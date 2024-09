(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

30 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 27 September 2024 it had purchased a total of 105,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 105,000 - - Highest price paid (per ordinary share) 390.40p - - Lowest price paid (per ordinary share) 387.20p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 389.03p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 379,843,494 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 379,843,494.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 27/09/2024 16:25:18 GBp 10 389.60 XLON xHa8af1Np2r 27/09/2024 16:24:37 GBp 220 389.60 XLON xHa8af1NmiJ 27/09/2024 16:24:37 GBp 333 389.80 XLON xHa8af1NmiL 27/09/2024 16:23:22 GBp 57 390.00 XLON xHa8af1NniH 27/09/2024 16:23:22 GBp 319 390.00 XLON xHa8af1NniJ 27/09/2024 16:23:22 GBp 230 390.00 XLON xHa8af1NniR 27/09/2024 16:08:43 GBp 326 389.00 XLON xHa8af1NaSs 27/09/2024 16:00:05 GBp 391 389.20 XLON xHa8af1Niup 27/09/2024 15:59:55 GBp 560 389.40 XLON xHa8af1NiBV 27/09/2024 15:59:52 GBp 350 389.60 XLON xHa8af1NiKY 27/09/2024 15:43:07 GBp 47 389.40 XLON xHa8af1NSSg 27/09/2024 15:41:25 GBp 392 389.40 XLON xHa8af1NRYO 27/09/2024 15:41:25 GBp 540 389.40 XLON xHa8af1NRYQ 27/09/2024 15:41:25 GBp 52 389.40 XLON xHa8af1NRjc 27/09/2024 15:41:25 GBp 113 389.40 XLON xHa8af1NRje 27/09/2024 15:41:25 GBp 26 389.40 XLON xHa8af1NRjg 27/09/2024 15:41:23 GBp 45 389.60 XLON xHa8af1NRi1 27/09/2024 15:41:23 GBp 88 389.60 XLON xHa8af1NRi3 27/09/2024 15:41:23 GBp 76 389.60 XLON xHa8af1NRi5 27/09/2024 15:41:23 GBp 1,137 389.60 XLON xHa8af1NRi7 27/09/2024 15:41:23 GBp 380 389.60 XLON xHa8af1NRi9 27/09/2024 15:41:23 GBp 840 389.40 XLON xHa8af1NRiJ 27/09/2024 15:41:23 GBp 351 389.20 XLON xHa8af1NRiT 27/09/2024 15:41:23 GBp 802 389.40 XLON xHa8af1NRiV 27/09/2024 15:31:47 GBp 62 389.40 XLON xHa8af1NCly 27/09/2024 15:31:47 GBp 272 389.40 XLON xHa8af1NClV 27/09/2024 15:31:46 GBp 944 389.40 XLON xHa8af1NCeM 27/09/2024 15:31:46 GBp 743 389.40 XLON xHa8af1NCeU 27/09/2024 15:19:22 GBp 289 389.40 XLON xHa8af1GpGL 27/09/2024 15:19:22 GBp 332 389.40 XLON xHa8af1GpGN 27/09/2024 15:19:22 GBp 382 389.40 XLON xHa8af1GpGP 27/09/2024 15:19:22 GBp 1,000 389.40 XLON xHa8af1GpGR 27/09/2024 15:19:22 GBp 580 389.60 XLON xHa8af1GpJ7 27/09/2024 15:19:22 GBp 434 389.60 XLON xHa8af1GpJB 27/09/2024 15:14:15 