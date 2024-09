(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

27 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 26 September 2024 it had purchased a total of 102,377 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 102,377 - - Highest price paid (per ordinary share) 391.80p - - Lowest price paid (per ordinary share) 384.60p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 387.66p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 379,933,787 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 379,933,787.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 26/09/2024 16:22:56 GBp 317 386.00 XLON xHa8aZDnOjS 26/09/2024 16:22:56 GBp 532 386.00 XLON xHa8aZDnOjU 26/09/2024 16:21:35 GBp 18 386.00 XLON xHa8aZDnPRO 26/09/2024 16:21:34 GBp 42 386.00 XLON xHa8aZDnPQE 26/09/2024 16:21:34 GBp 128 386.00 XLON xHa8aZDnPQG 26/09/2024 16:20:07 GBp 78 385.80 XLON xHa8aZDn4nD 26/09/2024 16:20:05 GBp 275 385.80 XLON xHa8aZDn4@1 26/09/2024 16:20:05 GBp 276 385.80 XLON xHa8aZDn4@B 26/09/2024 16:20:05 GBp 86 385.80 XLON xHa8aZDn4wS 26/09/2024 16:20:05 GBp 288 385.80 XLON xHa8aZDn45d 26/09/2024 16:20:04 GBp 285 385.80 XLON xHa8aZDn45C 26/09/2024 16:20:04 GBp 284 385.80 XLON xHa8aZDn44z 26/09/2024 16:20:03 GBp 86 385.80 XLON xHa8aZDn40@ 26/09/2024 16:20:03 GBp 87 385.80 XLON xHa8aZDn438 26/09/2024 16:20:03 GBp 90 385.80 XLON xHa8aZDn43A 26/09/2024 16:20:03 GBp 239 385.80 XLON xHa8aZDn43P 26/09/2024 16:17:52 GBp 94 385.40 XLON xHa8aZDn3$k 26/09/2024 16:15:07 GBp 177 384.80 XLON xHa8aZDn1Vs 26/09/2024 16:15:07 GBp 225 385.00 XLON xHa8aZDn1V8 26/09/2024 16:15:07 GBp 596 384.80 XLON xHa8aZDn1VF 26/09/2024 16:15:07 GBp 596 384.80 XLON xHa8aZDn1VH 26/09/2024 16:15:07 GBp 251 384.80 XLON xHa8aZDn1VJ 26/09/2024 16:15:01 GBp 849 385.00 XLON xHa8aZDnEXZ 26/09/2024 16:14:11 GBp 173 385.00 XLON xHa8aZDnEKx 26/09/2024 16:14:11 GBp 232 385.00 XLON xHa8aZDnEKA 26/09/2024 16:14:11 GBp 230 385.00 XLON xHa8aZDnEKN 26/09/2024 16:14:11 GBp 49 385.00 XLON xHa8aZDnEKQ 26/09/2024 16:14:11 GBp 400 385.00 XLON xHa8aZDnEKS 26/09/2024 16:14:11 GBp 400 385.00 XLON xHa8aZDnEKU 26/09/2024 16:14:11 GBp 849 385.00 XLON xHa8aZDnENp 26/09/2024 16:08:35 GBp 396 384.60 XLON xHa8aZDn8es 26/09/2024 16:04:29 GBp 434 384.60 XLON xHa8aZDoq0@ 26/09/2024 16:04:26 GBp 158 384.80 XLON xHa8aZDoq2f 26/09/2024 16:04:22 GBp 385 384.80 XLON xHa8aZDoqFc 26/09/2024 16:04:22 GBp 849 385.00 XLON xHa8aZDoqFe 26/09/2024 16:02:48 GBp 60 385.20 