Transaction in Own Shares The Company announces that on 08 January 2025 it had purchased a total of 295,750 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 161,450 102,400 31,900 Highest price paid (per ordinary share) 394.80p 388.00p 386.00p Lowest price paid (per ordinary share) 363.80p 364.20p 364.60p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 374.13p 370.36p 370.49p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 371,330,457 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 371,330,457.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 08/01/2025 16:28:23 GBp 1,351 364.60 XLON xeaNKbDqqc4 08/01/2025 16:28:23 GBp 421 364.60 BATE xeaNKbDqqc6 08/01/2025 16:28:23 GBp 374 364.60 BATE xeaNKbDqqc8 08/01/2025 16:28:23 GBp 240 364.60 BATE xeaNKbDqqcA 08/01/2025 16:28:22 GBp 478 364.60 XLON xeaNKbDqqXw 08/01/2025 16:25:28 GBp 244 364.80 BATE xeaNKbDqmYf 08/01/2025 16:25:26 GBp 101 364.80 XLON xeaNKbDqmio 08/01/2025 16:25:26 GBp 128 364.80 XLON xeaNKbDqmiq 08/01/2025 16:25:26 GBp 160 364.80 BATE xeaNKbDqmis 08/01/2025 16:25:08 GBp 298 365.00 XLON xeaNKbDqm6D 08/01/2025 16:25:08 GBp 363 365.00 XLON xeaNKbDqm6E 08/01/2025 16:25:08 GBp 166 365.00 CHIX xeaNKbDqm6G 08/01/2025 16:25:08 GBp 183 365.00 XLON xeaNKbDqm1f 08/01/2025 16:25:08 GBp 202 365.00 CHIX xeaNKbDqm1h 08/01/2025 16:25:08 GBp 732 365.00 BATE xeaNKbDqm1m 08/01/2025 16:25:08 GBp 575 365.00 XLON xeaNKbDqm1o 08/01/2025 16:25:05 GBp 349 365.00 BATE xeaNKbDqm8w 08/01/2025 16:24:47 GBp 101 365.00 XLON xeaNKbDqnZ0 08/01/2025 16:24:00 GBp 1,140 365.20 XLON xeaNKbDq@s@ 08/01/2025 16:24:00 GBp 17 365.20 XLON xeaNKbDq@s4 08/01/2025 16:24:00 GBp 294 365.20 CHIX xeaNKbDq@sB 08/01/2025 16:24:00 GBp 1,081 365.20 BATE xeaNKbDq@sD 08/01/2025 16:23:59 GBp 7 365.60 XLON xeaNKbDq@nC 08/01/2025 16:23:59 GBp 378 365.60 XLON xeaNKbDq@nE 08/01/2025 16:23:11 GBp 237 365.40 CHIX xeaNKbDq$me 08/01/2025 16:23:11 GBp 1,089 365.40 BATE xeaNKbDq$mg 08/01/2025 16:23:11 GBp 581 365.40 XLON xeaNKbDq$ma 08/01/2025 16:23:11 GBp 684 365.40 XLON xeaNKbDq$mc 08/01/2025 16:22:00 GBp 200 365.60 CHIX xeaNKbDqyUb 08/01/2025 16:21:41 GBp 362 365.60 CHIX xeaNKbDqzqP 08/01/2025 16:21:41 GBp 123 365.60 BATE xeaNKbDqzqR 08/01/2025 16:21:41 GBp 1,112 365.60 XLON xeaNKbDqzqT 08/01/2025 16:21:41 GBp 911 365.60 BATE xeaNKbDqzqV 08/01/2025 16:19:57 GBp 87 365.40 XLON xeaNKbDquqB 08/01/2025 16:19:57 GBp 905 365.60 XLON xeaNKbDquqD 08/01/2025 16:19:57 GBp 967 365.60 BATE xeaNKbDquqF 08/01/2025 16:19:57 GBp 176 365.60 CHIX xeaNKbDquqH 08/01/2025 16:19:57 GBp 199 365.60 CHIX xeaNKbDquqJ 08/01/2025 16:18:42 GBp 407 365.60 CHIX xeaNKbDqcXc 08/01/2025 16:18:42 GBp 99 365.60 BATE xeaNKbDqcXe 08/01/2025 16:18:42 GBp 1,009 365.60 BATE xeaNKbDqcXg 08/01/2025 16:18:36 GBp 424 365.60 XLON xeaNKbDqchQ 08/01/2025 16:18:36 GBp 710 365.80 XLON xeaNKbDqchS 08/01/2025 16:18:36 GBp 67 365.80 XLON xeaNKbDqchU 08/01/2025 16:16:09 GBp 278 363.80 XLON xeaNKbDqbBi 08/01/2025 16:16:09 GBp 419 364.00 XLON xeaNKbDqbBk 08/01/2025 16:15:22 GBp 26 364.20 BATE xeaNKbDqYSz 08/01/2025 16:15:22 GBp 228 364.20 BATE xeaNKbDqYS1 08/01/2025 16:15:22 GBp 257 364.20 XLON xeaNKbDqYS$ 08/01/2025 16:15:22 GBp 589 364.40 XLON xeaNKbDqYS3 08/01/2025 16:15:22 GBp 365 364.40 BATE xeaNKbDqYS5 08/01/2025 16:15:22 GBp 661 364.60 XLON xeaNKbDqYV3 08/01/2025 16:15:22 GBp 319 364.60 CHIX xeaNKbDqYV5 08/01/2025 16:15:22 GBp 307 364.60 BATE xeaNKbDqYV7 08/01/2025 16:14:30 GBp 268 364.80 CHIX xeaNKbDqWXb 08/01/2025 16:14:30 GBp 402 364.80 BATE xeaNKbDqWXd 08/01/2025 16:14:30 GBp 178 364.80 XLON xeaNKbDqWXZ 08/01/2025 16:14:30 GBp 632 364.80 XLON xeaNKbDqWXj 08/01/2025 16:14:19 GBp 835 364.80 BATE xeaNKbDqWfC 08/01/2025 16:13:02 GBp 317 365.00 XLON xeaNKbDqXKj 08/01/2025 16:12:10 GBp 340 365.20 XLON xeaNKbDqk4B 08/01/2025 16:12:10 GBp 192 365.20 BATE xeaNKbDqk4D 08/01/2025 16:12:10 GBp 565 365.40 XLON xeaNKbDqk4U 08/01/2025 16:12:10 GBp 319 365.40 BATE xeaNKbDqk7W 08/01/2025 16:12:10 GBp 706 365.60 BATE xeaNKbDqk7a 08/01/2025 16:12:10 GBp 1,250 365.60 XLON xeaNKbDqk7Y 08/01/2025 16:11:49 GBp 298 365.60 CHIX xeaNKbDqlak 08/01/2025 16:11:49 GBp 17 365.80 XLON xeaNKbDqlav 08/01/2025 16:11:49 GBp 3 365.80 XLON xeaNKbDqlax 08/01/2025 16:11:49 GBp 156 365.80 XLON xeaNKbDqlaz 08/01/2025 16:11:49 GBp 804 365.60 XLON xeaNKbDqla8 08/01/2025 16:11:49 GBp 290 365.60 CHIX xeaNKbDqlaA 08/01/2025 16:11:49 GBp 1,243 365.60 BATE xeaNKbDqlaC 08/01/2025 16:10:14 GBp 1,232 365.60 BATE xeaNKbDqjc2 08/01/2025 16:10:14 GBp 316 365.60 CHIX xeaNKbDqjc4 08/01/2025 16:08:20 GBp 690 364.60 XLON xeaNKbDqhz2 08/01/2025 16:07:44 GBp 142 364.60 CHIX xeaNKbDqejf 08/01/2025 16:07:41 GBp 421 364.60 XLON xeaNKbDqefD 08/01/2025 16:07:41 GBp 438 364.60 BATE xeaNKbDqefF 08/01/2025 16:07:41 GBp 518 364.60 XLON xeaNKbDqefH 08/01/2025 16:06:45 GBp 687 364.40 XLON xeaNKbDqfzF 08/01/2025 16:06:30 GBp 182 364.60 CHIX xeaNKbDqfAO 08/01/2025 16:06:30 GBp 182 364.60 BATE xeaNKbDqfAQ 08/01/2025 16:06:23 GBp 247 364.60 BATE xeaNKbDqfJd 08/01/2025 16:06:23 GBp 187 364.60 CHIX xeaNKbDqfJf 08/01/2025 16:04:43 GBp 223 364.20 XLON xeaNKbDqNPu 08/01/2025 16:04:16 GBp 152 364.60 XLON xeaNKbDqK@8 08/01/2025 16:04:16 GBp 138 364.60 BATE xeaNKbDqK@A 08/01/2025 16:04:12 GBp 253 364.80 XLON xeaNKbDqKxa 08/01/2025 16:04:09 GBp 231 364.80 BATE xeaNKbDqK4P 08/01/2025 16:04:09 GBp 580 365.00 XLON xeaNKbDqK4T 08/01/2025 16:04:09 GBp 528 365.00 BATE xeaNKbDqK4V 08/01/2025 16:04:09 GBp 194 365.00 CHIX xeaNKbDqK7X 08/01/2025 16:03:06 GBp 600 365.20 XLON xeaNKbDqLUJ 08/01/2025 16:03:06 GBp 291 365.20 CHIX xeaNKbDqLUL 08/01/2025 16:03:06 GBp 583 365.20 BATE xeaNKbDqLUN 08/01/2025 16:03:03 GBp 507 365.20 XLON xeaNKbDqIjd 08/01/2025 16:03:03 GBp 418 365.20 XLON xeaNKbDqIjf 08/01/2025 16:03:03 GBp 342 365.20 CHIX xeaNKbDqIjh 08/01/2025 16:03:03 GBp 1,019 365.20 BATE xeaNKbDqIjj 08/01/2025 16:03:03 GBp 114 365.20 BATE xeaNKbDqIjl 08/01/2025 16:00:31 GBp 369 365.20 BATE xeaNKbDqHrY 08/01/2025 16:00:31 GBp 244 365.20 XLON xeaNKbDqHrW 08/01/2025 16:00:14 GBp 441 365.20 BATE xeaNKbDqH5I 08/01/2025 16:00:03 GBp 305 365.40 XLON xeaNKbDqHGg 08/01/2025 16:00:03 GBp 357 365.40 BATE xeaNKbDqHGi 08/01/2025 16:00:01 GBp 385 365.60 XLON xeaNKbDqHJ1 08/01/2025 16:00:01 GBp 816 365.60 BATE xeaNKbDqHJ3 08/01/2025 15:59:20 GBp 367 365.80 XLON xeaNKbDqUJ4 08/01/2025 15:59:20 GBp 180 365.80 CHIX xeaNKbDqUJ6 08/01/2025 15:59:20 GBp 733 365.80 BATE xeaNKbDqUJ8 08/01/2025 15:59:20 GBp 838 366.00 XLON xeaNKbDqUJE 08/01/2025 15:59:20 GBp 672 366.00 BATE xeaNKbDqUJG 08/01/2025 15:59:20 GBp 260 366.00 CHIX xeaNKbDqUJI 08/01/2025 15:57:25 GBp 214 365.80 XLON xeaNKbDqTk@ 08/01/2025 15:56:49 GBp 478 366.00 XLON xeaNKbDqTRR 08/01/2025 15:56:49 GBp 236 366.00 BATE xeaNKbDqTRT 08/01/2025 15:56:49 GBp 352 366.00 BATE xeaNKbDqTRV 08/01/2025 15:56:44 GBp 246 366.20 XLON xeaNKbDqQcF 08/01/2025 15:56:44 GBp 410 366.40 XLON xeaNKbDqQcH 08/01/2025 15:56:44 GBp 334 366.40 CHIX