Other stakeholders Date 2 September 2024 Share buyback programme - week 35 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 197,907 1,149.18 227,431,577 26 August 2024 4,900 1,113.83 5,457,767 27 August 2024 4,800 1,111.68 5,336,064 28 August 2024 4,600 1,100.57 5,062,622 29 August 2024 4,900 1,098.60 5,383,140 30 August 2024 4,800 1,100.97 5,284,656 Total under the share buyback programme, part II 221,907 1,144.42 253,955,826 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 853,807 1,175.80 1,003,909,226

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

853,807 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.2 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 4 1120 XCSE 20240826 9:02:21.443000 21 1120 XCSE 20240826 9:02:21.452000 4 1120 XCSE 20240826 9:02:21.452000 9 1115 XCSE 20240826 9:02:56.957000 8 1115 XCSE 20240826 9:02:56.957000 9 1118 XCSE 20240826 9:13:12.685000 18 1118 XCSE 20240826 9:13:12.685000 1 1120 XCSE 20240826 9:13:49.891000 12 1120 XCSE 20240826 9:20:29.390000 27 1118 XCSE 20240826 9:21:14.970000 36 1117 XCSE 20240826 9:21:14.994000 36 1116 XCSE 20240826 9:21:15.912000 27 1114 XCSE 20240826 9:26:15.389000 67 1112 XCSE 20240826 9:32:31.091000 9 1113 XCSE 20240826 9:47:47.011000 5 1113 XCSE 20240826 9:47:47.011000 3 1113 XCSE 20240826 9:47:47.011000 1 1113 XCSE 20240826 9:48:11.525000 9 1112 XCSE 20240826 9:54:27.118000 8 1112 XCSE 20240826 9:58:07.420000 8 1112 XCSE 20240826 9:58:07.420000 1 1112 XCSE 20240826 9:58:07.420000 18 1112 XCSE 20240826 10:02:54.669000 13 1112 XCSE 20240826 10:05:10.092000 13 1112 XCSE 20240826 10:05:10.097000 9 1112 XCSE 20240826 10:05:10.110000 52 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 10 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 11 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 8 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 8 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 1 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 10 1112 XCSE 20240826 10:26:19.718000 11 1113 XCSE 20240826 10:29:09.953000 13 1113 XCSE 20240826 10:29:09.953000 17 1111 XCSE 20240826 10:34:08.241000 9 1111 XCSE 20240826 10:34:08.241000 5 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 9 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 9 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 31 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 18 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 4 1113 XCSE 20240826 11:03:59.156000 11 1113 XCSE 20240826 11:03:59.157000 9 1113 XCSE 20240826 11:04:59.182000 8 1113 XCSE 20240826 11:04:59.184000 10 1113 XCSE 20240826 11:04:59.788000 8 1113 XCSE 20240826 11:06:23.085000 10 1113 XCSE 20240826 11:07:08.416000 19 1111 XCSE 20240826 11:07:35.581000 4 1111 XCSE 20240826 11:10:20.478000 18 1111 XCSE 20240826 11:10:20.498000 11 1111 XCSE 20240826 11:10:20.498000 4 1111 XCSE 20240826 11:10:20.498000 45 1111 XCSE 20240826 11:10:20.499000 34 1110 XCSE 20240826 11:11:55.113000 8 1110 XCSE 20240826 11:11:55.113000 9 1110 