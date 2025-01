(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

06 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 03 January 2025 it had purchased a total of 71,812 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 71,812 - - Highest price paid (per ordinary share) 400.20p - - Lowest price paid (per ordinary share) 392.20p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 396.46p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 371,905,754 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 371,905,754.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 03/01/2025 16:26:52 GBp 214 396.20 XLON xeaNJKCl2PA 03/01/2025 16:26:09 GBp 177 396.40 XLON xeaNJKCl3pi 03/01/2025 16:25:41 GBp 187 396.40 XLON xeaNJKCl38@ 03/01/2025 16:25:41 GBp 400 396.40 XLON xeaNJKCl380 03/01/2025 16:25:41 GBp 200 396.40 XLON xeaNJKCl382 03/01/2025 16:25:38 GBp 22 396.40 XLON xeaNJKCl3Aq 03/01/2025 16:25:35 GBp 14 396.40 XLON xeaNJKCl3Hd 03/01/2025 16:25:34 GBp 189 396.60 XLON xeaNJKCl3HU 03/01/2025 16:25:34 GBp 200 396.60 XLON xeaNJKCl3GW 03/01/2025 16:25:34 GBp 11 396.60 XLON xeaNJKCl3G1 03/01/2025 16:25:34 GBp 357 396.60 XLON xeaNJKCl3G3 03/01/2025 16:25:34 GBp 400 396.60 XLON xeaNJKCl3G5 03/01/2025 16:24:34 GBp 301 396.60 XLON xeaNJKCl03U 03/01/2025 16:22:18 GBp 259 396.20 XLON xeaNJKCl1Sn 03/01/2025 16:22:18 GBp 555 396.60 XLON xeaNJKCl1S0 03/01/2025 16:22:18 GBp 288 396.60 XLON xeaNJKCl1S2 03/01/2025 16:22:18 GBp 804 396.40 XLON xeaNJKCl1S8 03/01/2025 16:19:15 GBp 5 396.60 XLON xeaNJKClFUS 03/01/2025 16:19:15 GBp 211 396.60 XLON xeaNJKClFUU 03/01/2025 16:18:51 GBp 346 396.80 XLON xeaNJKClCYL 03/01/2025 16:18:51 GBp 13 396.80 XLON xeaNJKClCYN 03/01/2025 16:18:51 GBp 182 397.00 XLON xeaNJKClCYP 03/01/2025 16:18:50 GBp 185 397.00 XLON xeaNJKClCjy 03/01/2025 16:18:50 GBp 353 397.00 XLON xeaNJKClCj@ 03/01/2025 16:18:50 GBp 213 397.00 XLON xeaNJKClCj0 03/01/2025 16:18:50 GBp 66 397.00 XLON xeaNJKClCj2 03/01/2025 16:18:50 GBp 74 397.00 XLON xeaNJKClCj4 03/01/2025 16:18:50 GBp 600 397.00 XLON xeaNJKClCj6 03/01/2025 16:18:50 GBp 37 397.00 XLON xeaNJKClCj8 03/01/2025 16:15:13 GBp 140 396.80 XLON xeaNJKClDR0 03/01/2025 16:14:23 GBp 187 396.60 XLON xeaNJKClA$x 03/01/2025 16:14:20 GBp 53 396.60 XLON xeaNJKClAvp 03/01/2025 16:13:56 GBp 269 397.20 XLON xeaNJKClACP 03/01/2025 16:13:56 GBp 69 