xeaNKbDqQcJ 08/01/2025 15:56:44 GBp 500 366.60 XLON xeaNKbDqQcL 08/01/2025 15:56:44 GBp 313 366.40 BATE xeaNKbDqQcN 08/01/2025 15:56:44 GBp 481 366.60 CHIX xeaNKbDqQcP 08/01/2025 15:56:44 GBp 500 366.60 BATE xeaNKbDqQcR 08/01/2025 15:56:07 GBp 1,552 366.80 XLON xeaNKbDqQNq 08/01/2025 15:50:40 GBp 193 366.20 BATE xeaNKbDq3Vq 08/01/2025 15:50:39 GBp 320 366.40 BATE xeaNKbDq3Uw 08/01/2025 15:50:35 GBp 732 366.60 BATE xeaNKbDq0WO 08/01/2025 15:50:35 GBp 173 366.40 BATE xeaNKbDq0Zs 08/01/2025 15:50:35 GBp 302 366.60 BATE xeaNKbDq0YX 08/01/2025 15:50:35 GBp 167 366.60 XLON xeaNKbDq0ZO 08/01/2025 15:50:35 GBp 257 366.80 XLON xeaNKbDq0iY 08/01/2025 15:50:35 GBp 379 366.80 BATE xeaNKbDq0ie 08/01/2025 15:50:35 GBp 75 366.80 BATE xeaNKbDq0ig 08/01/2025 15:50:35 GBp 224 366.80 BATE xeaNKbDq0ii 08/01/2025 15:50:35 GBp 544 366.60 XLON xeaNKbDq0f8 08/01/2025 15:50:35 GBp 183 366.60 CHIX xeaNKbDq0fA 08/01/2025 15:50:35 GBp 290 366.60 BATE xeaNKbDq0fC 08/01/2025 15:50:35 GBp 1,242 366.80 XLON xeaNKbDq0fJ 08/01/2025 15:50:35 GBp 664 366.80 BATE xeaNKbDq0fL 08/01/2025 15:50:35 GBp 266 366.80 CHIX xeaNKbDq0fN 08/01/2025 15:47:11 GBp 311 366.80 CHIX xeaNKbDqAt1 08/01/2025 15:47:11 GBp 250 366.80 BATE xeaNKbDqAt9 08/01/2025 15:47:11 GBp 347 366.80 BATE xeaNKbDqAtB 08/01/2025 15:47:11 GBp 551 366.60 XLON xeaNKbDqAsp 08/01/2025 15:47:11 GBp 29 366.80 XLON xeaNKbDqAsq 08/01/2025 15:47:11 GBp 1,230 366.80 XLON xeaNKbDqAss 08/01/2025 15:47:11 GBp 287 366.60 BATE xeaNKbDqAnX 08/01/2025 15:47:11 GBp 263 366.60 CHIX xeaNKbDqAnZ 08/01/2025 15:47:11 GBp 347 366.60 XLON xeaNKbDqAnb 08/01/2025 15:47:11 GBp 293 366.80 XLON xeaNKbDqAnd 08/01/2025 15:47:11 GBp 500 366.80 XLON xeaNKbDqAnh 08/01/2025 15:47:11 GBp 657 366.80 BATE xeaNKbDqAnj 08/01/2025 15:47:11 GBp 497 366.80 CHIX xeaNKbDqAnl 08/01/2025 15:45:03 GBp 472 367.20 XLON xeaNKbDrswT 08/01/2025 15:45:03 GBp 86 367.20 XLON xeaNKbDrswV 08/01/2025 15:40:02 GBp 136 366.20 XLON xeaNKbDrnOl 08/01/2025 15:40:02 GBp 158 366.20 BATE xeaNKbDrnOn 08/01/2025 15:39:54 GBp 189 366.40 BATE xeaNKbDr@lH 08/01/2025 15:39:49 GBp 205 366.40 XLON xeaNKbDr@qD 08/01/2025 15:39:49 GBp 326 366.40 BATE xeaNKbDr@qF 08/01/2025 15:39:49 GBp 424 366.40 XLON xeaNKbDr@qR 08/01/2025 15:39:49 GBp 404 366.60 XLON xeaNKbDr@qT 08/01/2025 15:39:49 GBp 564 366.60 XLON xeaNKbDr@qV 08/01/2025 15:39:49 GBp 104 366.60 BATE xeaNKbDr@tb 08/01/2025 15:39:49 GBp 1,017 366.60 BATE xeaNKbDr@tX 08/01/2025 15:39:49 GBp 186 366.60 CHIX xeaNKbDr@tZ 08/01/2025 15:37:43 GBp 181 366.40 CHIX xeaNKbDrzfW 08/01/2025 15:36:29 GBp 64 366.60 XLON xeaNKbDrxdZ 08/01/2025 15:36:29 GBp 394 366.60 BATE xeaNKbDrxdb 08/01/2025 15:36:28 GBp 538 367.00 XLON xeaNKbDrxdQ 08/01/2025 15:36:28 GBp 360 366.80 XLON xeaNKbDrxdS 08/01/2025 15:36:28 GBp 103 366.80 XLON xeaNKbDrxdU 08/01/2025 15:36:28 GBp 1,247 366.80 XLON xeaNKbDrxcb 08/01/2025 15:36:28 GBp 225 366.80 CHIX xeaNKbDrxcc 08/01/2025 15:36:28 GBp 655 366.80 BATE xeaNKbDrxce 08/01/2025 15:36:28 GBp 677 367.00 BATE xeaNKbDrxcl 08/01/2025 15:36:28 GBp 324 367.00 CHIX xeaNKbDrxcn 08/01/2025 15:32:05 GBp 162 366.80 XLON xeaNKbDrbu8 08/01/2025 15:32:05 GBp 343 366.80 BATE xeaNKbDrbuA 08/01/2025 15:32:05 GBp 306 367.00 XLON xeaNKbDrbxY 08/01/2025 15:32:05 GBp 164 367.00 BATE xeaNKbDrbxg 08/01/2025 15:32:05 GBp 509 367.20 XLON xeaNKbDrbxi 08/01/2025 15:32:05 GBp 1,162 367.40 XLON xeaNKbDrbxk 08/01/2025 15:32:05 GBp 213 367.20 CHIX xeaNKbDrbxm 08/01/2025 15:32:05 GBp 272 367.20 BATE xeaNKbDrbxo 08/01/2025 15:32:05 GBp 306 367.40 CHIX xeaNKbDrbxq 08/01/2025 15:32:05 GBp 623 367.40 BATE xeaNKbDrbxs 08/01/2025 15:30:01 GBp 1,025 367.60 XLON xeaNKbDrW6c 08/01/2025 15:30:01 GBp 212 367.60 CHIX xeaNKbDrW6e 08/01/2025 15:26:14 GBp 299 365.40 BATE xeaNKbDrjIn 08/01/2025 15:26:12 GBp 18 365.40 BATE xeaNKbDrjTc 08/01/2025 15:26:10 GBp 225 365.40 XLON xeaNKbDrjVJ 08/01/2025 15:26:10 GBp 236 365.60 BATE xeaNKbDrjVL 08/01/2025 15:26:10 GBp 138 365.60 CHIX xeaNKbDrjVN 08/01/2025 15:26:10 GBp 374 365.60 XLON xeaNKbDrjVP 08/01/2025 15:26:10 GBp 856 365.80 XLON xeaNKbDrjVR 08/01/2025 15:26:10 GBp 393 365.80 BATE xeaNKbDrjVT 08/01/2025 15:26:10 GBp 88 365.80 CHIX xeaNKbDrjVV 08/01/2025 15:26:10 GBp 113 365.80 CHIX xeaNKbDrjUX 08/01/2025 15:26:02 GBp 182 366.00 BATE xeaNKbDrgqw 08/01/2025 15:26:02 GBp 860 366.00 XLON xeaNKbDrgq1 08/01/2025 15:26:02 GBp 128 366.00 CHIX xeaNKbDrgq3 08/01/2025 15:26:02 GBp 234 366.00 CHIX xeaNKbDrgq5 08/01/2025 15:26:02 GBp 301 366.00 BATE xeaNKbDrgq7 08/01/2025 15:26:02 GBp 250 366.00 BATE xeaNKbDrgq9 08/01/2025 15:20:54 GBp 129 366.20 BATE xeaNKbDrL8G 08/01/2025 15:20:54 GBp 86 366.20 BATE xeaNKbDrL8I 08/01/2025 15:20:52 GBp 283 366.40 XLON xeaNKbDrLLI 08/01/2025 15:20:52 GBp 168 366.60 XLON xeaNKbDrLLN 08/01/2025 15:20:52 GBp 239 366.40 XLON xeaNKbDrLLP 08/01/2025 15:20:52 GBp 333 366.40 BATE xeaNKbDrLKX 08/01/2025 15:20:52 GBp 282 366.20 XLON xeaNKbDrLKa 08/01/2025 15:20:52 GBp 470 366.40 XLON xeaNKbDrLKc 08/01/2025 15:20:52 GBp 225 366.40 CHIX xeaNKbDrLKe 08/01/2025 15:20:52 GBp 371 366.40 BATE xeaNKbDrLKg 08/01/2025 15:20:52 GBp 169 366.60 XLON xeaNKbDrLKi 08/01/2025 15:20:52 GBp 906 366.60 XLON xeaNKbDrLKk 08/01/2025 15:20:52 GBp 47 366.60 BATE xeaNKbDrLKm 08/01/2025 15:20:52 GBp 802 366.60 BATE xeaNKbDrLKo 08/01/2025 15:20:52 GBp 302 366.60 CHIX xeaNKbDrLKq 08/01/2025 15:20:52 GBp 24 366.60 CHIX xeaNKbDrLKs 08/01/2025 15:16:41 GBp 175 366.20 XLON xeaNKbDrSkv 08/01/2025 15:16:41 GBp 254 366.40 XLON xeaNKbDrSkw 08/01/2025 15:16:41 GBp 38 366.40 BATE xeaNKbDrSk$ 08/01/2025 15:16:41 GBp 250 366.40 BATE xeaNKbDrSk1 08/01/2025 15:16:41 GBp 151 366.40 XLON xeaNKbDrSk8 08/01/2025 15:16:41 GBp 153 366.40 BATE xeaNKbDrSkA 08/01/2025 15:16:41 GBp 221 366.60 XLON xeaNKbDrSkV 08/01/2025 15:16:41 GBp 255 366.60 BATE xeaNKbDrSfX 08/01/2025 15:16:41 GBp 192 366.60 CHIX xeaNKbDrSfZ 08/01/2025 15:16:31 GBp 82 366.80 BATE xeaNKbDrS51 08/01/2025 15:16:31 GBp 503 366.80 BATE xeaNKbDrS53 08/01/2025 15:15:27 GBp 328 366.60 BATE xeaNKbDrQtR 08/01/2025 15:15:27 GBp 39 366.60 BATE xeaNKbDrQn1 08/01/2025 15:15:25 GBp 431 366.80 BATE xeaNKbDrQ$y 08/01/2025 15:15:13 GBp 146 367.00 BATE xeaNKbDrQ8i 08/01/2025 15:15:13 GBp 135 367.20 XLON xeaNKbDrQ8@ 08/01/2025 15:15:13 GBp 245 367.20 BATE xeaNKbDrQ80 08/01/2025 15:15:13 GBp 203 367.40 XLON xeaNKbDrQ89 08/01/2025 15:15:13 GBp 280 367.40 BATE xeaNKbDrQ8B 08/01/2025 15:15:13 GBp 280 367.40 BATE xeaNKbDrQ8D 08/01/2025 15:15:13 GBp 474 367.60 XLON xeaNKbDrQ8K 08/01/2025 15:15:13 GBp 258 367.60 BATE xeaNKbDrQ8M 08/01/2025 15:15:13 GBp 346 367.60 BATE xeaNKbDrQ8O 08/01/2025 15:15:13 GBp 156 367.60 CHIX xeaNKbDrQ8Q 08/01/2025 15:13:42 GBp 601 367.40 BATE xeaNKbDrPc2 08/01/2025 15:13:34 GBp 228 367.80 XLON xeaNKbDrPzo 08/01/2025 15:13:34 GBp 106 367.80 BATE xeaNKbDrPzq 08/01/2025 15:13:34 GBp 224 367.80 BATE xeaNKbDrPzs 08/01/2025 15:13:32 GBp 500 368.00 BATE xeaNKbDrP$b 08/01/2025 15:13:32 GBp 14 368.00 