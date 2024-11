(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

6 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 05 November 2024 it had purchased a total of 374,700 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 202,100 121,600 51,000 Highest price paid (per ordinary share) 354.40p 354.00p 354.40p Lowest price paid (per ordinary share) 344.00p 344.20p 344.60p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 348.91p 348.86p 348.89p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 374,141,113 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 374,141,113.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 05/11/2024 16:28:19 GBp 1 348.00 XLON xeaNQeuZaRG 05/11/2024 16:27:49 GBp 351 348.20 XLON xeaNQeuZb5b 05/11/2024 16:27:19 GBp 512 348.40 XLON xeaNQeuZbSh 05/11/2024 16:27:19 GBp 266 348.40 BATE xeaNQeuZbSj 05/11/2024 16:27:10 GBp 295 348.60 XLON xeaNQeuZYbC 05/11/2024 16:27:10 GBp 97 348.60 XLON xeaNQeuZYbE 05/11/2024 16:27:10 GBp 93 348.60 XLON xeaNQeuZYbG 05/11/2024 16:26:54 GBp 332 348.40 BATE xeaNQeuZYr@ 05/11/2024 16:26:24 GBp 759 348.60 BATE xeaNQeuZYNQ 05/11/2024 16:26:24 GBp 279 348.60 CHIX xeaNQeuZYNS 05/11/2024 16:26:24 GBp 1,193 348.60 XLON xeaNQeuZYNO 05/11/2024 16:25:00 GBp 339 348.60 XLON xeaNQeuZWpZ 05/11/2024 16:25:00 GBp 579 348.60 XLON xeaNQeuZWp8 05/11/2024 16:25:00 GBp 542 348.60 XLON xeaNQeuZWpA 05/11/2024 16:25:00 GBp 239 348.60 BATE xeaNQeuZWpC 05/11/2024 16:24:38 GBp 206 348.80 CHIX xeaNQeuZWAS 05/11/2024 16:24:21 GBp 993 348.80 XLON xeaNQeuZWR5 05/11/2024 16:24:21 GBp 276 348.80 BATE xeaNQeuZWR7 05/11/2024 16:24:21 GBp 416 348.80 XLON xeaNQeuZWR9 05/11/2024 16:24:21 GBp 656 348.80 CHIX xeaNQeuZWRL 05/11/2024 16:24:21 GBp 1,403 348.80 BATE xeaNQeuZWRN 05/11/2024 16:24:21 GBp 178 348.80 XLON xeaNQeuZWRJ 05/11/2024 16:24:20 GBp 207 349.00 BATE xeaNQeuZXbb 05/11/2024 16:24:15 GBp 235 349.00 XLON xeaNQeuZXY6 05/11/2024 16:24:05 GBp 19 349.00 XLON xeaNQeuZX@a 05/11/2024 16:24:05 GBp 215 349.00 XLON xeaNQeuZX@c 05/11/2024 16:24:00 GBp 229 349.00 CHIX xeaNQeuZX56 05/11/2024 16:24:00 GBp 178 349.00 CHIX xeaNQeuZX58 05/11/2024 16:23:53 GBp 170 349.00 XLON xeaNQeuZX0n 05/11/2024 16:23:53 GBp 97 349.00 XLON xeaNQeuZX0p 05/11/2024 16:23:53 GBp 73 349.00 XLON xeaNQeuZX0r 05/11/2024 16:23:53 GBp 14 349.00 XLON xeaNQeuZX0V 05/11/2024 16:23:53 GBp 630 349.00 XLON xeaNQeuZX3X 05/11/2024 16:23:53 GBp 93 349.00 XLON xeaNQeuZX3Z 05/11/2024 16:22:11 GBp 323 348.60 BATE xeaNQeuZlkE 05/11/2024 16:21:48 GBp 868 348.80 XLON xeaNQeuZlwI 05/11/2024 16:21:48 GBp 82 348.80 BATE xeaNQeuZlwK 05/11/2024 16:21:48 GBp 82 348.80 BATE xeaNQeuZlwM 05/11/2024 16:21:48 GBp 497 348.80 BATE xeaNQeuZlwO 05/11/2024 16:21:29 GBp 321 348.60 XLON xeaNQeuZlBZ 05/11/2024 16:21:00 GBp 1,221 348.60 XLON xeaNQeuZiZ4 05/11/2024 16:21:00 GBp 553 348.60 BATE xeaNQeuZiZ6 05/11/2024 16:21:00 GBp 352 348.60 CHIX xeaNQeuZiZ8 05/11/2024 16:19:58 GBp 279 348.60 BATE xeaNQeuZjck 05/11/2024 16:19:24 GBp 333 348.80 XLON xeaNQeuZjvM 05/11/2024 16:18:52 GBp 436 349.00 BATE xeaNQeuZjVW 05/11/2024 16:18:52 GBp 393 349.00 XLON xeaNQeuZjSQ 05/11/2024 16:18:52 GBp 18 349.00 BATE xeaNQeuZjSS 05/11/2024 16:18:52 GBp 18 349.00 BATE xeaNQeuZjSU 05/11/2024 16:18:48 GBp 555 349.20 BATE xeaNQeuZjRw 05/11/2024 16:18:48 GBp 416 349.20 XLON xeaNQeuZjRy 05/11/2024 16:18:34 GBp 247 349.20 CHIX xeaNQeuZgl0 05/11/2024 16:18:34 GBp 483 349.20 XLON xeaNQeuZglJ 05/11/2024 16:17:53 GBp 856 349.20 XLON xeaNQeuZgN5 05/11/2024 16:17:53 GBp 346 349.20 CHIX xeaNQeuZgN7 05/11/2024 16:17:53 GBp 483 349.20 BATE xeaNQeuZgN9 05/11/2024 16:17:53 GBp 62 349.20 BATE xeaNQeuZgNB 05/11/2024 16:17:41 GBp 1,269 349.20 BATE xeaNQeuZhbw 05/11/2024 16:17:41 GBp 450 349.20 CHIX xeaNQeuZhby 05/11/2024 16:17:41 GBp 1,655 349.20 XLON xeaNQeuZhb@ 05/11/2024 16:17:35 GBp 27 349.40 XLON xeaNQeuZhkp 05/11/2024 16:17:22 GBp 500 349.40 BATE xeaNQeuZhmw 05/11/2024 16:17:20 GBp 500 349.40 BATE xeaNQeuZhvX 05/11/2024 16:16:26 GBp 174 349.40 BATE xeaNQeuZeeG 05/11/2024 16:16:26 GBp 386 349.40 BATE xeaNQeuZeeM 05/11/2024 16:16:10 GBp 1,297 349.40 XLON xeaNQeuZeo2 05/11/2024 16:16:10 GBp 333 349.40 CHIX xeaNQeuZeo4 05/11/2024 16:16:10 GBp 836 349.40 BATE xeaNQeuZeo6 05/11/2024 16:15:16 GBp 434 349.40 CHIX xeaNQeuZfXA 05/11/2024 16:15:16 GBp 827 349.40 BATE xeaNQeuZfXE 05/11/2024 16:15:16 GBp 118 349.40 XLON xeaNQeuZfXG 05/11/2024 16:15:16 GBp 249 349.40 XLON xeaNQeuZfXI 05/11/2024 16:15:16 GBp 1,129 349.40 XLON xeaNQeuZfXC 05/11/2024 16:14:10 GBp 1,200 349.40 XLON xeaNQeuZMfr 05/11/2024 16:14:10 GBp 233 349.40 BATE xeaNQeuZMfE 05/11/2024 16:14:10 GBp 157 349.40 CHIX xeaNQeuZMfG 05/11/2024 16:14:10 GBp 76 349.40 CHIX xeaNQeuZMfC 05/11/2024 16:13:19 GBp 818 349.60 XLON xeaNQeuZNZ1 05/11/2024 16:13:19 GBp 1,031 349.40 XLON xeaNQeuZNZP 05/11/2024 16:13:19 GBp 621 349.40 CHIX xeaNQeuZNZR 05/11/2024 16:12:55 GBp 642 349.60 XLON xeaNQeuZN6p 05/11/2024 16:12:55 GBp 1,203 349.60 XLON xeaNQeuZN6r 05/11/2024 16:12:55 GBp 443 349.60 XLON xeaNQeuZN6s 05/11/2024 16:12:55 GBp 89 349.60 XLON xeaNQeuZN6u 05/11/2024 16:12:55 GBp 82 349.60 XLON xeaNQeuZN6w 05/11/2024 16:12:52 GBp 189 349.20 XLON xeaNQeuZN08 05/11/2024 16:12:38 GBp 114 349.00 CHIX xeaNQeuZNK7 05/11/2024 16:12:38 GBp 4 349.00 BATE xeaNQeuZNN0 05/11/2024 16:11:43 GBp 174 349.00 BATE xeaNQeuZKLi 05/11/2024 16:09:19 GBp 317 348.40 CHIX xeaNQeuZJ1O 05/11/2024 16:09:19 GBp 356 348.40 BATE xeaNQeuZJ1Q 05/11/2024 16:08:58 GBp 670 348.40 CHIX xeaNQeuZJNr 05/11/2024 16:08:58 GBp 1,037 348.40 BATE xeaNQeuZJNt 05/11/2024 16:08:58 GBp 247 348.60 BATE xeaNQeuZJNv 05/11/2024 16:08:58 GBp 453 348.60 BATE xeaNQeuZJNM 05/11/2024 16:08:58 GBp 511 348.60 BATE xeaNQeuZJNU 05/11/2024 16:08:58 GBp 915 348.40 XLON xeaNQeuZJMb 05/11/2024 16:08:11 GBp 953 348.40 XLON xeaNQeuZGo5 05/11/2024 16:08:11 GBp 111 348.40 XLON xeaNQeuZGoF 05/11/2024 16:08:11 GBp 122 348.40 XLON xeaNQeuZGoP 05/11/2024 16:07:01 GBp 650 348.40 XLON xeaNQeuZHks 05/11/2024 16:03:56 GBp 1,060 347.80 XLON xeaNQeuZV3A 05/11/2024 16:03:56 GBp 224 347.60 CHIX xeaNQeuZV3C 05/11/2024 16:03:56 GBp 326 347.60 BATE xeaNQeuZV3E 05/11/2024 16:03:56 GBp 747 347.80 BATE xeaNQeuZV3G 05/11/2024 16:03:56 GBp 282 347.80 CHIX xeaNQeuZV3I 05/11/2024 16:01:53 GBp 211 347.60 XLON xeaNQeuZTl5 05/11/2024 16:01:46 GBp 234 348.20 XLON xeaNQeuZTtL 05/11/2024 16:01:46 GBp 423 348.40 XLON xeaNQeuZTtV 05/11/2024 16:01:46 GBp 185 348.40 CHIX xeaNQeuZTsX 05/11/2024 16:01:46 GBp 371 348.40 BATE xeaNQeuZTsZ 05/11/2024 16:01:35 GBp 588 348.60 BATE xeaNQeuZT5d 05/11/2024 16:01:35 GBp 966 348.60 XLON xeaNQeuZT5m 05/11/2024 16:01:35 GBp 268 348.60 CHIX xeaNQeuZT5t 05/11/2024 16:01:35 GBp 1,184 348.60 XLON xeaNQeuZT57 05/11/2024 16:01:35 GBp 535 348.60 BATE xeaNQeuZT5H 05/11/2024 16:01:35 GBp 375 348.60 BATE xeaNQeuZT5J 05/11/2024 16:01:35 GBp 419 348.60 CHIX xeaNQeuZT5L 05/11/2024 16:01:35 GBp 241 348.60 XLON xeaNQeuZT5N 05/11/2024 15:59:20 GBp 1,115 348.60 XLON xeaNQeuZR6Z 05/11/2024 15:59:20 GBp 194 348.60 CHIX xeaNQeuZR6b 05/11/2024 15:59:20 GBp 260 348.60 BATE xeaNQeuZR6f 05/11/2024 15:59:20 GBp 500 348.60 BATE xeaNQeuZR6h 05/11/2024 15:59:20 GBp 190 348.60 CHIX xeaNQeuZR6d 05/11/2024 15:57:24 GBp 398 348.80 XLON xeaNQeuZPca 05/11/2024 15:57:24 GBp 345 348.80 CHIX xeaNQeuZPcc 05/11/2024 15:57:24 GBp 521 348.80 BATE xeaNQeuZPce 05/11/2024 15:57:03 GBp 