397.20 XLON xeaNJKClACR 03/01/2025 16:13:56 GBp 270 397.20 XLON xeaNJKClAFY 03/01/2025 16:13:56 GBp 136 397.20 XLON xeaNJKClAFl 03/01/2025 16:13:56 GBp 760 397.20 XLON xeaNJKClAFs 03/01/2025 16:13:56 GBp 64 397.20 XLON xeaNJKClAFu 03/01/2025 16:13:56 GBp 73 397.20 XLON xeaNJKClAFw 03/01/2025 16:07:42 GBp 258 396.40 XLON xeaNJKCessj 03/01/2025 16:07:42 GBp 593 396.40 XLON xeaNJKCesnE 03/01/2025 16:07:39 GBp 220 397.00 XLON xeaNJKCesoh 03/01/2025 16:07:39 GBp 236 396.80 XLON xeaNJKCesoj 03/01/2025 16:07:39 GBp 450 396.80 XLON xeaNJKCeso4 03/01/2025 16:07:39 GBp 635 396.80 XLON xeaNJKCeso6 03/01/2025 16:07:39 GBp 776 396.60 XLON xeaNJKCeszA 03/01/2025 16:01:56 GBp 82 396.20 XLON xeaNJKCerGo 03/01/2025 16:01:56 GBp 215 396.20 XLON xeaNJKCerGq 03/01/2025 15:58:00 GBp 385 396.00 XLON xeaNJKCemB$ 03/01/2025 15:57:34 GBp 228 396.20 XLON xeaNJKCenW5 03/01/2025 15:57:34 GBp 89 396.20 XLON xeaNJKCenW7 03/01/2025 15:57:29 GBp 94 396.40 XLON xeaNJKCeniR 03/01/2025 15:57:29 GBp 170 396.40 XLON xeaNJKCeniT 03/01/2025 15:57:29 GBp 368 396.80 XLON xeaNJKCenlc 03/01/2025 15:57:29 GBp 249 396.80 XLON xeaNJKCenle 03/01/2025 15:57:29 GBp 109 396.80 XLON xeaNJKCenlg 03/01/2025 15:57:29 GBp 583 396.60 XLON xeaNJKCenlo 03/01/2025 15:50:54 GBp 532 396.80 XLON xeaNJKCewYQ 03/01/2025 15:49:01 GBp 290 397.00 XLON xeaNJKCex0x 03/01/2025 15:48:05 GBp 329 397.00 XLON xeaNJKCeui4 03/01/2025 15:47:06 GBp 279 397.20 XLON xeaNJKCeuBZ 03/01/2025 15:46:38 GBp 588 397.20 XLON xeaNJKCeuPO 03/01/2025 15:44:09 GBp 195 396.60 XLON xeaNJKCecvZ 03/01/2025 15:42:18 GBp 287 396.00 XLON xeaNJKCedE1 03/01/2025 15:41:50 GBp 331 396.00 XLON xeaNJKCeaa5 03/01/2025 15:41:50 GBp 11 396.20 XLON xeaNJKCeaa7 03/01/2025 15:41:50 GBp 18 396.20 XLON xeaNJKCeaa9 03/01/2025 15:41:34 GBp 288 396.20 XLON xeaNJKCealw 03/01/2025 15:40:43 GBp 141 395.80 XLON xeaNJKCeaEg 03/01/2025 15:40:42 GBp 927 396.00 XLON xeaNJKCeaEN 03/01/2025 15:39:03 GBp 410 396.20 XLON xeaNJKCebLP 03/01/2025 15:39:03 GBp 414 396.20 XLON xeaNJKCebLR 03/01/2025 15:37:43 GBp 131 394.20 XLON xeaNJKCeY27 03/01/2025 15:37:43 GBp 221 394.20 XLON xeaNJKCeY29 03/01/2025 15:37:43 GBp 70 394.20 XLON xeaNJKCeY2L 03/01/2025 15:37:43 GBp 39 394.20 XLON xeaNJKCeY2T 03/01/2025 15:37:43 GBp 244 394.20 XLON xeaNJKCeY2V 03/01/2025 15:37:43 GBp 171 394.40 XLON xeaNJKCeYDp 03/01/2025 15:37:43 GBp 75 394.40 XLON xeaNJKCeYDr 03/01/2025 15:37:43 GBp 205 394.40 XLON xeaNJKCeYDt 03/01/2025 