BATE xeaNKbDrP$Z 08/01/2025 15:13:32 GBp 36 368.00 BATE xeaNKbDrP$d 08/01/2025 15:13:32 GBp 434 368.00 XLON xeaNKbDrP$X 08/01/2025 15:13:32 GBp 981 368.20 XLON xeaNKbDrP$8 08/01/2025 15:13:32 GBp 237 368.20 CHIX xeaNKbDrP$A 08/01/2025 15:13:32 GBp 993 368.20 BATE xeaNKbDrP$F 08/01/2025 15:13:32 GBp 993 368.20 XLON xeaNKbDrP@h 08/01/2025 15:13:32 GBp 289 368.20 CHIX xeaNKbDrP@j 08/01/2025 15:13:32 GBp 611 368.20 BATE xeaNKbDrP@l 08/01/2025 15:10:05 GBp 356 368.40 XLON xeaNKbDr2yl 08/01/2025 15:10:05 GBp 176 368.40 CHIX xeaNKbDr2yn 08/01/2025 15:10:05 GBp 396 368.40 BATE xeaNKbDr2yp 08/01/2025 15:10:04 GBp 294 368.60 XLON xeaNKbDr2$P 08/01/2025 15:10:04 GBp 68 368.60 CHIX xeaNKbDr2$R 08/01/2025 15:10:04 GBp 68 368.60 CHIX xeaNKbDr2$T 08/01/2025 15:10:04 GBp 158 368.60 CHIX xeaNKbDr2$V 08/01/2025 15:10:03 GBp 22 368.80 XLON xeaNKbDr2@@ 08/01/2025 15:10:03 GBp 37 368.80 XLON xeaNKbDr2@0 08/01/2025 15:10:03 GBp 278 368.80 XLON xeaNKbDr2@2 08/01/2025 15:10:03 GBp 63 368.80 XLON xeaNKbDr2@4 08/01/2025 15:10:03 GBp 600 368.80 XLON xeaNKbDr2@6 08/01/2025 15:10:03 GBp 148 368.80 XLON xeaNKbDr2@v 08/01/2025 15:10:03 GBp 12 368.80 XLON xeaNKbDr2@w 08/01/2025 15:10:03 GBp 111 368.80 XLON xeaNKbDr2@y 08/01/2025 15:10:03 GBp 659 368.60 BATE xeaNKbDr2@H 08/01/2025 15:10:03 GBp 167 368.80 XLON xeaNKbDr2@N 08/01/2025 15:10:03 GBp 167 368.80 XLON xeaNKbDr2vb 08/01/2025 15:08:36 GBp 249 368.60 CHIX xeaNKbDr0n2 08/01/2025 15:07:30 GBp 825 368.80 XLON xeaNKbDr11S 08/01/2025 15:07:30 GBp 587 368.60 BATE xeaNKbDr10f 08/01/2025 15:07:30 GBp 69 368.80 XLON xeaNKbDr10h 08/01/2025 15:07:30 GBp 67 368.60 XLON xeaNKbDr10j 08/01/2025 15:07:30 GBp 320 368.60 XLON xeaNKbDr105 08/01/2025 15:07:30 GBp 732 368.80 XLON xeaNKbDr107 08/01/2025 15:07:30 GBp 470 368.80 CHIX xeaNKbDr109 08/01/2025 15:07:30 GBp 594 368.80 BATE xeaNKbDr10B 08/01/2025 15:02:06 GBp 215 368.40 CHIX xeaNKbDr8QL 08/01/2025 15:02:06 GBp 34 368.60 XLON xeaNKbDr8QN 08/01/2025 15:02:06 GBp 250 368.60 XLON xeaNKbDr8QP 08/01/2025 15:02:06 GBp 1,008 368.60 BATE xeaNKbDr8QR 08/01/2025 15:02:04 GBp 652 368.80 XLON xeaNKbDr9Zi 08/01/2025 15:00:03 GBp 164 368.80 XLON xeaNKbDsqax 08/01/2025 14:59:54 GBp 161 369.00 XLON xeaNKbDsqst 08/01/2025 14:59:54 GBp 83 368.80 XLON xeaNKbDsqsv 08/01/2025 14:59:54 GBp 325 369.00 XLON xeaNKbDsqs4 08/01/2025 14:59:54 GBp 228 369.00 BATE xeaNKbDsqs6 08/01/2025 14:59:54 GBp 182 369.20 XLON xeaNKbDsqnJ 08/01/2025 14:59:54 GBp 325 369.20 BATE xeaNKbDsqnL 08/01/2025 14:59:54 GBp 143 369.20 CHIX xeaNKbDsqnN 08/01/2025 14:59:39 GBp 276 369.20 XLON xeaNKbDsq10 08/01/2025 14:59:39 GBp 228 369.20 BATE xeaNKbDsq12 08/01/2025 14:59:39 GBp 140 369.20 CHIX xeaNKbDsq14 08/01/2025 14:59:39 GBp 340 369.20 XLON xeaNKbDsq16 08/01/2025 14:59:29 GBp 182 369.40 BATE xeaNKbDsqIk 08/01/2025 14:59:29 GBp 182 369.40 CHIX xeaNKbDsqIm 08/01/2025 14:58:48 GBp 494 369.00 XLON xeaNKbDsrK$ 08/01/2025 14:58:48 GBp 522 369.00 BATE xeaNKbDsrK1 08/01/2025 14:58:48 GBp 375 369.00 CHIX xeaNKbDsrK3 08/01/2025 14:58:26 GBp 567 369.00 XLON xeaNKbDsor0 08/01/2025 14:58:19 GBp 81 369.20 XLON xeaNKbDsooX 08/01/2025 14:58:19 GBp 237 369.20 XLON xeaNKbDsopV 08/01/2025 14:58:18 GBp 268 369.20 XLON xeaNKbDsoo7 08/01/2025 14:58:18 GBp 51 369.20 XLON xeaNKbDsoo9 08/01/2025 14:57:59 GBp 4 368.60 XLON xeaNKbDsoMj 08/01/2025 14:54:11 GBp 148 367.20 XLON xeaNKbDsygp 08/01/2025 14:54:01 GBp 206 367.40 BATE xeaNKbDsyDL 08/01/2025 14:54:01 GBp 206 367.40 BATE xeaNKbDsyDN 08/01/2025 14:54:01 GBp 217 367.40 BATE xeaNKbDsyDP 08/01/2025 14:54:01 GBp 213 367.40 XLON xeaNKbDsyDT 08/01/2025 14:53:49 GBp 992 367.60 BATE xeaNKbDsyVv 08/01/2025 14:53:49 GBp 434 367.40 XLON xeaNKbDsyVy 08/01/2025 14:53:49 GBp 573 367.60 XLON xeaNKbDsyV@ 08/01/2025 14:53:49 GBp 419 367.60 XLON xeaNKbDsyV0 08/01/2025 14:53:49 GBp 138 367.60 CHIX xeaNKbDsyV2 08/01/2025 14:53:49 GBp 79 367.60 CHIX xeaNKbDsyV4 08/01/2025 14:53:49 GBp 514 367.60 BATE xeaNKbDsyV6 08/01/2025 14:52:13 GBp 518 367.80 BATE xeaNKbDsxnH 08/01/2025 14:52:08 GBp 219 367.80 CHIX xeaNKbDsxvI 08/01/2025 14:52:08 GBp 567 367.80 XLON xeaNKbDsxvK 08/01/2025 14:52:08 GBp 114 367.80 CHIX xeaNKbDsxvM 08/01/2025 14:52:08 GBp 258 367.80 BATE xeaNKbDsxvO 08/01/2025 14:52:08 GBp 258 367.80 BATE xeaNKbDsxvQ 08/01/2025 14:50:19 GBp 136 368.00 BATE xeaNKbDscsh 08/01/2025 14:50:10 GBp 708 368.20 XLON xeaNKbDscui 08/01/2025 14:50:10 GBp 400 368.20 XLON xeaNKbDscuk 08/01/2025 14:50:09 GBp 69 368.60 XLON xeaNKbDscwb 08/01/2025 14:50:09 GBp 360 368.60 XLON xeaNKbDscwd 08/01/2025 14:50:09 GBp 58 368.60 XLON xeaNKbDscwf 08/01/2025 14:50:09 GBp 946 368.60 XLON xeaNKbDscwh 08/01/2025 14:50:09 GBp 643 368.80 XLON xeaNKbDscwX 08/01/2025 14:50:09 GBp 600 368.60 XLON xeaNKbDscwZ 08/01/2025 14:50:09 GBp 343 368.20 CHIX xeaNKbDscwn 08/01/2025 14:50:09 GBp 226 368.20 BATE xeaNKbDscwp 08/01/2025 14:50:09 GBp 500 368.40 CHIX xeaNKbDscwr 08/01/2025 14:50:09 GBp 518 368.40 BATE xeaNKbDscwt 08/01/2025 14:50:08 GBp 238 368.80 XLON xeaNKbDsc6k 08/01/2025 14:49:20 GBp 309 368.80 CHIX xeaNKbDsdMx 08/01/2025 14:49:19 GBp 109 368.60 XLON xeaNKbDsdGk 08/01/2025 14:49:19 GBp 243 368.60 XLON xeaNKbDsdGm 08/01/2025 14:43:00 GBp 334 366.80 XLON xeaNKbDsj7n 08/01/2025 14:43:00 GBp 112 366.80 BATE xeaNKbDsj7p 08/01/2025 14:42:51 GBp 69 366.80 BATE xeaNKbDsj8G 08/01/2025 14:42:51 GBp 438 366.80 BATE xeaNKbDsj8I 08/01/2025 14:42:51 GBp 403 366.80 XLON xeaNKbDsj8E 08/01/2025 14:42:20 GBp 339 366.80 BATE xeaNKbDsg57 08/01/2025 14:42:20 GBp 340 367.00 XLON xeaNKbDsg41 08/01/2025 14:42:20 GBp 250 367.00 XLON xeaNKbDsg43 08/01/2025 14:42:20 GBp 305 367.00 XLON xeaNKbDsg45 08/01/2025 14:42:20 GBp 695 367.00 BATE xeaNKbDsg47 08/01/2025 14:42:20 GBp 299 367.00 CHIX xeaNKbDsg49 08/01/2025 14:40:11 GBp 217 366.80 BATE xeaNKbDsfVl 08/01/2025 14:40:11 GBp 465 366.80 XLON xeaNKbDsfVj 08/01/2025 14:40:06 GBp 1,063 367.00 XLON xeaNKbDsMWE 08/01/2025 14:40:06 GBp 136 367.00 BATE xeaNKbDsMWG 08/01/2025 14:40:02 GBp 227 367.20 BATE xeaNKbDsMgd 08/01/2025 14:40:00 GBp 215 367.60 XLON xeaNKbDsMsl 08/01/2025 14:40:00 GBp 520 367.40 BATE xeaNKbDsMsr 08/01/2025 14:40:00 GBp 309 367.20 XLON xeaNKbDsMsz 08/01/2025 14:40:00 GBp 228 367.20 BATE xeaNKbDsMs1 08/01/2025 14:40:00 GBp 302 367.20 CHIX xeaNKbDsMs3 08/01/2025 14:40:00 GBp 521 367.40 BATE xeaNKbDsMs5 08/01/2025 14:40:00 GBp 435 367.40 CHIX xeaNKbDsMs7 08/01/2025 14:40:00 GBp 706 367.40 XLON xeaNKbDsMs$ 08/01/2025 14:35:03 GBp 181 367.60 XLON xeaNKbDsUXz 08/01/2025 14:35:02 GBp 270 367.80 XLON xeaNKbDsUYj 08/01/2025 14:35:02 GBp 226 367.80 XLON xeaNKbDsUY@ 08/01/2025 14:34:49 GBp 206 368.40 BATE xeaNKbDsUug 08/01/2025 14:34:49 GBp 377 368.00 XLON xeaNKbDsUu8 08/01/2025 14:34:49 GBp 237 368.00 CHIX xeaNKbDsUuA 08/01/2025 14:34:49 GBp 180 368.00 BATE xeaNKbDsUuC 08/01/2025 14:34:49 GBp 203 368.20 XLON xeaNKbDsUuP 08/01/2025 14:34:49 GBp 660 368.20 XLON xeaNKbDsUuR 08/01/2025 14:34:49 GBp 340 368.20 CHIX xeaNKbDsUuT 