GBp 93 389.40 XLON xHa8af1Gzb8 27/09/2024 15:11:18 GBp 157 389.00 XLON xHa8af1GxPt 27/09/2024 15:11:18 GBp 431 389.00 XLON xHa8af1GxPv 27/09/2024 15:09:19 GBp 89 388.80 XLON xHa8af1Gcnf 27/09/2024 15:07:47 GBp 401 388.60 XLON xHa8af1GaT@ 27/09/2024 15:07:47 GBp 24 388.60 XLON xHa8af1GaT0 27/09/2024 15:04:23 GBp 698 387.60 XLON xHa8af1GXcX 27/09/2024 15:04:23 GBp 57 388.00 XLON xHa8af1GXcj 27/09/2024 15:04:23 GBp 77 388.00 XLON xHa8af1GXcl 27/09/2024 15:04:23 GBp 55 388.00 XLON xHa8af1GXcn 27/09/2024 15:03:17 GBp 164 387.60 XLON xHa8af1Gk2N 27/09/2024 15:03:17 GBp 273 387.60 XLON xHa8af1Gk2R 27/09/2024 15:01:53 GBp 462 387.60 XLON xHa8af1GiN3 27/09/2024 15:01:53 GBp 221 387.60 XLON xHa8af1GiN5 27/09/2024 15:01:53 GBp 104 387.60 XLON xHa8af1GiN7 27/09/2024 15:00:11 GBp 261 387.60 XLON xHa8af1Gh0x 27/09/2024 15:00:11 GBp 440 388.00 XLON xHa8af1GhDm 27/09/2024 15:00:11 GBp 56 388.00 XLON xHa8af1GhDo 27/09/2024 15:00:11 GBp 187 388.00 XLON xHa8af1GhDq 27/09/2024 15:00:11 GBp 198 387.80 XLON xHa8af1GhDx 27/09/2024 14:59:57 GBp 109 388.20 XLON xHa8af1GeuF 27/09/2024 14:59:57 GBp 245 388.20 XLON xHa8af1GeuH 27/09/2024 14:59:57 GBp 193 388.00 XLON xHa8af1GeuM 27/09/2024 14:59:57 GBp 114 388.00 XLON xHa8af1GeuO 27/09/2024 14:59:55 GBp 277 388.20 XLON xHa8af1Ge4C 27/09/2024 14:59:55 GBp 16 388.20 XLON xHa8af1Ge7j 27/09/2024 14:59:55 GBp 24 388.20 XLON xHa8af1Ge75 27/09/2024 14:59:54 GBp 304 388.20 XLON xHa8af1Ge6t 27/09/2024 14:59:54 GBp 8 388.20 XLON xHa8af1Ge6v 27/09/2024 14:59:54 GBp 448 388.40 XLON xHa8af1Ge6G 27/09/2024 14:59:54 GBp 306 388.20 XLON xHa8af1Ge6Q 27/09/2024 14:59:54 GBp 3 388.40 XLON xHa8af1Ge6S 27/09/2024 14:54:36 GBp 61 388.20 XLON xHa8af1GIcs 27/09/2024 14:54:36 GBp 723 388.20 XLON xHa8af1GIcu 27/09/2024 14:51:24 GBp 86 388.20 XLON xHa8af1GHdb 27/09/2024 14:51:24 GBp 78 388.20 XLON xHa8af1GHdd 27/09/2024 14:51:24 GBp 550 388.20 XLON xHa8af1GHdf 27/09/2024 14:51:24 GBp 502 388.20 XLON xHa8af1GHdh 27/09/2024 14:51:24 GBp 32 388.20 XLON xHa8af1GHdj 27/09/2024 14:51:24 GBp 197 388.20 XLON xHa8af1GHdZ 27/09/2024 14:51:24 GBp 281 388.20 XLON xHa8af1GHdX 27/09/2024 14:51:24 GBp 3 388.20 XLON xHa8af1GHds 27/09/2024 14:51:24 GBp 5 388.00 XLON xHa8af1GHdq 27/09/2024 14:51:24 GBp 289 388.00 XLON xHa8af1GHdo 27/09/2024 14:48:03 GBp 411 388.40 XLON xHa8af1GSZu 27/09/2024 14:48:03 GBp 14 388.40 XLON xHa8af1GSZw 27/09/2024 14:45:23 GBp 312 388.60 XLON xHa8af1GQ2w 27/09/2024 14:44:41 GBp 252 388.80 XLON xHa8af1GReO 