324 348.60 BATE xeaNQeuZP@W 05/11/2024 15:57:03 GBp 430 348.60 BATE xeaNQeuZP@Y 05/11/2024 15:56:56 GBp 111 348.80 BATE xeaNQeuZP4m 05/11/2024 15:56:56 GBp 262 348.60 BATE xeaNQeuZP4o 05/11/2024 15:56:05 GBp 111 348.60 XLON xeaNQeuZ6hq 05/11/2024 15:56:05 GBp 202 348.60 XLON xeaNQeuZ6hs 05/11/2024 15:56:05 GBp 448 348.60 XLON xeaNQeuZ6hx 05/11/2024 15:56:05 GBp 233 348.80 BATE xeaNQeuZ6hK 05/11/2024 15:56:05 GBp 216 348.60 XLON xeaNQeuZ6gb 05/11/2024 15:56:05 GBp 246 348.60 CHIX xeaNQeuZ6gf 05/11/2024 15:56:05 GBp 312 348.60 CHIX xeaNQeuZ6gh 05/11/2024 15:56:05 GBp 637 348.60 BATE xeaNQeuZ6gj 05/11/2024 15:56:05 GBp 353 348.60 XLON xeaNQeuZ6gX 05/11/2024 15:56:05 GBp 500 348.60 XLON xeaNQeuZ6gZ 05/11/2024 15:56:05 GBp 31 349.00 XLON xeaNQeuZ6gz 05/11/2024 15:56:05 GBp 27 349.00 XLON xeaNQeuZ6gx 05/11/2024 15:56:05 GBp 95 349.00 XLON xeaNQeuZ6g$ 05/11/2024 15:56:05 GBp 54 349.00 XLON xeaNQeuZ6g6 05/11/2024 15:56:05 GBp 325 349.00 XLON xeaNQeuZ6gn 05/11/2024 15:56:05 GBp 567 349.00 XLON xeaNQeuZ6gp 05/11/2024 15:56:05 GBp 291 349.00 XLON xeaNQeuZ6gr 05/11/2024 15:56:05 GBp 281 349.00 XLON xeaNQeuZ6gt 05/11/2024 15:56:05 GBp 354 349.00 XLON xeaNQeuZ6gv 05/11/2024 15:55:32 GBp 30 348.80 XLON xeaNQeuZ6FG 05/11/2024 15:55:32 GBp 720 348.80 BATE xeaNQeuZ6Ed 05/11/2024 15:55:32 GBp 48 348.80 XLON xeaNQeuZ6Eg 05/11/2024 15:55:19 GBp 148 348.20 BATE xeaNQeuZ6Ti 05/11/2024 15:52:04 GBp 1,327 348.20 XLON xeaNQeuZ5Bq 05/11/2024 15:51:35 GBp 369 348.00 BATE xeaNQeuZ2YK 05/11/2024 15:51:35 GBp 692 348.00 XLON xeaNQeuZ2YG 05/11/2024 15:51:35 GBp 322 348.00 XLON xeaNQeuZ2YI 05/11/2024 15:51:19 GBp 184 348.00 XLON xeaNQeuZ2pS 05/11/2024 15:51:19 GBp 1,031 348.00 XLON xeaNQeuZ2oZ 05/11/2024 15:51:19 GBp 22 348.00 CHIX xeaNQeuZ2ob 05/11/2024 15:51:19 GBp 306 348.00 CHIX xeaNQeuZ2od 05/11/2024 15:51:19 GBp 705 348.00 BATE xeaNQeuZ2of 05/11/2024 15:50:19 GBp 84 348.00 CHIX xeaNQeuZ3qq 05/11/2024 15:50:18 GBp 97 348.00 CHIX xeaNQeuZ3tp 05/11/2024 15:50:13 GBp 83 348.00 CHIX xeaNQeuZ3oh 05/11/2024 15:50:13 GBp 613 348.00 BATE xeaNQeuZ3ol 05/11/2024 15:50:13 GBp 83 348.00 CHIX xeaNQeuZ3on 05/11/2024 15:50:13 GBp 305 348.00 CHIX xeaNQeuZ3ot 05/11/2024 15:50:13 GBp 1,031 348.00 XLON xeaNQeuZ3od 05/11/2024 15:47:19 GBp 2 347.80 BATE xeaNQeuZErr 05/11/2024 15:47:19 GBp 310 347.80 XLON xeaNQeuZErp 05/11/2024 15:47:19 GBp 342 347.80 XLON xeaNQeuZErt 05/11/2024 15:47:16 GBp 369 348.00 CHIX xeaNQeuZEtI 05/11/2024 15:45:19 GBp 399 347.00 BATE xeaNQeuZC30 05/11/2024 15:45:19 GBp 870 347.20 XLON xeaNQeuZC32 05/11/2024 15:45:19 GBp 381 347.20 CHIX xeaNQeuZC34 05/11/2024 15:45:19 GBp 304 347.20 BATE xeaNQeuZC36 05/11/2024 15:45:19 GBp 304 347.20 BATE xeaNQeuZC38 05/11/2024 15:45:19 GBp 539 347.20 XLON xeaNQeuZC3A 05/11/2024 15:45:08 GBp 607 347.40 XLON xeaNQeuZCHt 05/11/2024 15:45:08 GBp 561 347.40 BATE xeaNQeuZCH@ 05/11/2024 15:45:08 GBp 568 347.40 BATE xeaNQeuZCH3 05/11/2024 15:42:16 GBp 672 347.40 XLON xeaNQeuZ8tO 05/11/2024 15:42:16 GBp 850 347.40 BATE xeaNQeuZ8tQ 05/11/2024 15:42:11 GBp 233 347.60 CHIX xeaNQeuZ8vs 05/11/2024 15:41:58 GBp 1,533 347.60 XLON xeaNQeuZ8Kt 05/11/2024 15:41:17 GBp 221 347.60 XLON xeaNQeuZ9Jd 05/11/2024 15:40:41 GBp 132 347.40 BATE xeaNQetSs0T 05/11/2024 15:40:41 GBp 343 347.40 CHIX xeaNQetSs0V 05/11/2024 15:38:34 GBp 74 347.20 BATE xeaNQetSqgP 05/11/2024 15:38:34 GBp 87 347.40 XLON xeaNQetSqrn 05/11/2024 15:38:34 GBp 500 347.40 XLON xeaNQetSqrp 05/11/2024 15:38:34 GBp 510 347.40 XLON xeaNQetSqrr 05/11/2024 15:38:34 GBp 375 347.40 CHIX xeaNQetSqrt 05/11/2024 15:38:34 GBp 388 347.40 BATE xeaNQetSqrv 05/11/2024 15:38:19 GBp 483 347.40 XLON xeaNQetSqz1 05/11/2024 15:38:19 GBp 455 347.40 BATE xeaNQetSqz4 05/11/2024 15:38:01 GBp 379 347.60 BATE xeaNQetSqFs 05/11/2024 15:38:01 GBp 1,103 347.60 BATE xeaNQetSqFu 05/11/2024 15:38:01 GBp 332 347.60 BATE xeaNQetSqEd 05/11/2024 15:38:01 GBp 206 347.60 CHIX xeaNQetSqEk 05/11/2024 15:38:01 GBp 588 347.60 BATE xeaNQetSqEm 05/11/2024 15:38:01 GBp 96 347.60 CHIX xeaNQetSqEo 05/11/2024 15:38:01 GBp 1,344 347.60 XLON xeaNQetSqEi 05/11/2024 15:36:19 GBp 261 347.60 CHIX xeaNQetSrIb 05/11/2024 15:36:19 GBp 577 347.60 BATE xeaNQetSrId 05/11/2024 15:36:19 GBp 233 347.60 XLON xeaNQetSrIf 05/11/2024 15:35:19 GBp 636 347.40 XLON xeaNQetSo7R 05/11/2024 15:35:18 GBp 204 347.60 XLON xeaNQetSo6O 05/11/2024 15:34:49 GBp 558 347.60 XLON xeaNQetSoOh 05/11/2024 15:34:48 GBp 561 347.60 XLON xeaNQetSoOK 05/11/2024 15:34:38 GBp 339 347.60 XLON xeaNQetSpjc 05/11/2024 15:34:37 GBp 535 347.60 XLON xeaNQetSplj 05/11/2024 15:34:36 GBp 176 347.60 CHIX xeaNQetSpkr 05/11/2024 15:34:36 GBp 219 347.60 CHIX xeaNQetSpkt 05/11/2024 15:34:19 GBp 543 347.40 XLON xeaNQetSpu7 05/11/2024 15:33:19 GBp 650 347.40 XLON xeaNQetSmfb 05/11/2024 15:33:19 GBp 519 347.40 BATE xeaNQetSmfj 05/11/2024 15:33:19 GBp 36 347.40 BATE xeaNQetSmfl 05/11/2024 15:32:43 GBp 212 347.40 XLON xeaNQetSm2E 05/11/2024 15:32:43 GBp 8 347.40 XLON xeaNQetSm2P 05/11/2024 15:32:43 GBp 40 347.40 CHIX xeaNQetSmDd 05/11/2024 15:32:43 GBp 441 347.40 CHIX xeaNQetSmDh 05/11/2024 15:32:19 GBp 546 347.20 BATE xeaNQetSmSF 05/11/2024 15:31:19 GBp 173 347.20 XLON xeaNQetSn33 05/11/2024 15:30:19 GBp 705 347.20 XLON xeaNQetS@ec 05/11/2024 15:30:19 GBp 361 347.20 CHIX xeaNQetS@eg 05/11/2024 15:30:19 GBp 547 347.20 BATE xeaNQetS@ei 05/11/2024 15:30:19 GBp 204 347.20 XLON xeaNQetS@ee 05/11/2024 15:29:06 GBp 128 347.40 XLON xeaNQetS$a3 05/11/2024 15:29:06 GBp 233 347.40 CHIX xeaNQetS$a5 05/11/2024 15:29:06 GBp 105 347.40 XLON xeaNQetS$a7 05/11/2024 15:26:20 GBp 1,402 347.00 XLON xeaNQetSyGO 05/11/2024 15:26:20 GBp 360 347.00 BATE xeaNQetSyGQ 05/11/2024 15:26:20 GBp 371 347.00 CHIX xeaNQetSyGS 05/11/2024 15:26:20 GBp 429 347.00 BATE xeaNQetSyJZ 05/11/2024 15:25:41 GBp 147 347.00 XLON xeaNQetSzei 05/11/2024 15:24:45 GBp 233 347.20 XLON xeaNQetSzU$ 05/11/2024 15:24:19 GBp 267 347.00 BATE xeaNQetSwlQ 05/11/2024 15:23:19 GBp 57 347.00 XLON xeaNQetSwAL 05/11/2024 15:23:19 GBp 205 347.00 BATE xeaNQetSwAN 05/11/2024 15:22:19 GBp 101 347.20 XLON xeaNQetSxtA 05/11/2024 15:22:19 GBp 227 347.20 XLON xeaNQetSxtC 05/11/2024 15:21:56 GBp 727 347.20 XLON xeaNQetSx5F 05/11/2024 15:21:56 GBp 411 347.20 BATE xeaNQetSx5H 05/11/2024 15:21:56 GBp 361 347.20 CHIX xeaNQetSx5J 05/11/2024 15:21:19 GBp 120 347.20 CHIX xeaNQetSxSK 05/11/2024 15:21:19 GBp 456 347.20 BATE xeaNQetSxSM 05/11/2024 15:21:19 GBp 860 347.20 XLON xeaNQetSxSI 05/11/2024 15:19:21 GBp 362 347.60 CHIX xeaNQetSvgW 05/11/2024 15:19:21 GBp 298 347.40 XLON xeaNQetSvhP 05/11/2024 15:19:21 GBp 280 347.40 BATE xeaNQetSvhR 05/11/2024 15:19:21 GBp 682 347.60 XLON xeaNQetSvhT 05/11/2024 15:19:21 GBp 403 347.60 BATE xeaNQetSvhU 05/11/2024 15:18:19 GBp 83 347.80 CHIX xeaNQetScZM 05/11/2024 15:18:19 GBp 194 347.80 CHIX xeaNQetScZO 05/11/2024 15:18:19 GBp 273 347.80 BATE xeaNQetScZU 05/11/2024 15:18:19 GBp 161 347.80 BATE xeaNQetScYW 05/11/2024 15:18:19 GBp 249 347.80 XLON xeaNQetScZQ 05/11/2024 15:18:19 GBp 500 347.80 XLON xeaNQetScZS 05/11/2024 15:16:16 GBp 573 347.80 XLON xeaNQetSdMw 05/11/2024 15:16:15 GBp 301 347.80 BATE xeaNQetSdGI 05/11/2024 15:16:15 GBp 825 347.80 XLON xeaNQetSdGR 05/11/2024 15:16:15 GBp 385 347.80 BATE xeaNQetSdGT 05/11/2024 15:15:19 GBp 429 348.00 XLON xeaNQetSaPa 05/11/2024 15:15:19 GBp 57 348.00 CHIX xeaNQetSaPc 05/11/2024 15:15:19 GBp 313 348.00 XLON xeaNQetSaPW 05/11/2024 15:15:19 GBp 443 348.00 XLON xeaNQetSaPY 05/11/2024 15:15:19 