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THRIVE AND STRIVE AT ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM: THE ULTIMATE WELLNESS ESCAPR FOR CHILDREN
(MENAFN- BLJ Worldwide) QATAR, 27 APRIL 2025: ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM IS EXCITED TO INTRODUCE THREE NEW RETREATS AT DISCOVERY DESIGNED SPECIFICALLY FOR FAMILIES TO HELP THEM ACHIEVE THEIR WELLNESS GOALS. THE NEW RETREATS NAMED, FIT FOR LIFE (FIT4LIFE), THRIVE WITH CONFIDENCE, AND DIGITAL DETOX, EACH FOCUS ON A UNIQUE ASPECT OF WELLNESS, WITH A TAILORED APPROACH TO TACKLE AND OVERCOME EVERYDAY HABITS THAT IMPACT ACHIEVING OUR UTMOST POTENTIAL. THE RETREATS INCLUDE AN ABUNDANCE OF ACTIVITIES INCLUDING FITNESS WORKOUTS, STORYTELLING, MEDITATION AND ENGAGING WORKSHOPS, ALL COMBINED WITH WHOLESOME CUISINE OPTIONS, AND DOWNTIME TO ENJOY THE PLETHORA OF WELLNESS FACILITIES AVAILABLE AT ZULAL DISCOVERY.
THE DISCOVERY EXPERIENCE AT ZULAL WELLNESS RESORT STRIVES TO ENCOURAGE FAMILIES TO EXPLORE A RANGE OF TREATMENTS, THERAPIES, AND ACTIVITIES AIMED AT ENHANCING FAMILY BONDING AND INDIVIDUAL HEALTH. DISCOVER’’S TEAM OF EXPERTS OF WELLNESS PROFESSIONALS, AND CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS, HAVE STUDIED THE SOCIAL TRENDS, ACTIONS AND NEEDS OF YOUNG CHILDREN, TO SPECIALLY CURATE THESE THREE NEW RETREATS. THE RETREATS ARE DESIGNED NOT ONLY TO ADDRESS THE PHYSICAL WELLBEING OF YOUNGER GUESTS BUT ALSO TO NURTURE THEIR EMOTIONAL AND MENTAL HEALTH IN A SUPPORTIVE, FUN ENVIRONMENT.
MR. AMMAR SAMAD, GENERAL MANAGER AT ZULAL WELLNESS RESORT, COMMENTS ON THE INTRODUCTION OF THE NEW RETRE“TS: “AS THE WORLD BECOMES INCREASINGLY FAST-PACED AND DIGI’AL, WE’VE NOTICED THE GROWING NEED FOR CHILDREN TO RECONNECT WITH THE BASICS OF DISCOVERY, PLAY, AND WELLBEING. THESE RETREATS ARE DESIGNED TO PROVIDE FAMILIES WITH A UNIQUE OPPORTUNITY TO NURTURE THEIR’CHILDREN’S PHYSICAL, EMOTIONAL, AND MENTAL HEALTH, ALL WITHIN A HOLISTIC, SUPPORTIVE ENVIRONMENT. AT ZULAL, WE BELIEVE IN A BALANCED APPROACH TO WELLNESS, AND OUR NEW RETREATS AIM TO GIVE CHILDREN THE TOOLS TO DEVELOP HEALTHY HABITS FOR LIFE, ALONGSIDE THEIR FAMILIES.
AS THE LARGEST AND MOST IMMERSIVE WELLNESS DESTINATION IN THE MIDDLE EAST, ZULAL WELLNESS RESORT OFFERS EXPERT-LED PROGRAMMES, NOURISHING CUISINE INSPIRED BY LOCAL AND GLOBAL FLAVOURS, AND PERSONALISED CONSULTATIONS TO GUIDE EVERY FAMILY MEMBER ON THEIR INDIVIDUAL WELLNESS JOURNEY.
FIT FOR LIFE (FIT4LIFE)
THE FIT FOR LIFE PROGRAMME IS DESIGNED TO HELP CHILDREN DEVELOP LASTING FITNESS AND HEALTHY EATING HABITS. IT COMBINES EXPERT NUTRITION GUIDANCE WITH TAILORED WORKOUT PLANS, SETTING THE STAGE FOR AN ACTIVE LIFESTYLE. FAMILIES CAN ALSO ENJOY A VARIETY OF FITNESS ACTIVITIES TOGETHER, INCLUDING NATURE WALKS, FUN OBSTACLE COURSES, AND ENERGETIC ZUMBA SESSIONS.