27/09/2024 14:44:22 GBp 281 388.80 XLON xHa8af1GR4B 27/09/2024 14:44:21 GBp 39 389.00 XLON xHa8af1GR4M 27/09/2024 14:44:21 GBp 400 389.00 XLON xHa8af1GR4O 27/09/2024 14:44:21 GBp 531 389.00 XLON xHa8af1GR4Q 27/09/2024 14:44:21 GBp 74 389.00 XLON xHa8af1GR7b 27/09/2024 14:44:21 GBp 75 389.00 XLON xHa8af1GR7d 27/09/2024 14:44:21 GBp 255 389.00 XLON xHa8af1GR7f 27/09/2024 14:44:21 GBp 278 388.80 XLON xHa8af1GR7C 27/09/2024 14:44:21 GBp 400 389.00 XLON xHa8af1GR7E 27/09/2024 14:41:58 GBp 66 389.20 XLON xHa8af1GP1g 27/09/2024 14:39:25 GBp 50 389.20 XLON xHa8af1G4bl 27/09/2024 14:39:25 GBp 550 389.20 XLON xHa8af1G4bn 27/09/2024 14:39:25 GBp 244 389.20 XLON xHa8af1G4bp 27/09/2024 14:39:25 GBp 711 389.20 XLON xHa8af1G4br 27/09/2024 14:39:25 GBp 289 389.20 XLON xHa8af1G4b@ 27/09/2024 14:39:25 GBp 394 389.00 XLON xHa8af1G4b4 27/09/2024 14:35:40 GBp 29 389.20 XLON xHa8af1G33l 27/09/2024 14:35:40 GBp 119 389.20 XLON xHa8af1G33n 27/09/2024 14:35:40 GBp 608 389.20 XLON xHa8af1G335 27/09/2024 14:35:40 GBp 400 389.20 XLON xHa8af1G32W 27/09/2024 14:35:40 GBp 400 389.20 XLON xHa8af1G32Y 27/09/2024 14:35:38 GBp 531 389.20 XLON xHa8af1G3DK 27/09/2024 14:35:37 GBp 131 389.20 XLON xHa8af1G3CL 27/09/2024 14:35:37 GBp 82 389.20 XLON xHa8af1G3Ft 27/09/2024 14:35:37 GBp 80 389.20 XLON xHa8af1G3Fv 27/09/2024 14:35:37 GBp 131 389.20 XLON xHa8af1G3Fx 27/09/2024 14:35:37 GBp 299 389.20 XLON xHa8af1G3Ej 27/09/2024 14:35:37 GBp 488 389.20 XLON xHa8af1G3El 27/09/2024 14:35:37 GBp 418 389.00 XLON xHa8af1G3Eo 27/09/2024 14:35:37 GBp 239 389.20 XLON xHa8af1G3E8 27/09/2024 14:35:37 GBp 166 389.20 XLON xHa8af1G3EA 27/09/2024 14:23:01 GBp 326 388.80 XLON xHa8af1Hta$ 27/09/2024 14:22:37 GBp 300 389.00 XLON xHa8af1Htm2 27/09/2024 14:22:37 GBp 300 389.00 XLON xHa8af1Htm4 27/09/2024 14:22:05 GBp 1,000 389.40 XLON xHa8af1Ht9$ 27/09/2024 14:22:05 GBp 7,189 389.60 XLON xHa8af1Ht9n 27/09/2024 14:22:05 GBp 117 389.60 XLON xHa8af1Ht9p 27/09/2024 14:22:05 GBp 342 389.60 XLON xHa8af1Ht9r 27/09/2024 14:22:05 GBp 74 389.60 XLON xHa8af1Ht9v 27/09/2024 14:22:05 GBp 89 389.40 XLON xHa8af1Ht9x 27/09/2024 14:22:05 GBp 179 389.40 XLON xHa8af1Ht9z 27/09/2024 14:22:05 GBp 453 389.20 XLON xHa8af1Ht95 27/09/2024 14:20:56 GBp 245 389.60 XLON xHa8af1Hq04 27/09/2024 14:18:05 GBp 550 389.60 XLON xHa8af1HoLp 27/09/2024 14:18:05 GBp 56 389.60 XLON xHa8af1HoLr 27/09/2024 14:18:05 GBp 81 389.60 XLON xHa8af1HoLt 27/09/2024 14:18:05 GBp 443 389.40 XLON xHa8af1HoLz 27/09/2024 13:52:36 