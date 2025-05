Paninindigan ng IUX sa Transparency at Seguridad ng Datos sa Trading

IUX ay tinitiyak ang seguridad ng data ng kostumer sa pamamagitan ng mahigpit na hakbang sa POI at POB na protektahan ang pondo at impormasyon ng kostumer.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire / -- Paninindigan ng IUX sa Transparency at Seguridad ng Datos sa Trading

Binibigyang-halaga ng IUX ang proteksyon ng personal na datos ng mga kostumer sa pamamagitan ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad para sa mga proseso ng beripikasyon Proof of Identity (POI) at Proof of Bank (POB). Tinitiyak ng mga hakbang na ito na maaasahan ng mga kostumer ang kaligtasan ng kanilang mga pondo at personal na impormasyon kapag sila ay nagdedeposito o nagbeberipika ng kanilang account.

Ligtas na Proseso ng Beripikasyon ng Pagkakakilanlan at Pagdedeposito

May malinaw na mga patakaran ang IUX hinggil sa pagdedeposito, kung saan tinatanggap lang ang mga transfer mula sa bank account na tugma sa nakarehistrong pangalan ng account ng kostumer. Bukod dito, ang mga dokumento ng POI at POB na ina-upload ng mga kostumer ay kailangang tumugma sa impormasyong ibinigay noong nagparehistro para matiyak ang ligtas na mga transaksyon.

Pagprotekta sa Datos ng Kostumer

Gumagamit ang IUX ng encryption technology at mga ligtas na channel ng paghahatid ng datos para maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access sa datos ng kostumer. Ang lahat ng personal na impormasyon ay nakaimbak sa mga server na may mataas na pamantayan sa seguridad at sumusunod sa mga internasyonal na protokol para maprotektahan ito.

Paghiwalay ng Pondo at Pagsunod sa mga Regulasyon

Nakahiwalay ang pondo ng mga kostumer sa mga account ng kompanya para matiyak na hindi ito magagamit sakaling magkaroon ng suliraning pampinansyal ang kompanya. Sumusunod din ang IUX sa mahigpit na mga regulasyong pampinansyal at pinangangasiwaan ng mga pinagkakatiwalaang regulatory body para matiyak ang pagsunod at seguridad.

Pagiging Kumpidensyal ng Personal na Impormasyon

Nakatuon ang IUX sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal at seguridad ng personal na impormasyon ng mga kostumer. Hindi ibabahagi ang personal na datos ng mga kostumer sa mga third party para sa marketing o anumang iba pang hindi awtorisadong layunin. Pangangasiwaan ang lahat ng datos ayon sa mga legal na pangangailangan at mahigpit na pamantayan sa etika.

Kongklusyon

Ang IUX ay patuloy na nakatuon sa transparency at seguridad sa trading, na naghahatid ng ligtas na kapaligiran para sa datos at pondo ng kostumer. Nang may nakalatag na mahigpit na mga pamamaraan at regular na ina-update na mga protokol na pampananalapi, maaaring magtiwala ang mga kustomer na protektado ang kanilang impormasyon sa pinakamataas na antas.

Para sa karagdagang impormasyon at balita, huwag mag-atubiling bisitahin ang opisyal na IUX Website.