XLON xHa8aZDookh 26/09/2024 16:02:48 GBp 84 385.20 XLON xHa8aZDookj 26/09/2024 16:02:48 GBp 118 385.20 XLON xHa8aZDookp 26/09/2024 16:02:48 GBp 153 385.20 XLON xHa8aZDookr 26/09/2024 16:02:46 GBp 849 385.20 XLON xHa8aZDookI 26/09/2024 15:59:54 GBp 144 385.00 XLON xHa8aZDonz9 26/09/2024 15:59:37 GBp 302 385.00 XLON xHa8aZDonFp 26/09/2024 15:55:32 GBp 118 384.60 XLON xHa8aZDoz0a 26/09/2024 15:55:32 GBp 451 384.60 XLON xHa8aZDoz0c 26/09/2024 15:54:10 GBp 213 384.80 XLON xHa8aZDowQi 26/09/2024 15:53:20 GBp 254 385.20 XLON xHa8aZDoxPB 26/09/2024 15:53:14 GBp 400 385.40 XLON xHa8aZDoudr 26/09/2024 15:53:14 GBp 935 385.60 XLON xHa8aZDoudt 26/09/2024 15:51:11 GBp 594 385.80 XLON xHa8aZDoci6 26/09/2024 15:51:02 GBp 162 386.00 XLON xHa8aZDoc$a 26/09/2024 15:51:02 GBp 119 386.00 XLON xHa8aZDoc$c 26/09/2024 15:51:02 GBp 1,000 386.00 XLON xHa8aZDoc$g 26/09/2024 15:51:02 GBp 2 386.00 XLON xHa8aZDoc$W 26/09/2024 15:51:02 GBp 74 386.00 XLON xHa8aZDoc$Y 26/09/2024 15:51:02 GBp 14 385.60 XLON xHa8aZDoc$p 26/09/2024 15:51:02 GBp 371 385.80 XLON xHa8aZDoc$t 26/09/2024 15:51:01 GBp 849 386.00 XLON xHa8aZDoc$D 26/09/2024 15:47:44 GBp 378 386.20 XLON xHa8aZDoZUY 26/09/2024 15:46:52 GBp 430 386.40 XLON xHa8aZDoXWP 26/09/2024 15:46:52 GBp 1,115 386.60 XLON xHa8aZDoXZX 26/09/2024 15:45:10 GBp 76 386.60 XLON xHa8aZDokRT 26/09/2024 15:45:10 GBp 73 386.60 XLON xHa8aZDokRV 26/09/2024 15:45:06 GBp 144 386.60 XLON xHa8aZDolcB 26/09/2024 15:42:39 GBp 179 386.60 XLON xHa8aZDogs1 26/09/2024 15:42:39 GBp 121 386.60 XLON xHa8aZDogs3 26/09/2024 15:42:39 GBp 1,000 386.60 XLON xHa8aZDogs5 26/09/2024 15:42:39 GBp 79 386.60 XLON xHa8aZDogsx 26/09/2024 15:42:39 GBp 360 386.60 XLON xHa8aZDogsz 26/09/2024 15:42:39 GBp 244 386.40 XLON xHa8aZDogs8 26/09/2024 15:42:39 GBp 244 386.40 XLON xHa8aZDogsA 26/09/2024 15:41:04 GBp 52 386.80 XLON xHa8aZDoeFp 26/09/2024 15:41:04 GBp 80 386.80 XLON xHa8aZDoeFr 26/09/2024 15:41:04 GBp 553 386.80 XLON xHa8aZDoeFt 26/09/2024 15:41:04 GBp 60 386.80 XLON xHa8aZDoeFv 26/09/2024 15:41:04 GBp 142 386.80 XLON xHa8aZDoeFx 26/09/2024 15:41:04 GBp 198 386.60 XLON xHa8aZDoeF0 26/09/2024 15:41:04 GBp 284 386.60 XLON xHa8aZDoeF2 26/09/2024 15:37:03 GBp 192 386.80 XLON xHa8aZDoLhT 26/09/2024 15:33:50 GBp 203 386.80 XLON xHa8aZDoGQv 26/09/2024 15:33:50 GBp 237 386.80 XLON xHa8aZDoGQx 26/09/2024 15:25:40 GBp 317 387.00 XLON xHa8aZDo7tJ 26/09/2024 15:24:17 GBp 26 387.40 XLON xHa8aZDo4L6 26/09/2024 15:24:17 GBp 168 387.20 XLON xHa8aZDo4L2 26/09/2024 15:24:17 GBp 223 387.40 XLON xHa8aZDo4L4 26/09/2024 