15:37:43 GBp 52 394.40 XLON xeaNJKCeYDv 03/01/2025 15:37:42 GBp 370 394.40 XLON xeaNJKCeYD7 03/01/2025 15:37:42 GBp 63 394.40 XLON xeaNJKCeYD9 03/01/2025 15:37:42 GBp 73 394.40 XLON xeaNJKCeYDB 03/01/2025 15:34:34 GBp 557 393.00 XLON xeaNJKCeW6p 03/01/2025 15:31:11 GBp 571 393.20 XLON xeaNJKCek$w 03/01/2025 15:30:11 GBp 110 393.20 XLON xeaNJKCekOt 03/01/2025 15:27:56 GBp 501 393.00 XLON xeaNJKCei5c 03/01/2025 15:20:47 GBp 235 392.20 XLON xeaNJKCefaC 03/01/2025 15:20:46 GBp 200 392.40 XLON xeaNJKCefca 03/01/2025 15:20:46 GBp 338 392.40 XLON xeaNJKCefcY 03/01/2025 15:17:53 GBp 106 392.60 XLON xeaNJKCeMSb 03/01/2025 15:17:53 GBp 658 392.80 XLON xeaNJKCeMSd 03/01/2025 15:17:53 GBp 181 392.60 XLON xeaNJKCeMSZ 03/01/2025 15:16:51 GBp 66 393.00 XLON xeaNJKCeN70 03/01/2025 15:16:51 GBp 154 393.00 XLON xeaNJKCeN72 03/01/2025 15:15:56 GBp 352 393.00 XLON xeaNJKCeKjB 03/01/2025 15:12:43 GBp 209 392.80 XLON xeaNJKCeIaO 03/01/2025 15:12:23 GBp 303 393.00 XLON xeaNJKCeItk 03/01/2025 15:12:01 GBp 160 393.20 XLON xeaNJKCeIJn 03/01/2025 15:12:01 GBp 200 393.20 XLON xeaNJKCeIJp 03/01/2025 15:11:17 GBp 133 393.40 XLON xeaNJKCeJeX 03/01/2025 15:11:17 GBp 391 393.40 XLON xeaNJKCeJeZ 03/01/2025 15:11:17 GBp 298 393.40 XLON xeaNJKCeJfV 03/01/2025 15:11:08 GBp 95 393.60 XLON xeaNJKCeJr9 03/01/2025 15:11:08 GBp 53 393.60 XLON xeaNJKCeJrF 03/01/2025 15:09:46 GBp 40 393.20 XLON xeaNJKCeGdw 03/01/2025 15:09:46 GBp 186 393.20 XLON xeaNJKCeGdy 03/01/2025 15:09:43 GBp 262 393.40 XLON xeaNJKCeGWa 03/01/2025 15:09:43 GBp 311 393.40 XLON xeaNJKCeGWg 03/01/2025 15:09:43 GBp 20 393.40 XLON xeaNJKCeGWi 03/01/2025 15:09:43 GBp 200 393.40 XLON xeaNJKCeGWk 03/01/2025 15:09:43 GBp 517 393.40 XLON xeaNJKCeGWL 03/01/2025 15:01:20 GBp 286 393.80 XLON xeaNJKCeTlS 03/01/2025 15:01:01 GBp 359 394.00 XLON xeaNJKCeTp3 03/01/2025 15:01:01 GBp 20 394.00 XLON xeaNJKCeTp5 03/01/2025 15:01:01 GBp 862 394.20 XLON xeaNJKCeTp7 03/01/2025 15:00:26 GBp 112 394.60 XLON xeaNJKCeTC8 03/01/2025 15:00:26 GBp 26 394.60 XLON xeaNJKCeTCA 03/01/2025 15:00:17 GBp 263 394.60 XLON xeaNJKCeTAo 03/01/2025 15:00:02 GBp 136 394.60 XLON xeaNJKCeTUJ 03/01/2025 15:00:01 GBp 165 394.60 XLON xeaNJKCeTUV 03/01/2025 15:00:01 GBp 246 394.60 XLON xeaNJKCeTPj 03/01/2025 15:00:01 GBp 145 394.60 XLON xeaNJKCeTPr 03/01/2025 15:00:00 GBp 180 394.60 XLON xeaNJKCeTRs 03/01/2025 14:56:01 GBp 108 393.80 XLON xeaNJKCeOWd 03/01/2025 14:51:41 GBp 201 394.00 