RETREAT INCLUSIONS:
• CURATED FITNESS WORKOUTS MEETING EVERY CHILD’S GOALS AND FITNESS LEVEL
• PERSONALISED CONSULTATIONS WITH AN EXPERT NUTRITIONIST FOR BALANCED MEAL PLANS
• WELLNESS MEALS, NUTRIENT-RICH, FLAVOURFUL DISHES TO SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT
• ACCESS TO METABOLISM-BOOSTING ACTIVITIES AND FAMILY FITNESS CHALLENGES AT DISCOVERY OASIS
THRIVE WITH CONFIDENCE
THROUGH INTERACTIVE GAMES AND SKILL-BUILDING ACTIVITIES, THE THRIVE WITH CONFIDENCE RETREAT INVITES YOUNG GUESTS TO FOSTER HEALTHY COMMUNICATION, CREATIVITY, AND POSITIVE SELF-ESTEEM. FAMILIES CAN LOOK FORWARD TO SPENDING QUALITY TIME WITH THEIR CHILDREN TELLING STORIES, MAPPING ACHIEVEMENTS, AND ENGAGING IN RELAXING, ARTISTIC PROJECTS THAT SUPPORT THEIR EMOTIONAL WELLBEING.
RETREAT INCLUSIONS:
• CURATED ACTIVITIES AND WORKSHOPS, INCLUDING:
o SOCIAL SKILLS GAMES, ROLE-PLAYING, AND STORYTELLING
o GUIDED MEDITATION, BREATHING EXERCISES, AND NATURE JOURNALING
o CONFIDENCE-BOOSTING WORKSHOPS
o ART PROJECTS AND COMMUNICATION WORKSHOPS WITH PARENTS
DIGITAL DETOX
BEING GROUNDED IN THE JOY OF THE PRESENT IS AT THE CORE OF THE DIGITAL DETOX PROGRAMME. CHILDREN ARE ENCOURAGED TO SPEND TIME OFFLINE, RECONNECTING WITH THEMSELVES, THEIR FAMILIES AND NATURE THROUGH MINDFULNESS EXERCISES AND CREATIVE EXPRESSION. FAMILIES CARRY THE SERENITY OF THIS EXPERIENCE INTO DAILY LIFE, RECEIVING PERSONALISED GUIDANCE ON HOW TO BE MORE INTENTIONAL WITH THE USE OF TECHNOLOGY AT HOME.
RETREAT INCLUSIONS:
• EXPERT TIPS ON CREATING A BALANCED HOME ENVIRONMENT WITH MINIMAL DIGITAL DISTRACTIONS
• GUIDED MEDITATION, YOGA, AND BREATHING EXERCISES
• OUTDOOR ACTIVITIES, SUCH AS HIKING AND NATURE WALKS
• CREATIVE ACTIVITIES, SUCH AS ART THERAPY, JOURNALING, AND MUSIC ACTIVITIES
• DEDICATED DIGITAL-FREE ZONES WHERE TECHNOLOGY IS NOT ALLOWED
AS ONE OF THE FIRST RESORTS IN THE WORLD OFFERING DEDICATED FAMILY WELLNESS IMMERSIONS, ZULAL WELLNESS RESORT ENHANCES INTERGENERATIONAL CONNECTIONS AND INDIVIDUAL WELLBEING THROUGH ITS EXCLUSIVE KIDS ON US’ OFFER.* EMBARK ON A MULTI-GENERATIONAL JOURNEY WITH ADDITIONAL COMPLIMENTARY ROOM AND FREE DINING FOR UP TO TWO CHILDREN (UNDER 16), WHEN TWO ADULTS BOOK ONE ROOM AND A FULL RETREAT PACKAGE EACH.
THE THREE FAMILY RETREATS CAN BE ADDED TO ANY STAY FOR QAR980 PER KID PER STAY.
A ONE-NIGHT ZULAL DISCOVERY EXPLORE RETREAT* STARTS FROM QAR3,213 BASED ON TWO SHARING A DISCOVERY DELUXE ROOM.