15:24:16 GBp 538 387.60 XLON xHa8aZDo4Jg 26/09/2024 15:21:11 GBp 358 387.80 XLON xHa8aZDo0f0 26/09/2024 15:21:11 GBp 584 388.00 XLON xHa8aZDo0fG 26/09/2024 15:21:11 GBp 51 388.00 XLON xHa8aZDo0fI 26/09/2024 15:16:23 GBp 46 388.20 XLON xHa8aZDoDKC 26/09/2024 15:16:23 GBp 359 388.40 XLON xHa8aZDoDKK 26/09/2024 15:16:23 GBp 820 388.60 XLON xHa8aZDoDKT 26/09/2024 15:16:23 GBp 144 388.80 XLON xHa8aZDoDKU 26/09/2024 15:16:23 GBp 1,066 388.80 XLON xHa8aZDoDNj 26/09/2024 15:10:49 GBp 215 388.80 XLON xHa8aZDpqi0 26/09/2024 15:09:54 GBp 113 388.80 XLON xHa8aZDpri5 26/09/2024 15:09:54 GBp 246 388.80 XLON xHa8aZDpri7 26/09/2024 15:09:54 GBp 34 388.80 XLON xHa8aZDpri9 26/09/2024 15:09:54 GBp 144 388.80 XLON xHa8aZDpriR 26/09/2024 15:05:08 GBp 218 388.40 XLON xHa8aZDp@fk 26/09/2024 15:05:08 GBp 163 388.40 XLON xHa8aZDp@fr 26/09/2024 15:05:08 GBp 43 388.40 XLON xHa8aZDp@ft 26/09/2024 15:05:08 GBp 20 388.60 XLON xHa8aZDp@fv 26/09/2024 15:02:57 GBp 273 389.40 XLON xHa8aZDpy0X 26/09/2024 15:02:57 GBp 392 389.60 XLON xHa8aZDpy0Z 26/09/2024 15:00:49 GBp 212 390.20 XLON xHa8aZDpx$Z 26/09/2024 15:00:49 GBp 246 390.20 XLON xHa8aZDpx$g 26/09/2024 15:00:48 GBp 400 390.40 XLON xHa8aZDpxv$ 26/09/2024 15:00:48 GBp 114 390.40 XLON xHa8aZDpxv1 26/09/2024 15:00:48 GBp 117 390.40 XLON xHa8aZDpxvz 26/09/2024 15:00:12 GBp 176 390.60 XLON xHa8aZDpumI 26/09/2024 14:59:33 GBp 237 390.60 XLON xHa8aZDpv@8 26/09/2024 14:58:41 GBp 312 390.60 XLON xHa8aZDpcn2 26/09/2024 14:55:29 GBp 213 390.00 XLON xHa8aZDpbPV 26/09/2024 14:55:16 GBp 500 390.20 XLON xHa8aZDpYgw 26/09/2024 14:52:16 GBp 531 391.00 XLON xHa8aZDpXyr 26/09/2024 14:52:16 GBp 370 390.80 XLON xHa8aZDpXyt 26/09/2024 14:49:33 GBp 225 391.00 XLON xHa8aZDpihA 26/09/2024 14:49:31 GBp 486 391.20 XLON xHa8aZDpir5 26/09/2024 14:48:38 GBp 237 391.40 XLON xHa8aZDpjhU 26/09/2024 14:48:30 GBp 515 391.80 XLON xHa8aZDpjpm 26/09/2024 14:48:30 GBp 1,000 391.80 XLON xHa8aZDpjpo 26/09/2024 14:48:30 GBp 339 391.60 XLON xHa8aZDpjpw 26/09/2024 14:48:30 GBp 339 391.80 XLON xHa8aZDpjp6 26/09/2024 14:44:43 GBp 227 391.60 XLON xHa8aZDpfC6 26/09/2024 14:43:48 GBp 76 391.60 XLON xHa8aZDpMLy 26/09/2024 14:43:48 GBp 339 391.60 XLON xHa8aZDpML3 26/09/2024 14:43:22 GBp 25 391.60 XLON xHa8aZDpNi0 26/09/2024 14:43:20 GBp 153 391.60 XLON xHa8aZDpNky 26/09/2024 14:39:22 GBp 339 391.60 XLON xHa8aZDpJC2 26/09/2024 14:39:21 GBp 227 391.60 XLON xHa8aZDpJCQ 26/09/2024 14:39:17 GBp 329 391.80 XLON xHa8aZDpJL6 26/09/2024 14:35:43 GBp 37 391.80 XLON xHa8aZDpVB@ 26/09/2024 14:35:43 GBp 378 391.80 XLON