XCSE 20240826 11:11:55.113000 23 1108 XCSE 20240826 11:11:55.136000 26 1108 XCSE 20240826 11:11:55.160000 23 1108 XCSE 20240826 11:11:55.160000 15 1107 XCSE 20240826 11:12:45.267000 11 1107 XCSE 20240826 11:13:49.352000 15 1107 XCSE 20240826 11:13:49.367000 13 1107 XCSE 20240826 11:13:49.367000 2 1107 XCSE 20240826 11:13:49.367000 11 1107 XCSE 20240826 11:13:49.367000 16 1106 XCSE 20240826 11:13:49.376000 1 1106 XCSE 20240826 11:14:10.785000 9 1109 XCSE 20240826 11:22:58.820000 12 1109 XCSE 20240826 11:24:49.977000 5 1109 XCSE 20240826 11:31:48.910000 12 1109 XCSE 20240826 11:31:48.910000 18 1108 XCSE 20240826 11:33:26.075000 9 1108 XCSE 20240826 11:33:26.075000 41 1108 XCSE 20240826 11:33:26.509000 25 1107 XCSE 20240826 11:38:28.884000 4 1109 XCSE 20240826 11:38:39.456000 6 1109 XCSE 20240826 11:38:39.456000 8 1109 XCSE 20240826 11:38:39.481000 10 1109 XCSE 20240826 11:38:39.498000 8 1109 XCSE 20240826 11:38:39.498000 10 1109 XCSE 20240826 11:38:40.064000 1 1109 XCSE 20240826 11:38:44.952000 2 1109 XCSE 20240826 11:38:49.125000 11 1109 XCSE 20240826 11:39:15.856000 27 1108 XCSE 20240826 11:40:33.386000 21 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 8 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 8 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 8 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 10 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 9 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 4 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 19 1109 XCSE 20240826 11:49:08.227000 1 1109 XCSE 20240826 11:49:09.157000 9 1109 XCSE 20240826 11:49:10.801000 10 1109 XCSE 20240826 11:50:02.461000 25 1107 XCSE 20240826 11:51:36.054000 17 1108 XCSE 20240826 12:08:48.863000 8 1108 XCSE 20240826 12:08:48.863000 8 1109 XCSE 20240826 12:08:48.882000 27 1106 XCSE 20240826 12:08:50.044000 11 1105 XCSE 20240826 12:08:50.422000 25 1112 XCSE 20240826 12:11:19.761000 12 1111 XCSE 20240826 12:11:19.819000 9 1111 XCSE 20240826 12:11:19.819000 5 1111 XCSE 20240826 12:11:19.819000 13 1111 XCSE 20240826 12:42:30.512000 13 1111 XCSE 20240826 12:42:30.517000 13 1111 XCSE 20240826 12:42:30.521000 9 1111 XCSE 20240826 12:42:30.530000 90 1111 XCSE 20240826 13:01:17.425000 8 1111 XCSE 20240826 13:09:15.708000 8 1111 XCSE 20240826 13:09:15.723000 6 1111 XCSE 20240826 13:09:15.728000 6 1111 XCSE 20240826 13:09:15.728000 52 1111 XCSE 20240826 13:09:15.730000 52 1110 XCSE 20240826 13:22:15.210000 9 1110 XCSE 20240826 13:22:15.210000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.959000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.960000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.962000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.964000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.965000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.967000 36 1112 XCSE 20240826 13:32:35.969000 28 1112 XCSE 20240826 13:32:35.970000 14 1112 XCSE 20240826 13:32:35.983000 1 1111 XCSE 20240826 13:48:11.705000 24 1111 XCSE 20240826 