EDITORS NOTES:
*TERMS AND CONDITIONS APPLY, VALID FOR STAYS UNTIL 31 DECEMBER 2025. PRICE INCLUDES THREE WELLNESS CUISINE MEALS PER DAY; INDIVIDUAL HEALTH AND WELLNESS CONSULTATION; PERSONALISED RETREAT PROGRAMME OF WELLNESS TREATMENTS AND THERAPIES; ACCESS TO WELLNESS CENTRE FACILITIES, GYM, AND DAILY ACTIVITY PROGRAMME; IN-ROOM WELLNESS MINIBAR; AND DAILY LAUNDRY OF THREE PIECES OF SPORTS ATTIRE PER GUEST.
THE DISCOVERY EXPERIENCE AT ZULAL WELLNESS RESORT STRIVES TO ENCOURAGE FAMILIES TO EXPLORE A RANGE OF TREATMENTS, THERAPIES, AND ACTIVITIES AIMED AT ENHANCING FAMILY BONDING AND INDIVIDUAL HEALTH. DISCOVER’’S TEAM OF EXPERTS OF WELLNESS PROFESSIONALS, AND CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS, HAVE STUDIED THE SOCIAL TRENDS, ACTIONS AND NEEDS OF YOUNG CHILDREN, TO SPECIALLY CURATE THESE THREE NEW RETREATS. THE RETREATS ARE DESIGNED NOT ONLY TO ADDRESS THE PHYSICAL WELLBEING OF YOUNGER GUESTS BUT ALSO TO NURTURE THEIR EMOTIONAL AND MENTAL HEALTH IN A SUPPORTIVE, FUN ENVIRONMENT.
MR. AMMAR SAMAD, GENERAL MANAGER AT ZULAL WELLNESS RESORT, COMMENTS ON THE INTRODUCTION OF THE NEW RETRE“TS: “AS THE WORLD BECOMES INCREASINGLY FAST-PACED AND DIGI’AL, WE’VE NOTICED THE GROWING NEED FOR CHILDREN TO RECONNECT WITH THE BASICS OF DISCOVERY, PLAY, AND WELLBEING. THESE RETREATS ARE DESIGNED TO PROVIDE FAMILIES WITH A UNIQUE OPPORTUNITY TO NURTURE THEIR’CHILDREN’S PHYSICAL, EMOTIONAL, AND MENTAL HEALTH, ALL WITHIN A HOLISTIC, SUPPORTIVE ENVIRONMENT. AT ZULAL, WE BELIEVE IN A BALANCED APPROACH TO WELLNESS, AND OUR NEW RETREATS AIM TO GIVE CHILDREN THE TOOLS TO DEVELOP HEALTHY HABITS FOR LIFE, ALONGSIDE THEIR FAMILIES.
AS THE LARGEST AND MOST IMMERSIVE WELLNESS DESTINATION IN THE MIDDLE EAST, ZULAL WELLNESS RESORT OFFERS EXPERT-LED PROGRAMMES, NOURISHING CUISINE INSPIRED BY LOCAL AND GLOBAL FLAVOURS, AND PERSONALISED CONSULTATIONS TO GUIDE EVERY FAMILY MEMBER ON THEIR INDIVIDUAL WELLNESS JOURNEY.
FIT FOR LIFE (FIT4LIFE)
THE FIT FOR LIFE PROGRAMME IS DESIGNED TO HELP CHILDREN DEVELOP LASTING FITNESS AND HEALTHY EATING HABITS. IT COMBINES EXPERT NUTRITION GUIDANCE WITH TAILORED WORKOUT PLANS, SETTING THE STAGE FOR AN ACTIVE LIFESTYLE. FAMILIES CAN ALSO ENJOY A VARIETY OF FITNESS ACTIVITIES TOGETHER, INCLUDING NATURE WALKS, FUN OBSTACLE COURSES, AND ENERGETIC ZUMBA SESSIONS.