xHa8aZDpVBw 26/09/2024 14:35:43 GBp 97 391.80 XLON xHa8aZDpVBy 26/09/2024 14:35:11 GBp 993 391.40 XLON xHa8aZDpSpB 26/09/2024 14:35:11 GBp 79 391.40 XLON xHa8aZDpSpD 26/09/2024 14:35:11 GBp 430 391.00 XLON xHa8aZDpSpG 26/09/2024 14:35:09 GBp 46 391.40 XLON xHa8aZDpS$q 26/09/2024 14:35:05 GBp 918 391.40 XLON xHa8aZDpS6a 26/09/2024 14:35:05 GBp 759 391.40 XLON xHa8aZDpS6c 26/09/2024 14:35:05 GBp 116 391.40 XLON xHa8aZDpS0g 26/09/2024 14:35:05 GBp 432 391.40 XLON xHa8aZDpS0i 26/09/2024 14:35:05 GBp 746 391.40 XLON xHa8aZDpS0k 26/09/2024 14:34:07 GBp 108 391.00 XLON xHa8aZDpTwf 26/09/2024 14:34:06 GBp 421 391.00 XLON xHa8aZDpT5H 26/09/2024 14:27:47 GBp 398 390.40 XLON xHa8aZDp78s 26/09/2024 14:27:47 GBp 16 390.60 XLON xHa8aZDp78x 26/09/2024 14:27:47 GBp 52 390.60 XLON xHa8aZDp78z 26/09/2024 14:27:47 GBp 296 390.40 XLON xHa8aZDp780 26/09/2024 14:20:59 GBp 132 390.20 XLON xHa8aZDp02N 26/09/2024 14:20:59 GBp 19 390.20 XLON xHa8aZDp02P 26/09/2024 14:20:59 GBp 14 390.20 XLON xHa8aZDp02R 26/09/2024 14:20:59 GBp 73 390.20 XLON xHa8aZDp02T 26/09/2024 14:20:59 GBp 23 390.20 XLON xHa8aZDp02V 26/09/2024 14:20:59 GBp 2 390.00 XLON xHa8aZDp0DY 26/09/2024 14:16:52 GBp 254 390.20 XLON xHa8aZDpCYe 26/09/2024 14:16:52 GBp 14 390.20 XLON xHa8aZDpCYg 26/09/2024 14:11:11 GBp 617 389.20 XLON xHa8aZDp8Sk 26/09/2024 14:11:11 GBp 606 389.20 XLON xHa8aZDp8Sq 26/09/2024 14:11:11 GBp 240 389.00 XLON xHa8aZDp8Sx 26/09/2024 14:11:11 GBp 346 389.20 XLON xHa8aZDp8S$ 26/09/2024 14:08:40 GBp 180 389.20 XLON xHa8aZDisLP 26/09/2024 14:08:40 GBp 153 389.20 XLON xHa8aZDisKt 26/09/2024 14:08:40 GBp 38 389.20 XLON xHa8aZDisKv 26/09/2024 14:08:40 GBp 32 389.20 XLON xHa8aZDisKx 26/09/2024 14:08:40 GBp 90 389.20 XLON xHa8aZDisKz 26/09/2024 14:00:40 GBp 113 388.20 XLON xHa8aZDimMi 26/09/2024 14:00:40 GBp 80 388.20 XLON xHa8aZDimMk 26/09/2024 14:00:40 GBp 130 388.20 XLON xHa8aZDimMm 26/09/2024 13:58:34 GBp 304 387.60 XLON xHa8aZDi@2W 26/09/2024 13:58:34 GBp 272 387.80 XLON xHa8aZDi@2Y 26/09/2024 13:58:25 GBp 295 388.00 XLON xHa8aZDi@Bi 26/09/2024 13:58:25 GBp 339 388.00 XLON xHa8aZDi@Br 26/09/2024 13:47:43 GBp 7 387.60 XLON xHa8aZDicNf 26/09/2024 13:47:38 GBp 348 387.80 XLON xHa8aZDicID 26/09/2024 13:47:38 GBp 500 388.00 XLON xHa8aZDicIE 26/09/2024 13:47:36 GBp 1,473 388.40 XLON xHa8aZDicUD 26/09/2024 13:47:36 GBp 77 388.40 XLON xHa8aZDicUF 26/09/2024 13:47:36 GBp 93 388.40 XLON xHa8aZDicUH 26/09/2024 13:47:36 GBp 217 388.40 XLON xHa8aZDicUJ 26/09/2024 13:47:36 GBp 418 388.40 XLON xHa8aZDicUL 26/09/2024 13:41:37 GBp 30 386.80 XLON