13:48:11.752000 26 1110 XCSE 20240826 14:00:00.280000 9 1110 XCSE 20240826 14:00:00.280000 2 1111 XCSE 20240826 14:03:09.455000 23 1111 XCSE 20240826 14:03:09.455000 8 1111 XCSE 20240826 14:03:09.455000 9 1111 XCSE 20240826 14:03:09.455000 11 1111 XCSE 20240826 14:03:09.511000 10 1111 XCSE 20240826 14:03:09.530000 9 1111 XCSE 20240826 14:03:09.539000 9 1111 XCSE 20240826 14:03:09.548000 8 1111 XCSE 20240826 14:03:09.557000 34 1109 XCSE 20240826 14:11:56.114000 8 1109 XCSE 20240826 14:11:56.114000 9 1113 XCSE 20240826 15:02:13.084000 15 1113 XCSE 20240826 15:07:00.878000 28 1112 XCSE 20240826 15:09:10.293000 20 1112 XCSE 20240826 15:09:13.921000 1 1112 XCSE 20240826 15:09:13.921000 8 1112 XCSE 20240826 15:09:13.921000 8 1112 XCSE 20240826 15:09:13.921000 20 1112 XCSE 20240826 15:09:13.921000 26 1111 XCSE 20240826 15:28:16.422000 18 1111 XCSE 20240826 15:28:16.422000 62 1112 XCSE 20240826 15:28:28.744000 8 1112 XCSE 20240826 15:28:28.744000 9 1112 XCSE 20240826 15:32:42.745000 20 1112 XCSE 20240826 15:32:42.745000 13 1112 XCSE 20240826 15:32:42.745000 50 1112 XCSE 20240826 15:32:42.747000 9 1112 XCSE 20240826 15:32:42.780000 16 1111 XCSE 20240826 15:34:16.901000 25 1113 XCSE 20240826 15:35:41.237000 9 1113 XCSE 20240826 15:35:41.237000 100 1113 XCSE 20240826 15:35:41.237000 54 1113 XCSE 20240826 15:35:41.237000 7 1113 XCSE 20240826 15:35:41.237000 9 1113 XCSE 20240826 15:35:41.486000 10 1113 XCSE 20240826 15:35:41.496000 19 1116 XCSE 20240826 15:48:19.560000 108 1116 XCSE 20240826 15:48:19.560000 26 1115 XCSE 20240826 15:49:35.379000 10 1117 XCSE 20240826 15:59:30.214000 3 1117 XCSE 20240826 15:59:30.214000 2 1117 XCSE 20240826 15:59:30.214000 12 1117 XCSE 20240826 15:59:30.214000 15 1118 XCSE 20240826 16:07:59.351000 15 1118 XCSE 20240826 16:07:59.375000 34 1117 XCSE 20240826 16:22:40.901000 8 1117 XCSE 20240826 16:26:48.434000 8 1117 XCSE 20240826 16:26:48.434000 11 1117 XCSE 20240826 16:26:48.434000 7 1119 XCSE 20240826 16:35:30.034000 1 1119 XCSE 20240826 16:35:30.054000 10 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 27 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 16 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 9 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 9 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 28 1119 XCSE 20240826 16:43:58.210000 1 1119 XCSE 20240826 16:43:58.316000 34 1117 XCSE 20240826 16:44:21.373000 100 1117 XCSE 20240826 16:46:15.702817 37 1117 XCSE 20240826 16:46:15.703294 17 1117 XCSE 20240826 16:46:18.292188 46 1117 XCSE 20240826 16:49:23.604388 100 1117 XCSE 20240826 16:49:23.606529 2 1117 XCSE 20240826 16:49:23.608837 71 1117 XCSE 20240826 16:49:23.626868 27 1117 XCSE 20240826 16:49:23.626887 16 1117 XCSE 20240826 16:49:24.150551 14 1117 XCSE 20240826 16:49:26.147954 70 1117 XCSE 20240826 16:50:10.691655 100 1117 XCSE 20240826 16:50:10.711178 100 1117 XCSE 20240826 16:50:10.711218 53 1117 XCSE 20240826 16:50:10.717463 47 1117 XCSE 20240826 16:50:10.717483 23 1117 XCSE 20240826 16:50:13.250016 77 1117 XCSE 