XLON xeaNJKCe6TP 03/01/2025 14:51:41 GBp 161 394.00 XLON xeaNJKCe6Sb 03/01/2025 14:51:41 GBp 21 394.00 XLON xeaNJKCe6SZ 03/01/2025 14:50:33 GBp 162 393.20 XLON xeaNJKCe72i 03/01/2025 14:50:13 GBp 157 393.40 XLON xeaNJKCe7KK 03/01/2025 14:50:11 GBp 152 393.60 XLON xeaNJKCe7HL 03/01/2025 14:50:11 GBp 30 393.60 XLON xeaNJKCe7HU 03/01/2025 14:50:11 GBp 123 393.60 XLON xeaNJKCe7Gh 03/01/2025 14:50:11 GBp 328 393.60 XLON xeaNJKCe7Gj 03/01/2025 14:49:08 GBp 529 393.80 XLON xeaNJKCe44A 03/01/2025 14:47:26 GBp 434 394.00 XLON xeaNJKCe5B7 03/01/2025 14:47:26 GBp 160 394.00 XLON xeaNJKCe5B9 03/01/2025 14:45:15 GBp 305 394.20 XLON xeaNJKCe3ZJ 03/01/2025 14:45:07 GBp 379 394.40 XLON xeaNJKCe3et 03/01/2025 14:45:07 GBp 302 394.40 XLON xeaNJKCe3ev 03/01/2025 14:41:56 GBp 178 394.60 XLON xeaNJKCe1qg 03/01/2025 14:41:56 GBp 297 394.60 XLON xeaNJKCe1qm 03/01/2025 14:41:56 GBp 591 394.80 XLON xeaNJKCe1qo 03/01/2025 14:41:56 GBp 87 394.80 XLON xeaNJKCe1qq 03/01/2025 14:41:17 GBp 471 395.00 XLON xeaNJKCe1CS 03/01/2025 14:37:01 GBp 184 395.20 XLON xeaNJKCeCdl 03/01/2025 14:37:00 GBp 326 395.20 XLON xeaNJKCeCd6 03/01/2025 14:36:26 GBp 116 395.40 XLON xeaNJKCeCyd 03/01/2025 14:36:26 GBp 125 395.40 XLON xeaNJKCeCyf 03/01/2025 14:36:26 GBp 545 395.40 XLON xeaNJKCeCyn 03/01/2025 14:35:32 GBp 143 395.60 XLON xeaNJKCeCUK 03/01/2025 14:35:32 GBp 326 395.20 XLON xeaNJKCeCPf 03/01/2025 14:35:32 GBp 469 395.40 XLON xeaNJKCeCPh 03/01/2025 14:30:10 GBp 196 395.60 XLON xeaNJKCe8v1 03/01/2025 14:30:10 GBp 315 395.80 XLON xeaNJKCe8ua 03/01/2025 14:30:02 GBp 25 396.00 XLON xeaNJKCe80V 03/01/2025 14:30:02 GBp 200 396.00 XLON xeaNJKCe83X 03/01/2025 14:30:02 GBp 306 396.00 XLON xeaNJKCe83Z 03/01/2025 14:30:01 GBp 124 396.00 XLON xeaNJKCe8Db 03/01/2025 14:30:01 GBp 326 396.00 XLON xeaNJKCe8DZ 03/01/2025 14:28:18 GBp 32 396.20 XLON xeaNJKCe96l 03/01/2025 14:28:18 GBp 66 396.20 XLON xeaNJKCe96n 03/01/2025 14:28:18 GBp 161 396.20 XLON xeaNJKCe96p 03/01/2025 14:28:18 GBp 364 396.00 XLON xeaNJKCe96s 03/01/2025 14:28:00 GBp 1,000 396.60 XLON xeaNJKCe9Aa 03/01/2025 14:28:00 GBp 200 396.60 XLON xeaNJKCe9Ac 03/01/2025 14:28:00 GBp 199 396.60 XLON xeaNJKCe9AW 03/01/2025 14:28:00 GBp 600 396.60 XLON xeaNJKCe9AY 03/01/2025 14:28:00 GBp 165 396.60 XLON xeaNJKCe9Ae 03/01/2025 14:28:00 GBp 68 396.60 XLON xeaNJKCe9Ag 03/01/2025 14:28:00 GBp 67 396.60 XLON xeaNJKCe9Ai 03/01/2025 14:28:00 GBp 77 396.40 XLON xeaNJKCe9Ak 03/01/2025 