases In Crypto
- Bit Origin Secures $500 Million Equity And Debt Facilities To Launch Dogecoin Treasury
- Alpen Public Testnet Launches Offering Peek At Bitcoin's Own Financial System
- Numerai Announces $1M Strategic Buyback Of NMR
CommentsNo comment