20240826 16:50:13.250038 10 1117 XCSE 20240826 16:50:13.250120 20 1117 XCSE 20240826 16:50:13.265400 70 1117 XCSE 20240826 16:50:13.265416 2 1117 XCSE 20240826 16:50:13.265433 98 1117 XCSE 20240826 16:50:13.274148 229 1117 XCSE 20240826 16:50:13.274148 98 1117 XCSE 20240826 16:50:13.290250 2 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119419 2 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119419 30 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119496 70 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119514 70 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119745 30 1117 XCSE 20240826 16:50:16.119762 8 1117 XCSE 20240826 16:50:16.140271 92 1117 XCSE 20240826 16:50:16.140315 27 1114 XCSE 20240827 9:04:49.608000 26 1115 XCSE 20240827 9:05:55.461000 19 1119 XCSE 20240827 9:11:21.825000 6 1119 XCSE 20240827 9:11:21.825000 3 1119 XCSE 20240827 9:12:24.550000 1 1118 XCSE 20240827 9:16:25.003000 25 1118 XCSE 20240827 9:17:37.731000 9 1117 XCSE 20240827 9:22:32.491000 17 1117 XCSE 20240827 9:22:32.491000 20 1116 XCSE 20240827 9:22:47.159000 6 1116 XCSE 20240827 9:22:47.159000 25 1116 XCSE 20240827 9:22:48.063000 17 1119 XCSE 20240827 9:32:16.375000 15 1119 XCSE 20240827 9:33:43.144000 8 1119 XCSE 20240827 9:33:43.162000 9 1119 XCSE 20240827 9:33:43.170000 6 1119 XCSE 20240827 9:33:43.170000 9 1119 XCSE 20240827 9:33:43.189000 8 1119 XCSE 20240827 9:33:43.200000 10 1117 XCSE 20240827 9:43:23.487000 1 1117 XCSE 20240827 9:53:00.077000 93 1121 XCSE 20240827 9:56:52.925000 3 1121 XCSE 20240827 9:56:52.925000 11 1121 XCSE 20240827 9:56:52.925000 7 1121 XCSE 20240827 9:56:52.962000 9 1121 XCSE 20240827 9:56:52.967000 34 1119 XCSE 20240827 9:56:52.981000 2 1119 XCSE 20240827 9:56:52.981000 9 1122 XCSE 20240827 10:15:39.297000 9 1122 XCSE 20240827 10:15:39.297000 8 1122 XCSE 20240827 10:15:39.297000 9 1122 XCSE 20240827 10:15:39.297000 8 1122 XCSE 20240827 10:17:04.158000 27 1122 XCSE 20240827 10:17:04.158000 18 1121 XCSE 20240827 10:17:59.745000 1 1120 XCSE 20240827 10:19:12.651000 4 1120 XCSE 20240827 10:19:16.092000 13 1120 XCSE 20240827 10:19:55.697000 5 1120 XCSE 20240827 10:19:55.697000 18 1119 XCSE 20240827 10:23:27.286000 8 1119 XCSE 20240827 10:23:27.286000 25 1118 XCSE 20240827 10:23:47.416000 7 1119 XCSE 20240827 10:24:05.589000 33 1119 XCSE 20240827 10:24:05.589000 26 1119 XCSE 20240827 10:24:05.589000 20 1119 XCSE 20240827 10:24:05.589000 26 1119 XCSE 20240827 10:24:07.067000 5 1118 XCSE 20240827 10:37:27.996000 94 1117 XCSE 20240827 10:47:12.903000 133 1117 XCSE 20240827 10:47:12.903000 9 1116 XCSE 20240827 10:47:12.947000 4 1116 XCSE 20240827 10:47:12.947000 4 1116 XCSE 20240827 10:47:12.947000 8 1116 XCSE 20240827 10:47:12.947000 2 1116 XCSE 20240827 10:47:12.947000 8 1116 XCSE 20240827 10:47:50.469000 1 1116 XCSE 20240827 10:47:58.544000 7 1116 XCSE 20240827 10:47:58.544000 8 1116 XCSE 20240827 10:48:05.199000 8 1116 XCSE 20240827 10:48:17.546000 9 1116 XCSE 20240827 10:49:06.802000 10 1116 XCSE 20240827 10:52:17.632000 24 1116 XCSE 20240827 