GBp 340 348.00 BATE xeaNQetSaPe 05/11/2024 15:15:19 GBp 300 348.00 CHIX xeaNQetSaPg 05/11/2024 15:14:42 GBp 776 348.20 BATE xeaNQetSb1Z 05/11/2024 15:14:38 GBp 479 348.00 XLON xeaNQetSb01 05/11/2024 15:14:38 GBp 285 348.00 CHIX xeaNQetSb03 05/11/2024 15:11:12 GBp 185 347.20 XLON xeaNQetSXpM 05/11/2024 15:11:12 GBp 270 347.40 BATE xeaNQetSXom 05/11/2024 15:11:12 GBp 309 347.40 XLON xeaNQetSXoE 05/11/2024 15:11:12 GBp 661 347.60 XLON xeaNQetSXoL 05/11/2024 15:11:12 GBp 46 347.60 XLON xeaNQetSXoN 05/11/2024 15:11:12 GBp 310 347.60 BATE xeaNQetSXoP 05/11/2024 15:11:08 GBp 236 347.80 BATE xeaNQetSXw4 05/11/2024 15:11:01 GBp 373 347.80 XLON xeaNQetSX8P 05/11/2024 15:11:01 GBp 395 347.80 CHIX xeaNQetSX8R 05/11/2024 15:11:01 GBp 274 347.80 BATE xeaNQetSX8T 05/11/2024 15:11:01 GBp 500 347.80 BATE xeaNQetSX8V 05/11/2024 15:10:48 GBp 125 348.00 XLON xeaNQetSXS7 05/11/2024 15:10:48 GBp 390 348.00 XLON xeaNQetSXS9 05/11/2024 15:10:48 GBp 1,200 348.00 XLON xeaNQetSXSB 05/11/2024 15:10:48 GBp 131 348.00 CHIX xeaNQetSXSH 05/11/2024 15:10:48 GBp 433 348.00 CHIX xeaNQetSXSJ 05/11/2024 15:10:48 GBp 27 348.00 XLON xeaNQetSXSO 05/11/2024 15:10:48 GBp 254 348.20 XLON xeaNQetSXST 05/11/2024 15:10:48 GBp 390 348.20 XLON xeaNQetSXSV 05/11/2024 15:10:48 GBp 1,763 348.20 XLON xeaNQetSXVX 05/11/2024 15:10:48 GBp 568 348.00 XLON xeaNQetSXVi 05/11/2024 15:10:28 GBp 328 348.20 XLON xeaNQetSkia 05/11/2024 15:09:19 GBp 605 347.40 XLON xeaNQetSkQL 05/11/2024 15:08:44 GBp 46 347.60 XLON xeaNQetSlov 05/11/2024 15:08:44 GBp 208 347.60 XLON xeaNQetSlox 05/11/2024 15:08:44 GBp 867 347.40 XLON xeaNQetSlo@ 05/11/2024 15:08:44 GBp 246 347.40 BATE xeaNQetSlo0 05/11/2024 15:08:34 GBp 1,707 347.60 BATE xeaNQetSl4d 05/11/2024 15:08:34 GBp 15 347.60 BATE xeaNQetSl4f 05/11/2024 15:08:34 GBp 835 347.40 XLON xeaNQetSl4k 05/11/2024 15:08:34 GBp 484 347.40 BATE xeaNQetSl4m 05/11/2024 15:08:34 GBp 647 347.40 CHIX xeaNQetSl4o 05/11/2024 15:03:45 GBp 458 347.00 XLON xeaNQetShyW 05/11/2024 15:03:45 GBp 359 347.00 XLON xeaNQetShzU 05/11/2024 15:03:45 GBp 762 347.00 BATE xeaNQetShyY 05/11/2024 15:03:45 GBp 350 347.00 CHIX xeaNQetShya 05/11/2024 15:00:09 GBp 366 346.00 XLON xeaNQetSMgP 05/11/2024 14:59:59 GBp 218 346.20 XLON xeaNQetSMEu 05/11/2024 14:59:59 GBp 214 346.20 XLON xeaNQetSMEB 05/11/2024 14:59:59 GBp 213 346.20 XLON xeaNQetSMEL 05/11/2024 14:59:58 GBp 187 346.20 XLON xeaNQetSM9Q 05/11/2024 14:59:58 GBp 650 346.20 XLON xeaNQetSMBZ 05/11/2024 14:59:58 GBp 366 346.20 BATE xeaNQetSMBg 05/11/2024 14:59:58 GBp 820 346.20 XLON xeaNQetSMBr 05/11/2024 14:59:58 GBp 29 346.20 XLON xeaNQetSMBt 05/11/2024 14:59:58 GBp 198 346.20 CHIX xeaNQetSMBv 05/11/2024 14:59:58 GBp 491 346.20 BATE xeaNQetSMBz 05/11/2024 14:59:23 GBp 340 346.20 CHIX xeaNQetSNoa 05/11/2024 14:59:23 GBp 516 346.20 BATE xeaNQetSNoc 05/11/2024 14:59:23 GBp 568 346.20 XLON xeaNQetSNoe 05/11/2024 14:59:23 GBp 65 346.20 XLON xeaNQetSNog 05/11/2024 14:58:40 GBp 273 346.20 BATE xeaNQetSKbi 05/11/2024 14:57:50 GBp 840 346.20 XLON xeaNQetSKF7 05/11/2024 14:57:50 GBp 244 346.20 CHIX xeaNQetSKF9 05/11/2024 14:57:50 GBp 419 346.20 BATE xeaNQetSKFB 05/11/2024 14:57:50 GBp 17 346.20 BATE xeaNQetSKFD 05/11/2024 14:57:04 GBp 337 346.20 BATE xeaNQetSLsb 05/11/2024 14:57:04 GBp 411 346.20 XLON xeaNQetSLsX 05/11/2024 14:57:04 GBp 236 346.20 CHIX xeaNQetSLsZ 05/11/2024 14:57:04 GBp 435 346.20 BATE xeaNQetSLsd 05/11/2024 14:56:24 GBp 414 346.00 CHIX xeaNQetSL8e 05/11/2024 14:56:24 GBp 221 346.00 BATE xeaNQetSL8g 05/11/2024 14:56:24 GBp 825 346.00 XLON xeaNQetSL8i 05/11/2024 14:56:24 GBp 341 346.00 BATE xeaNQetSL8k 05/11/2024 14:54:58 GBp 498 346.00 BATE xeaNQetSINn 05/11/2024 14:52:24 GBp 359 346.20 XLON xeaNQetSGJ7 05/11/2024 14:52:24 GBp 322 346.20 BATE xeaNQetSGJ9 05/11/2024 14:52:18 GBp 409 346.40 BATE xeaNQetSGPa 05/11/2024 14:52:18 GBp 255 346.40 CHIX xeaNQetSGPc 05/11/2024 14:52:18 GBp 820 346.40 XLON xeaNQetSGPW 05/11/2024 14:52:18 GBp 327 346.40 BATE xeaNQetSGPY 05/11/2024 14:51:19 GBp 233 346.40 CHIX xeaNQetSH2h 05/11/2024 14:51:13 GBp 821 346.40 XLON xeaNQetSHCO 05/11/2024 14:51:13 GBp 436 346.40 CHIX xeaNQetSHCQ 05/11/2024 14:51:13 GBp 145 346.40 BATE xeaNQetSHCS 05/11/2024 14:51:13 GBp 411 346.40 BATE xeaNQetSHCU 05/11/2024 14:50:37 GBp 292 346.40 BATE xeaNQetSUca 05/11/2024 14:47:17 GBp 370 346.00 XLON xeaNQetSS1A 05/11/2024 14:47:17 GBp 347 346.00 BATE xeaNQetSS1C 05/11/2024 14:47:17 GBp 440 346.20 XLON xeaNQetSS1I 05/11/2024 14:47:17 GBp 194 346.20 CHIX xeaNQetSS1K 05/11/2024 14:47:17 GBp 792 346.20 BATE xeaNQetSS1M 05/11/2024 14:47:16 GBp 233 346.40 XLON xeaNQetSS0m 05/11/2024 14:47:11 GBp 1,195 346.60 XLON xeaNQetSSCr 05/11/2024 14:47:11 GBp 819 346.40 XLON xeaNQetSSCx 05/11/2024 14:47:11 GBp 91 346.40 BATE xeaNQetSSCz 05/11/2024 14:47:11 GBp 389 346.40 BATE xeaNQetSSC$ 05/11/2024 14:47:11 GBp 279 346.40 CHIX xeaNQetSSC1 05/11/2024 14:46:31 GBp 324 346.60 BATE xeaNQetSTjn 05/11/2024 14:46:31 GBp 74 346.40 CHIX xeaNQetSTjq 05/11/2024 14:45:07 GBp 1,041 346.20 XLON xeaNQetSQtL 05/11/2024 14:45:07 GBp 613 346.20 BATE xeaNQetSQtN 05/11/2024 14:45:07 GBp 312 346.20 CHIX xeaNQetSQtP 05/11/2024 14:43:13 GBp 498 346.40 BATE xeaNQetSOev 05/11/2024 14:42:39 GBp 619 346.40 BATE xeaNQetSOCp 05/11/2024 14:42:39 GBp 5 346.40 BATE xeaNQetSOCr 05/11/2024 14:42:39 GBp 491 346.20 XLON xeaNQetSOCw 05/11/2024 14:42:39 GBp 283 346.20 CHIX xeaNQetSOCy 05/11/2024 14:42:39 GBp 419 346.20 BATE xeaNQetSOC@ 05/11/2024 14:42:39 GBp 354 346.20 XLON xeaNQetSOC0 05/11/2024 14:42:24 GBp 920 346.40 XLON xeaNQetSOPL 05/11/2024 14:42:24 GBp 29 346.40 BATE xeaNQetSOPN 05/11/2024 14:42:24 GBp 385 346.40 BATE xeaNQetSOPP 05/11/2024 14:42:24 GBp 360 346.40 CHIX xeaNQetSOPR 05/11/2024 14:41:13 GBp 720 346.60 XLON xeaNQetS6Z$ 05/11/2024 14:41:13 GBp 300 346.60 XLON xeaNQetS6Z3 05/11/2024 14:40:15 GBp 391 346.60 XLON xeaNQetS6Im 05/11/2024 14:40:14 GBp 315 346.60 XLON xeaNQetS6TC 05/11/2024 14:39:20 GBp 233 345.80 XLON xeaNQetS7AC 05/11/2024 14:39:20 GBp 26 345.80 CHIX xeaNQetS7AK 05/11/2024 14:39:19 GBp 207 345.80 CHIX xeaNQetS7L9 05/11/2024 14:39:19 GBp 174 345.80 XLON xeaNQetS7LG 05/11/2024 14:39:19 GBp 174 345.80 BATE xeaNQetS7LI 05/11/2024 14:39:19 GBp 674 345.80 XLON xeaNQetS7Kj 05/11/2024 14:39:19 GBp 500 345.80 XLON xeaNQetS7Kn 05/11/2024 14:39:19 GBp 1,946 345.80 BATE xeaNQetS7Kr 05/11/2024 14:37:30 GBp 688 345.80 XLON xeaNQetS5q4 05/11/2024 14:37:30 GBp 180 345.80 CHIX xeaNQetS5q6 05/11/2024 14:37:30 GBp 419 345.80 BATE xeaNQetS5q8 05/11/2024 14:36:23 GBp 41 345.80 XLON xeaNQetS2jK 05/11/2024 14:36:23 GBp 1,200 345.80 XLON xeaNQetS2jM 05/11/2024 14:36:23 GBp 397 345.80 CHIX xeaNQetS2ii 05/11/2024 14:36:23 GBp 331 345.80 XLON xeaNQetS2ia 05/11/2024 14:36:23 GBp 366 345.80 XLON xeaNQetS2ic 05/11/2024 14:36:23 GBp 214 345.80 BATE xeaNQetS2ie 05/11/2024 14:36:23 GBp 214 345.80 BATE xeaNQetS2ig 05/11/2024 14:36:02 GBp 10 345.80 XLON xeaNQetS2p0 05/11/2024 14:36:00 GBp 313 345.80 CHIX xeaNQetS2oT 05/11/2024 14:36:00 GBp 411 345.80 BATE xeaNQetS2oV 05/11/2024 14:36:00 GBp 294 345.80 XLON xeaNQetS2zX 05/11/2024 14:35:59 GBp 233 346.00 XLON xeaNQetS2yt 05/11/2024 14:35:59 GBp 233 346.00 CHIX xeaNQetS2yy 05/11/2024 14:33:39 GBp 256 346.00 CHIX xeaNQetS0re 05/11/2024 14:33:21 GBp 174 346.00 XLON xeaNQetS0Dw 05/11/2024 14:33:03 GBp 64 346.00 XLON xeaNQetS0IC 05/11/2024 14:33:03 GBp 169 346.00 XLON xeaNQetS0IS 05/11/2024 14:32:37 GBp 404 346.00 XLON xeaNQetS1hN 05/11/2024 