08/01/2025 14:34:49 GBp 299 368.20 BATE xeaNKbDsUuV 08/01/2025 14:34:49 GBp 434 368.40 BATE xeaNKbDsUxb 08/01/2025 14:34:49 GBp 250 368.40 BATE xeaNKbDsUxd 08/01/2025 14:32:47 GBp 157 368.00 BATE xeaNKbDsT3M 08/01/2025 14:32:47 GBp 199 368.00 XLON xeaNKbDsT3O 08/01/2025 14:32:47 GBp 288 368.20 XLON xeaNKbDsT3Q 08/01/2025 14:32:47 GBp 229 368.20 BATE xeaNKbDsT3S 08/01/2025 14:31:57 GBp 236 367.80 XLON xeaNKbDsRZ7 08/01/2025 14:31:57 GBp 231 367.80 BATE xeaNKbDsRZ9 08/01/2025 14:31:07 GBp 244 368.80 XLON xeaNKbDsOCb 08/01/2025 14:31:07 GBp 150 368.80 BATE xeaNKbDsOCe 08/01/2025 14:31:07 GBp 163 368.80 BATE xeaNKbDsOC6 08/01/2025 14:31:07 GBp 183 368.80 XLON xeaNKbDsOC4 08/01/2025 14:31:05 GBp 264 369.00 XLON xeaNKbDsOLL 08/01/2025 14:31:05 GBp 240 369.00 CHIX xeaNKbDsOLN 08/01/2025 14:31:05 GBp 236 369.00 BATE xeaNKbDsOLP 08/01/2025 14:30:01 GBp 146 370.60 BATE xeaNKbDs695 08/01/2025 14:30:01 GBp 243 370.80 BATE xeaNKbDs696 08/01/2025 14:30:01 GBp 493 371.00 BATE xeaNKbDs69D 08/01/2025 14:30:01 GBp 63 370.80 BATE xeaNKbDs69F 08/01/2025 14:30:01 GBp 228 370.80 BATE xeaNKbDs68$ 08/01/2025 14:30:01 GBp 136 370.60 BATE xeaNKbDs68z 08/01/2025 14:30:01 GBp 118 371.00 BATE xeaNKbDs6Br 08/01/2025 14:30:01 GBp 404 370.80 BATE xeaNKbDs6Bt 08/01/2025 14:30:01 GBp 138 370.60 BATE xeaNKbDs6AS 08/01/2025 14:30:01 GBp 231 370.80 BATE xeaNKbDs6LX 08/01/2025 14:30:01 GBp 242 370.60 XLON xeaNKbDs6LY 08/01/2025 14:30:01 GBp 531 371.00 BATE xeaNKbDs6Lc 08/01/2025 14:30:01 GBp 404 370.80 XLON xeaNKbDs6Li 08/01/2025 14:30:01 GBp 923 371.00 XLON xeaNKbDs6Lp 08/01/2025 14:30:01 GBp 172 370.80 XLON xeaNKbDs6L3 08/01/2025 14:30:01 GBp 136 370.80 BATE xeaNKbDs6L5 08/01/2025 14:30:00 GBp 287 371.00 XLON xeaNKbDs6Ha 08/01/2025 14:30:00 GBp 226 371.00 BATE xeaNKbDs6Hc 08/01/2025 14:30:00 GBp 399 371.20 XLON xeaNKbDs6Hg 08/01/2025 14:30:00 GBp 292 371.20 CHIX xeaNKbDs6Hi 08/01/2025 14:30:00 GBp 516 371.20 BATE xeaNKbDs6Hk 08/01/2025 14:29:06 GBp 311 371.20 XLON xeaNKbDs7P3 08/01/2025 14:29:06 GBp 321 371.20 XLON xeaNKbDs7P5 08/01/2025 14:29:06 GBp 500 371.20 BATE xeaNKbDs7P6 08/01/2025 14:29:06 GBp 248 371.20 CHIX xeaNKbDs7P8 08/01/2025 14:25:04 GBp 170 371.40 XLON xeaNKbDs0BM 08/01/2025 14:25:04 GBp 283 371.40 CHIX xeaNKbDs0BO 08/01/2025 14:25:04 GBp 407 371.60 CHIX xeaNKbDs0Ab 08/01/2025 14:25:04 GBp 844 371.60 XLON xeaNKbDs0AX 08/01/2025 14:25:04 GBp 49 371.60 XLON xeaNKbDs0AZ 08/01/2025 14:23:35 GBp 169 372.00 XLON xeaNKbDsE5D 08/01/2025 14:22:55 GBp 175 370.80 XLON xeaNKbDsFeK 08/01/2025 14:22:54 GBp 744 370.80 XLON xeaNKbDsFhe 08/01/2025 14:16:21 GBp 244 368.20 BATE xeaNKbDtsIh 08/01/2025 14:16:12 GBp 189 368.80 XLON xeaNKbDttap 08/01/2025 14:16:12 GBp 142 368.80 BATE xeaNKbDttar 08/01/2025 14:16:12 GBp 407 369.00 XLON xeaNKbDttdF 08/01/2025 14:16:12 GBp 308 369.00 BATE xeaNKbDttdH 08/01/2025 14:16:12 GBp 991 369.20 XLON xeaNKbDttdM 08/01/2025 14:16:12 GBp 751 369.20 BATE xeaNKbDttdO 08/01/2025 14:16:12 GBp 199 369.20 CHIX xeaNKbDttdQ 08/01/2025 14:16:12 GBp 91 369.40 CHIX xeaNKbDttdS 08/01/2025 14:16:12 GBp 186 369.40 CHIX xeaNKbDttdU 08/01/2025 14:16:12 GBp 10 369.40 CHIX xeaNKbDttcW 08/01/2025 14:13:08 GBp 30 367.40 XLON xeaNKbDto7M 08/01/2025 14:09:58 GBp 27 366.40 BATE xeaNKbDt@zX 08/01/2025 14:09:58 GBp 299 366.40 BATE xeaNKbDt@zZ 08/01/2025 14:09:58 GBp 208 366.40 XLON xeaNKbDt@oS 08/01/2025 14:09:58 GBp 196 366.20 XLON xeaNKbDt@ze 08/01/2025 14:09:58 GBp 165 366.20 BATE xeaNKbDt@zg 08/01/2025 14:09:58 GBp 326 366.40 XLON xeaNKbDt@zi 08/01/2025 14:09:58 GBp 747 366.60 XLON xeaNKbDt@zk 08/01/2025 14:09:58 GBp 130 366.40 BATE xeaNKbDt@zm 08/01/2025 14:09:58 GBp 145 366.40 BATE xeaNKbDt@zo 08/01/2025 14:09:58 GBp 402 366.60 BATE xeaNKbDt@zq 08/01/2025 14:09:58 GBp 228 366.60 BATE xeaNKbDt@zs 08/01/2025 14:09:58 GBp 328 366.60 CHIX xeaNKbDt@zu 08/01/2025 14:05:27 GBp 289 366.20 BATE xeaNKbDtumL 08/01/2025 14:05:27 GBp 142 366.40 XLON xeaNKbDtupr 08/01/2025 14:05:27 GBp 11 366.40 BATE xeaNKbDtupt 08/01/2025 14:05:27 GBp 171 366.40 BATE xeaNKbDtupv 08/01/2025 14:05:22 GBp 130 366.60 BATE xeaNKbDtuxL 08/01/2025 14:05:22 GBp 157 366.60 BATE xeaNKbDtuxN 08/01/2025 14:05:22 GBp 24 366.60 XLON xeaNKbDtuxP 08/01/2025 14:05:22 GBp 214 366.60 XLON xeaNKbDtuxR 08/01/2025 14:05:22 GBp 546 366.80 XLON xeaNKbDtuxS 08/01/2025 14:05:22 GBp 238 366.80 CHIX xeaNKbDtuxU 08/01/2025 14:05:20 GBp 411 366.80 BATE xeaNKbDtu7g 08/01/2025 14:05:20 GBp 65 366.80 CHIX xeaNKbDtu7p 08/01/2025 14:05:20 GBp 263 366.80 CHIX xeaNKbDtu7r 08/01/2025 14:05:20 GBp 411 366.80 BATE xeaNKbDtu7t 08/01/2025 14:05:20 GBp 794 366.80 XLON xeaNKbDtu7n 08/01/2025 14:03:16 GBp 414 366.20 XLON xeaNKbDtdH3 08/01/2025 14:03:16 GBp 319 366.20 XLON xeaNKbDtdH8 08/01/2025 14:03:16 GBp 26 366.20 XLON xeaNKbDtdHA 08/01/2025 14:03:16 GBp 28 366.20 XLON xeaNKbDtdHC 08/01/2025 14:03:16 GBp 56 366.20 XLON xeaNKbDtdHE 08/01/2025 13:58:32 GBp 182 365.80 XLON xeaNKbDtXAt 08/01/2025 13:58:32 GBp 182 365.80 BATE xeaNKbDtXAy 08/01/2025 13:58:32 GBp 153 365.80 XLON xeaNKbDtXA3 08/01/2025 13:58:32 GBp 222 365.80 BATE xeaNKbDtXA5 08/01/2025 13:58:31 GBp 182 366.00 BATE xeaNKbDtXLT 08/01/2025 13:58:28 GBp 256 366.00 XLON xeaNKbDtXGi 08/01/2025 13:58:28 GBp 182 366.20 XLON xeaNKbDtXGm 08/01/2025 13:58:28 GBp 220 366.20 CHIX xeaNKbDtXGo 08/01/2025 13:55:09 GBp 359 366.00 XLON xeaNKbDtjej 08/01/2025 13:55:09 GBp 182 366.20 BATE xeaNKbDtjeq 08/01/2025 13:55:09 GBp 182 366.20 XLON xeaNKbDtjeo 08/01/2025 13:55:09 GBp 214 366.20 XLON xeaNKbDtjeE 08/01/2025 13:55:09 GBp 357 366.40 XLON xeaNKbDtjeG 08/01/2025 13:55:09 GBp 294 366.60 XLON xeaNKbDtjeI 08/01/2025 13:55:09 GBp 42 366.60 CHIX xeaNKbDtjeQ 08/01/2025 13:55:09 GBp 139 366.60 CHIX xeaNKbDtjeS 08/01/2025 13:55:09 GBp 211 366.40 BATE xeaNKbDtjeK 08/01/2025 13:55:09 GBp 147 366.60 BATE xeaNKbDtjeM 08/01/2025 13:55:09 GBp 147 366.60 BATE xeaNKbDtjeO 08/01/2025 13:51:50 GBp 141 367.00 XLON xeaNKbDteUr 08/01/2025 13:51:50 GBp 182 367.20 XLON xeaNKbDteUt 08/01/2025 13:51:50 GBp 224 367.20 BATE xeaNKbDteUv 08/01/2025 13:51:46 GBp 260 367.40 BATE xeaNKbDtfc@ 08/01/2025 13:51:46 GBp 260 367.40 CHIX xeaNKbDtfc0 08/01/2025 13:51:46 GBp 505 367.60 XLON xeaNKbDtfc2 08/01/2025 13:51:46 GBp 374 367.60 CHIX xeaNKbDtfc4 08/01/2025 13:51:46 GBp 345 367.60 BATE xeaNKbDtfc6 08/01/2025 13:51:46 GBp 250 367.60 BATE xeaNKbDtfc8 08/01/2025 13:51:46 GBp 353 367.40 XLON xeaNKbDtfcy 08/01/2025 13:49:45 GBp 167 368.00 XLON xeaNKbDtNj1 08/01/2025 13:49:45 GBp 104 368.00 XLON xeaNKbDtNj3 08/01/2025 13:48:22 GBp 130 367.40 BATE xeaNKbDtK0q 08/01/2025 13:48:22 GBp 250 367.40 BATE xeaNKbDtK0s 08/01/2025 13:46:12 GBp 74 366.60 BATE xeaNKbDtIFx 08/01/2025 13:42:13 GBp 332 366.80 BATE xeaNKbDtUE4 08/01/2025 13:42:13 GBp 195 366.80 XLON xeaNKbDtUED 08/01/2025 13:42:13 GBp 154 367.00 BATE xeaNKbDtUEH 08/01/2025 13:42:13 GBp 154 367.00 BATE xeaNKbDtUEJ 08/01/2025 13:42:13 GBp 281 367.00 XLON xeaNKbDtUEF 08/01/2025 