xHa8aZDiWbb 26/09/2024 13:41:37 GBp 392 386.80 XLON xHa8aZDiWbc 26/09/2024 13:41:37 GBp 400 386.80 XLON xHa8aZDiWbg 26/09/2024 13:41:37 GBp 7 386.80 XLON xHa8aZDiWbi 26/09/2024 13:31:11 GBp 180 386.20 XLON xHa8aZDieW$ 26/09/2024 13:31:11 GBp 192 386.40 XLON xHa8aZDieWz 26/09/2024 13:30:58 GBp 30 386.40 XLON xHa8aZDiepR 26/09/2024 13:30:58 GBp 1,400 386.40 XLON xHa8aZDieoa 26/09/2024 13:30:58 GBp 31 386.40 XLON xHa8aZDieoY 26/09/2024 13:30:53 GBp 324 386.40 XLON xHa8aZDie@o 26/09/2024 13:30:03 GBp 233 386.40 XLON xHa8aZDifjr 26/09/2024 13:29:41 GBp 339 386.60 XLON xHa8aZDif7V 26/09/2024 13:18:15 GBp 2 386.60 XLON xHa8aZDiHoB 26/09/2024 13:18:15 GBp 339 386.40 XLON xHa8aZDiHoE 26/09/2024 13:15:41 GBp 1,880 386.20 XLON xHa8aZDiV6k 26/09/2024 13:15:41 GBp 56 386.20 XLON xHa8aZDiV6m 26/09/2024 13:15:39 GBp 59 386.20 XLON xHa8aZDiV1M 26/09/2024 13:15:39 GBp 205 386.20 XLON xHa8aZDiV1O 26/09/2024 13:15:39 GBp 98 386.20 XLON xHa8aZDiV1Q 26/09/2024 13:15:39 GBp 457 386.20 XLON xHa8aZDiV0e 26/09/2024 12:55:45 GBp 339 386.00 XLON xHa8aZDi1zh 26/09/2024 12:55:45 GBp 237 385.80 XLON xHa8aZDi1zk 26/09/2024 12:55:45 GBp 339 386.00 XLON xHa8aZDi1zm 26/09/2024 12:49:19 GBp 63 386.00 XLON xHa8aZDiDRt 26/09/2024 12:49:19 GBp 9 386.00 XLON xHa8aZDiDRz 26/09/2024 12:49:19 GBp 1,200 386.00 XLON xHa8aZDiDR$ 26/09/2024 12:49:19 GBp 400 386.00 XLON xHa8aZDiDR1 26/09/2024 12:35:07 GBp 31 385.40 XLON xHa8aZDjm$H 26/09/2024 12:35:07 GBp 157 385.40 XLON xHa8aZDjm$J 26/09/2024 12:30:01 GBp 215 385.20 XLON xHa8aZDjyiK 26/09/2024 12:30:01 GBp 128 385.60 XLON xHa8aZDjyld 26/09/2024 12:30:01 GBp 165 385.60 XLON xHa8aZDjylf 26/09/2024 12:30:01 GBp 361 385.40 XLON xHa8aZDjyli 26/09/2024 12:30:01 GBp 2,725 385.70 XLON xHa8aZDjylr 26/09/2024 12:11:18 GBp 661 385.80 XLON xHa8aZDjXD2 26/09/2024 12:11:18 GBp 192 385.80 XLON xHa8aZDjXDA 26/09/2024 12:02:02 GBp 339 385.60 XLON xHa8aZDjfiO 26/09/2024 12:00:00 GBp 144 386.00 XLON xHa8aZDjMEL 26/09/2024 12:00:00 GBp 144 386.00 XLON xHa8aZDjM9M 26/09/2024 11:51:36 GBp 333 384.80 XLON xHa8aZDjG8T 26/09/2024 11:46:18 GBp 159 384.80 XLON xHa8aZDjS7e 26/09/2024 11:44:57 GBp 331 385.80 XLON xHa8aZDjTue 26/09/2024 11:44:56 GBp 476 386.00 XLON xHa8aZDjTuA 26/09/2024 11:44:56 GBp 390 386.20 XLON xHa8aZDjTuO 26/09/2024 11:37:56 GBp 16 386.40 XLON xHa8aZDj7am 26/09/2024 11:37:56 GBp 36 386.40 XLON xHa8aZDj7ao 26/09/2024 11:37:56 GBp 20 386.40 XLON xHa8aZDj7aq 26/09/2024 11:37:56 GBp 400 386.40 XLON xHa8aZDj7as 26/09/2024 11:34:16 GBp 366 386.40 XLON xHa8aZDj52s 26/09/2024 11:32:15 