14:32:22 GBp 643 346.00 CHIX xeaNQetS1v2 05/11/2024 14:32:22 GBp 174 346.00 XLON xeaNQetS1vD 05/11/2024 14:32:22 GBp 355 346.00 XLON xeaNQetS1vS 05/11/2024 14:31:44 GBp 174 345.80 BATE xeaNQetSEZQ 05/11/2024 14:31:44 GBp 174 345.80 XLON xeaNQetSEYX 05/11/2024 14:31:44 GBp 184 345.80 BATE xeaNQetSEYg 05/11/2024 14:31:44 GBp 277 345.80 XLON xeaNQetSEYn 05/11/2024 14:31:44 GBp 52 345.80 XLON xeaNQetSEYx 05/11/2024 14:31:44 GBp 193 345.80 BATE xeaNQetSEYz 05/11/2024 14:31:44 GBp 122 345.80 XLON xeaNQetSEY0 05/11/2024 14:30:30 GBp 191 345.60 BATE xeaNQetSFo8 05/11/2024 14:27:28 GBp 274 344.20 BATE xeaNQetSAYJ 05/11/2024 14:27:28 GBp 240 344.00 XLON xeaNQetSAYF 05/11/2024 14:27:28 GBp 346 344.20 XLON xeaNQetSAYH 05/11/2024 14:26:40 GBp 217 344.40 BATE xeaNQetSBjv 05/11/2024 14:26:40 GBp 299 344.40 XLON xeaNQetSBjx 05/11/2024 14:26:38 GBp 36 344.60 XLON xeaNQetSBfj 05/11/2024 14:26:38 GBp 74 344.60 CHIX xeaNQetSBfl 05/11/2024 14:26:38 GBp 219 344.60 CHIX xeaNQetSBfn 05/11/2024 14:26:38 GBp 326 344.60 BATE xeaNQetSBfp 05/11/2024 14:26:38 GBp 580 344.60 XLON xeaNQetSBfr 05/11/2024 14:25:41 GBp 130 344.80 CHIX xeaNQetSBV$ 05/11/2024 14:25:41 GBp 418 344.80 XLON xeaNQetSBV1 05/11/2024 14:25:41 GBp 75 344.80 CHIX xeaNQetSBV3 05/11/2024 14:25:41 GBp 55 344.80 CHIX xeaNQetSBVz 05/11/2024 14:25:41 GBp 351 344.80 BATE xeaNQetSBV5 05/11/2024 14:25:41 GBp 429 344.80 XLON xeaNQetSBV7 05/11/2024 14:25:32 GBp 53 345.00 BATE xeaNQetS8Xd 05/11/2024 14:25:32 GBp 180 345.00 BATE xeaNQetS8Xf 05/11/2024 14:22:25 GBp 177 345.20 BATE xeaNQetTsXc 05/11/2024 14:22:23 GBp 110 345.40 XLON xeaNQetTsW$ 05/11/2024 14:22:23 GBp 186 345.40 XLON xeaNQetTsW1 05/11/2024 14:22:23 GBp 257 345.40 BATE xeaNQetTsW3 05/11/2024 14:22:23 GBp 110 345.40 XLON xeaNQetTsWz 05/11/2024 14:22:19 GBp 553 345.60 XLON xeaNQetTsik 05/11/2024 14:22:19 GBp 13 345.60 XLON xeaNQetTsip 05/11/2024 14:22:19 GBp 375 345.60 XLON xeaNQetTsiv 05/11/2024 14:22:19 GBp 567 345.60 XLON xeaNQetTsix 05/11/2024 14:22:19 GBp 200 345.60 CHIX xeaNQetTsiz 05/11/2024 14:22:19 GBp 200 345.60 CHIX xeaNQetTsi$ 05/11/2024 14:22:19 GBp 331 345.60 BATE xeaNQetTsi1 05/11/2024 14:18:22 GBp 62 345.80 BATE xeaNQetTq3F 05/11/2024 14:18:22 GBp 298 345.80 BATE xeaNQetTq3J 05/11/2024 14:18:22 GBp 20 345.80 BATE xeaNQetTq3L 05/11/2024 14:18:22 GBp 463 345.40 XLON xeaNQetTq3O 05/11/2024 14:18:22 GBp 663 345.60 XLON xeaNQetTq3Q 05/11/2024 14:18:22 GBp 263 345.40 BATE xeaNQetTq3S 05/11/2024 14:18:22 GBp 380 345.60 BATE xeaNQetTq3U 05/11/2024 14:18:22 GBp 269 345.60 CHIX xeaNQetTq2W 05/11/2024 14:15:03 GBp 263 345.60 XLON xeaNQetTo0M 05/11/2024 14:15:03 GBp 78 345.60 CHIX xeaNQetTo0O 05/11/2024 14:15:03 GBp 102 345.60 CHIX xeaNQetTo0Q 05/11/2024 14:15:03 GBp 398 345.60 BATE xeaNQetTo0S 05/11/2024 14:15:03 GBp 616 345.60 XLON xeaNQetTo3Y 05/11/2024 14:13:55 GBp 245 345.60 BATE xeaNQetTprG 05/11/2024 14:12:50 GBp 70 345.60 CHIX xeaNQetTpIV 05/11/2024 14:12:50 GBp 324 345.60 BATE xeaNQetTpTX 05/11/2024 14:12:50 GBp 189 345.60 XLON xeaNQetTpTZ 05/11/2024 14:12:50 GBp 200 345.60 CHIX xeaNQetTpTb 05/11/2024 14:11:33 GBp 339 345.60 XLON xeaNQetTm0M 05/11/2024 14:11:25 GBp 233 345.60 XLON xeaNQetTmFI 05/11/2024 14:10:44 GBp 188 345.60 BATE xeaNQetTndT 05/11/2024 14:10:31 GBp 306 345.60 XLON xeaNQetTnls 05/11/2024 14:10:31 GBp 50 345.60 XLON xeaNQetTnlu 05/11/2024 14:09:51 GBp 179 345.60 CHIX xeaNQetTn6f 05/11/2024 14:09:37 GBp 105 345.60 XLON xeaNQetTnEI 05/11/2024 14:09:37 GBp 250 345.60 XLON xeaNQetTnEK 05/11/2024 14:09:35 GBp 344 345.60 BATE xeaNQetTn82 05/11/2024 14:09:35 GBp 367 345.80 XLON xeaNQetTn8B 05/11/2024 14:09:35 GBp 77 345.80 XLON xeaNQetTn8D 05/11/2024 14:09:35 GBp 241 345.80 BATE xeaNQetTn8F 05/11/2024 14:09:35 GBp 20 345.80 BATE xeaNQetTn8H 05/11/2024 14:08:31 GBp 268 346.00 CHIX xeaNQetT@o@ 05/11/2024 14:08:31 GBp 636 346.00 XLON xeaNQetT@ow 05/11/2024 14:08:31 GBp 378 346.00 BATE xeaNQetT@oy 05/11/2024 14:05:31 GBp 404 346.00 XLON xeaNQetTyWH 05/11/2024 14:05:31 GBp 178 346.00 CHIX xeaNQetTyWJ 05/11/2024 14:05:31 GBp 213 346.00 BATE xeaNQetTyWL 05/11/2024 14:04:02 GBp 176 346.80 XLON xeaNQetTyVv 05/11/2024 14:04:02 GBp 243 347.00 XLON xeaNQetTyVx 05/11/2024 14:04:02 GBp 12 347.00 XLON xeaNQetTyVz 05/11/2024 14:04:02 GBp 309 347.00 BATE xeaNQetTyV$ 05/11/2024 14:03:43 GBp 62 347.20 XLON xeaNQetTzaR 05/11/2024 14:03:43 GBp 25 347.20 CHIX xeaNQetTzaT 05/11/2024 14:03:43 GBp 171 347.20 XLON xeaNQetTzaV 05/11/2024 14:03:43 GBp 154 347.20 CHIX xeaNQetTzdX 05/11/2024 14:02:25 GBp 329 347.00 XLON xeaNQetTzKV 05/11/2024 14:02:25 GBp 323 347.00 BATE xeaNQetTzNX 05/11/2024 14:02:25 GBp 38 347.20 XLON xeaNQetTzNd 05/11/2024 14:02:25 GBp 38 347.20 XLON xeaNQetTzNf 05/11/2024 14:02:25 GBp 396 347.20 XLON xeaNQetTzNh 05/11/2024 14:02:25 GBp 299 347.20 BATE xeaNQetTzNj 05/11/2024 14:01:29 GBp 422 347.40 BATE xeaNQetTw@@ 05/11/2024 14:01:29 GBp 137 347.40 XLON xeaNQetTw@u 05/11/2024 14:01:29 GBp 500 347.40 XLON xeaNQetTw@w 05/11/2024 14:01:29 GBp 266 347.40 CHIX xeaNQetTw@y 05/11/2024 13:58:41 GBp 262 347.60 XLON xeaNQetTur4 05/11/2024 13:58:41 GBp 264 347.60 XLON xeaNQetTurB 05/11/2024 13:58:41 GBp 120 347.60 XLON xeaNQetTurD 05/11/2024 13:58:41 GBp 246 347.60 CHIX xeaNQetTurF 05/11/2024 13:57:32 GBp 360 347.80 XLON xeaNQetTuRO 05/11/2024 13:57:32 GBp 311 347.80 BATE xeaNQetTuRQ 05/11/2024 13:57:32 GBp 335 348.00 BATE xeaNQetTuQh 05/11/2024 13:57:32 GBp 601 348.00 XLON xeaNQetTuQf 05/11/2024 13:55:38 GBp 173 347.80 BATE xeaNQetTvVu 05/11/2024 13:55:35 GBp 682 348.00 XLON xeaNQetTvOZ 05/11/2024 13:55:35 GBp 233 348.00 CHIX xeaNQetTvOb 05/11/2024 13:55:35 GBp 453 348.00 BATE xeaNQetTvOd 05/11/2024 13:55:20 GBp 538 348.20 XLON xeaNQetTcWo 05/11/2024 13:55:01 GBp 181 348.00 BATE xeaNQetTchm 05/11/2024 13:55:01 GBp 14 348.00 BATE xeaNQetTcho 05/11/2024 13:55:01 GBp 17 348.00 BATE xeaNQetTchq 05/11/2024 13:55:01 GBp 48 347.80 XLON xeaNQetTchx 05/11/2024 13:55:01 GBp 310 347.80 BATE xeaNQetTchz 05/11/2024 13:55:01 GBp 185 347.80 XLON xeaNQetTch8 05/11/2024 13:54:04 GBp 174 347.80 XLON xeaNQetTcFQ 05/11/2024 13:53:02 GBp 10 347.80 XLON xeaNQetTdh9 05/11/2024 13:53:02 GBp 171 347.80 XLON xeaNQetTdhB 05/11/2024 13:53:01 GBp 174 347.80 XLON xeaNQetTdhN 05/11/2024 13:53:00 GBp 42 347.80 CHIX xeaNQetTdqB 05/11/2024 13:53:00 GBp 323 347.80 CHIX xeaNQetTdqD 05/11/2024 13:52:59 GBp 254 347.80 XLON xeaNQetTdqN 05/11/2024 13:50:59 GBp 137 347.60 BATE xeaNQetTank 05/11/2024 13:47:59 GBp 344 347.80 XLON xeaNQetTb8h 05/11/2024 13:47:59 GBp 174 347.80 XLON xeaNQetTb8d 05/11/2024 13:47:59 GBp 174 347.80 XLON xeaNQetTb8f 05/11/2024 13:47:57 GBp 323 348.00 XLON xeaNQetTb8G 05/11/2024 13:47:57 GBp 461 348.20 XLON xeaNQetTb8I 05/11/2024 13:47:57 GBp 262 348.00 CHIX xeaNQetTb8K 05/11/2024 13:47:57 GBp 379 348.20 CHIX xeaNQetTb8M 05/11/2024 13:47:57 GBp 443 348.00 BATE xeaNQetTb8O 05/11/2024 13:47:57 GBp 588 348.20 BATE xeaNQetTb8Q 05/11/2024 13:46:48 GBp 121 348.00 BATE xeaNQetTYg0 05/11/2024 13:41:45 GBp 258 348.20 XLON xeaNQetTk$B 05/11/2024 13:41:45 GBp 372 348.40 XLON xeaNQetTk$D 05/11/2024 13:41:45 GBp 378 348.40 BATE xeaNQetTk$F 05/11/2024 13:39:31 GBp 184 348.40 XLON xeaNQetTlpW 05/11/2024 13:39:31 GBp 306 348.60 XLON xeaNQetTlph 05/11/2024 13:39:31 GBp 305 348.60 BATE xeaNQetTlpj 05/11/2024 13:39:31 GBp 700 348.80 XLON xeaNQetTlpl 05/11/2024 13:39:31 GBp 3 348.80 BATE xeaNQetTlpn 05/11/2024 13:39:31 GBp 437 348.80 BATE xeaNQetTlpp 05/11/2024 13:39:31 