14:28:00 GBp 66 396.40 XLON xeaNJKCe9Am 03/01/2025 14:27:58 GBp 380 396.60 XLON xeaNJKCe9KB 03/01/2025 14:27:58 GBp 125 396.60 XLON xeaNJKCe9KF 03/01/2025 14:27:58 GBp 165 396.60 XLON xeaNJKCe9KH 03/01/2025 14:27:58 GBp 213 396.40 XLON xeaNJKCe9KJ 03/01/2025 14:27:58 GBp 345 396.20 XLON xeaNJKCe9KR 03/01/2025 14:27:58 GBp 496 396.40 XLON xeaNJKCe9KT 03/01/2025 14:15:05 GBp 4 396.80 XLON xeaNJKCfpCG 03/01/2025 14:15:05 GBp 298 396.80 XLON xeaNJKCfpF8 03/01/2025 14:15:04 GBp 74 396.80 XLON xeaNJKCfpEl 03/01/2025 14:15:04 GBp 64 396.80 XLON xeaNJKCfpEx 03/01/2025 14:15:04 GBp 70 396.80 XLON xeaNJKCfpEz 03/01/2025 14:15:04 GBp 70 396.80 XLON xeaNJKCfpE7 03/01/2025 14:15:04 GBp 68 396.80 XLON xeaNJKCfpE9 03/01/2025 14:15:04 GBp 67 396.80 XLON xeaNJKCfpEU 03/01/2025 14:15:04 GBp 63 396.80 XLON xeaNJKCfp9W 03/01/2025 14:15:04 GBp 22 396.80 XLON xeaNJKCfp9i 03/01/2025 14:15:04 GBp 204 396.80 XLON xeaNJKCfp9k 03/01/2025 14:15:04 GBp 70 396.80 XLON xeaNJKCfp9m 03/01/2025 14:15:04 GBp 151 396.80 XLON xeaNJKCfp9o 03/01/2025 14:15:04 GBp 5 396.80 XLON xeaNJKCfp9s 03/01/2025 14:15:04 GBp 601 396.80 XLON xeaNJKCfp9A 03/01/2025 13:35:22 GBp 205 397.00 XLON xeaNJKCfXpW 03/01/2025 13:35:22 GBp 703 397.40 XLON xeaNJKCfXpz 03/01/2025 13:35:22 GBp 94 397.20 XLON xeaNJKCfXp0 03/01/2025 13:35:22 GBp 247 397.20 XLON xeaNJKCfXp2 03/01/2025 13:23:18 GBp 155 397.60 XLON xeaNJKCfgfY 03/01/2025 13:21:45 GBp 310 398.00 XLON xeaNJKCfgN1 03/01/2025 13:21:45 GBp 451 398.20 XLON xeaNJKCfgN3 03/01/2025 13:16:05 GBp 144 398.40 XLON xeaNJKCffyO 03/01/2025 13:16:05 GBp 120 398.40 XLON xeaNJKCffyQ 03/01/2025 13:15:24 GBp 532 398.60 XLON xeaNJKCff9a 03/01/2025 13:13:34 GBp 173 399.20 XLON xeaNJKCfMx4 03/01/2025 13:13:34 GBp 71 399.20 XLON xeaNJKCfMx6 03/01/2025 13:13:34 GBp 223 399.00 XLON xeaNJKCfMxR 03/01/2025 13:13:34 GBp 182 399.20 XLON xeaNJKCfMxT 03/01/2025 13:03:37 GBp 505 399.20 XLON xeaNJKCfJOH 03/01/2025 13:00:21 GBp 223 399.60 XLON xeaNJKCfHnN 03/01/2025 13:00:18 GBp 223 399.80 XLON xeaNJKCfHpu 03/01/2025 13:00:18 GBp 323 400.00 XLON xeaNJKCfHpz 03/01/2025 12:53:13 GBp 140 400.00 XLON xeaNJKCfSZu 03/01/2025 12:46:37 GBp 552 399.80 XLON xeaNJKCfQ$G 03/01/2025 12:46:37 GBp 323 399.60 XLON xeaNJKCfQ$M 03/01/2025 12:42:13 GBp 113 399.60 XLON xeaNJKCfOcm 03/01/2025 12:42:13 GBp 23 399.60 XLON xeaNJKCfOct 03/01/2025 12:38:55 GBp 177 399.60 XLON xeaNJKCfPe4 03/01/2025 12:26:47 GBp 439 399.40 XLON