13:42:13 GBp 230 367.20 XLON xeaNKbDtUEO 08/01/2025 13:42:13 GBp 481 367.20 XLON xeaNKbDtUEQ 08/01/2025 13:42:13 GBp 512 367.20 BATE xeaNKbDtUEV 08/01/2025 13:42:13 GBp 143 367.40 CHIX xeaNKbDtU9W 08/01/2025 13:40:29 GBp 76 367.20 BATE xeaNKbDtSC$ 08/01/2025 13:40:29 GBp 91 367.20 BATE xeaNKbDtSC1 08/01/2025 13:40:29 GBp 148 367.00 XLON xeaNKbDtSCv 08/01/2025 13:40:29 GBp 247 367.20 XLON xeaNKbDtSCx 08/01/2025 13:40:29 GBp 76 367.20 BATE xeaNKbDtSCz 08/01/2025 13:39:55 GBp 89 367.40 BATE xeaNKbDtThh 08/01/2025 13:39:55 GBp 266 367.60 BATE xeaNKbDtThj 08/01/2025 13:39:55 GBp 148 367.60 CHIX xeaNKbDtThl 08/01/2025 13:39:55 GBp 385 367.60 XLON xeaNKbDtThz 08/01/2025 13:39:55 GBp 233 367.80 BATE xeaNKbDtTh@ 08/01/2025 13:39:55 GBp 215 367.80 CHIX xeaNKbDtTh0 08/01/2025 13:39:55 GBp 182 367.80 XLON xeaNKbDtThH 08/01/2025 13:34:26 GBp 142 366.60 BATE xeaNKbDt7@c 08/01/2025 13:34:03 GBp 160 367.40 XLON xeaNKbDt4dr 08/01/2025 13:34:03 GBp 183 367.20 BATE xeaNKbDt4d@ 08/01/2025 13:34:03 GBp 249 367.20 XLON xeaNKbDt4d0 08/01/2025 13:34:03 GBp 357 367.40 XLON xeaNKbDt4d2 08/01/2025 13:34:03 GBp 183 367.40 CHIX xeaNKbDt4d4 08/01/2025 13:34:03 GBp 266 367.40 BATE xeaNKbDt4d6 08/01/2025 13:31:24 GBp 140 365.60 BATE xeaNKbDt2Gx 08/01/2025 13:31:07 GBp 138 366.40 XLON xeaNKbDt3as 08/01/2025 13:31:07 GBp 182 366.60 XLON xeaNKbDt3ay 08/01/2025 13:31:07 GBp 149 366.60 BATE xeaNKbDt3a@ 08/01/2025 13:31:07 GBp 282 366.80 XLON xeaNKbDt3a0 08/01/2025 13:31:07 GBp 686 367.00 XLON xeaNKbDt3a2 08/01/2025 13:31:07 GBp 248 366.80 BATE xeaNKbDt3a4 08/01/2025 13:31:07 GBp 569 367.00 BATE xeaNKbDt3a6 08/01/2025 13:31:07 GBp 297 367.00 CHIX xeaNKbDt3a8 08/01/2025 13:30:05 GBp 26 367.00 XLON xeaNKbDt0Xh 08/01/2025 13:27:05 GBp 125 367.00 XLON xeaNKbDtE3D 08/01/2025 13:27:05 GBp 201 367.00 XLON xeaNKbDtE3F 08/01/2025 13:27:05 GBp 302 367.00 BATE xeaNKbDtE3H 08/01/2025 13:26:27 GBp 195 367.20 CHIX xeaNKbDtFZa 08/01/2025 13:26:27 GBp 261 367.20 BATE xeaNKbDtFZc 08/01/2025 13:26:27 GBp 566 367.20 XLON xeaNKbDtFZW 08/01/2025 13:26:27 GBp 297 367.20 BATE xeaNKbDtFZY 08/01/2025 13:22:26 GBp 311 366.20 CHIX xeaNKbDtA6W 08/01/2025 13:22:26 GBp 269 366.20 BATE xeaNKbDtA6Y 08/01/2025 13:22:26 GBp 264 366.20 XLON xeaNKbDtA7U 08/01/2025 13:21:27 GBp 182 366.40 XLON xeaNKbDtBpm 08/01/2025 13:21:27 GBp 290 366.20 BATE xeaNKbDtBpx 08/01/2025 13:21:27 GBp 226 366.40 XLON xeaNKbDtBpN 08/01/2025 13:21:27 GBp 182 366.60 XLON xeaNKbDtBpP 08/01/2025 13:21:27 GBp 106 366.40 XLON xeaNKbDtBpL 08/01/2025 13:18:03 GBp 25 365.00 XLON xeaNKbDms07 08/01/2025 13:17:52 GBp 91 365.00 XLON xeaNKbDmsL8 08/01/2025 13:17:52 GBp 157 365.00 BATE xeaNKbDmsLA 08/01/2025 13:17:50 GBp 74 365.00 XLON xeaNKbDmsNu 08/01/2025 13:17:50 GBp 182 365.00 BATE xeaNKbDmsNw 08/01/2025 13:17:25 GBp 186 365.40 XLON xeaNKbDmtYd 08/01/2025 13:17:25 GBp 294 365.40 BATE xeaNKbDmtYf 08/01/2025 13:17:25 GBp 136 365.60 XLON xeaNKbDmtYp 08/01/2025 13:17:25 GBp 160 365.60 BATE xeaNKbDmtYr 08/01/2025 13:17:24 GBp 330 366.00 BATE xeaNKbDmtj3 08/01/2025 13:17:24 GBp 227 365.80 XLON xeaNKbDmtjA 08/01/2025 13:17:24 GBp 275 365.80 BATE xeaNKbDmtjC 08/01/2025 13:17:24 GBp 297 366.00 CHIX xeaNKbDmtjE 08/01/2025 13:17:24 GBp 297 366.00 XLON xeaNKbDmtij 08/01/2025 13:17:24 GBp 297 366.00 BATE xeaNKbDmtik 08/01/2025 13:16:59 GBp 680 366.20 XLON xeaNKbDmt7e 08/01/2025 13:16:59 GBp 59 366.20 BATE xeaNKbDmt7u 08/01/2025 13:16:59 GBp 345 366.20 XLON xeaNKbDmt7w 08/01/2025 13:16:59 GBp 1 366.40 XLON xeaNKbDmt7y 08/01/2025 13:16:59 GBp 203 366.20 CHIX xeaNKbDmt7@ 08/01/2025 13:16:59 GBp 214 366.20 BATE xeaNKbDmt70 08/01/2025 13:16:59 GBp 2 366.40 BATE xeaNKbDmt72 08/01/2025 13:14:30 GBp 106 365.80 XLON xeaNKbDmoc8 08/01/2025 13:14:30 GBp 144 365.80 XLON xeaNKbDmocA 08/01/2025 13:08:55 GBp 147 366.00 XLON xeaNKbDm@8Z 08/01/2025 13:08:55 GBp 68 365.80 XLON xeaNKbDm@8r 08/01/2025 13:08:55 GBp 272 365.80 XLON xeaNKbDm@8v 08/01/2025 13:08:55 GBp 315 365.80 BATE xeaNKbDm@89 08/01/2025 13:08:55 GBp 238 366.00 CHIX xeaNKbDm@8B 08/01/2025 13:08:55 GBp 453 366.00 BATE xeaNKbDm@8D 08/01/2025 13:08:55 GBp 488 366.00 XLON xeaNKbDm@8z 08/01/2025 13:04:39 GBp 138 368.00 XLON xeaNKbDmw33 08/01/2025 13:04:39 GBp 243 368.20 XLON xeaNKbDmw38 08/01/2025 13:04:39 GBp 213 368.20 BATE xeaNKbDmw3A 08/01/2025 13:04:39 GBp 350 368.40 XLON xeaNKbDmw3E 08/01/2025 13:04:39 GBp 202 368.40 CHIX xeaNKbDmw3I 08/01/2025 13:04:39 GBp 306 368.40 BATE xeaNKbDmw3K 08/01/2025 13:01:31 GBp 231 369.40 XLON xeaNKbDmvNB 08/01/2025 13:01:27 GBp 319 369.60 XLON xeaNKbDmvGV 08/01/2025 13:01:27 GBp 21 369.80 CHIX xeaNKbDmvJb 08/01/2025 13:01:27 GBp 254 369.80 BATE xeaNKbDmvJd 08/01/2025 13:01:27 GBp 287 369.80 XLON xeaNKbDmvJX 08/01/2025 13:01:27 GBp 21 369.80 CHIX xeaNKbDmvJZ 08/01/2025 13:01:27 GBp 114 369.80 CHIX xeaNKbDmvJf 08/01/2025 13:01:27 GBp 365 370.00 BATE xeaNKbDmvJh 08/01/2025 13:00:53 GBp 24 369.60 BATE xeaNKbDmc@p 08/01/2025 12:57:50 GBp 182 369.00 BATE xeaNKbDmbzs 08/01/2025 12:57:50 GBp 165 369.00 CHIX xeaNKbDmbzu 08/01/2025 12:57:32 GBp 150 369.60 XLON xeaNKbDmYaI 08/01/2025 12:57:32 GBp 302 369.60 XLON xeaNKbDmYWW 08/01/2025 12:56:37 GBp 213 369.80 BATE xeaNKbDmYTC 08/01/2025 12:55:17 GBp 76 370.00 XLON xeaNKbDmWZK 08/01/2025 12:55:07 GBp 263 370.40 XLON xeaNKbDmWef 08/01/2025 12:55:07 GBp 84 370.40 BATE xeaNKbDmWeh 08/01/2025 12:55:07 GBp 84 370.40 BATE xeaNKbDmWej 08/01/2025 12:55:07 GBp 24 370.40 BATE xeaNKbDmWel 08/01/2025 12:54:32 GBp 164 370.60 XLON xeaNKbDmW8l 08/01/2025 12:54:32 GBp 227 370.60 BATE xeaNKbDmW8p 08/01/2025 12:54:32 GBp 3 370.80 BATE xeaNKbDmW8w 08/01/2025 12:54:32 GBp 227 370.80 BATE xeaNKbDmW8y 08/01/2025 12:54:32 GBp 273 370.80 XLON xeaNKbDmW8u 08/01/2025 12:54:32 GBp 625 371.00 XLON xeaNKbDmW8@ 08/01/2025 12:54:32 GBp 292 371.00 CHIX xeaNKbDmW80 08/01/2025 12:54:32 GBp 483 371.00 BATE xeaNKbDmW82 08/01/2025 12:47:49 GBp 136 371.20 BATE xeaNKbDmgKs 08/01/2025 12:47:49 GBp 226 371.40 BATE xeaNKbDmgKx 08/01/2025 12:47:49 GBp 425 371.60 BATE xeaNKbDmgK$ 08/01/2025 12:47:49 GBp 92 371.40 BATE xeaNKbDmgK1 08/01/2025 12:47:49 GBp 111 371.20 XLON xeaNKbDmgKF 08/01/2025 12:47:49 GBp 34 371.20 XLON xeaNKbDmgKH 08/01/2025 12:47:49 GBp 295 371.40 XLON xeaNKbDmgNq 08/01/2025 12:47:49 GBp 228 371.40 BATE xeaNKbDmgNs 08/01/2025 12:47:49 GBp 208 371.40 CHIX xeaNKbDmgNu 08/01/2025 12:47:49 GBp 381 371.60 XLON xeaNKbDmgNw 08/01/2025 12:47:49 GBp 250 371.60 XLON xeaNKbDmgNy 08/01/2025 12:47:49 GBp 329 371.60 BATE xeaNKbDmgN@ 08/01/2025 12:47:49 GBp 271 371.60 CHIX xeaNKbDmgN0 08/01/2025 12:47:33 GBp 218 372.00 XLON xeaNKbDmhaH 08/01/2025 12:46:29 GBp 24 371.60 BATE xeaNKbDmhPt 08/01/2025 12:46:14 GBp 296 372.00 XLON xeaNKbDmei9 08/01/2025 12:46:11 GBp 6 372.20 XLON xeaNKbDmekV 08/01/2025 12:46:11 GBp 53 372.20 XLON xeaNKbDmefX 08/01/2025 12:46:11 GBp 155 372.20 XLON xeaNKbDmefZ 08/01/2025 12:46:11 GBp 180 372.20 XLON xeaNKbDmefk 08/01/2025 12:38:05 GBp 229 372.40 