GBp 198 388.80 XLON xHa8af1HXOu 27/09/2024 13:52:36 GBp 54 388.80 XLON xHa8af1HXO1 27/09/2024 13:52:36 GBp 190 388.80 XLON xHa8af1HXO3 27/09/2024 13:52:36 GBp 350 389.00 XLON xHa8af1HXO4 27/09/2024 13:30:43 GBp 228 389.00 XLON xHa8af1HVEQ 27/09/2024 13:30:14 GBp 539 389.20 XLON xHa8af1HSeC 27/09/2024 13:30:13 GBp 42 389.20 XLON xHa8af1HSeJ 27/09/2024 13:30:13 GBp 308 389.20 XLON xHa8af1HSeL 27/09/2024 13:28:47 GBp 57 389.40 XLON xHa8af1HTx2 27/09/2024 13:28:47 GBp 189 389.40 XLON xHa8af1HTx4 27/09/2024 13:26:41 GBp 494 389.40 XLON xHa8af1HQNS 27/09/2024 13:26:41 GBp 82 389.40 XLON xHa8af1HQNU 27/09/2024 13:25:59 GBp 148 389.40 XLON xHa8af1HRnR 27/09/2024 13:25:48 GBp 148 389.40 XLON xHa8af1HRv6 27/09/2024 13:25:48 GBp 563 389.40 XLON xHa8af1HRvP 27/09/2024 13:25:48 GBp 994 389.40 XLON xHa8af1HRvR 27/09/2024 13:10:35 GBp 303 389.80 XLON xHa8af1H1Xm 27/09/2024 13:10:09 GBp 288 390.00 XLON xHa8af1H1$l 27/09/2024 13:10:09 GBp 198 390.20 XLON xHa8af1H1$n 27/09/2024 13:10:06 GBp 532 390.00 XLON xHa8af1H1wG 27/09/2024 13:09:50 GBp 213 390.00 XLON xHa8af1H1FL 27/09/2024 13:09:50 GBp 400 390.00 XLON xHa8af1H1FN 27/09/2024 13:09:50 GBp 400 390.00 XLON xHa8af1H1FP 27/09/2024 13:09:50 GBp 148 390.00 XLON xHa8af1H1FR 27/09/2024 13:09:50 GBp 374 390.00 XLON xHa8af1H1Eo 27/09/2024 13:09:50 GBp 163 390.00 XLON xHa8af1H1Eq 27/09/2024 13:09:50 GBp 244 389.80 XLON xHa8af1H1Ex 27/09/2024 13:09:36 GBp 189 390.00 XLON xHa8af1H1UD 27/09/2024 13:09:36 GBp 9 390.00 XLON xHa8af1H1UG 27/09/2024 12:57:48 GBp 18 389.60 XLON xHa8af1H8uy 27/09/2024 12:54:39 GBp 316 389.40 XLON xHa8af1IsqY 27/09/2024 12:51:48 GBp 411 389.80 XLON xHa8af1ItDl 27/09/2024 12:51:48 GBp 88 389.80 XLON xHa8af1ItDn 27/09/2024 12:51:48 GBp 87 389.80 XLON xHa8af1ItDp 27/09/2024 12:51:48 GBp 48 389.80 XLON xHa8af1ItDr 27/09/2024 12:51:48 GBp 102 389.40 XLON xHa8af1ItDw 27/09/2024 12:51:48 GBp 248 389.40 XLON xHa8af1ItDy 27/09/2024 12:48:43 GBp 148 389.80 XLON xHa8af1Irft 27/09/2024 12:48:43 GBp 353 389.60 XLON xHa8af1Irf0 27/09/2024 12:41:20 GBp 461 389.80 XLON xHa8af1Indc 27/09/2024 12:40:56 GBp 766 390.40 XLON xHa8af1Int5 27/09/2024 12:40:56 GBp 1,000 390.40 XLON xHa8af1Int7 27/09/2024 12:40:56 GBp 244 390.00 XLON xHa8af1IntA 27/09/2024 12:40:56 GBp 350 390.20 XLON xHa8af1IntC 27/09/2024 12:36:40 GBp 185 390.40 XLON xHa8af1I$Fj 27/09/2024 12:28:57 GBp 347 390.20 XLON xHa8af1IuZr 27/09/2024 12:28:57 GBp 206 390.20 XLON xHa8af1IuZt 27/09/2024 12:28:57 GBp 490 390.20 