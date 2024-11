(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 29th November 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 28th November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 24,795 Lowest price per share (pence): 826.00 Highest price per share (pence): 843.00 Weighted average price per day (pence): 830.7465

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,815,459 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,815,459 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 830.7465 24,795 826.00 843.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 28 November 2024 08:09:12 58 843.00 XLON 00312855648TRLO1 28 November 2024 08:10:03 210 842.00 XLON 00312856758TRLO1 28 November 2024 08:17:06 4 841.00 XLON 00312865727TRLO1 28 November 2024 08:39:28 215 839.00 XLON 00312889895TRLO1 28 November 2024 08:39:28 107 839.00 XLON 00312889896TRLO1 28 November 2024 08:39:28 26 840.00 XLON 00312889916TRLO1 28 November 2024 08:39:28 57 840.00 XLON 00312889917TRLO1 28 November 2024 08:39:28 61 840.00 XLON 00312889918TRLO1 28 November 2024 08:39:28 62 840.00 XLON 00312889919TRLO1 28 November 2024 08:46:42 322 838.00 XLON 00312896879TRLO1 28 November 2024 08:46:42 107 838.00 XLON 00312896880TRLO1 28 November 2024 08:46:42 108 838.00 XLON 00312896881TRLO1 28 November 2024 08:46:42 108 838.00 XLON 00312896882TRLO1 28 November 2024 08:46:42 107 838.00 XLON 00312896883TRLO1 28 November 2024 08:46:42 107 838.00 XLON 00312896884TRLO1 28 November 2024 08:52:23 734 839.00 XLON 00312901348TRLO1 28 November 2024 09:04:00 207 838.00 XLON 00312910641TRLO1 28 November 2024 09:04:00 103 838.00 XLON 00312910642TRLO1 28 November 2024 09:09:28 310 835.00 XLON 00312915299TRLO1 28 November 2024 09:11:40 197 834.00 XLON 00312917055TRLO1 28 November 2024 09:12:25 103 834.00 XLON 00312917728TRLO1 28 November 2024 09:12:25 104 834.00 XLON 00312917729TRLO1 28 November 2024 09:13:12 99 834.00 XLON 00312918538TRLO1 28 November 2024 09:17:47 108 834.00 XLON 00312922755TRLO1 28 November 2024 09:18:51 68 834.00 XLON 00312923728TRLO1 28 November 2024 09:18:51 31 834.00 XLON 00312923729TRLO1 28 November 2024 09:19:08 102 834.00 XLON 00312924022TRLO1 28 November 2024 09:20:17 106 834.00 XLON 00312925136TRLO1 28 November 2024 09:20:23 101 834.00 XLON 00312925238TRLO1 28 November 2024 09:20:23 103 833.00 XLON 00312925244TRLO1 28 November 2024 09:20:24 104 832.00 XLON 00312925251TRLO1 28 November 2024 09:20:24 104 832.00 XLON 00312925252TRLO1 28 November 2024 09:20:34 103 831.00 XLON 00312925413TRLO1 28 November 2024 09:33:25 201 832.00 XLON 00312937513TRLO1 28 November 2024 09:33:25 100 832.00 XLON 00312937514TRLO1 28 November 2024 09:33:30 313 831.00 XLON 00312937593TRLO1 28 November 2024 10:19:12 215 833.00 XLON 00312958121TRLO1 28 November 2024 10:19:12 371 833.00 XLON 00312958122TRLO1 28 November 2024 10:36:41 154 833.00 XLON 