GBp 420 386.00 XLON xHa8aZDj3dO 26/09/2024 11:32:07 GBp 183 386.20 XLON xHa8aZDj3fG 26/09/2024 11:32:07 GBp 172 386.00 XLON xHa8aZDj3fP 26/09/2024 11:32:07 GBp 167 386.00 XLON xHa8aZDj3fR 26/09/2024 11:28:51 GBp 391 385.80 XLON xHa8aZDj1Id 26/09/2024 11:28:51 GBp 196 385.80 XLON xHa8aZDj1If 26/09/2024 11:28:51 GBp 192 385.40 XLON xHa8aZDj1Ii 26/09/2024 11:28:46 GBp 119 385.80 XLON xHa8aZDj1Vr 26/09/2024 11:21:21 GBp 246 385.40 XLON xHa8aZDj8aG 26/09/2024 11:21:19 GBp 733 385.40 XLON xHa8aZDj8Wm 26/09/2024 11:21:19 GBp 37 385.40 XLON xHa8aZDj8Wo 26/09/2024 11:21:11 GBp 192 385.40 XLON xHa8aZDj8fP 26/09/2024 11:05:11 GBp 195 386.20 XLON xHa8aZDkzcn 26/09/2024 11:02:55 GBp 223 386.20 XLON xHa8aZDkxji 26/09/2024 11:02:55 GBp 87 386.40 XLON xHa8aZDkxjk 26/09/2024 11:02:55 GBp 591 386.40 XLON xHa8aZDkxjm 26/09/2024 11:02:50 GBp 174 387.00 XLON xHa8aZDkxh9 26/09/2024 11:02:50 GBp 79 387.00 XLON xHa8aZDkxhB 26/09/2024 11:02:50 GBp 550 387.00 XLON xHa8aZDkxhD 26/09/2024 11:02:50 GBp 237 386.60 XLON xHa8aZDkxhK 26/09/2024 11:02:50 GBp 58 386.80 XLON xHa8aZDkxhM 26/09/2024 11:02:50 GBp 281 386.80 XLON xHa8aZDkxhQ 26/09/2024 10:53:04 GBp 83 387.20 XLON xHa8aZDkWoB 26/09/2024 10:53:04 GBp 64 387.20 XLON xHa8aZDkWoD 26/09/2024 10:49:20 GBp 531 387.20 XLON xHa8aZDkl2q 26/09/2024 10:47:46 GBp 1 387.40 XLON xHa8aZDkjfC 26/09/2024 10:47:46 GBp 128 387.20 XLON xHa8aZDkjfE 26/09/2024 10:47:46 GBp 52 387.20 XLON xHa8aZDkjfG 26/09/2024 10:47:28 GBp 144 387.40 XLON xHa8aZDkjw3 26/09/2024 10:43:57 GBp 433 387.40 XLON xHa8aZDkeHc 26/09/2024 10:43:57 GBp 88 387.40 XLON xHa8aZDkeHe 26/09/2024 10:43:57 GBp 402 387.40 XLON xHa8aZDkeH1 26/09/2024 10:43:57 GBp 339 387.20 XLON xHa8aZDkeH4 26/09/2024 10:37:43 GBp 98 387.40 XLON xHa8aZDkIjm 26/09/2024 10:37:43 GBp 241 387.40 XLON xHa8aZDkIjo 26/09/2024 10:26:10 GBp 35 387.00 XLON xHa8aZDkOh3 26/09/2024 10:26:10 GBp 326 387.00 XLON xHa8aZDkOh6 26/09/2024 10:26:10 GBp 516 387.20 XLON xHa8aZDkOh8 26/09/2024 10:21:51 GBp 161 387.40 XLON xHa8aZDk78t 26/09/2024 10:21:51 GBp 378 387.40 XLON xHa8aZDk78v 26/09/2024 10:19:28 GBp 305 388.00 XLON xHa8aZDk5An 26/09/2024 10:19:28 GBp 171 388.00 XLON xHa8aZDk5Ap 26/09/2024 10:17:36 GBp 180 388.00 XLON xHa8aZDk37Q 26/09/2024 10:09:57 GBp 28 388.00 XLON xHa8aZDkDPe 26/09/2024 10:09:57 GBp 566 388.40 XLON xHa8aZDkDPn 26/09/2024 10:09:57 GBp 558 388.20 XLON xHa8aZDkDPq 26/09/2024 10:09:56 GBp 1,315 388.60 XLON xHa8aZDkDP1 26/09/2024 10:09:56 GBp 104 388.60 XLON xHa8aZDkDP3 26/09/2024 10:09:56 GBp 85 388.60 XLON xHa8aZDkDPJ 26/09/2024 