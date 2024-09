CSIS Security Group Annoncerer Strategisk Opkøb Af Security Alliance Limited

(MENAFN- EIN Presswire)

Daniel Shepherd

Rob Dartnall

LONDON, UNITED KINGDOM, September 4, 2024 /EINPresswire / -- CSIS Security Group ("CSIS") er glade for at kunne annoncere opkøbet af Security Alliance Limited ("SecAlliance "), en vigtig milepæl i virksomhedens strategi om at etablere sig som den førende europæiske udbyder af handlingsorienterede, datadrevne cybersikkerhedstjenester.

Cyberkriminalitet fortsætter med at skabe problemer for organisationer over hele verden. Ifølge Identity Theft Resource Center var der i 2023 en stigning på 78% i forhold til 2022 i offentligt rapporterede databrud. Den seneste IBM Cost of a Data Breach-rapport viste også, at de gennemsnitlige omkostninger ved et databrud nåede et rekordhøjt niveau på 4,5 millioner USD samme år.

CSIS blev grundlagt i København i 2003 og har etableret sig som en førende aktør og betroet partner inden for MDR-tjenester (Managed Detection & Response), hændelseshåndtering og rådgivning om offensiv sikkerhed til store og mellemstore virksomheder i et bredt spektrum af sektorer. CSIS har også gjort brug af sin unikke kapacitet til at differentiere sig på området for operationelle efterretninger ved at levere tjenester til de mest komplekse kunder, herunder flere af verdens største banker og andre globale virksomheder. Siden 2022 har CSIS været en del af Allurity, en førende europæisk cybersikkerhedsgruppe for teknologibaserede cybersikkerhedstjenester. Allurity støttes af Trill Impact, en pioner-aktør, som samarbejder med virksomheder, der har en positiv indvirkning på FN's Verdensmål (SDG'er) og er dedikerede til ESG.

SecAlliance blev grundlagt i London i 2007, er CREST-certificeret og Europas førende leverandør af trusselsefterretninger. Virksomheden er drevet af en dedikation til kvalitet og til at gøre det rigtige, og den er solidt forankret i Europa, men har global rækkevidde og tilstedeværelse. SecAlliance leverer tjenester til håndtering af trusselsefterretninger, samt underrettelse og rådgivning til banker, centralbanker, finansmarkedsinfrastrukturer, statslige myndigheder og EU-institutioner, internationale organisationer samt operatører af kritisk national infrastruktur (telekommunikation, elnet, transport). SecAlliance skaber og faciliterer samarbejde ved at støtte etablering og drift af nationale og internationale fællesskaber for deling af trusselsefterretninger.

Daniel Shepherd, CEO for CSIS, kommenterede på vigtigheden af opkøbet: "Vores arbejde handler om at forbedre vores kunders sikkerhedsposition, gøre dem sværere at ramme for kriminelle og øge deres modstandsdygtighed for at sikre en effektiv opdagelse af trusler og reaktion på hændelser. Vi mener, at en veludviklet kapacitet for cyberefterretninger er afgørende for at nå disse mål, og der er meget få virksomheder inden for cybersikkerhed på verdensplan, som har det, der kræves. Ved at bidrage med sine strategiske og taktiske efterretningsydelser giver SecAlliance os en unik, meget effektiv og holistisk kapacitet, der vil gavne alle vores kunder gennem større trusselsbevidsthed samt mere effektiv opsporing og hurtigere respons på trusler."

Daniel tilføjede: "Med sit markante fokus på tjenester af høj kvalitet, sin kundeorienterede tilgang, ThreatMatch-platform og passionerede kultur passer SecAlliance perfekt til vores vision, strategi, arbejdsmetoder og værdier. Det har været en klart og stærkt match fra starten."

CEO for SecAlliance Rob Dartnall udtalte: "Kombinationen af SecAlliance's Intelligence Made Human-servicetilbud og CSIS' teknologibaserede tjenester vil skabe en helt unik og yderst relevant efterretningsløsning, der kan forbedre cyberrobustheden hos CSIS' og SecAlliances nuværende og fremtidige kunder. Vi er blevet inspireret af CSIS-teamets og den øvrige Allurity-families arbejde og visioner, og vi ser frem til at opnå store ting sammen."