XLON xHa8af1IuZv 27/09/2024 12:23:49 GBp 384 390.00 XLON xHa8af1IcI7 27/09/2024 12:23:49 GBp 13 390.00 XLON xHa8af1IcI9 27/09/2024 12:18:22 GBp 350 388.80 XLON xHa8af1IbF3 27/09/2024 12:17:04 GBp 359 389.00 XLON xHa8af1IY@z 27/09/2024 12:17:04 GBp 90 389.00 XLON xHa8af1IY@$ 27/09/2024 12:17:04 GBp 82 389.00 XLON xHa8af1IY@1 27/09/2024 12:17:04 GBp 260 389.00 XLON xHa8af1IY@3 27/09/2024 12:17:04 GBp 192 389.00 XLON xHa8af1IY@5 27/09/2024 12:17:04 GBp 808 389.00 XLON xHa8af1IY@B 27/09/2024 12:17:04 GBp 350 388.80 XLON xHa8af1IY@E 27/09/2024 12:01:18 GBp 198 388.60 XLON xHa8af1IhF@ 27/09/2024 11:58:56 GBp 499 388.60 XLON xHa8af1Ifdc 27/09/2024 11:58:29 GBp 281 388.40 XLON xHa8af1Ifny 27/09/2024 11:57:31 GBp 309 388.60 XLON xHa8af1IfSM 27/09/2024 11:57:31 GBp 400 388.60 XLON xHa8af1IfSO 27/09/2024 11:57:31 GBp 400 388.60 XLON xHa8af1IfSQ 27/09/2024 11:57:31 GBp 1,200 388.60 XLON xHa8af1IfSS 27/09/2024 11:57:31 GBp 89 388.60 XLON xHa8af1IfSU 27/09/2024 11:57:31 GBp 102 388.60 XLON xHa8af1IfVW 27/09/2024 11:57:31 GBp 244 388.40 XLON xHa8af1IfVd 27/09/2024 11:57:20 GBp 350 388.60 XLON xHa8af1IfQk 27/09/2024 11:57:20 GBp 350 388.60 XLON xHa8af1IfQw 27/09/2024 11:45:08 GBp 15 388.80 XLON xHa8af1IGH5 27/09/2024 11:45:08 GBp 48 388.80 XLON xHa8af1IGH7 27/09/2024 11:45:08 GBp 113 388.80 XLON xHa8af1IGH9 27/09/2024 11:43:51 GBp 43 388.60 XLON xHa8af1IHMV 27/09/2024 11:31:30 GBp 148 388.60 XLON xHa8af1IOsk 27/09/2024 11:31:30 GBp 550 388.60 XLON xHa8af1IOsm 27/09/2024 11:31:30 GBp 86 388.60 XLON xHa8af1IOso 27/09/2024 11:31:30 GBp 6 388.40 XLON xHa8af1IOsx 27/09/2024 11:31:30 GBp 368 388.40 XLON xHa8af1IOsz 27/09/2024 11:22:00 GBp 473 388.60 XLON xHa8af1I5TX 27/09/2024 11:17:39 GBp 4 388.60 XLON xHa8af1I0yA 27/09/2024 11:17:39 GBp 278 388.80 XLON xHa8af1I0yF 27/09/2024 11:17:20 GBp 148 389.20 XLON xHa8af1I00$ 27/09/2024 11:17:20 GBp 37 389.00 XLON xHa8af1I000 27/09/2024 11:17:20 GBp 557 389.20 XLON xHa8af1I004 27/09/2024 11:17:15 GBp 1,641 389.40 XLON xHa8af1I0D9 27/09/2024 11:17:15 GBp 102 389.40 XLON xHa8af1I0DB 27/09/2024 11:17:15 GBp 146 389.20 XLON xHa8af1I0DD 27/09/2024 11:17:15 GBp 574 389.20 XLON xHa8af1I0DF 27/09/2024 11:01:14 GBp 394 388.00 XLON xHa8af1Js3O 27/09/2024 11:01:14 GBp 29 388.00 XLON xHa8af1Js2b 27/09/2024 10:58:09 GBp 33 388.00 XLON xHa8af1Jq6L 27/09/2024 10:58:08 GBp 244 387.80 XLON xHa8af1Jq2E 27/09/2024 10:58:08 GBp 295 388.00 XLON xHa8af1Jq2K 27/09/2024 10:58:08 GBp 244 387.80 XLON xHa8af1JqDy 27/09/2024 