BATE xeaNKbDmJxg 08/01/2025 12:38:05 GBp 225 372.40 XLON xeaNKbDmJxi 08/01/2025 12:38:05 GBp 324 372.60 XLON xeaNKbDmJxk 08/01/2025 12:38:05 GBp 307 372.60 BATE xeaNKbDmJxm 08/01/2025 12:38:05 GBp 150 372.60 CHIX xeaNKbDmJxo 08/01/2025 12:37:50 GBp 24 372.60 BATE xeaNKbDmJ8s 08/01/2025 12:34:18 GBp 5 372.80 BATE xeaNKbDmUV4 08/01/2025 12:34:18 GBp 52 372.80 BATE xeaNKbDmUVD 08/01/2025 12:34:18 GBp 166 373.00 XLON xeaNKbDmUVH 08/01/2025 12:34:18 GBp 200 373.00 XLON xeaNKbDmUVN 08/01/2025 12:34:18 GBp 103 373.00 BATE xeaNKbDmUVP 08/01/2025 12:34:18 GBp 5 373.00 XLON xeaNKbDmUVR 08/01/2025 12:34:18 GBp 52 373.00 XLON xeaNKbDmUUZ 08/01/2025 12:34:18 GBp 130 373.00 BATE xeaNKbDmUUn 08/01/2025 12:34:18 GBp 262 373.20 XLON xeaNKbDmUUp 08/01/2025 12:34:18 GBp 151 373.20 CHIX xeaNKbDmUUr 08/01/2025 12:31:58 GBp 31 372.00 XLON xeaNKbDmTZm 08/01/2025 12:31:58 GBp 264 372.00 XLON xeaNKbDmTZo 08/01/2025 12:31:58 GBp 189 372.00 XLON xeaNKbDmTZ2 08/01/2025 12:31:58 GBp 415 372.00 XLON xeaNKbDmTZ4 08/01/2025 12:31:58 GBp 349 371.80 BATE xeaNKbDmTZ6 08/01/2025 12:31:58 GBp 148 371.80 CHIX xeaNKbDmTZ8 08/01/2025 12:31:58 GBp 216 372.00 CHIX xeaNKbDmTZA 08/01/2025 12:31:58 GBp 500 372.00 BATE xeaNKbDmTZC 08/01/2025 12:27:40 GBp 245 372.00 XLON xeaNKbDmPW4 08/01/2025 12:27:40 GBp 217 372.00 BATE xeaNKbDmPW6 08/01/2025 12:25:34 GBp 123 371.80 BATE xeaNKbDm7m$ 08/01/2025 12:25:34 GBp 229 372.00 BATE xeaNKbDm7m1 08/01/2025 12:25:34 GBp 274 372.00 XLON xeaNKbDm7mz 08/01/2025 12:24:36 GBp 37 371.60 BATE xeaNKbDm4$W 08/01/2025 12:24:36 GBp 250 371.60 BATE xeaNKbDm4$Y 08/01/2025 12:24:24 GBp 268 371.80 BATE xeaNKbDm4Ff 08/01/2025 12:24:24 GBp 167 371.80 CHIX xeaNKbDm4Fh 08/01/2025 12:24:24 GBp 236 371.80 XLON xeaNKbDm4Fj 08/01/2025 12:24:24 GBp 766 372.00 XLON xeaNKbDm4Fl 08/01/2025 12:24:24 GBp 135 372.00 BATE xeaNKbDm4Fn 08/01/2025 12:24:24 GBp 16 372.00 CHIX xeaNKbDm4Fp 08/01/2025 12:24:24 GBp 250 372.00 BATE xeaNKbDm4Fr 08/01/2025 12:24:24 GBp 115 372.00 CHIX xeaNKbDm4Ft 08/01/2025 12:24:24 GBp 113 372.00 CHIX xeaNKbDm4Fv 08/01/2025 12:24:09 GBp 294 373.00 XLON xeaNKbDm4Qo 08/01/2025 12:18:43 GBp 70 370.60 XLON xeaNKbDmEMZ 08/01/2025 12:17:34 GBp 314 371.20 XLON xeaNKbDmClv 08/01/2025 12:17:34 GBp 219 371.20 BATE xeaNKbDmClx 08/01/2025 12:17:34 GBp 151 371.00 BATE xeaNKbDmClz 08/01/2025 12:16:17 GBp 154 373.40 CHIX xeaNKbDmDv8 08/01/2025 12:16:06 GBp 155 375.00 XLON xeaNKbDmDFh 08/01/2025 12:15:52 GBp 190 375.80 XLON xeaNKbDmAZt 08/01/2025 12:15:52 GBp 247 375.80 BATE xeaNKbDmAZv 08/01/2025 12:14:32 GBp 144 375.80 XLON xeaNKbDmBgn 08/01/2025 12:14:32 GBp 278 376.00 XLON xeaNKbDmBgs 08/01/2025 12:14:32 GBp 12 376.00 XLON xeaNKbDmBgu 08/01/2025 12:14:32 GBp 177 376.00 BATE xeaNKbDmBgw 08/01/2025 12:13:40 GBp 182 376.20 XLON xeaNKbDm8aQ 08/01/2025 12:13:40 GBp 194 376.40 BATE xeaNKbDm8aS 08/01/2025 12:13:40 GBp 194 376.40 CHIX xeaNKbDm8aU 08/01/2025 12:12:18 GBp 124 376.80 BATE xeaNKbDm9kn 08/01/2025 12:12:18 GBp 156 377.00 XLON xeaNKbDm9kp 08/01/2025 12:12:18 GBp 213 377.00 BATE xeaNKbDm9kr 08/01/2025 12:11:02 GBp 333 378.00 XLON xeaNKbDnsmA 08/01/2025 12:10:21 GBp 202 378.40 XLON xeaNKbDnsUv 08/01/2025 12:09:57 GBp 182 378.60 XLON xeaNKbDnttq 08/01/2025 12:09:57 GBp 153 378.60 XLON xeaNKbDnttz 08/01/2025 12:09:57 GBp 159 378.60 BATE xeaNKbDntt$ 08/01/2025 12:09:51 GBp 229 378.60 BATE xeaNKbDntpe 08/01/2025 12:09:51 GBp 257 378.80 XLON xeaNKbDntpg 08/01/2025 12:09:51 GBp 385 378.80 BATE xeaNKbDntpi 08/01/2025 12:09:51 GBp 221 378.80 CHIX xeaNKbDntpk 08/01/2025 12:09:50 GBp 132 379.00 XLON xeaNKbDntou 08/01/2025 12:09:50 GBp 50 379.00 XLON xeaNKbDntow 08/01/2025 12:09:34 GBp 115 379.80 XLON xeaNKbDntDr 08/01/2025 12:09:34 GBp 18 379.60 XLON xeaNKbDntDt 08/01/2025 12:09:34 GBp 38 379.60 XLON xeaNKbDntDv 08/01/2025 12:09:34 GBp 27 379.60 XLON xeaNKbDntDx 08/01/2025 12:05:40 GBp 272 378.80 BATE xeaNKbDnoT4 08/01/2025 12:05:40 GBp 231 378.80 CHIX xeaNKbDnoT6 08/01/2025 12:03:56 GBp 182 379.80 BATE xeaNKbDnm1A 08/01/2025 12:03:54 GBp 152 379.80 XLON xeaNKbDnm33 08/01/2025 12:03:09 GBp 230 380.40 XLON xeaNKbDnnqv 08/01/2025 12:03:09 GBp 333 380.60 XLON xeaNKbDnnqx 08/01/2025 12:03:09 GBp 304 380.60 BATE xeaNKbDnnqz 08/01/2025 12:01:20 GBp 182 380.60 XLON xeaNKbDn$cU 08/01/2025 12:01:20 GBp 17 380.60 BATE xeaNKbDn$Xa 08/01/2025 12:01:20 GBp 200 380.60 BATE xeaNKbDn$Xc 08/01/2025 12:01:20 GBp 98 380.60 CHIX xeaNKbDn$XW 08/01/2025 12:01:20 GBp 63 380.60 CHIX xeaNKbDn$XY 08/01/2025 12:00:04 GBp 182 381.00 XLON xeaNKbDnyab 08/01/2025 12:00:04 GBp 49 381.00 XLON xeaNKbDnyae 08/01/2025 12:00:04 GBp 250 381.00 XLON xeaNKbDnyag 08/01/2025 12:00:04 GBp 252 381.00 BATE xeaNKbDnyai 08/01/2025 11:58:25 GBp 218 381.00 XLON xeaNKbDnzqS 08/01/2025 11:58:25 GBp 42 381.00 BATE xeaNKbDnzqU 08/01/2025 11:58:25 GBp 136 381.00 BATE xeaNKbDnztW 08/01/2025 11:58:25 GBp 329 381.20 XLON xeaNKbDnztY 08/01/2025 11:58:25 GBp 260 381.20 BATE xeaNKbDnzta 08/01/2025 11:58:25 GBp 171 381.20 CHIX xeaNKbDnztc 08/01/2025 11:55:32 GBp 177 381.40 XLON xeaNKbDnxmx 08/01/2025 11:55:32 GBp 176 381.40 BATE xeaNKbDnxmz 08/01/2025 11:55:24 GBp 257 381.60 XLON xeaNKbDnxvq 08/01/2025 11:55:24 GBp 167 381.60 CHIX xeaNKbDnxvs 08/01/2025 11:55:24 GBp 60 381.60 BATE xeaNKbDnxvu 08/01/2025 11:55:24 GBp 196 381.60 BATE xeaNKbDnxvw 08/01/2025 11:53:00 GBp 112 383.00 XLON xeaNKbDnv56 08/01/2025 11:52:58 GBp 151 383.20 XLON xeaNKbDnv6a 08/01/2025 11:52:58 GBp 148 383.20 BATE xeaNKbDnv6c 08/01/2025 11:52:58 GBp 220 383.40 XLON xeaNKbDnv6e 08/01/2025 11:52:58 GBp 99 383.40 BATE xeaNKbDnv6g 08/01/2025 11:52:58 GBp 116 383.40 BATE xeaNKbDnv6i 08/01/2025 11:51:41 GBp 365 383.60 BATE xeaNKbDncxM 08/01/2025 11:51:41 GBp 143 383.40 CHIX xeaNKbDncwb 08/01/2025 11:51:41 GBp 103 383.40 CHIX xeaNKbDncwd 08/01/2025 11:51:41 GBp 383 383.40 XLON xeaNKbDncwX 08/01/2025 11:51:41 GBp 223 383.40 BATE xeaNKbDncwZ 08/01/2025 11:51:41 GBp 91 383.60 CHIX xeaNKbDncwf 08/01/2025 11:51:41 GBp 73 383.60 BATE xeaNKbDncwh 08/01/2025 11:51:41 GBp 250 383.60 BATE xeaNKbDncwj 08/01/2025 11:51:41 GBp 261 383.60 CHIX xeaNKbDncwl 08/01/2025 11:51:35 GBp 182 383.60 XLON xeaNKbDnc0x 08/01/2025 11:51:13 GBp 139 383.80 XLON xeaNKbDncHf 08/01/2025 11:51:13 GBp 18 383.80 XLON xeaNKbDncHh 08/01/2025 11:51:13 GBp 312 383.20 BATE xeaNKbDncHp 08/01/2025 11:51:13 GBp 179 383.40 BATE xeaNKbDncHr 08/01/2025 11:51:13 GBp 227 383.40 XLON xeaNKbDncHn 08/01/2025 11:51:12 GBp 206 383.80 XLON xeaNKbDncJJ 08/01/2025 11:51:12 GBp 211 383.80 XLON xeaNKbDncJL 08/01/2025 11:51:12 GBp 140 383.80 XLON xeaNKbDncJN 08/01/2025 11:51:12 GBp 170 383.80 XLON xeaNKbDncJP 08/01/2025 11:51:12 GBp 43 383.60 XLON xeaNKbDncIs 08/01/2025 11:51:12 GBp 139 383.60 XLON xeaNKbDncIu 08/01/2025 11:49:48 GBp 22 382.60 CHIX xeaNKbDndOb 08/01/2025 11:41:43 GBp 219 378.40 BATE xeaNKbDnlzW 08/01/2025 11:41:43 GBp 138 378.40 XLON xeaNKbDnloU 08/01/2025 11:40:42 GBp 156 378.00 XLON xeaNKbDnisk 08/01/2025 