xeaNJKCf5js 03/01/2025 12:26:45 GBp 383 399.60 XLON xeaNJKCf5im 03/01/2025 12:26:45 GBp 88 399.60 XLON xeaNJKCf5io 03/01/2025 12:25:23 GBp 344 399.60 XLON xeaNJKCf50i 03/01/2025 12:21:19 GBp 173 400.20 XLON xeaNJKCf3iV 03/01/2025 12:21:19 GBp 48 400.20 XLON xeaNJKCf3lX 03/01/2025 12:19:07 GBp 156 399.20 XLON xeaNJKCf3O7 03/01/2025 12:19:07 GBp 19 399.20 XLON xeaNJKCf3O9 03/01/2025 12:14:12 GBp 246 399.20 XLON xeaNJKCf1Gv 03/01/2025 12:14:12 GBp 238 399.20 XLON xeaNJKCf1Gx 03/01/2025 12:14:12 GBp 10 399.20 XLON xeaNJKCf1Gz 03/01/2025 12:14:12 GBp 35 399.20 XLON xeaNJKCf1Gt 03/01/2025 12:14:12 GBp 746 399.20 XLON xeaNJKCf1GD 03/01/2025 12:14:12 GBp 400 399.20 XLON xeaNJKCf1GF 03/01/2025 12:14:12 GBp 60 399.20 XLON xeaNJKCf1GH 03/01/2025 12:14:12 GBp 132 399.20 XLON xeaNJKCf1GU 03/01/2025 12:14:12 GBp 26 399.20 XLON xeaNJKCf1Jd 03/01/2025 12:14:12 GBp 115 399.20 XLON xeaNJKCf1JZ 03/01/2025 12:12:32 GBp 100 398.40 XLON xeaNJKCfE$d 03/01/2025 12:12:23 GBp 3 398.40 XLON xeaNJKCfE@O 03/01/2025 11:54:42 GBp 299 397.40 XLON xeaNJKCf8NK 03/01/2025 11:45:42 GBp 342 397.40 XLON xeaNJKCgtNQ 03/01/2025 11:10:53 GBp 259 397.40 XLON xeaNJKCguVW 03/01/2025 10:56:02 GBp 306 397.20 XLON xeaNJKCgY7U 03/01/2025 10:53:09 GBp 384 397.40 XLON xeaNJKCgZCr 03/01/2025 10:46:36 GBp 392 397.60 XLON xeaNJKCgkhv 03/01/2025 10:46:36 GBp 6 397.60 XLON xeaNJKCgkhx 03/01/2025 10:35:44 GBp 264 397.60 XLON xeaNJKCgg5S 03/01/2025 10:31:16 GBp 173 397.60 XLON xeaNJKCgehc 03/01/2025 10:31:12 GBp 251 397.80 XLON xeaNJKCgegJ 03/01/2025 10:31:12 GBp 282 397.60 XLON xeaNJKCgegT 03/01/2025 10:31:12 GBp 135 397.80 XLON xeaNJKCgegV 03/01/2025 10:31:12 GBp 270 397.80 XLON xeaNJKCgerX 03/01/2025 10:20:06 GBp 123 397.80 XLON xeaNJKCgKB1 03/01/2025 10:20:06 GBp 300 397.80 XLON xeaNJKCgKB2 03/01/2025 10:19:39 GBp 203 398.00 XLON xeaNJKCgKQQ 03/01/2025 10:19:39 GBp 96 398.00 XLON xeaNJKCgKQS 03/01/2025 10:18:41 GBp 127 398.00 XLON xeaNJKCgLys 03/01/2025 10:18:41 GBp 9 398.00 XLON xeaNJKCgLyH 03/01/2025 10:18:37 GBp 204 398.00 XLON xeaNJKCgLv1 03/01/2025 10:18:33 GBp 46 398.00 XLON xeaNJKCgL5g 03/01/2025 10:02:01 GBp 370 397.60 XLON xeaNJKCgS1k 03/01/2025 09:57:01 GBp 332 397.80 XLON xeaNJKCgQ8d 03/01/2025 09:57:01 GBp 308 398.00 XLON xeaNJKCgQ8f 03/01/2025 09:57:01 GBp 8 398.00 XLON xeaNJKCgQ8g 03/01/2025 09:56:03 GBp 180 398.40 XLON xeaNJKCgRWp 03/01/2025 09:51:04 GBp 203 398.40 XLON xeaNJKCgPcd 03/01/2025 09:51:04 GBp 