10:58:08 GBp 350 388.00 XLON xHa8af1JqD6 27/09/2024 10:58:08 GBp 350 388.00 XLON xHa8af1JqCx 27/09/2024 10:47:47 GBp 114 388.00 XLON xHa8af1J$r$ 27/09/2024 10:47:47 GBp 37 388.00 XLON xHa8af1J$r1 27/09/2024 10:45:18 GBp 884 387.80 XLON xHa8af1JyDc 27/09/2024 10:43:36 GBp 198 387.80 XLON xHa8af1Jz1A 27/09/2024 10:39:36 GBp 757 387.80 XLON xHa8af1JxMu 27/09/2024 10:39:36 GBp 350 387.60 XLON xHa8af1JxM3 27/09/2024 10:32:00 GBp 79 387.80 XLON xHa8af1JdBS 27/09/2024 10:32:00 GBp 274 387.80 XLON xHa8af1JdBU 27/09/2024 10:30:55 GBp 157 387.80 XLON xHa8af1JanQ 27/09/2024 10:30:55 GBp 350 387.60 XLON xHa8af1JamW 27/09/2024 10:10:23 GBp 183 388.60 XLON xHa8af1JepM 27/09/2024 10:10:23 GBp 306 388.80 XLON xHa8af1JepQ 27/09/2024 10:10:23 GBp 699 389.00 XLON xHa8af1JepU 27/09/2024 10:10:23 GBp 9,108 389.20 XLON xHa8af1JeoW 27/09/2024 10:10:23 GBp 24 389.20 XLON xHa8af1Jeoh 27/09/2024 10:03:48 GBp 341 389.20 XLON xHa8af1JKd3 27/09/2024 09:59:41 GBp 332 389.40 XLON xHa8af1JIrL 27/09/2024 09:58:29 GBp 331 389.40 XLON xHa8af1JITu 27/09/2024 09:58:29 GBp 19 389.40 XLON xHa8af1JITw 27/09/2024 09:52:44 GBp 159 389.60 XLON xHa8af1JUnF 27/09/2024 09:52:44 GBp 165 389.60 XLON xHa8af1JUnL 27/09/2024 09:52:44 GBp 159 389.60 XLON xHa8af1JUme 27/09/2024 09:52:44 GBp 74 389.40 XLON xHa8af1JUmq 27/09/2024 09:52:44 GBp 88 389.20 XLON xHa8af1JUms 27/09/2024 09:52:44 GBp 37 389.40 XLON xHa8af1JUm6 27/09/2024 09:52:44 GBp 400 389.40 XLON xHa8af1JUpg 27/09/2024 09:52:44 GBp 800 389.40 XLON xHa8af1JUpi 27/09/2024 09:52:44 GBp 36 389.40 XLON xHa8af1JUpk 27/09/2024 09:52:44 GBp 400 389.40 XLON xHa8af1JUpm 27/09/2024 09:52:43 GBp 531 389.20 XLON xHa8af1JUod 27/09/2024 09:52:43 GBp 31 389.20 XLON xHa8af1JUof 27/09/2024 09:52:43 GBp 398 389.20 XLON xHa8af1JUzu 27/09/2024 09:52:43 GBp 189 389.20 XLON xHa8af1JUzw 27/09/2024 09:52:41 GBp 241 389.00 XLON xHa8af1JU$l 27/09/2024 09:52:41 GBp 6 388.80 XLON xHa8af1JU$r 27/09/2024 09:52:41 GBp 344 388.80 XLON xHa8af1JU$t 27/09/2024 09:49:14 GBp 372 389.00 XLON xHa8af1JSoL 27/09/2024 09:47:37 GBp 732 389.20 XLON xHa8af1JTkA 27/09/2024 09:45:20 GBp 38 388.80 XLON xHa8af1JQBi 27/09/2024 09:44:10 GBp 68 388.80 XLON xHa8af1JR0X 27/09/2024 09:44:10 GBp 304 388.80 XLON xHa8af1JR0f 27/09/2024 09:44:10 GBp 155 388.80 XLON xHa8af1JR0m 27/09/2024 09:44:10 GBp 745 388.80 XLON xHa8af1JR0o 27/09/2024 09:44:09 GBp 506 388.80 XLON xHa8af1JR0@ 27/09/2024 09:44:09 GBp 745 388.80 XLON xHa8af1JR00 27/09/2024 09:44:09 GBp 1,262 