GBp 313 348.80 CHIX xeaNQetTlpr 05/11/2024 13:35:35 GBp 366 349.20 XLON xeaNQetTjdV 05/11/2024 13:35:32 GBp 359 349.40 XLON xeaNQetTjXk 05/11/2024 13:35:32 GBp 196 349.40 CHIX xeaNQetTjXm 05/11/2024 13:35:32 GBp 223 349.40 BATE xeaNQetTjXo 05/11/2024 13:35:32 GBp 79 349.40 XLON xeaNQetTjXq 05/11/2024 13:32:53 GBp 56 349.80 BATE xeaNQetTg8D 05/11/2024 13:32:53 GBp 295 349.80 BATE xeaNQetTg8F 05/11/2024 13:32:53 GBp 415 349.80 XLON xeaNQetTg8J 05/11/2024 13:32:53 GBp 334 349.60 XLON xeaNQetTg8R 05/11/2024 13:32:53 GBp 245 349.60 BATE xeaNQetTg8T 05/11/2024 13:32:53 GBp 1 349.80 CHIX xeaNQetTg8U 05/11/2024 13:32:53 GBp 230 349.80 CHIX xeaNQetTgBW 05/11/2024 13:32:53 GBp 461 349.80 XLON xeaNQetTgBj 05/11/2024 13:32:53 GBp 304 349.80 XLON xeaNQetTgBl 05/11/2024 13:32:53 GBp 352 349.80 BATE xeaNQetTgBn 05/11/2024 13:32:53 GBp 121 349.80 CHIX xeaNQetTgBp 05/11/2024 13:32:53 GBp 148 349.80 CHIX xeaNQetTgBr 05/11/2024 13:32:23 GBp 266 349.80 BATE xeaNQetTgQc 05/11/2024 13:32:23 GBp 5 350.00 XLON xeaNQetTgQq 05/11/2024 13:32:23 GBp 617 350.00 XLON xeaNQetTgQw 05/11/2024 13:31:24 GBp 207 349.80 CHIX xeaNQetThpM 05/11/2024 13:31:24 GBp 318 349.80 BATE xeaNQetThoC 05/11/2024 13:31:24 GBp 361 350.00 BATE xeaNQetThoS 05/11/2024 13:29:26 GBp 424 350.00 BATE xeaNQetTekj 05/11/2024 13:28:27 GBp 467 350.00 XLON xeaNQetTe3s 05/11/2024 13:28:27 GBp 456 350.00 CHIX xeaNQetTe3u 05/11/2024 13:28:27 GBp 46 350.00 XLON xeaNQetTe3M 05/11/2024 13:28:27 GBp 495 350.00 XLON xeaNQetTe3O 05/11/2024 13:28:27 GBp 187 350.00 XLON xeaNQetTe3Q 05/11/2024 13:27:36 GBp 73 350.00 XLON xeaNQetTeUl 05/11/2024 13:27:36 GBp 617 350.00 XLON xeaNQetTeUn 05/11/2024 13:27:36 GBp 350 350.00 BATE xeaNQetTeUt 05/11/2024 13:27:36 GBp 696 350.00 XLON xeaNQetTeU7 05/11/2024 13:27:36 GBp 705 350.00 BATE xeaNQetTeUB 05/11/2024 13:23:50 GBp 340 349.80 XLON xeaNQetTM4u 05/11/2024 13:23:50 GBp 238 349.80 XLON xeaNQetTM4w 05/11/2024 13:23:50 GBp 718 349.80 BATE xeaNQetTM43 05/11/2024 13:23:50 GBp 419 349.80 XLON xeaNQetTM49 05/11/2024 13:23:50 GBp 29 349.80 XLON xeaNQetTM4B 05/11/2024 13:23:50 GBp 519 349.80 CHIX xeaNQetTM4D 05/11/2024 13:23:17 GBp 187 349.80 XLON xeaNQetTMK3 05/11/2024 13:23:17 GBp 59 349.80 CHIX xeaNQetTMK4 05/11/2024 13:23:17 GBp 242 349.80 BATE xeaNQetTMK6 05/11/2024 13:23:16 GBp 46 349.80 XLON xeaNQetTMNd 05/11/2024 13:19:36 GBp 127 349.60 XLON xeaNQetTKzS 05/11/2024 13:19:36 GBp 441 349.60 XLON xeaNQetTKyh 05/11/2024 13:19:36 GBp 266 349.60 XLON xeaNQetTKyt 05/11/2024 13:19:36 GBp 268 349.60 XLON xeaNQetTKy4 05/11/2024 13:19:22 GBp 63 349.40 BATE xeaNQetTK2M 05/11/2024 13:16:42 GBp 123 349.20 XLON xeaNQetTIgv 05/11/2024 13:15:40 GBp 129 349.20 XLON xeaNQetTIJe 05/11/2024 13:15:40 GBp 25 349.20 XLON xeaNQetTIJg 05/11/2024 13:11:09 GBp 297 349.20 XLON xeaNQetTHXr 05/11/2024 13:11:09 GBp 194 349.20 BATE xeaNQetTHXt 05/11/2024 13:10:45 GBp 279 349.40 BATE xeaNQetTHnt 05/11/2024 13:10:45 GBp 198 349.40 CHIX xeaNQetTHnv 05/11/2024 13:10:45 GBp 681 349.40 XLON xeaNQetTHnr 05/11/2024 13:09:14 GBp 695 349.60 XLON xeaNQetTUlq 05/11/2024 13:07:49 GBp 344 349.60 BATE xeaNQetTUQa 05/11/2024 13:07:49 GBp 441 349.60 XLON xeaNQetTURS 05/11/2024 13:07:49 GBp 36 349.60 CHIX xeaNQetTURU 05/11/2024 13:07:49 GBp 192 349.60 CHIX xeaNQetTUQW 05/11/2024 13:07:49 GBp 39 349.60 CHIX xeaNQetTUQY 05/11/2024 13:06:50 GBp 233 349.60 BATE xeaNQetTVow 05/11/2024 13:06:50 GBp 425 349.60 BATE xeaNQetTVo3 05/11/2024 13:06:50 GBp 168 349.60 BATE xeaNQetTVo5 05/11/2024 13:06:50 GBp 143 349.60 CHIX xeaNQetTVo7 05/11/2024 13:06:50 GBp 146 349.60 CHIX xeaNQetTVo9 05/11/2024 13:06:50 GBp 440 349.60 XLON xeaNQetTVo1 05/11/2024 13:01:08 GBp 306 349.80 XLON xeaNQetTQ$i 05/11/2024 13:01:08 GBp 342 349.80 BATE xeaNQetTQ$k 05/11/2024 13:00:50 GBp 42 349.80 BATE xeaNQetTQ2o 05/11/2024 13:00:50 GBp 11 349.80 BATE xeaNQetTQ2v 05/11/2024 13:00:50 GBp 304 349.80 XLON xeaNQetTQ2$ 05/11/2024 13:00:50 GBp 256 349.80 BATE xeaNQetTQ21 05/11/2024 13:00:50 GBp 695 350.00 XLON xeaNQetTQ25 05/11/2024 13:00:50 GBp 706 350.00 BATE xeaNQetTQ27 05/11/2024 13:00:50 GBp 283 350.00 CHIX xeaNQetTQ29 05/11/2024 13:00:28 GBp 29 350.20 XLON xeaNQetTQN$ 05/11/2024 13:00:28 GBp 35 350.20 XLON xeaNQetTQN1 05/11/2024 13:00:28 GBp 299 350.20 XLON xeaNQetTQN3 05/11/2024 13:00:28 GBp 746 350.20 XLON xeaNQetTQNz 05/11/2024 12:56:44 GBp 200 349.40 CHIX xeaNQetTO17 05/11/2024 12:53:06 GBp 392 349.00 XLON xeaNQetT6gP 05/11/2024 12:53:06 GBp 299 349.00 XLON xeaNQetT6gR 05/11/2024 12:53:06 GBp 195 349.00 BATE xeaNQetT6gT 05/11/2024 12:53:06 GBp 128 349.00 BATE xeaNQetT6gV 05/11/2024 12:52:36 GBp 154 349.20 CHIX xeaNQetT6$n 05/11/2024 12:52:36 GBp 79 349.20 CHIX xeaNQetT6$p 05/11/2024 12:52:34 GBp 552 349.20 XLON xeaNQetT6vk 05/11/2024 12:52:34 GBp 134 349.20 CHIX xeaNQetT6vm 05/11/2024 12:52:34 GBp 491 349.20 BATE xeaNQetT6vo 05/11/2024 12:52:34 GBp 220 349.20 CHIX xeaNQetT6vq 05/11/2024 12:51:34 GBp 57 349.20 BATE xeaNQetT6If 05/11/2024 12:48:34 GBp 509 349.20 XLON xeaNQetT4ur 05/11/2024 12:48:34 GBp 204 349.20 XLON xeaNQetT4ut 05/11/2024 12:48:34 GBp 476 349.20 XLON xeaNQetT4u@ 05/11/2024 12:48:34 GBp 89 349.20 BATE xeaNQetT4u0 05/11/2024 12:46:51 GBp 197 349.20 BATE xeaNQetT5ef 05/11/2024 12:46:50 GBp 339 349.40 CHIX xeaNQetT5ha 05/11/2024 12:46:50 GBp 532 349.40 BATE xeaNQetT5hY 05/11/2024 12:45:02 GBp 470 348.80 BATE xeaNQetT2XD 05/11/2024 12:44:32 GBp 1,051 349.20 XLON xeaNQetT254 05/11/2024 12:36:58 GBp 389 348.80 XLON xeaNQetTE2Y 05/11/2024 12:36:58 GBp 270 348.80 CHIX xeaNQetTE2a 05/11/2024 12:36:58 GBp 283 348.80 BATE xeaNQetTE2c 05/11/2024 12:36:57 GBp 92 348.80 BATE xeaNQetTE2o 05/11/2024 12:36:52 GBp 558 349.00 XLON xeaNQetTEC8 05/11/2024 12:36:52 GBp 357 349.00 CHIX xeaNQetTECA 05/11/2024 12:36:52 GBp 433 349.00 BATE xeaNQetTECC 05/11/2024 12:36:51 GBp 1,869 349.20 XLON xeaNQetTEFF 05/11/2024 12:33:24 GBp 354 349.20 XLON xeaNQetTFJG 05/11/2024 12:33:24 GBp 471 349.00 BATE xeaNQetTFJN 05/11/2024 12:33:21 GBp 233 349.20 CHIX xeaNQetTFIe 05/11/2024 12:33:21 GBp 444 349.20 BATE xeaNQetTFIg 05/11/2024 12:29:27 GBp 326 348.80 BATE xeaNQetTD7w 05/11/2024 12:28:28 GBp 230 348.80 XLON xeaNQetTDO1 05/11/2024 12:24:11 GBp 306 348.80 BATE xeaNQetTB6W 05/11/2024 12:24:11 GBp 423 348.80 XLON xeaNQetTB7U 05/11/2024 12:24:11 GBp 180 349.00 XLON xeaNQetTB6b 05/11/2024 12:24:11 GBp 427 349.00 XLON xeaNQetTB6d 05/11/2024 12:24:11 GBp 212 349.00 CHIX xeaNQetTB6f 05/11/2024 12:24:11 GBp 440 349.00 BATE xeaNQetTB6h 05/11/2024 12:21:57 GBp 644 349.00 XLON xeaNQetT85O 05/11/2024 12:21:57 GBp 548 349.00 BATE xeaNQetT85Q 05/11/2024 12:21:57 GBp 100 349.00 BATE xeaNQetT85S 05/11/2024 12:21:12 GBp 181 349.20 XLON xeaNQetT8J1 05/11/2024 12:21:11 GBp 202 349.20 XLON xeaNQetT8Iv 05/11/2024 12:21:01 GBp 109 349.20 XLON xeaNQetT9a1 05/11/2024 12:21:01 GBp 203 349.20 XLON xeaNQetT9aD 05/11/2024 12:21:01 GBp 207 349.20 XLON xeaNQetT9dq 05/11/2024 12:20:11 GBp 316 349.20 XLON xeaNQetT9Ly 05/11/2024 12:20:11 GBp 699 349.00 XLON xeaNQetT9LH 05/11/2024 12:20:11 GBp 288 349.00 BATE xeaNQetT9LL 05/11/2024 12:20:08 GBp 18 349.20 XLON xeaNQetT9Vk 05/11/2024 12:20:08 GBp 85 349.20 XLON xeaNQetT9Vp 05/11/2024 12:20:08 GBp 86 349.20 XLON xeaNQetT9Vr 05/11/2024 12:20:08 GBp 411 349.20 BATE xeaNQetT9Vv 05/11/2024 12:20:08 GBp 291 349.20 CHIX xeaNQetT9V3 05/11/2024 12:20:08 GBp 411 349.20 BATE xeaNQetT9VR 05/11/2024 12:20:08 GBp 411 349.20 XLON xeaNQetT9VN 05/11/2024 12:20:08 GBp 