10:52:17.632000 8 1115 XCSE 20240827 10:52:17.716000 1 1115 XCSE 20240827 10:52:17.736000 11 1115 XCSE 20240827 10:52:20.920000 15 1115 XCSE 20240827 10:52:20.920000 8 1115 XCSE 20240827 10:52:20.920000 27 1114 XCSE 20240827 10:53:11.964000 27 1114 XCSE 20240827 10:53:11.989000 27 1113 XCSE 20240827 10:54:02.621000 18 1113 XCSE 20240827 10:54:02.661000 8 1113 XCSE 20240827 11:03:19.106000 9 1113 XCSE 20240827 11:03:19.106000 9 1113 XCSE 20240827 11:03:19.106000 5 1115 XCSE 20240827 11:12:25.202000 8 1115 XCSE 20240827 11:13:06.802000 9 1115 XCSE 20240827 11:19:48.916000 9 1114 XCSE 20240827 11:26:52.000000 9 1114 XCSE 20240827 11:26:52.000000 9 1114 XCSE 20240827 11:26:52.000000 25 1113 XCSE 20240827 11:31:59.658000 8 1113 XCSE 20240827 11:31:59.658000 35 1112 XCSE 20240827 11:31:59.682000 1 1111 XCSE 20240827 11:33:43.523000 34 1111 XCSE 20240827 11:40:05.308000 15 1111 XCSE 20240827 11:42:30.885000 27 1111 XCSE 20240827 11:42:30.885000 8 1110 XCSE 20240827 11:49:05.286000 1 1110 XCSE 20240827 11:54:22.228000 3 1110 XCSE 20240827 11:59:28.075000 30 1110 XCSE 20240827 11:59:28.731000 1 1110 XCSE 20240827 11:59:56.994000 33 1110 XCSE 20240827 11:59:56.994000 35 1110 XCSE 20240827 12:02:03.113000 9 1110 XCSE 20240827 12:03:05.303000 11 1109 XCSE 20240827 12:12:51.033000 6 1109 XCSE 20240827 12:19:05.251000 9 1111 XCSE 20240827 12:22:50.706000 14 1111 XCSE 20240827 12:23:26.998000 1 1111 XCSE 20240827 12:24:02.057000 12 1112 XCSE 20240827 12:24:12.690000 15 1112 XCSE 20240827 12:24:12.690000 1 1112 XCSE 20240827 12:27:44.054000 3 1112 XCSE 20240827 12:43:05.300000 22 1112 XCSE 20240827 12:43:05.300000 22 1111 XCSE 20240827 12:50:59.816000 3 1111 XCSE 20240827 12:50:59.816000 8 1111 XCSE 20240827 12:50:59.816000 35 1110 XCSE 20240827 12:51:05.280000 8 1111 XCSE 20240827 12:51:05.280000 28 1111 XCSE 20240827 12:51:05.280000 8 1111 XCSE 20240827 12:51:05.309000 7 1111 XCSE 20240827 12:51:05.317000 3 1111 XCSE 20240827 12:51:07.215000 7 1110 XCSE 20240827 12:52:05.247000 17 1111 XCSE 20240827 12:53:54.399000 4 1111 XCSE 20240827 12:58:11.499000 17 1111 XCSE 20240827 12:59:44.697000 12 1111 XCSE 20240827 12:59:44.717000 18 1110 XCSE 20240827 13:00:34.113000 8 1110 XCSE 20240827 13:00:34.113000 7 1110 XCSE 20240827 13:00:45.882000 8 1111 XCSE 20240827 13:21:23.266000 1 1111 XCSE 20240827 13:21:32.017000 7 1111 XCSE 20240827 13:21:35.902000 8 1111 XCSE 20240827 13:21:51.802000 7 1110 XCSE 20240827 13:22:20.845000 8 1110 XCSE 20240827 13:23:06.309000 9 1112 XCSE 20240827 13:31:09.224000 9 1111 XCSE 20240827 13:31:10.284000 7 1111 XCSE 20240827 13:52:19.193000 5 1111 XCSE 20240827 13:52:19.901000 7 1111 XCSE 20240827 13:52:26.802000 7 1111 XCSE 20240827 13:52:31.802000 7 1111 XCSE 20240827 13:52:39.850000 8 1111 XCSE 20240827 13:53:16.802000 9 1111 XCSE 20240827 13:53:56.802000 27 1111 XCSE 20240827 13:53:56.802000 9 1110 XCSE 20240827 13:54:07.237000 17 1111 XCSE 20240827 13:59:22.125000 8 1112 XCSE 20240827 14:01:01.045000 15 1112 XCSE 20240827 14:01:29.102000 9 1112 XCSE 20240827 