11:39:34 GBp 223 378.20 BATE xeaNKbDnj1o 08/01/2025 11:39:34 GBp 200 378.20 XLON xeaNKbDnj1w 08/01/2025 11:39:22 GBp 182 378.60 XLON xeaNKbDnjAy 08/01/2025 11:38:38 GBp 260 378.60 XLON xeaNKbDngwc 08/01/2025 11:38:38 GBp 161 378.80 CHIX xeaNKbDngwy 08/01/2025 11:38:38 GBp 302 378.80 BATE xeaNKbDngw@ 08/01/2025 11:36:26 GBp 191 377.60 XLON xeaNKbDne@l 08/01/2025 11:36:26 GBp 103 377.60 BATE xeaNKbDne@p 08/01/2025 11:36:26 GBp 103 377.60 BATE xeaNKbDne@r 08/01/2025 11:36:26 GBp 69 377.60 XLON xeaNKbDne@n 08/01/2025 11:35:00 GBp 264 378.20 XLON xeaNKbDnMp0 08/01/2025 11:35:00 GBp 165 378.20 CHIX xeaNKbDnMp2 08/01/2025 11:35:00 GBp 209 378.20 BATE xeaNKbDnMp4 08/01/2025 11:33:17 GBp 264 378.80 XLON xeaNKbDnKvI 08/01/2025 11:33:17 GBp 321 378.80 BATE xeaNKbDnKvK 08/01/2025 11:31:36 GBp 140 380.20 XLON xeaNKbDnJ@s 08/01/2025 11:31:36 GBp 176 380.00 BATE xeaNKbDnJ@4 08/01/2025 11:31:36 GBp 223 380.00 XLON xeaNKbDnJ@0 08/01/2025 11:31:36 GBp 322 380.20 XLON xeaNKbDnJ@2 08/01/2025 11:31:36 GBp 256 380.20 BATE xeaNKbDnJ@6 08/01/2025 11:31:36 GBp 216 380.20 CHIX xeaNKbDnJ@8 08/01/2025 11:28:08 GBp 283 381.60 XLON xeaNKbDnVeL 08/01/2025 11:28:08 GBp 243 381.60 BATE xeaNKbDnVeN 08/01/2025 11:26:36 GBp 155 383.00 CHIX xeaNKbDnSKY 08/01/2025 11:26:36 GBp 224 383.20 CHIX xeaNKbDnSNA 08/01/2025 11:26:36 GBp 235 383.20 XLON xeaNKbDnSNP 08/01/2025 11:26:36 GBp 145 383.20 CHIX xeaNKbDnSMn 08/01/2025 11:26:36 GBp 116 383.20 CHIX xeaNKbDnSMp 08/01/2025 11:26:36 GBp 159 383.20 XLON xeaNKbDnSMl 08/01/2025 11:26:33 GBp 217 383.40 BATE xeaNKbDnSVl 08/01/2025 11:26:33 GBp 278 383.20 XLON xeaNKbDnSVU 08/01/2025 11:26:33 GBp 509 383.40 XLON xeaNKbDnSUW 08/01/2025 11:26:33 GBp 223 383.20 CHIX xeaNKbDnSUY 08/01/2025 11:26:33 GBp 336 383.20 BATE xeaNKbDnSUa 08/01/2025 11:26:33 GBp 323 383.40 CHIX xeaNKbDnSUc 08/01/2025 11:26:33 GBp 187 383.40 BATE xeaNKbDnSUe 08/01/2025 11:26:33 GBp 242 383.40 BATE xeaNKbDnSUg 08/01/2025 11:26:33 GBp 55 383.40 BATE xeaNKbDnSUi 08/01/2025 11:24:43 GBp 197 384.00 CHIX xeaNKbDnQ22 08/01/2025 11:24:43 GBp 525 384.00 CHIX xeaNKbDnQ2E 08/01/2025 11:21:19 GBp 150 385.00 XLON xeaNKbDnPC7 08/01/2025 11:20:44 GBp 148 386.00 CHIX xeaNKbDn6ou 08/01/2025 11:20:44 GBp 237 385.80 BATE xeaNKbDn6ow 08/01/2025 11:20:08 GBp 149 386.00 XLON xeaNKbDn7W$ 08/01/2025 11:20:08 GBp 213 386.00 CHIX xeaNKbDn7W1 08/01/2025 11:19:59 GBp 285 386.80 XLON xeaNKbDn7os 08/01/2025 11:18:46 GBp 217 387.00 BATE xeaNKbDn4ua 08/01/2025 11:18:46 GBp 257 387.00 XLON xeaNKbDn4uW 08/01/2025 11:18:46 GBp 89 387.00 XLON xeaNKbDn4uY 08/01/2025 11:18:45 GBp 381 387.20 XLON xeaNKbDn4xd 08/01/2025 11:18:45 GBp 117 387.20 XLON xeaNKbDn4xe 08/01/2025 11:18:45 GBp 313 387.20 BATE xeaNKbDn4xi 08/01/2025 11:18:45 GBp 246 387.20 BATE xeaNKbDn4xt 08/01/2025 11:18:45 GBp 246 387.20 BATE xeaNKbDn4xv 08/01/2025 11:18:45 GBp 323 387.20 XLON xeaNKbDn4xr 08/01/2025 11:18:45 GBp 111 387.40 BATE xeaNKbDn4x@ 08/01/2025 11:18:45 GBp 25 387.40 BATE xeaNKbDn4x0 08/01/2025 11:16:36 GBp 202 387.40 BATE xeaNKbDn2m@ 08/01/2025 11:16:16 GBp 136 387.40 BATE xeaNKbDn2Bt 08/01/2025 11:16:16 GBp 323 387.20 BATE xeaNKbDn2By 08/01/2025 11:12:43 GBp 182 387.40 BATE xeaNKbDn1Qg 08/01/2025 11:12:42 GBp 293 387.40 BATE xeaNKbDnEau 08/01/2025 11:12:25 GBp 197 387.60 BATE xeaNKbDnEqN 08/01/2025 11:12:23 GBp 220 388.00 BATE xeaNKbDnEsj 08/01/2025 11:12:23 GBp 530 387.80 XLON xeaNKbDnEsl 08/01/2025 11:12:23 GBp 257 388.00 BATE xeaNKbDnEsn 08/01/2025 11:12:23 GBp 224 387.80 BATE xeaNKbDnEso 08/01/2025 11:12:23 GBp 223 387.60 BATE xeaNKbDnEsx 08/01/2025 11:12:23 GBp 546 387.80 XLON xeaNKbDnEsz 08/01/2025 11:12:23 GBp 323 387.80 BATE xeaNKbDnEs$ 08/01/2025 11:12:17 GBp 3,714 388.00 BATE xeaNKbDnEva 08/01/2025 11:12:17 GBp 3,353 388.00 XLON xeaNKbDnEue 08/01/2025 11:12:17 GBp 323 387.80 BATE xeaNKbDnEu9 08/01/2025 11:07:33 GBp 94 388.00 XLON xeaNKbDnAsX 08/01/2025 11:07:30 GBp 323 388.00 XLON xeaNKbDnAnl 08/01/2025 11:07:28 GBp 14 388.00 XLON xeaNKbDnApA 08/01/2025 11:07:27 GBp 244 388.00 XLON xeaNKbDnApV 08/01/2025 11:07:25 GBp 73 387.80 XLON xeaNKbDnA$k 08/01/2025 11:04:22 GBp 124 387.60 XLON xeaNKbDn8Eo 08/01/2025 11:04:18 GBp 59 387.60 XLON xeaNKbDn885 08/01/2025 11:04:18 GBp 61 387.60 XLON xeaNKbDn887 08/01/2025 11:04:18 GBp 68 387.60 XLON xeaNKbDn889 08/01/2025 11:04:18 GBp 133 387.60 XLON xeaNKbDn88B 08/01/2025 11:04:18 GBp 68 387.60 XLON xeaNKbDn88D 08/01/2025 11:04:18 GBp 77 387.60 XLON xeaNKbDn88F 08/01/2025 11:04:18 GBp 9 387.60 XLON xeaNKbDn88O 08/01/2025 11:04:18 GBp 54 387.60 XLON xeaNKbDn88Q 08/01/2025 11:04:18 GBp 238 387.60 XLON xeaNKbDn88S 08/01/2025 11:04:18 GBp 287 387.40 XLON xeaNKbDn8BZ 08/01/2025 11:04:15 GBp 6 387.80 XLON xeaNKbDn8A1 08/01/2025 11:04:15 GBp 66 387.80 XLON xeaNKbDn8A3 08/01/2025 11:04:15 GBp 59 387.80 XLON xeaNKbDn8A5 08/01/2025 11:04:15 GBp 66 387.80 XLON xeaNKbDn8A7 08/01/2025 11:04:14 GBp 109 387.80 XLON xeaNKbDn8AM 08/01/2025 11:04:14 GBp 226 387.80 XLON xeaNKbDn8AO 08/01/2025 11:04:14 GBp 213 387.80 XLON xeaNKbDn8AS 08/01/2025 11:00:03 GBp 119 386.80 XLON xeaNKbDoqkO 08/01/2025 11:00:03 GBp 247 386.80 XLON xeaNKbDoqkQ 08/01/2025 11:00:03 GBp 112 386.80 BATE xeaNKbDoqfZ 08/01/2025 11:00:03 GBp 1,093 386.80 XLON xeaNKbDoqfi 08/01/2025 11:00:03 GBp 103 386.80 XLON xeaNKbDoqfp 08/01/2025 11:00:03 GBp 220 386.80 XLON xeaNKbDoqfr 08/01/2025 11:00:03 GBp 323 386.80 BATE xeaNKbDoqft 08/01/2025 10:56:57 GBp 795 386.40 XLON xeaNKbDoo0b 08/01/2025 10:56:57 GBp 177 386.40 XLON xeaNKbDoo0f 08/01/2025 10:55:53 GBp 204 385.80 XLON xeaNKbDopw@ 08/01/2025 10:55:53 GBp 323 385.80 BATE xeaNKbDopw0 08/01/2025 10:55:53 GBp 249 385.80 CHIX xeaNKbDopw2 08/01/2025 10:55:53 GBp 119 385.80 XLON xeaNKbDopwy 08/01/2025 10:50:55 GBp 1 386.00 XLON xeaNKbDo$G3 08/01/2025 10:50:51 GBp 174 386.00 BATE xeaNKbDo$Sc 08/01/2025 10:50:51 GBp 182 385.80 CHIX xeaNKbDo$Sj 08/01/2025 10:50:05 GBp 187 386.00 BATE xeaNKbDoy33 08/01/2025 10:50:05 GBp 323 385.80 XLON xeaNKbDoy3J 08/01/2025 10:50:05 GBp 224 385.80 CHIX xeaNKbDoy3L 08/01/2025 10:50:05 GBp 332 385.80 BATE xeaNKbDoy3N 08/01/2025 10:49:41 GBp 86 385.80 XLON xeaNKbDozbZ 08/01/2025 10:48:39 GBp 253 385.80 XLON xeaNKbDozTK 08/01/2025 10:48:39 GBp 304 385.80 CHIX xeaNKbDozTO 08/01/2025 10:46:40 GBp 213 385.80 BATE xeaNKbDoxwx 08/01/2025 10:46:40 GBp 214 385.60 XLON xeaNKbDoxw@ 08/01/2025 10:46:40 GBp 109 385.60 XLON xeaNKbDoxw0 08/01/2025 10:46:40 GBp 201 385.60 CHIX xeaNKbDoxw2 08/01/2025 10:46:40 GBp 323 385.60 BATE xeaNKbDoxw4 08/01/2025 10:46:40 GBp 201 385.60 CHIX xeaNKbDoxw6 08/01/2025 10:29:28 GBp 145 385.80 CHIX xeaNKbDoiNT 08/01/2025 10:19:17 GBp 200 385.00 XLON xeaNKbDoK3N 08/01/2025 10:19:17 GBp 160 385.20 XLON xeaNKbDoK3T 08/01/2025 10:19:17 GBp 199 385.20 XLON xeaNKbDoK3V 08/01/2025 10:19:00 GBp 17 385.40 XLON xeaNKbDoKJ@ 08/01/2025 10:19:00 GBp 407 385.40 XLON xeaNKbDoKJy 08/01/2025 10:14:10 GBp 250 385.60 XLON xeaNKbDoG1J 08/01/2025 10:14:10 GBp 