Efterspørgslen efter cybersikkerhedstjenester vil fortsætte med at vokse. Forskning fra Markets and Markets forudsiger, at det globale MDR-marked vil vokse fra 4,1 milliarder USD i 2024 til 11,8 milliarder USD i 2029. Ifølge den seneste Fortune Business Insights-rapport forventes det globale marked for trusselsefterretninger at vokse fra 5,8 milliarder USD i 2024 til 24,9 milliarder USD i 2032.

Virksomheden vil fungere som en integreret enhed og samtidig gøre brug af både CSIS- og SecAlliance-brandet. For at sikre, at kunder og partnere får det fulde udbytte af dybden og bredden i det kombinerede team af cybersikkerhedseksperter og serviceporteføljen, vil virksomheden med tiden tilpasse sig en fælles model for organisering og levering af tjenester. På kort sigt vil virksomhederne fokusere på at sikre kontinuitet og stabilitet i tjenesterne over for eksisterende kunder.

I forbindelse med overtagelsen tilføjede Rob: "Vi er overbeviste om, at samarbejdet med CSIS vil gavne alle vores eksisterende kunder gennem et forbedret udbud af tjenester, mens de stadig vil opleve det samme høje serviceniveau og engagement fra SecAlliance, som de altid har fået."

Daniel udtalte: "Det er virkelig inspirerende at arbejde med de fantastiske talenter i det kombinerede SecAlliance- og CSIS-team. Vi vil fortsætte med at følge en ambitiøs vækstdagsorden og støtte realiseringen af Alluritys vision om at blive den foretrukne partner for teknologibaserede cybersikkerhedstjenester i Europa samt bidrage til at gøre verden til et bedre sted ved at bekæmpe cyberkriminalitet gennem en unik og holistisk serviceportefølje.

Om CSIS Security Group A/S

CSIS blev grundlagt i 2003 og er en førende leverandør af avancerede cybersikkerhedsfunktioner med fokus på handlingsorienteret og datadrevet detektering og respons.

Vi er den foretrukne cybersikkerhedspartner for fremtrædende organisationer på tværs af forskellige sektorer, herunder bank- og finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, produktionssektoren, transport- og logistiksektoren samt den offentlige sektor. Vi er en betroet rådgiver for retshåndhævende myndigheder (herunder FBI, NCA, Europol) og er også efterspurgte talere til offentlige og lukkede konferencer i hele verden.

Derudover sikrer vores dybdegående ekspertise og gode omdømme, at vi regelmæssigt bliver brugt som ekspertkommentatorer om cyber-emner i medierne.

Om Security Alliance Limited

SecAlliance leverer produkter og tjenester til efterretning om cybertrusler til banker, centralbanker, finansmarkedsinfrastrukturer, statslige myndigheder og EU-institutioner, internationale organisationer og operatører af kritisk national infrastruktur (telekommunikation, elnet, transport). SecAlliance hjælper disse organisationer og deres økosystemer med at styrke deres cyberrobusthed og træffe de rigtige beslutninger.

SecAlliance skaber opmærksomhed ved at levere overvågning af trusselsefterretninger, vurderinger, træning og rådgivning. Virksomheden fremmer samarbejde ved at støtte etablering og drift af fællesskaber til deling af trusselsefterretninger.

Som Europas førende leverandør af trusselsefterretninger er SecAlliance drevet af en dedikation til kvalitet og til at gøre det rigtige. Virksomheden er solidt funderet i Europa, men har global rækkevidde og tilstedeværelse.

Til forespørgsler fra medierne:

Storbritannien/Europa: Allie Andrews, PRPR, ..., +44 1 442 245030

Danmark/Sverige: Ruzanna Muradiants, ...,+45 20 93 39 03

Allie Andrews

PRPR Limited

+44 1442 245030

email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.