10:09:56 GBp 55 388.60 XLON xHa8aZDkDPL 26/09/2024 10:09:56 GBp 206 388.60 XLON xHa8aZDkDOW 26/09/2024 10:09:56 GBp 339 388.40 XLON xHa8aZDkDOf 26/09/2024 09:58:05 GBp 46 388.40 XLON xHa8aZDlmZR 26/09/2024 09:58:05 GBp 550 388.40 XLON xHa8aZDlmZT 26/09/2024 09:58:05 GBp 80 388.40 XLON xHa8aZDlmZV 26/09/2024 09:58:05 GBp 531 388.40 XLON xHa8aZDlmYn 26/09/2024 09:58:05 GBp 192 388.20 XLON xHa8aZDlmYq 26/09/2024 09:57:37 GBp 89 388.20 XLON xHa8aZDlmwQ 26/09/2024 09:57:37 GBp 75 388.20 XLON xHa8aZDlm5b 26/09/2024 09:57:37 GBp 56 388.20 XLON xHa8aZDlm5Z 26/09/2024 09:56:38 GBp 192 388.20 XLON xHa8aZDlnhh 26/09/2024 09:31:01 GBp 196 388.00 XLON xHa8aZDli0U 26/09/2024 09:31:01 GBp 257 388.00 XLON xHa8aZDli3j 26/09/2024 09:31:01 GBp 480 388.20 XLON xHa8aZDli3n 26/09/2024 09:25:57 GBp 20 389.00 XLON xHa8aZDlfgj 26/09/2024 09:25:57 GBp 136 389.00 XLON xHa8aZDlfgl 26/09/2024 09:25:57 GBp 79 389.00 XLON xHa8aZDlfgs 26/09/2024 09:25:57 GBp 79 389.00 XLON xHa8aZDlfgx 26/09/2024 09:25:57 GBp 35 389.00 XLON xHa8aZDlfgz 26/09/2024 09:25:20 GBp 228 389.20 XLON xHa8aZDlfVX 26/09/2024 09:25:20 GBp 49 389.20 XLON xHa8aZDlfVZ 26/09/2024 09:23:51 GBp 282 389.40 XLON xHa8aZDlNfz 26/09/2024 09:23:51 GBp 96 389.60 XLON xHa8aZDlNf2 26/09/2024 09:23:51 GBp 375 389.60 XLON xHa8aZDlNf4 26/09/2024 09:20:40 GBp 157 389.60 XLON xHa8aZDlL7N 26/09/2024 09:20:40 GBp 230 389.60 XLON xHa8aZDlL7P 26/09/2024 09:16:56 GBp 363 389.60 XLON xHa8aZDlGAl 26/09/2024 09:16:56 GBp 28 389.60 XLON xHa8aZDlGAn 26/09/2024 09:16:56 GBp 133 389.60 XLON xHa8aZDlGAp 26/09/2024 09:08:33 GBp 324 389.80 XLON xHa8aZDlRGt 26/09/2024 09:08:33 GBp 464 390.00 XLON xHa8aZDlRG7 26/09/2024 09:06:20 GBp 379 390.40 XLON xHa8aZDlP1z 26/09/2024 09:06:10 GBp 192 390.60 XLON xHa8aZDlPNM 26/09/2024 09:04:35 GBp 31 390.80 XLON xHa8aZDl7jP 26/09/2024 09:04:35 GBp 75 390.80 XLON xHa8aZDl7jR 26/09/2024 09:04:35 GBp 134 390.80 XLON xHa8aZDl7jT 26/09/2024 09:04:35 GBp 29 390.80 XLON xHa8aZDl7iZ 26/09/2024 09:04:35 GBp 134 390.80 XLON xHa8aZDl7ib 26/09/2024 09:04:35 GBp 265 390.80 XLON xHa8aZDl7io 26/09/2024 08:58:06 GBp 451 389.00 XLON xHa8aZDl0JA 26/09/2024 08:58:06 GBp 339 388.80 XLON xHa8aZDl0JG 26/09/2024 08:54:19 GBp 60 389.40 XLON xHa8aZDlFVI 26/09/2024 08:54:19 GBp 75 389.40 XLON xHa8aZDlFVK 26/09/2024 08:54:19 GBp 28 389.40 XLON xHa8aZDlFVM 26/09/2024 08:54:19 GBp 719 389.40 XLON xHa8aZDlFVS 26/09/2024 08:54:19 GBp 76 389.40 XLON xHa8aZDlFVU 26/09/2024 08:54:19 GBp 192 389.00 XLON xHa8aZDlFUb 26/09/2024 08:46:39 GBp 148 388.00 XLON xHa8aZDesfg 