50 398.40 XLON xeaNJKCgPcf 03/01/2025 09:51:04 GBp 182 398.20 XLON xeaNJKCgPci 03/01/2025 09:41:52 GBp 257 398.00 XLON xeaNJKCg49R 03/01/2025 09:41:46 GBp 430 398.20 XLON xeaNJKCg4A$ 03/01/2025 09:38:21 GBp 155 397.80 XLON xeaNJKCg2WY 03/01/2025 09:36:23 GBp 152 397.80 XLON xeaNJKCg2HU 03/01/2025 09:34:25 GBp 167 397.80 XLON xeaNJKCg38z 03/01/2025 09:32:27 GBp 182 397.80 XLON xeaNJKCg05r 03/01/2025 09:29:30 GBp 32 397.80 XLON xeaNJKCg1MP 03/01/2025 09:29:30 GBp 180 397.80 XLON xeaNJKCg1MR 03/01/2025 09:27:32 GBp 148 397.80 XLON xeaNJKCgEDb 03/01/2025 09:27:32 GBp 39 397.80 XLON xeaNJKCgEDd 03/01/2025 09:13:29 GBp 10 396.40 XLON xeaNJKCg8p1 03/01/2025 09:13:26 GBp 164 396.80 XLON xeaNJKCg8oW 03/01/2025 09:13:18 GBp 182 397.00 XLON xeaNJKCg8@P 03/01/2025 09:09:45 GBp 283 397.40 XLON xeaNJKCg9GF 03/01/2025 09:05:30 GBp 180 397.60 XLON xeaNJKChtu$ 03/01/2025 09:05:24 GBp 182 398.00 XLON xeaNJKChtw8 03/01/2025 09:04:59 GBp 503 397.80 XLON xeaNJKChtDL 03/01/2025 08:58:47 GBp 387 397.20 XLON xeaNJKCho4K 03/01/2025 08:55:31 GBp 465 397.40 XLON xeaNJKChmq0 03/01/2025 08:55:31 GBp 41 397.40 XLON xeaNJKChmq2 03/01/2025 08:49:47 GBp 223 397.40 XLON xeaNJKCh$xO 03/01/2025 08:49:46 GBp 197 397.60 XLON xeaNJKCh$5d 03/01/2025 08:49:46 GBp 126 397.60 XLON xeaNJKCh$5f 03/01/2025 08:34:31 GBp 48 397.80 XLON xeaNJKChdoW 03/01/2025 08:34:31 GBp 108 397.80 XLON xeaNJKChdoY 03/01/2025 08:32:47 GBp 182 397.80 XLON xeaNJKChak6 03/01/2025 08:30:30 GBp 249 398.40 XLON xeaNJKChbaQ 03/01/2025 08:30:30 GBp 358 398.60 XLON xeaNJKChbaS 03/01/2025 08:30:11 GBp 320 399.20 XLON xeaNJKChbio 03/01/2025 08:30:11 GBp 203 399.20 XLON xeaNJKChbiq 03/01/2025 08:30:11 GBp 75 399.20 XLON xeaNJKChbis 03/01/2025 08:26:45 GBp 152 399.20 XLON xeaNJKChYEj 03/01/2025 08:26:45 GBp 68 399.20 XLON xeaNJKChYEl 03/01/2025 08:26:45 GBp 50 399.20 XLON xeaNJKChYEq 03/01/2025 08:26:45 GBp 203 399.00 XLON xeaNJKChYEv 03/01/2025 08:16:30 GBp 182 397.40 XLON xeaNJKChl74 03/01/2025 08:16:22 GBp 171 398.00 XLON xeaNJKChl31 03/01/2025 08:16:22 GBp 223 397.80 XLON xeaNJKChl34 03/01/2025 08:16:21 GBp 323 398.00 XLON xeaNJKChl2r 03/01/2025 08:16:21 GBp 223 398.40 XLON xeaNJKChl22 03/01/2025 08:16:21 GBp 123 398.60 XLON xeaNJKChl24 03/01/2025 08:16:21 GBp 200 398.60 XLON xeaNJKChl26 03/01/2025 08:05:20 GBp 162 398.80 XLON xeaNJKCheSm 03/01/2025 08:02:58 GBp 160 399.00 XLON xeaNJKChMD4 03/01/2025 08:02:58 GBp 160 399.00 XLON xeaNJKChMDF