00312958636TRLO1 28 November 2024 10:45:07 99 832.00 XLON 00312958825TRLO1 28 November 2024 10:45:07 480 831.00 XLON 00312958826TRLO1 28 November 2024 10:45:19 107 830.00 XLON 00312958832TRLO1 28 November 2024 10:45:46 67 832.00 XLON 00312958857TRLO1 28 November 2024 10:45:46 37 832.00 XLON 00312958858TRLO1 28 November 2024 10:46:16 77 832.00 XLON 00312958889TRLO1 28 November 2024 10:46:16 27 832.00 XLON 00312958890TRLO1 28 November 2024 11:02:44 93 833.00 XLON 00312959386TRLO1 28 November 2024 11:03:51 103 832.00 XLON 00312959455TRLO1 28 November 2024 11:03:51 103 832.00 XLON 00312959456TRLO1 28 November 2024 11:03:51 103 832.00 XLON 00312959457TRLO1 28 November 2024 11:05:17 198 831.00 XLON 00312959523TRLO1 28 November 2024 11:55:23 1,286 832.00 XLON 00312961695TRLO1 28 November 2024 11:55:47 99 832.00 XLON 00312961702TRLO1 28 November 2024 11:56:00 99 832.00 XLON 00312961716TRLO1 28 November 2024 11:56:02 300 831.00 XLON 00312961717TRLO1 28 November 2024 11:56:02 391 831.00 XLON 00312961718TRLO1 28 November 2024 11:56:05 596 830.00 XLON 00312961722TRLO1 28 November 2024 12:00:06 270 830.00 XLON 00312961874TRLO1 28 November 2024 12:02:01 100 830.00 XLON 00312961948TRLO1 28 November 2024 12:14:40 99 828.00 XLON 00312962417TRLO1 28 November 2024 12:16:18 104 827.00 XLON 00312962467TRLO1 28 November 2024 12:16:18 103 827.00 XLON 00312962468TRLO1 28 November 2024 13:46:10 44 828.00 XLON 00312964625TRLO1 28 November 2024 14:14:26 25 831.00 XLON 00312965821TRLO1 28 November 2024 14:14:26 3 831.00 XLON 00312965822TRLO1 28 November 2024 14:14:26 21 831.00 XLON 00312965823TRLO1 28 November 2024 14:14:26 611 830.00 XLON 00312965824TRLO1 28 November 2024 14:14:26 456 830.00 XLON 00312965825TRLO1 28 November 2024 14:14:26 179 830.00 XLON 00312965826TRLO1 28 November 2024 14:14:27 207 830.00 XLON 00312965827TRLO1 28 November 2024 14:16:43 309 830.00 XLON 00312965936TRLO1 28 November 2024 14:16:43 119 830.00 XLON 00312965937TRLO1 28 November 2024 14:16:43 101 830.00 XLON 00312965938TRLO1 28 November 2024 14:22:30 300 829.00 XLON 00312966162TRLO1 28 November 2024 14:54:12 43 830.00 XLON 00312967563TRLO1 28 November 2024 14:54:12 166 830.00 XLON 00312967564TRLO1 28 November 2024 14:54:12 480 830.00 XLON 00312967565TRLO1 28 November 2024 14:54:12 104 829.00 XLON 00312967566TRLO1 28 November 2024 14:54:12 47 829.00 XLON 00312967567TRLO1 28 November 2024 14:54:12 47 829.00 XLON 00312967568TRLO1 28 November 2024 14:54:13 170 829.00 XLON 00312967569TRLO1 28 November 2024 14:54:13 15 829.00 XLON 00312967570TRLO1 28 November 2024 14:54:13 170 829.00 XLON 00312967571TRLO1 28 November 2024 15:32:50 26 830.00 XLON 00312969071TRLO1 28 November 2024 15:33:54 1 830.00 XLON 00312969130TRLO1 28 November 2024 15:33:54 1 830.00 XLON 00312969131TRLO1 28 November 2024 15:37:15 1 830.00 XLON 00312969314TRLO1 28 November 2024 15:51:35 200 830.00 XLON 00312969821TRLO1 28 November 2024 15:51:35 120 830.00 XLON 00312969822TRLO1 28 November 2024 