434 349.20 CHIX xeaNQetT9VP 05/11/2024 12:09:21 GBp 650 348.40 XLON xeaNQetUrGb 05/11/2024 12:08:57 GBp 90 348.80 XLON xeaNQetUodX 05/11/2024 12:08:57 GBp 90 348.80 XLON xeaNQetUoaV 05/11/2024 12:08:57 GBp 87 348.80 XLON xeaNQetUodf 05/11/2024 12:08:57 GBp 87 348.80 XLON xeaNQetUodd 05/11/2024 12:08:57 GBp 411 348.80 XLON xeaNQetUodl 05/11/2024 12:08:57 GBp 663 348.80 XLON xeaNQetUodn 05/11/2024 12:08:57 GBp 98 348.80 XLON xeaNQetUodp 05/11/2024 12:08:57 GBp 100 348.80 XLON xeaNQetUodr 05/11/2024 12:08:57 GBp 84 348.40 XLON xeaNQetUod$ 05/11/2024 12:08:57 GBp 104 348.60 XLON xeaNQetUod0 05/11/2024 12:08:57 GBp 1,200 348.60 XLON xeaNQetUod2 05/11/2024 12:08:57 GBp 388 348.60 XLON xeaNQetUodB 05/11/2024 12:08:57 GBp 388 348.60 BATE xeaNQetUodD 05/11/2024 12:08:57 GBp 337 348.60 CHIX xeaNQetUodF 05/11/2024 12:08:57 GBp 216 348.60 XLON xeaNQetUodT 05/11/2024 12:08:57 GBp 433 348.60 CHIX xeaNQetUocW 05/11/2024 12:08:57 GBp 677 349.00 XLON xeaNQetUocj 05/11/2024 12:08:57 GBp 180 348.80 XLON xeaNQetUoc$ 05/11/2024 12:08:57 GBp 180 348.80 XLON xeaNQetUoc1 05/11/2024 12:08:57 GBp 144 348.80 CHIX xeaNQetUoc3 05/11/2024 12:08:57 GBp 144 348.80 CHIX xeaNQetUoc5 05/11/2024 12:08:57 GBp 101 348.80 BATE xeaNQetUoc7 05/11/2024 12:08:57 GBp 187 348.80 BATE xeaNQetUoc9 05/11/2024 12:08:54 GBp 46 349.00 XLON xeaNQetUoWt 05/11/2024 12:08:54 GBp 187 349.00 XLON xeaNQetUoWv 05/11/2024 12:08:54 GBp 489 349.20 XLON xeaNQetUoW0 05/11/2024 12:08:54 GBp 179 349.20 BATE xeaNQetUoW9 05/11/2024 12:08:54 GBp 295 349.20 BATE xeaNQetUoWB 05/11/2024 12:08:54 GBp 11 349.20 XLON xeaNQetUoWR 05/11/2024 12:08:54 GBp 93 349.20 XLON xeaNQetUoWT 05/11/2024 12:08:54 GBp 100 349.20 XLON xeaNQetUoWV 05/11/2024 12:08:54 GBp 63 349.20 BATE xeaNQetUoZb 05/11/2024 12:08:54 GBp 68 349.20 XLON xeaNQetUoZj 05/11/2024 12:08:54 GBp 93 349.20 XLON xeaNQetUoZl 05/11/2024 12:08:54 GBp 93 349.20 XLON xeaNQetUoZn 05/11/2024 12:08:54 GBp 126 349.20 XLON xeaNQetUoZp 05/11/2024 12:08:54 GBp 500 349.20 BATE xeaNQetUoZ1 05/11/2024 12:08:54 GBp 1,000 349.20 BATE xeaNQetUoZ3 05/11/2024 12:08:54 GBp 232 349.20 XLON xeaNQetUoZ6 05/11/2024 12:08:54 GBp 83 349.20 XLON xeaNQetUoZ8 05/11/2024 12:08:54 GBp 96 349.20 XLON xeaNQetUoZA 05/11/2024 12:08:54 GBp 288 349.00 CHIX xeaNQetUoZL 05/11/2024 12:08:54 GBp 288 349.00 XLON xeaNQetUoZH 05/11/2024 12:08:54 GBp 411 349.00 BATE xeaNQetUoZJ 05/11/2024 12:08:54 GBp 411 349.20 BATE xeaNQetUoYW 05/11/2024 12:08:54 GBp 127 349.20 CHIX xeaNQetUoYY 05/11/2024 12:08:54 GBp 302 349.20 XLON xeaNQetUoZQ 05/11/2024 12:08:54 GBp 109 349.20 XLON xeaNQetUoZS 05/11/2024 12:08:54 GBp 284 349.20 CHIX xeaNQetUoZU 05/11/2024 12:03:04 GBp 97 349.20 XLON xeaNQetUmpv 05/11/2024 12:00:01 GBp 500 349.40 BATE xeaNQetUnT9 05/11/2024 12:00:01 GBp 1,000 349.40 BATE xeaNQetUnTB 05/11/2024 12:00:01 GBp 411 349.20 XLON xeaNQetUnTJ 05/11/2024 11:51:10 GBp 44 349.40 XLON xeaNQetUzzt 05/11/2024 11:51:10 GBp 200 349.40 XLON xeaNQetUzz3 05/11/2024 11:51:10 GBp 233 349.40 XLON xeaNQetUzzG 05/11/2024 11:51:10 GBp 411 349.40 BATE xeaNQetUzzI 05/11/2024 11:51:10 GBp 655 349.40 CHIX xeaNQetUzzK 05/11/2024 11:43:50 GBp 173 349.20 XLON xeaNQetUucp 05/11/2024 11:40:50 GBp 153 349.20 XLON xeaNQetUvrY 05/11/2024 11:30:53 GBp 149 349.20 XLON xeaNQetUbZv 05/11/2024 11:30:53 GBp 151 349.20 XLON xeaNQetUbZx 05/11/2024 11:30:51 GBp 17 349.40 XLON xeaNQetUbir 05/11/2024 11:30:51 GBp 17 349.40 XLON xeaNQetUbit 05/11/2024 11:30:51 GBp 396 349.40 XLON xeaNQetUbiv 05/11/2024 11:30:51 GBp 199 349.40 BATE xeaNQetUbix 05/11/2024 11:30:41 GBp 149 349.40 BATE xeaNQetUbt4 05/11/2024 11:30:39 GBp 752 349.80 XLON xeaNQetUbmx 05/11/2024 11:30:39 GBp 292 349.60 CHIX xeaNQetUbmB 05/11/2024 11:30:39 GBp 411 349.60 XLON xeaNQetUbm5 05/11/2024 11:30:39 GBp 7 349.60 CHIX xeaNQetUbm7 05/11/2024 11:30:39 GBp 448 349.60 BATE xeaNQetUbm9 05/11/2024 11:27:41 GBp 23 349.80 XLON xeaNQetUY3b 05/11/2024 11:27:41 GBp 94 349.80 XLON xeaNQetUY3d 05/11/2024 11:27:41 GBp 650 349.80 XLON xeaNQetUY3f 05/11/2024 11:27:41 GBp 88 349.60 CHIX xeaNQetUY3r 05/11/2024 11:27:41 GBp 411 349.80 XLON xeaNQetUY3w 05/11/2024 11:27:41 GBp 297 349.80 CHIX xeaNQetUY3y 05/11/2024 11:27:41 GBp 471 349.80 BATE xeaNQetUY3@ 05/11/2024 11:25:41 GBp 238 349.80 BATE xeaNQetUZC@ 05/11/2024 11:22:35 GBp 467 349.80 BATE xeaNQetUW93 05/11/2024 11:22:35 GBp 250 349.80 CHIX xeaNQetUW95 05/11/2024 11:22:35 GBp 43 349.80 CHIX xeaNQetUW97 05/11/2024 11:22:35 GBp 411 349.80 XLON xeaNQetUW99 05/11/2024 11:21:43 GBp 130 349.80 BATE xeaNQetUXbG 05/11/2024 11:16:32 GBp 110 350.00 XLON xeaNQetUlaM 05/11/2024 11:16:32 GBp 317 350.00 BATE xeaNQetUlaO 05/11/2024 11:16:29 GBp 194 350.00 XLON xeaNQetUldT 05/11/2024 11:16:29 GBp 439 350.20 XLON xeaNQetUldU 05/11/2024 11:16:29 GBp 456 350.20 BATE xeaNQetUlcW 05/11/2024 11:16:09 GBp 806 350.60 XLON xeaNQetUlfn 05/11/2024 11:16:09 GBp 87 350.60 XLON xeaNQetUlfp 05/11/2024 11:16:09 GBp 830 350.60 XLON xeaNQetUlf7 05/11/2024 11:16:09 GBp 233 350.40 BATE xeaNQetUlfA 05/11/2024 11:16:09 GBp 233 350.40 CHIX xeaNQetUlfC 05/11/2024 11:16:09 GBp 44 350.60 XLON xeaNQetUleb 05/11/2024 11:16:09 GBp 28 350.60 XLON xeaNQetUled 05/11/2024 11:16:09 GBp 34 350.60 XLON xeaNQetUlef 05/11/2024 11:16:09 GBp 634 350.60 XLON xeaNQetUleZ 05/11/2024 11:16:09 GBp 208 350.60 XLON xeaNQetUleq 05/11/2024 11:16:09 GBp 220 350.60 XLON xeaNQetUles 05/11/2024 11:16:09 GBp 224 350.60 XLON xeaNQetUlew 05/11/2024 11:16:09 GBp 125 350.60 XLON xeaNQetUley 05/11/2024 11:16:09 GBp 214 350.60 XLON xeaNQetUle@ 05/11/2024 11:12:54 GBp 148 350.20 XLON xeaNQetUitb 05/11/2024 11:12:54 GBp 1,200 350.20 XLON xeaNQetUitd 05/11/2024 11:12:54 GBp 411 350.20 XLON xeaNQetUity 05/11/2024 11:12:54 GBp 320 350.20 BATE xeaNQetUit@ 05/11/2024 11:12:54 GBp 320 350.20 BATE xeaNQetUit0 05/11/2024 11:11:31 GBp 198 350.00 BATE xeaNQetUiN8 05/11/2024 11:11:31 GBp 123 350.20 XLON xeaNQetUiNH 05/11/2024 11:11:31 GBp 1,200 350.20 XLON xeaNQetUiNJ 05/11/2024 11:11:11 GBp 385 350.20 XLON xeaNQetUiIF 05/11/2024 11:11:11 GBp 197 350.20 CHIX xeaNQetUiIH 05/11/2024 11:10:19 GBp 221 350.20 CHIX xeaNQetUjkH 05/11/2024 11:08:16 GBp 221 350.00 BATE xeaNQetUjPZ 05/11/2024 11:08:13 GBp 121 350.00 BATE xeaNQetUjPz 05/11/2024 11:06:50 GBp 174 349.80 XLON xeaNQetUg6M 05/11/2024 11:04:11 GBp 531 349.60 BATE xeaNQetUhF7 05/11/2024 11:04:11 GBp 424 349.60 CHIX xeaNQetUhF9 05/11/2024 11:04:11 GBp 249 349.60 XLON xeaNQetUhF3 05/11/2024 11:04:11 GBp 162 349.60 XLON xeaNQetUhF5 05/11/2024 11:01:11 GBp 233 349.80 CHIX xeaNQetUeAp 05/11/2024 11:01:11 GBp 234 349.60 BATE xeaNQetUeA$ 05/11/2024 11:01:11 GBp 1,497 350.00 BATE xeaNQetUeA2 05/11/2024 11:01:11 GBp 4 350.00 BATE xeaNQetUeA4 05/11/2024 11:01:11 GBp 388 349.80 XLON xeaNQetUeAB 05/11/2024 11:01:11 GBp 23 349.80 XLON xeaNQetUeAD 05/11/2024 11:01:11 GBp 411 349.80 BATE xeaNQetUeAF 05/11/2024 11:01:11 GBp 605 349.80 CHIX xeaNQetUeAH 05/11/2024 10:48:49 GBp 63 349.60 BATE xeaNQetULPE 05/11/2024 10:48:49 GBp 167 349.60 XLON xeaNQetULPN 05/11/2024 10:44:16 GBp 54 349.60 BATE xeaNQetUJGZ 05/11/2024 10:44:16 GBp 40 349.60 BATE xeaNQetUJGd 05/11/2024 10:44:16 GBp 138 349.60 BATE xeaNQetUJGf 05/11/2024 10:44:16 GBp 233 349.60 XLON xeaNQetUJGg 05/11/2024 10:44:16 GBp 1 349.60 BATE xeaNQetUJGi 05/11/2024 10:44:16 GBp 411 349.60 XLON xeaNQetUJGt 05/11/2024 10:44:16 GBp 244 349.60 CHIX xeaNQetUJGv 05/11/2024 10:44:16 GBp 138 349.60 BATE xeaNQetUJGx 05/11/2024 10:44:16 GBp 241 349.60 