107 385.60 XLON xeaNKbDoG1M 08/01/2025 10:14:10 GBp 129 385.60 XLON xeaNKbDoG1O 08/01/2025 10:11:47 GBp 521 387.00 XLON xeaNKbDoUEK 08/01/2025 10:11:47 GBp 546 386.80 XLON xeaNKbDoUER 08/01/2025 10:11:47 GBp 65 387.20 XLON xeaNKbDoUES 08/01/2025 10:11:47 GBp 52 387.20 XLON xeaNKbDoUEU 08/01/2025 10:11:47 GBp 1,100 387.20 XLON xeaNKbDoU9W 08/01/2025 10:11:46 GBp 352 387.20 XLON xeaNKbDoU9h 08/01/2025 10:11:46 GBp 52 387.20 XLON xeaNKbDoU9j 08/01/2025 10:11:46 GBp 184 387.20 XLON xeaNKbDoU9l 08/01/2025 10:11:46 GBp 1,043 387.20 XLON xeaNKbDoU9n 08/01/2025 10:11:46 GBp 191 387.20 XLON xeaNKbDoU9$ 08/01/2025 10:11:46 GBp 183 387.00 XLON xeaNKbDoU91 08/01/2025 10:11:46 GBp 416 387.00 XLON xeaNKbDoU93 08/01/2025 10:11:46 GBp 57 387.20 XLON xeaNKbDoU9z 08/01/2025 10:11:46 GBp 323 387.00 XLON xeaNKbDoU9A 08/01/2025 10:05:39 GBp 323 387.20 XLON xeaNKbDoRJ0 08/01/2025 10:00:43 GBp 107 386.80 XLON xeaNKbDo7Ns 08/01/2025 09:52:58 GBp 182 387.00 XLON xeaNKbDo1mF 08/01/2025 09:52:58 GBp 178 387.00 XLON xeaNKbDo1mI 08/01/2025 09:52:58 GBp 145 387.00 XLON xeaNKbDo1mK 08/01/2025 09:46:47 GBp 323 387.20 XLON xeaNKbDoDK6 08/01/2025 09:43:16 GBp 239 387.40 XLON xeaNKbDo8mb 08/01/2025 09:41:49 GBp 254 387.60 XLON xeaNKbDo9vb 08/01/2025 09:41:49 GBp 887 387.60 XLON xeaNKbDo9vd 08/01/2025 09:38:01 GBp 43 386.60 XLON xeaNKbDpqXH 08/01/2025 09:38:01 GBp 93 386.60 XLON xeaNKbDpqXJ 08/01/2025 09:38:00 GBp 171 386.40 XLON xeaNKbDpqWS 08/01/2025 09:38:00 GBp 232 386.40 XLON xeaNKbDpqZg 08/01/2025 09:38:00 GBp 330 386.40 XLON xeaNKbDpqZp 08/01/2025 09:38:00 GBp 216 386.40 XLON xeaNKbDpqZr 08/01/2025 09:34:55 GBp 200 386.20 XLON xeaNKbDpowt 08/01/2025 09:34:55 GBp 123 386.20 XLON xeaNKbDpowv 08/01/2025 09:29:30 GBp 53 386.60 XLON xeaNKbDp@0C 08/01/2025 09:29:30 GBp 64 386.60 XLON xeaNKbDp@0E 08/01/2025 09:29:30 GBp 146 386.60 XLON xeaNKbDp@0G 08/01/2025 09:29:30 GBp 323 386.40 XLON xeaNKbDp@0P 08/01/2025 09:26:46 GBp 754 386.80 XLON xeaNKbDpyz0 08/01/2025 09:26:46 GBp 172 386.80 XLON xeaNKbDpyzC 08/01/2025 09:26:46 GBp 191 386.60 XLON xeaNKbDpyzL 08/01/2025 09:26:46 GBp 132 386.60 XLON xeaNKbDpyzN 08/01/2025 09:20:02 GBp 508 386.80 XLON xeaNKbDpvCi 08/01/2025 09:16:35 GBp 238 386.40 XLON xeaNKbDpagW 08/01/2025 09:16:35 GBp 342 386.60 XLON xeaNKbDpagd 08/01/2025 09:14:54 GBp 460 386.80 XLON xeaNKbDpbFQ 08/01/2025 09:14:02 GBp 91 386.80 XLON xeaNKbDpYxw 08/01/2025 09:12:07 GBp 203 386.80 XLON xeaNKbDpZLx 08/01/2025 09:11:30 GBp 252 386.80 XLON xeaNKbDpWhe 08/01/2025 09:10:46 GBp 198 387.00 XLON xeaNKbDpW9z 08/01/2025 09:09:22 GBp 182 387.20 XLON xeaNKbDpXAx 08/01/2025 09:09:17 GBp 223 387.40 XLON xeaNKbDpXNN 08/01/2025 09:09:12 GBp 323 387.60 XLON xeaNKbDpXIh 08/01/2025 09:09:12 GBp 200 387.80 XLON xeaNKbDpXIq 08/01/2025 09:06:27 GBp 87 387.80 XLON xeaNKbDplHV 08/01/2025 09:05:35 GBp 60 388.00 XLON xeaNKbDpi$d 08/01/2025 09:05:35 GBp 346 388.00 XLON xeaNKbDpi$f 08/01/2025 09:02:23 GBp 192 387.20 XLON xeaNKbDpg5I 08/01/2025 09:01:07 GBp 136 387.60 XLON xeaNKbDphyz 08/01/2025 09:01:07 GBp 29 387.60 XLON xeaNKbDphy3 08/01/2025 09:01:07 GBp 202 387.60 XLON xeaNKbDphy5 08/01/2025 09:00:54 GBp 50 387.60 XLON xeaNKbDph3b 08/01/2025 09:00:01 GBp 182 387.80 XLON xeaNKbDpewR 08/01/2025 08:59:34 GBp 216 387.60 XLON xeaNKbDpeGn 08/01/2025 08:59:10 GBp 478 387.80 XLON xeaNKbDpfct 08/01/2025 08:55:54 GBp 180 387.20 XLON xeaNKbDpNyj 08/01/2025 08:55:50 GBp 301 387.40 XLON xeaNKbDpN@o 08/01/2025 08:54:12 GBp 405 387.80 XLON xeaNKbDpK5H 08/01/2025 08:52:35 GBp 45 388.00 XLON xeaNKbDpLA$ 08/01/2025 08:52:35 GBp 160 388.00 XLON xeaNKbDpLAz 08/01/2025 08:52:23 GBp 337 388.40 XLON xeaNKbDpLTa 08/01/2025 08:52:23 GBp 315 388.40 XLON xeaNKbDpLTc 08/01/2025 08:52:23 GBp 169 388.40 XLON xeaNKbDpLTe 08/01/2025 08:52:23 GBp 9 388.40 XLON xeaNKbDpLTq 08/01/2025 08:52:23 GBp 57 388.40 XLON xeaNKbDpLTs 08/01/2025 08:52:23 GBp 69 388.40 XLON xeaNKbDpLTu 08/01/2025 08:52:23 GBp 55 388.40 XLON xeaNKbDpLTw 08/01/2025 08:52:23 GBp 223 388.20 XLON xeaNKbDpLT1 08/01/2025 08:52:22 GBp 323 388.40 XLON xeaNKbDpLVZ 08/01/2025 08:43:24 GBp 197 388.40 XLON xeaNKbDpTj3 08/01/2025 08:42:56 GBp 37 388.40 XLON xeaNKbDpTwM 08/01/2025 08:42:54 GBp 182 388.60 XLON xeaNKbDpT5S 08/01/2025 08:42:54 GBp 232 388.60 XLON xeaNKbDpT5U 08/01/2025 08:42:29 GBp 250 389.40 XLON xeaNKbDpTMb 08/01/2025 08:42:29 GBp 58 389.40 XLON xeaNKbDpTMd 08/01/2025 08:42:29 GBp 61 389.40 XLON xeaNKbDpTMf 08/01/2025 08:42:29 GBp 27 389.40 XLON xeaNKbDpTMh 08/01/2025 08:42:29 GBp 65 389.40 XLON xeaNKbDpTMj 08/01/2025 08:42:29 GBp 65 389.40 XLON xeaNKbDpTMl 08/01/2025 08:42:29 GBp 167 389.40 XLON xeaNKbDpTMn 08/01/2025 08:42:29 GBp 128 389.40 XLON xeaNKbDpTMZ 08/01/2025 08:42:29 GBp 170 389.40 XLON xeaNKbDpTMz 08/01/2025 08:34:35 GBp 170 389.40 XLON xeaNKbDp7Yv 08/01/2025 08:34:14 GBp 297 389.60 XLON xeaNKbDp7pS 08/01/2025 08:34:14 GBp 427 389.80 XLON xeaNKbDp7pU 08/01/2025 08:32:09 GBp 192 389.80 XLON xeaNKbDp5tW 08/01/2025 08:29:44 GBp 300 390.20 XLON xeaNKbDp34U 08/01/2025 08:29:34 GBp 296 390.40 XLON xeaNKbDp38N 08/01/2025 08:29:34 GBp 136 390.40 XLON xeaNKbDp38P 08/01/2025 08:29:28 GBp 486 390.60 XLON xeaNKbDp3NL 08/01/2025 08:22:36 GBp 219 390.40 XLON xeaNKbDpAb6 08/01/2025 08:22:36 GBp 219 390.60 XLON xeaNKbDpAbC 08/01/2025 08:22:03 GBp 200 390.80 XLON xeaNKbDpA6d 08/01/2025 08:18:50 GBp 261 391.00 XLON xeaNKbDp9sG 08/01/2025 08:18:50 GBp 126 390.80 XLON xeaNKbDp9sN 08/01/2025 08:18:50 GBp 99 390.80 XLON xeaNKbDp9sP 08/01/2025 08:18:50 GBp 323 391.00 XLON xeaNKbDp9sT 08/01/2025 08:18:42 GBp 52 391.40 XLON xeaNKbDp9zX 08/01/2025 08:18:42 GBp 425 391.40 XLON xeaNKbDp9oT 08/01/2025 08:18:42 GBp 64 391.40 XLON xeaNKbDp9oV 08/01/2025 08:16:27 GBp 241 391.40 XLON xeaNKbDisO6 08/01/2025 08:16:27 GBp 193 391.20 XLON xeaNKbDisOD 08/01/2025 08:16:27 GBp 176 391.20 XLON xeaNKbDisOF 08/01/2025 08:16:25 GBp 64 391.80 XLON xeaNKbDitbG 08/01/2025 08:16:25 GBp 74 391.60 XLON xeaNKbDitbI 08/01/2025 08:16:25 GBp 223 391.20 XLON xeaNKbDitbT 08/01/2025 08:16:25 GBp 323 391.40 XLON xeaNKbDitbV 08/01/2025 08:10:02 GBp 170 392.60 XLON xeaNKbDipIi 08/01/2025 08:10:02 GBp 182 393.20 XLON xeaNKbDipIn 08/01/2025 08:10:02 GBp 71 393.20 XLON xeaNKbDipIp 08/01/2025 08:10:02 GBp 608 392.80 XLON xeaNKbDipIs 08/01/2025 08:10:00 GBp 136 393.20 XLON xeaNKbDipV6 08/01/2025 08:10:00 GBp 323 393.00 XLON xeaNKbDipVL 08/01/2025 08:06:15 GBp 149 393.00 XLON xeaNKbDi@NW 08/01/2025 08:06:15 GBp 249 393.20 XLON xeaNKbDi@NY 08/01/2025 08:06:15 GBp 42 393.40 XLON xeaNKbDi@NH 08/01/2025 08:06:15 GBp 211 393.40 XLON xeaNKbDi@NJ 08/01/2025 08:05:55 GBp 161 394.60 XLON xeaNKbDi$lH 08/01/2025 08:04:56 GBp 150 394.80 XLON xeaNKbDiyil 08/01/2025 08:03:57 GBp 793 394.80 XLON xeaNKbDiz@A 08/01/2025 08:02:58 GBp 162 394.80 XLON xeaNKbDiwi$ 08/01/2025 08:02:58 GBp 859 394.80 XLON xeaNKbDiwiI 08/01/2025 08:02:58 GBp 213 394.60 XLON xeaNKbDiwiK 08/01/2025 08:02:58 GBp 118 394.60 XLON xeaNKbDiwiM