15:51:35 373 830.00 XLON 00312969823TRLO1 28 November 2024 15:53:35 394 830.00 XLON 00312970143TRLO1 28 November 2024 15:54:13 164 831.00 XLON 00312970172TRLO1 28 November 2024 15:54:13 10 831.00 XLON 00312970173TRLO1 28 November 2024 15:54:13 144 831.00 XLON 00312970174TRLO1 28 November 2024 15:54:13 68 831.00 XLON 00312970175TRLO1 28 November 2024 15:54:13 370 831.00 XLON 00312970176TRLO1 28 November 2024 15:54:13 64 831.00 XLON 00312970177TRLO1 28 November 2024 15:54:13 138 831.00 XLON 00312970178TRLO1 28 November 2024 15:55:15 418 830.00 XLON 00312970249TRLO1 28 November 2024 16:01:03 209 828.00 XLON 00312970498TRLO1 28 November 2024 16:01:03 104 828.00 XLON 00312970499TRLO1 28 November 2024 16:01:03 105 828.00 XLON 00312970500TRLO1 28 November 2024 16:08:01 207 827.00 XLON 00312970815TRLO1 28 November 2024 16:10:09 316 826.00 XLON 00312970956TRLO1 28 November 2024 16:10:09 1,817 826.00 XLON 00312970957TRLO1 28 November 2024 16:15:09 208 826.00 XLON 00312971200TRLO1 28 November 2024 16:15:09 98 826.00 XLON 00312971201TRLO1 28 November 2024 16:15:09 53 826.00 XLON 00312971202TRLO1 28 November 2024 16:15:09 101 826.00 XLON 00312971203TRLO1 28 November 2024 16:15:09 49 826.00 XLON 00312971204TRLO1 28 November 2024 16:15:09 101 826.00 XLON 00312971205TRLO1 28 November 2024 16:15:09 102 826.00 XLON 00312971206TRLO1 28 November 2024 16:21:02 1,982 828.00 XLON 00312971430TRLO1 28 November 2024 16:21:02 340 828.00 XLON 00312971431TRLO1 28 November 2024 16:21:02 35 828.00 XLON 00312971432TRLO1 28 November 2024 16:26:23 35 829.00 XLON 00312971806TRLO1 28 November 2024 16:26:23 233 829.00 XLON 00312971807TRLO1 28 November 2024 16:26:23 63 829.00 XLON 00312971808TRLO1 28 November 2024 16:26:23 94 829.00 XLON 00312971809TRLO1 28 November 2024 16:26:23 30 829.00 XLON 00312971810TRLO1 28 November 2024 16:26:23 57 829.00 XLON 00312971811TRLO1 28 November 2024 16:26:23 79 829.00 XLON 00312971812TRLO1 28 November 2024 16:26:23 70 829.00 XLON 00312971813TRLO1 28 November 2024 16:26:23 23 829.00 XLON 00312971814TRLO1 28 November 2024 16:26:23 23 829.00 XLON 00312971815TRLO1 28 November 2024 16:26:23 67 829.00 XLON 00312971816TRLO1 28 November 2024 16:26:23 63 829.00 XLON 00312971817TRLO1 28 November 2024 16:26:47 151 829.00 XLON 00312971831TRLO1 28 November 2024 16:26:47 61 829.00 XLON 00312971832TRLO1 28 November 2024 16:26:47 121 829.00 XLON 00312971833TRLO1 28 November 2024 16:26:47 88 829.00 XLON 00312971834TRLO1 28 November 2024 16:26:47 38 829.00 XLON 00312971835TRLO1 28 November 2024 16:26:47 73 829.00 XLON 00312971836TRLO1 28 November 2024 16:26:47 51 829.00 XLON 00312971837TRLO1 28 November 2024 16:28:05 103 828.00 XLON 00312971910TRLO1 28 November 2024 16:28:05 3 828.00 XLON 00312971911TRLO1 28 November 2024 16:28:05 318 828.00 XLON 00312971912TRLO1 28 November 2024 16:28:05 41 827.00 XLON 00312971913TRLO1 28 November 2024 16:28:05 233 828.00 XLON 00312971914TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970