BATE xeaNQetUJGz 05/11/2024 10:44:16 GBp 103 349.60 BATE xeaNQetUJG$ 05/11/2024 10:41:16 GBp 87 349.80 BATE xeaNQetUGQa 05/11/2024 10:41:16 GBp 176 349.80 CHIX xeaNQetUGQc 05/11/2024 10:41:16 GBp 252 349.80 BATE xeaNQetUGQe 05/11/2024 10:41:16 GBp 152 349.80 XLON xeaNQetUGQW 05/11/2024 10:41:16 GBp 500 349.80 XLON xeaNQetUGQY 05/11/2024 10:37:44 GBp 300 349.40 BATE xeaNQetUUl6 05/11/2024 10:37:44 GBp 338 349.40 XLON xeaNQetUUl2 05/11/2024 10:37:44 GBp 122 349.40 XLON xeaNQetUUl4 05/11/2024 10:37:44 GBp 113 349.60 XLON xeaNQetUUl8 05/11/2024 10:37:44 GBp 120 349.60 XLON xeaNQetUUlA 05/11/2024 10:37:44 GBp 88 349.60 BATE xeaNQetUUlC 05/11/2024 10:37:44 GBp 88 349.60 BATE xeaNQetUUlE 05/11/2024 10:37:44 GBp 57 349.60 BATE xeaNQetUUlG 05/11/2024 10:37:41 GBp 633 350.00 XLON xeaNQetUUeH 05/11/2024 10:37:41 GBp 82 350.00 XLON xeaNQetUUeJ 05/11/2024 10:37:41 GBp 216 350.00 XLON xeaNQetUUeL 05/11/2024 10:37:41 GBp 959 350.00 BATE xeaNQetUUeR 05/11/2024 10:37:41 GBp 288 349.80 XLON xeaNQetUUhZ 05/11/2024 10:37:41 GBp 288 349.80 BATE xeaNQetUUhn 05/11/2024 10:37:41 GBp 411 350.00 XLON xeaNQetUUhp 05/11/2024 10:37:41 GBp 411 350.00 BATE xeaNQetUUhv 05/11/2024 10:37:41 GBp 288 349.80 BATE xeaNQetUUhR 05/11/2024 10:37:41 GBp 334 349.80 CHIX xeaNQetUUhT 05/11/2024 10:37:41 GBp 288 349.80 XLON xeaNQetUUhP 05/11/2024 10:37:41 GBp 480 350.00 CHIX xeaNQetUUgb 05/11/2024 10:37:41 GBp 411 350.00 BATE xeaNQetUUgd 05/11/2024 10:37:41 GBp 411 350.00 XLON xeaNQetUUgZ 05/11/2024 10:25:33 GBp 742 350.00 XLON xeaNQetURC5 05/11/2024 10:24:03 GBp 419 350.00 XLON xeaNQetUOo6 05/11/2024 10:24:03 GBp 127 350.00 CHIX xeaNQetUOo8 05/11/2024 10:24:03 GBp 275 350.00 CHIX xeaNQetUOoA 05/11/2024 10:22:22 GBp 191 350.00 XLON xeaNQetUPg5 05/11/2024 10:22:22 GBp 22 350.00 XLON xeaNQetUPg7 05/11/2024 10:22:22 GBp 236 350.00 XLON xeaNQetUPgH 05/11/2024 10:22:22 GBp 23 350.00 XLON xeaNQetUPgR 05/11/2024 10:22:22 GBp 323 350.00 XLON xeaNQetUPgT 05/11/2024 10:21:16 GBp 81 349.80 XLON xeaNQetUPL8 05/11/2024 10:21:16 GBp 308 349.80 XLON xeaNQetUPLE 05/11/2024 10:18:03 GBp 201 349.60 XLON xeaNQetU7kT 05/11/2024 10:18:03 GBp 234 349.60 XLON xeaNQetU7fh 05/11/2024 10:17:57 GBp 284 349.60 XLON xeaNQetU7s4 05/11/2024 10:17:57 GBp 415 349.80 XLON xeaNQetU7s6 05/11/2024 10:17:57 GBp 195 349.60 CHIX xeaNQetU7s8 05/11/2024 10:17:57 GBp 426 349.60 BATE xeaNQetU7sA 05/11/2024 10:17:57 GBp 610 349.80 BATE xeaNQetU7sC 05/11/2024 10:17:57 GBp 340 349.80 CHIX xeaNQetU7sE 05/11/2024 10:09:31 GBp 58 349.40 BATE xeaNQetU3f@ 05/11/2024 10:09:30 GBp 233 349.60 BATE xeaNQetU3f6 05/11/2024 10:09:30 GBp 251 349.60 XLON xeaNQetU3fA 05/11/2024 10:09:30 GBp 303 349.80 XLON xeaNQetU3fC 05/11/2024 10:09:30 GBp 335 349.80 CHIX xeaNQetU3fE 05/11/2024 10:09:30 GBp 279 349.80 BATE xeaNQetU3fG 05/11/2024 10:07:12 GBp 233 349.80 XLON xeaNQetU0Zu 05/11/2024 10:06:00 GBp 10 350.80 BATE xeaNQetU08C 05/11/2024 10:06:00 GBp 230 350.80 XLON xeaNQetU08E 05/11/2024 10:06:00 GBp 333 351.00 XLON xeaNQetU08G 05/11/2024 10:06:00 GBp 193 350.80 BATE xeaNQetU08I 05/11/2024 10:06:00 GBp 292 351.00 BATE xeaNQetU08K 05/11/2024 10:04:37 GBp 354 351.00 XLON xeaNQetU1@d 05/11/2024 10:04:30 GBp 199 351.20 XLON xeaNQetU1wb 05/11/2024 10:04:30 GBp 199 351.20 XLON xeaNQetU1wd 05/11/2024 10:04:30 GBp 290 351.20 BATE xeaNQetU1wh 05/11/2024 10:04:30 GBp 214 351.20 XLON xeaNQetU1wf 05/11/2024 10:04:05 GBp 345 351.40 XLON xeaNQetU1D5 05/11/2024 10:04:05 GBp 411 351.40 XLON xeaNQetU1DE 05/11/2024 10:04:05 GBp 273 351.40 CHIX xeaNQetU1DG 05/11/2024 10:04:05 GBp 440 351.40 BATE xeaNQetU1DI 05/11/2024 10:04:05 GBp 16 351.40 CHIX xeaNQetU1DK 05/11/2024 10:04:05 GBp 201 351.40 BATE xeaNQetU1DM 05/11/2024 10:01:05 GBp 378 351.40 BATE xeaNQetUEIj 05/11/2024 10:01:05 GBp 32 351.40 BATE xeaNQetUEIl 05/11/2024 10:00:05 GBp 362 351.40 XLON xeaNQetUF4J 05/11/2024 10:00:05 GBp 288 351.40 BATE xeaNQetUF4L 05/11/2024 10:00:05 GBp 348 351.40 CHIX xeaNQetUF4N 05/11/2024 10:00:05 GBp 411 351.60 XLON xeaNQetUF4Q 05/11/2024 10:00:05 GBp 453 351.80 XLON xeaNQetUF7X 05/11/2024 10:00:05 GBp 1,100 351.80 XLON xeaNQetUF7Z 05/11/2024 10:00:05 GBp 356 351.60 BATE xeaNQetUF7e 05/11/2024 10:00:05 GBp 55 351.60 BATE xeaNQetUF7g 05/11/2024 10:00:05 GBp 411 351.60 XLON xeaNQetUF7n 05/11/2024 10:00:05 GBp 499 351.60 CHIX xeaNQetUF7p 05/11/2024 10:00:05 GBp 411 351.60 BATE xeaNQetUF7r 05/11/2024 09:47:40 GBp 15 351.20 XLON xeaNQetU8v9 05/11/2024 09:46:32 GBp 62 351.60 XLON xeaNQetU9cq 05/11/2024 09:46:32 GBp 352 351.60 XLON xeaNQetU9c1 05/11/2024 09:46:32 GBp 29 351.80 XLON xeaNQetU9c3 05/11/2024 09:46:32 GBp 5 351.80 BATE xeaNQetU9c5 05/11/2024 09:46:32 GBp 209 351.80 BATE xeaNQetU9c7 05/11/2024 09:46:32 GBp 420 351.80 XLON xeaNQetU9c9 05/11/2024 09:46:31 GBp 243 351.80 XLON xeaNQetU9Xj 05/11/2024 09:46:31 GBp 308 352.00 BATE xeaNQetU9Xr 05/11/2024 09:46:31 GBp 411 352.00 XLON xeaNQetU9Xu 05/11/2024 09:46:31 GBp 572 352.00 BATE xeaNQetU9Xw 05/11/2024 09:46:31 GBp 217 352.00 CHIX xeaNQetU9Xy 05/11/2024 09:45:58 GBp 223 352.00 XLON xeaNQetU9tn 05/11/2024 09:45:58 GBp 233 352.00 CHIX xeaNQetU9ts 05/11/2024 09:45:44 GBp 264 351.80 BATE xeaNQetU9mF 05/11/2024 09:39:45 GBp 168 352.00 XLON xeaNQetVtEF 05/11/2024 09:39:45 GBp 323 352.00 BATE xeaNQetVtEH 05/11/2024 09:39:45 GBp 38 352.00 XLON xeaNQetVtEJ 05/11/2024 09:39:44 GBp 78 352.00 XLON xeaNQetVtEV 05/11/2024 09:39:44 GBp 329 352.20 XLON xeaNQetVt9h 05/11/2024 09:39:44 GBp 114 352.20 XLON xeaNQetVt9j 05/11/2024 09:39:44 GBp 647 352.20 BATE xeaNQetVt9l 05/11/2024 09:39:04 GBp 374 352.60 XLON xeaNQetVtQv 05/11/2024 09:39:04 GBp 253 352.60 XLON xeaNQetVtQx 05/11/2024 09:39:04 GBp 411 352.40 BATE xeaNQetVtQ3 05/11/2024 09:39:04 GBp 847 352.60 XLON xeaNQetVtQ9 05/11/2024 09:39:04 GBp 411 352.40 XLON xeaNQetVtQG 05/11/2024 09:39:04 GBp 288 352.40 BATE xeaNQetVtQI 05/11/2024 09:38:57 GBp 240 352.60 BATE xeaNQetVqc@ 05/11/2024 09:38:57 GBp 420 352.60 CHIX xeaNQetVqc2 05/11/2024 09:38:43 GBp 411 352.60 XLON xeaNQetVqiq 05/11/2024 09:38:43 GBp 571 352.60 CHIX xeaNQetVqis 05/11/2024 09:37:46 GBp 209 352.60 XLON xeaNQetVq1X 05/11/2024 09:37:43 GBp 233 352.40 BATE xeaNQetVq0a 05/11/2024 09:37:43 GBp 411 352.40 XLON xeaNQetVq0e 05/11/2024 09:37:43 GBp 246 352.40 BATE xeaNQetVq0g 05/11/2024 09:36:42 GBp 46 352.40 XLON xeaNQetVqUd 05/11/2024 09:36:42 GBp 187 352.40 XLON xeaNQetVqUf 05/11/2024 09:36:42 GBp 509 352.40 BATE xeaNQetVqUh 05/11/2024 09:31:55 GBp 171 351.40 BATE xeaNQetVpeo 05/11/2024 09:31:55 GBp 411 351.40 XLON xeaNQetVpes 05/11/2024 09:25:58 GBp 276 351.40 BATE xeaNQetVnCU 05/11/2024 09:22:58 GBp 450 351.60 XLON xeaNQetV@M0 05/11/2024 09:22:58 GBp 192 351.60 CHIX xeaNQetV@M2 05/11/2024 09:22:58 GBp 411 351.60 BATE xeaNQetV@M4 05/11/2024 09:20:42 GBp 90 351.60 BATE xeaNQetV$9x 05/11/2024 09:20:42 GBp 291 351.60 XLON xeaNQetV$9z 05/11/2024 09:20:27 GBp 9 351.60 XLON xeaNQetV$Nk 05/11/2024 09:20:27 GBp 418 351.60 CHIX xeaNQetV$No 05/11/2024 09:20:27 GBp 118 351.60 BATE xeaNQetV$Nq 05/11/2024 09:20:27 GBp 374 351.60 XLON xeaNQetV$Nw 05/11/2024 09:20:27 GBp 170 351.60 BATE xeaNQetV$Ny 05/11/2024 09:20:25 GBp 29 351.80 CHIX xeaNQetV$M2 05/11/2024 09:20:24 GBp 233 351.80 XLON xeaNQetV$M7 05/11/2024 09:20:24 GBp 52 351.80 BATE xeaNQetV$M9 05/11/2024 09:20:24 GBp 570 351.80 CHIX xeaNQetV$MB 05/11/2024 09:20:24 GBp 359 351.80 BATE xeaNQetV$ME 05/11/2024 09:18:55 GBp 729 352.00 XLON xeaNQetVyzr 05/11/2024 09:18:54 GBp 574 352.00 XLON