388.80 XLON xHa8af1JR06 27/09/2024 09:44:09 GBp 136 388.80 XLON xHa8af1JR08 27/09/2024 09:44:09 GBp 609 388.80 XLON xHa8af1JR0L 27/09/2024 09:44:09 GBp 350 388.60 XLON xHa8af1JR0Q 27/09/2024 09:26:45 GBp 2 388.40 XLON xHa8af1JEGO 27/09/2024 09:26:45 GBp 196 388.40 XLON xHa8af1JEJj 27/09/2024 09:26:45 GBp 201 388.40 XLON xHa8af1JEJw 27/09/2024 09:26:45 GBp 196 388.40 XLON xHa8af1JEJE 27/09/2024 09:26:44 GBp 195 388.40 XLON xHa8af1JEIj 27/09/2024 09:26:44 GBp 199 388.40 XLON xHa8af1JEIo 27/09/2024 09:26:44 GBp 194 388.40 XLON xHa8af1JEI0 27/09/2024 09:26:44 GBp 135 388.40 XLON xHa8af1JEIV 27/09/2024 09:26:44 GBp 295 388.40 XLON xHa8af1JETX 27/09/2024 09:19:40 GBp 350 388.00 XLON xHa8af1J88O 27/09/2024 09:19:40 GBp 244 387.80 XLON xHa8af1J8BX 27/09/2024 09:19:40 GBp 350 388.00 XLON xHa8af1J8BZ 27/09/2024 09:16:20 GBp 139 388.40 XLON xHa8af1CtS0 27/09/2024 09:16:20 GBp 85 388.40 XLON xHa8af1CtS2 27/09/2024 09:16:20 GBp 244 388.20 XLON xHa8af1CtSB 27/09/2024 09:16:20 GBp 179 388.40 XLON xHa8af1CtSC 27/09/2024 09:16:20 GBp 171 388.40 XLON xHa8af1CtSE 27/09/2024 09:06:21 GBp 350 388.20 XLON xHa8af1CzV3 27/09/2024 08:51:34 GBp 2 388.20 XLON xHa8af1ClOs 27/09/2024 08:51:34 GBp 1 388.20 XLON xHa8af1ClOu 27/09/2024 08:46:34 GBp 350 388.20 XLON xHa8af1CeKC 27/09/2024 08:45:29 GBp 43 388.20 XLON xHa8af1CfHF 27/09/2024 08:45:21 GBp 58 388.20 XLON xHa8af1CfUC 27/09/2024 08:41:04 GBp 300 388.40 XLON xHa8af1CImS 27/09/2024 08:40:58 GBp 350 388.40 XLON xHa8af1CI@H 27/09/2024 08:40:00 GBp 143 388.60 XLON xHa8af1CJXg 27/09/2024 08:40:00 GBp 207 388.60 XLON xHa8af1CJXi 27/09/2024 08:31:41 GBp 244 388.40 XLON xHa8af1CSI1 27/09/2024 08:31:41 GBp 198 388.60 XLON xHa8af1CSI3 27/09/2024 08:06:54 GBp 36 388.00 XLON xHa8af1CARM 27/09/2024 08:06:54 GBp 195 388.00 XLON xHa8af1CARO 27/09/2024 08:06:54 GBp 84 388.00 XLON xHa8af1CARQ 27/09/2024 08:06:54 GBp 148 388.00 XLON xHa8af1CAQd 27/09/2024 08:06:09 GBp 72 388.00 XLON xHa8af1CBtk 27/09/2024 08:06:09 GBp 79 388.00 XLON xHa8af1CBtm 27/09/2024 08:06:01 GBp 148 388.00 XLON xHa8af1CBoA 27/09/2024 08:05:01 GBp 162 387.80 XLON xHa8af1C8dz 27/09/2024 08:05:01 GBp 746 388.00 XLON xHa8af1C8d3 27/09/2024 08:05:01 GBp 116 388.00 XLON xHa8af1C8d5 27/09/2024 08:05:01 GBp 83 388.00 XLON xHa8af1C8dN 27/09/2024 08:05:01 GBp 79 388.00 XLON xHa8af1C8dP 27/09/2024 08:05:01 GBp 199 387.80 XLON xHa8af1C8dR 27/09/2024 08:05:01 GBp 244 387.20 XLON xHa8af1C8cW 27/09/2024 08:05:01 GBp 350 387.40 XLON xHa8af1C8cY