RETREAT INCLUSIONS:
• CURATED FITNESS WORKOUTS MEETING EVERY CHILD’S GOALS AND FITNESS LEVEL
• PERSONALISED CONSULTATIONS WITH AN EXPERT NUTRITIONIST FOR BALANCED MEAL PLANS
• WELLNESS MEALS, NUTRIENT-RICH, FLAVOURFUL DISHES TO SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT
• ACCESS TO METABOLISM-BOOSTING ACTIVITIES AND FAMILY FITNESS CHALLENGES AT DISCOVERY OASIS
THRIVE WITH CONFIDENCE
THROUGH INTERACTIVE GAMES AND SKILL-BUILDING ACTIVITIES, THE THRIVE WITH CONFIDENCE RETREAT INVITES YOUNG GUESTS TO FOSTER HEALTHY COMMUNICATION, CREATIVITY, AND POSITIVE SELF-ESTEEM. FAMILIES CAN LOOK FORWARD TO SPENDING QUALITY TIME WITH THEIR CHILDREN TELLING STORIES, MAPPING ACHIEVEMENTS, AND ENGAGING IN RELAXING, ARTISTIC PROJECTS THAT SUPPORT THEIR EMOTIONAL WELLBEING.
RETREAT INCLUSIONS:
• CURATED ACTIVITIES AND WORKSHOPS, INCLUDING:
o SOCIAL SKILLS GAMES, ROLE-PLAYING, AND STORYTELLING
o GUIDED MEDITATION, BREATHING EXERCISES, AND NATURE JOURNALING
o CONFIDENCE-BOOSTING WORKSHOPS
o ART PROJECTS AND COMMUNICATION WORKSHOPS WITH PARENTS
DIGITAL DETOX
BEING GROUNDED IN THE JOY OF THE PRESENT IS AT THE CORE OF THE DIGITAL DETOX PROGRAMME. CHILDREN ARE ENCOURAGED TO SPEND TIME OFFLINE, RECONNECTING WITH THEMSELVES, THEIR FAMILIES AND NATURE THROUGH MINDFULNESS EXERCISES AND CREATIVE EXPRESSION. FAMILIES CARRY THE SERENITY OF THIS EXPERIENCE INTO DAILY LIFE, RECEIVING PERSONALISED GUIDANCE ON HOW TO BE MORE INTENTIONAL WITH THE USE OF TECHNOLOGY AT HOME.
RETREAT INCLUSIONS:
• EXPERT TIPS ON CREATING A BALANCED HOME ENVIRONMENT WITH MINIMAL DIGITAL DISTRACTIONS
• GUIDED MEDITATION, YOGA, AND BREATHING EXERCISES
• OUTDOOR ACTIVITIES, SUCH AS HIKING AND NATURE WALKS
• CREATIVE ACTIVITIES, SUCH AS ART THERAPY, JOURNALING, AND MUSIC ACTIVITIES
• DEDICATED DIGITAL-FREE ZONES WHERE TECHNOLOGY IS NOT ALLOWED
AS ONE OF THE FIRST RESORTS IN THE WORLD OFFERING DEDICATED FAMILY WELLNESS IMMERSIONS, ZULAL WELLNESS RESORT ENHANCES INTERGENERATIONAL CONNECTIONS AND INDIVIDUAL WELLBEING THROUGH ITS EXCLUSIVE KIDS ON US’ OFFER.* EMBARK ON A MULTI-GENERATIONAL JOURNEY WITH ADDITIONAL COMPLIMENTARY ROOM AND FREE DINING FOR UP TO TWO CHILDREN (UNDER 16), WHEN TWO ADULTS BOOK ONE ROOM AND A FULL RETREAT PACKAGE EACH.
THE THREE FAMILY RETREATS CAN BE ADDED TO ANY STAY FOR QAR980 PER KID PER STAY.
A ONE-NIGHT ZULAL DISCOVERY EXPLORE RETREAT* STARTS FROM QAR3,213 BASED ON TWO SHARING A DISCOVERY DELUXE ROOM.
EDITORS NOTES:
*TERMS AND CONDITIONS APPLY, VALID FOR STAYS UNTIL 31 DECEMBER 2025. PRICE INCLUDES THREE WELLNESS CUISINE MEALS PER DAY; INDIVIDUAL HEALTH AND WELLNESS CONSULTATION; PERSONALISED RETREAT PROGRAMME OF WELLNESS TREATMENTS AND THERAPIES; ACCESS TO WELLNESS CENTRE FACILITIES, GYM, AND DAILY ACTIVITY PROGRAMME; IN-ROOM WELLNESS MINIBAR; AND DAILY LAUNDRY OF THREE PIECES OF SPORTS ATTIRE PER GUEST.
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