xeaNQetVyz7 05/11/2024 09:18:54 GBp 1,417 352.00 XLON xeaNQetVyzC 05/11/2024 09:18:51 GBp 185 351.60 BATE xeaNQetVyyB 05/11/2024 09:18:03 GBp 171 351.40 BATE xeaNQetVyFz 05/11/2024 09:15:03 GBp 128 351.40 XLON xeaNQetVzTu 05/11/2024 09:12:03 GBp 146 351.40 BATE xeaNQetVxZO 05/11/2024 09:06:03 GBp 177 351.60 XLON xeaNQetVv03 05/11/2024 09:06:03 GBp 14 351.80 XLON xeaNQetVv05 05/11/2024 09:06:00 GBp 170 351.80 XLON xeaNQetVv3I 05/11/2024 09:06:00 GBp 73 351.80 XLON xeaNQetVv3N 05/11/2024 09:05:08 GBp 329 352.00 BATE xeaNQetVvR@ 05/11/2024 09:05:08 GBp 205 352.00 CHIX xeaNQetVvRy 05/11/2024 09:05:08 GBp 265 352.00 XLON xeaNQetVvR0 05/11/2024 09:04:52 GBp 66 352.00 XLON xeaNQetVcYh 05/11/2024 09:04:19 GBp 321 352.00 XLON xeaNQetVcnK 05/11/2024 09:04:19 GBp 161 352.00 BATE xeaNQetVcnM 05/11/2024 09:02:24 GBp 31 352.20 XLON xeaNQetVdap 05/11/2024 09:02:24 GBp 280 352.20 XLON xeaNQetVdar 05/11/2024 09:02:24 GBp 444 352.40 XLON xeaNQetVdau 05/11/2024 09:02:24 GBp 207 352.40 CHIX xeaNQetVdaw 05/11/2024 09:02:24 GBp 328 352.40 BATE xeaNQetVday 05/11/2024 09:00:06 GBp 344 352.60 BATE xeaNQetVaWI 05/11/2024 09:00:06 GBp 305 352.60 XLON xeaNQetVaWG 05/11/2024 08:59:28 GBp 232 352.80 XLON xeaNQetVamK 05/11/2024 08:59:28 GBp 232 352.80 XLON xeaNQetVamM 05/11/2024 08:59:28 GBp 252 352.80 CHIX xeaNQetVamO 05/11/2024 08:59:28 GBp 261 352.80 BATE xeaNQetVamQ 05/11/2024 08:58:42 GBp 302 352.60 XLON xeaNQetVa18 05/11/2024 08:58:08 GBp 161 352.60 BATE xeaNQetVaAU 05/11/2024 08:55:06 GBp 183 353.20 BATE xeaNQetVbFQ 05/11/2024 08:55:06 GBp 443 353.20 XLON xeaNQetVbFS 05/11/2024 08:55:06 GBp 633 353.40 XLON xeaNQetVbFU 05/11/2024 08:55:06 GBp 188 353.40 CHIX xeaNQetVbEW 05/11/2024 08:55:06 GBp 265 353.40 BATE xeaNQetVbEY 05/11/2024 08:52:15 GBp 327 353.40 XLON xeaNQetVY2W 05/11/2024 08:52:15 GBp 301 353.60 XLON xeaNQetVY2f 05/11/2024 08:52:15 GBp 16 353.60 BATE xeaNQetVY2h 05/11/2024 08:52:15 GBp 16 353.60 BATE xeaNQetVY2j 05/11/2024 08:52:15 GBp 243 353.60 BATE xeaNQetVY2l 05/11/2024 08:52:14 GBp 7 353.80 XLON xeaNQetVY28 05/11/2024 08:52:14 GBp 170 353.80 BATE xeaNQetVY2A 05/11/2024 08:52:14 GBp 225 353.80 BATE xeaNQetVY2C 05/11/2024 08:52:14 GBp 410 353.80 CHIX xeaNQetVY2E 05/11/2024 08:52:08 GBp 23 354.00 XLON xeaNQetVYE2 05/11/2024 08:52:08 GBp 428 354.00 XLON xeaNQetVYE4 05/11/2024 08:51:35 GBp 497 354.00 CHIX xeaNQetVYT7 05/11/2024 08:51:35 GBp 738 354.00 BATE xeaNQetVYT9 05/11/2024 08:50:41 GBp 483 354.00 BATE xeaNQetVZrJ 05/11/2024 08:50:41 GBp 477 354.00 BATE xeaNQetVZrP 05/11/2024 08:50:38 GBp 500 354.00 BATE xeaNQetVZsH 05/11/2024 08:50:36 GBp 233 354.00 CHIX xeaNQetVZn6 05/11/2024 08:50:35 GBp 397 354.00 BATE xeaNQetVZmH 05/11/2024 08:50:34 GBp 272 354.40 XLON xeaNQetVZon 05/11/2024 08:50:34 GBp 384 354.40 XLON xeaNQetVZop 05/11/2024 08:50:34 GBp 90 354.40 XLON xeaNQetVZor 05/11/2024 08:50:34 GBp 93 354.40 XLON xeaNQetVZot 05/11/2024 08:50:34 GBp 85 354.40 CHIX xeaNQetVZo0 05/11/2024 08:50:34 GBp 220 354.20 CHIX xeaNQetVZo2 05/11/2024 08:50:34 GBp 328 354.20 XLON xeaNQetVZo9 05/11/2024 08:50:34 GBp 411 354.00 BATE xeaNQetVZoJ 05/11/2024 08:46:33 GBp 170 353.20 XLON xeaNQetVWSF 05/11/2024 08:46:33 GBp 171 353.20 XLON xeaNQetVWSH 05/11/2024 08:46:33 GBp 77 353.20 XLON xeaNQetVWSJ 05/11/2024 08:46:33 GBp 296 353.20 XLON xeaNQetVWSP 05/11/2024 08:46:02 GBp 92 352.60 XLON xeaNQetVXYF 05/11/2024 08:46:02 GBp 86 352.60 XLON xeaNQetVXYH 05/11/2024 08:46:02 GBp 218 352.60 XLON xeaNQetVXYN 05/11/2024 08:46:02 GBp 98 352.60 XLON xeaNQetVXYP 05/11/2024 08:46:02 GBp 98 352.60 XLON xeaNQetVXYR 05/11/2024 08:46:02 GBp 242 352.60 XLON xeaNQetVXjc 05/11/2024 08:46:02 GBp 100 352.60 XLON xeaNQetVXje 05/11/2024 08:46:02 GBp 96 352.60 XLON xeaNQetVXjg 05/11/2024 08:46:02 GBp 186 352.60 XLON xeaNQetVXji 05/11/2024 08:46:02 GBp 506 352.60 XLON xeaNQetVXjk 05/11/2024 08:46:02 GBp 144 352.60 XLON xeaNQetVXjq 05/11/2024 08:46:02 GBp 85 352.40 XLON xeaNQetVXjs 05/11/2024 08:46:02 GBp 98 352.40 XLON xeaNQetVXju 05/11/2024 08:36:39 GBp 327 351.20 BATE xeaNQetVi7N 05/11/2024 08:34:59 GBp 305 351.20 BATE xeaNQetVjoN 05/11/2024 08:31:59 GBp 136 351.60 XLON xeaNQetVgBz 05/11/2024 08:31:59 GBp 162 351.60 XLON xeaNQetVgB$ 05/11/2024 08:31:10 GBp 259 351.20 BATE xeaNQetVhbB 05/11/2024 08:30:32 GBp 507 351.40 BATE xeaNQetVhnW 05/11/2024 08:30:32 GBp 183 351.40 BATE xeaNQetVhne 05/11/2024 08:30:32 GBp 216 351.20 XLON xeaNQetVhnl 05/11/2024 08:30:32 GBp 129 351.40 XLON xeaNQetVhnn 05/11/2024 08:30:32 GBp 231 351.40 XLON xeaNQetVhnp 05/11/2024 08:30:30 GBp 184 351.60 XLON xeaNQetVhnI 05/11/2024 08:30:30 GBp 822 351.60 XLON xeaNQetVhn4 05/11/2024 08:30:30 GBp 2,562 351.80 XLON xeaNQetVhn8 05/11/2024 08:30:30 GBp 99 351.80 XLON xeaNQetVhnA 05/11/2024 08:30:30 GBp 88 351.80 XLON xeaNQetVhnC 05/11/2024 08:30:30 GBp 219 351.60 XLON xeaNQetVhnE 05/11/2024 08:30:30 GBp 173 351.40 BATE xeaNQetVhma 05/11/2024 08:30:30 GBp 526 351.40 BATE xeaNQetVhmY 05/11/2024 08:30:30 GBp 328 351.60 XLON xeaNQetVhmc 05/11/2024 08:30:30 GBp 288 351.40 XLON xeaNQetVhmW 05/11/2024 08:30:19 GBp 24 351.60 XLON xeaNQetVhzM 05/11/2024 08:30:19 GBp 276 351.60 CHIX xeaNQetVhzO 05/11/2024 08:30:16 GBp 59 351.60 XLON xeaNQetVh$4 05/11/2024 08:30:16 GBp 224 351.60 BATE xeaNQetVh$M 05/11/2024 08:30:16 GBp 267 351.40 BATE xeaNQetVh$T 05/11/2024 08:30:16 GBp 59 351.60 XLON xeaNQetVh$V 05/11/2024 08:30:16 GBp 316 351.60 CHIX xeaNQetVh@b 05/11/2024 08:30:16 GBp 352 351.60 XLON xeaNQetVh@X 05/11/2024 08:30:16 GBp 411 351.60 BATE xeaNQetVh@Z 05/11/2024 08:30:15 GBp 174 351.60 XLON xeaNQetVh@g 05/11/2024 08:25:09 GBp 188 351.60 XLON xeaNQetVMcc 05/11/2024 08:22:10 GBp 287 351.60 CHIX xeaNQetVNok 05/11/2024 08:22:10 GBp 411 351.60 XLON xeaNQetVNoM 05/11/2024 08:22:10 GBp 299 351.60 CHIX xeaNQetVNoO 05/11/2024 08:22:10 GBp 411 351.60 BATE xeaNQetVNoQ 05/11/2024 08:22:10 GBp 63 351.60 CHIX xeaNQetVNoS 05/11/2024 08:14:28 GBp 168 351.00 CHIX xeaNQetVIL1 05/11/2024 08:14:28 GBp 168 351.00 CHIX xeaNQetVIL3 05/11/2024 08:14:28 GBp 34 351.00 CHIX xeaNQetVIL5 05/11/2024 08:10:01 GBp 182 350.40 BATE xeaNQetVGzW 05/11/2024 08:10:01 GBp 233 350.60 BATE xeaNQetVGzY 05/11/2024 08:10:00 GBp 866 351.20 BATE xeaNQetVGya 05/11/2024 08:10:00 GBp 315 350.80 XLON xeaNQetVGyh 05/11/2024 08:10:00 GBp 288 350.80 BATE xeaNQetVGyj 05/11/2024 08:10:00 GBp 411 351.00 BATE xeaNQetVGyn 05/11/2024 08:10:00 GBp 453 351.00 XLON xeaNQetVGyl 05/11/2024 08:09:51 GBp 180 351.60 XLON xeaNQetVGur 05/11/2024 08:09:51 GBp 440 351.60 XLON xeaNQetVGut 05/11/2024 08:09:51 GBp 10 351.20 BATE xeaNQetVGu9 05/11/2024 08:09:51 GBp 10 351.20 BATE xeaNQetVGuB 05/11/2024 08:09:51 GBp 268 351.20 BATE xeaNQetVGuD 05/11/2024 08:09:51 GBp 452 351.20 CHIX xeaNQetVGuF 05/11/2024 08:09:51 GBp 288 351.20 XLON xeaNQetVGu7 05/11/2024 08:09:51 GBp 411 351.40 XLON xeaNQetVGuH 05/11/2024 08:09:51 GBp 411 351.40 BATE xeaNQetVGuJ 05/11/2024 08:09:51 GBp 613 351.40 CHIX xeaNQetVGuL 05/11/2024 08:07:59 GBp 53 351.80 XLON xeaNQetVHgj 05/11/2024 08:07:59 GBp 2,001 351.80 XLON xeaNQetVHgl 05/11/2024 08:07:59 GBp 199 351.80 XLON xeaNQetVHgn 05/11/2024 08:07:57 GBp 108 351.00 XLON xeaNQetVHgM 05/11/2024 08:05:55 GBp 288 351.00 XLON xeaNQetVUWH 05/11/2024 08:05:55 GBp 339 351.00 CHIX xeaNQetVUWL 05/11/2024 08:05:55 GBp 288 351.00 BATE xeaNQetVUWN 05/11/2024 08:05:55 GBp 411 351.20 XLON xeaNQetVUWP 05/11/2024 08:05:55 GBp 411 351.20 CHIX xeaNQetVUWR 05/11/2024 08:05:55 GBp 411 351.20 BATE xeaNQetVUWT