26/09/2024 08:40:10 GBp 298 386.80 XLON xHa8aZDepUW 26/09/2024 08:36:22 GBp 70 387.60 XLON xHa8aZDe$LH 26/09/2024 08:36:22 GBp 225 387.60 XLON xHa8aZDe$LJ 26/09/2024 08:36:22 GBp 425 387.80 XLON xHa8aZDe$LL 26/09/2024 08:33:40 GBp 185 388.00 XLON xHa8aZDewmt 26/09/2024 08:33:40 GBp 185 388.00 XLON xHa8aZDewmv 26/09/2024 08:33:40 GBp 192 388.20 XLON xHa8aZDewmx 26/09/2024 08:30:36 GBp 6 388.20 XLON xHa8aZDev@s 26/09/2024 08:30:36 GBp 197 388.20 XLON xHa8aZDev@u 26/09/2024 08:30:25 GBp 192 388.40 XLON xHa8aZDevDs 26/09/2024 08:29:27 GBp 278 388.40 XLON xHa8aZDecRg 26/09/2024 08:28:04 GBp 237 388.60 XLON xHa8aZDea72 26/09/2024 08:28:03 GBp 657 389.00 XLON xHa8aZDea3U 26/09/2024 08:28:03 GBp 257 389.00 XLON xHa8aZDea2W 26/09/2024 08:28:03 GBp 15 389.00 XLON xHa8aZDea2x 26/09/2024 08:28:03 GBp 37 389.00 XLON xHa8aZDea2z 26/09/2024 08:28:03 GBp 372 389.00 XLON xHa8aZDea2v 26/09/2024 08:28:03 GBp 192 388.80 XLON xHa8aZDea20 26/09/2024 08:21:25 GBp 192 388.20 XLON xHa8aZDej6h 26/09/2024 08:20:40 GBp 73 388.60 XLON xHa8aZDeg0L 26/09/2024 08:20:40 GBp 241 388.60 XLON xHa8aZDeg0N 26/09/2024 08:19:09 GBp 311 389.00 XLON xHa8aZDeeL2 26/09/2024 08:19:09 GBp 85 389.00 XLON xHa8aZDeeL4 26/09/2024 08:19:09 GBp 87 389.00 XLON xHa8aZDeeL6 26/09/2024 08:19:09 GBp 52 389.00 XLON xHa8aZDeeL8 26/09/2024 08:19:09 GBp 87 388.80 XLON xHa8aZDeeLA 26/09/2024 08:19:09 GBp 86 388.80 XLON xHa8aZDeeLC 26/09/2024 08:19:09 GBp 80 388.80 XLON xHa8aZDeeLE 26/09/2024 08:19:09 GBp 44 389.00 XLON xHa8aZDeeLV 26/09/2024 08:19:09 GBp 79 388.80 XLON xHa8aZDeeKb 26/09/2024 08:19:09 GBp 28 388.80 XLON xHa8aZDeeKd 26/09/2024 08:19:09 GBp 87 388.80 XLON xHa8aZDeeKf 26/09/2024 08:19:09 GBp 451 389.00 XLON xHa8aZDeeKX 26/09/2024 08:19:09 GBp 78 388.80 XLON xHa8aZDeeKZ 26/09/2024 08:19:08 GBp 192 389.00 XLON xHa8aZDeeK@ 26/09/2024 08:19:08 GBp 96 388.80 XLON xHa8aZDeeK0 26/09/2024 08:19:08 GBp 237 388.40 XLON xHa8aZDeeK7 26/09/2024 08:19:08 GBp 339 388.60 XLON xHa8aZDeeK9 26/09/2024 08:08:35 GBp 844 387.60 XLON xHa8aZDeSvP 26/09/2024 08:08:34 GBp 559 387.60 XLON xHa8aZDeSua 26/09/2024 08:08:34 GBp 339 387.00 XLON xHa8aZDeSui 26/09/2024 08:03:46 GBp 259 387.60 XLON xHa8aZDe6K4 26/09/2024 08:02:58 GBp 65 387.60 XLON xHa8aZDe7JI 26/09/2024 08:02:58 GBp 109 387.60 XLON xHa8aZDe7Id 26/09/2024 08:02:58 GBp 71 387.40 XLON xHa8aZDe7If 26/09/2024 08:02:58 GBp 42 387.40 XLON xHa8aZDe7Ih 26/09/2024 08:02:58 GBp 32 387.40 XLON xHa8aZDe7In 26/09/2024 08:02:58 GBp 48 387.40 XLON xHa8aZDe7Iy 26/09/2024 08:02:58 GBp 600 387.40 XLON xHa8aZDe7I@