14:01:29.121000 9 1112 XCSE 20240827 14:01:29.139000 7 1112 XCSE 20240827 14:02:28.347000 9 1112 XCSE 20240827 14:02:28.362000 9 1112 XCSE 20240827 14:13:48.683000 8 1112 XCSE 20240827 14:13:48.709000 8 1112 XCSE 20240827 14:13:48.726000 3 1112 XCSE 20240827 14:20:45.553000 1 1112 XCSE 20240827 14:30:44.645000 26 1110 XCSE 20240827 14:37:28.225000 9 1110 XCSE 20240827 14:37:28.225000 25 1110 XCSE 20240827 14:49:07.348000 8 1110 XCSE 20240827 14:49:07.348000 40 1110 XCSE 20240827 14:49:07.364000 2 1110 XCSE 20240827 14:51:26.236000 7 1110 XCSE 20240827 14:51:26.240000 7 1110 XCSE 20240827 14:51:36.141000 7 1110 XCSE 20240827 14:51:46.194000 8 1110 XCSE 20240827 14:52:04.086000 8 1110 XCSE 20240827 14:52:06.311000 7 1110 XCSE 20240827 14:52:46.654000 27 1110 XCSE 20240827 14:52:46.654000 34 1109 XCSE 20240827 14:52:46.666000 18 1109 XCSE 20240827 14:59:29.980000 8 1108 XCSE 20240827 15:03:25.546000 1 1108 XCSE 20240827 15:08:14.146000 9 1108 XCSE 20240827 15:08:14.146000 8 1108 XCSE 20240827 15:08:14.146000 9 1108 XCSE 20240827 15:08:14.146000 11 1110 XCSE 20240827 15:21:09.796000 8 1111 XCSE 20240827 15:24:18.598000 17 1110 XCSE 20240827 15:33:01.213000 8 1110 XCSE 20240827 15:33:01.213000 8 1110 XCSE 20240827 15:33:01.213000 6 1110 XCSE 20240827 15:38:36.254000 8 1110 XCSE 20240827 15:39:06.240000 8 1110 XCSE 20240827 15:40:06.236000 8 1110 XCSE 20240827 15:41:06.334000 3 1110 XCSE 20240827 15:42:06.274000 5 1110 XCSE 20240827 15:42:06.274000 1 1110 XCSE 20240827 15:42:51.050000 8 1110 XCSE 20240827 15:42:51.050000 8 1110 XCSE 20240827 15:42:51.050000 3 1110 XCSE 20240827 15:42:51.050000 5 1110 XCSE 20240827 15:42:51.050000 10 1109 XCSE 20240827 15:42:51.270000 2 1109 XCSE 20240827 15:42:52.572000 9 1109 XCSE 20240827 15:43:07.269000 12 1109 XCSE 20240827 15:43:07.269000 7 1109 XCSE 20240827 15:46:13.367000 10 1109 XCSE 20240827 15:50:10.074000 23 1109 XCSE 20240827 15:50:10.074000 45 1109 XCSE 20240827 15:50:10.074000 50 1109 XCSE 20240827 15:50:10.089000 14 1109 XCSE 20240827 15:52:49.091000 1 1108 XCSE 20240827 15:54:05.084000 24 1108 XCSE 20240827 15:54:05.084000 17 1108 XCSE 20240827 15:55:13.897000 18 1107 XCSE 20240827 15:57:23.134000 9 1107 XCSE 20240827 15:57:23.134000 8 1107 XCSE 20240827 15:57:23.134000 9 1108 XCSE 20240827 15:59:30.073000 250 1109 XCSE 20240827 16:03:54.824000 1 1109 XCSE 20240827 16:03:54.844000 17 1110 XCSE 20240827 16:12:18.348000 8 1110 XCSE 20240827 16:12:18.348000 8 1110 XCSE 20240827 16:12:18.348000 4 1110 XCSE 20240827 16:12:18.348000 4 1110 XCSE 20240827 16:12:18.348000 9 1110 XCSE 20240827 16:12:18.377000 14 1110 XCSE 20240827 16:12:18.377000 14 1110 XCSE 20240827 16:12:18.385000 8 1110 XCSE 20240827 16:12:18.400000 8 1110 XCSE 20240827 16:12:19.308000 34 1110 XCSE 20240827 16:13:44.174000 1 1111 XCSE 20240827 16:14:01.935000 15 1111 XCSE 20240827 16:14:41.325000 15 1111 XCSE 20240827 16:14:41.361000 10 1111 XCSE 20240827 16:15:23.117000 9 1111 XCSE 20240827 16:15:23.135000 14 1111 XCSE 20240827 16:15:23.135000 7 1111 XCSE 20240827 16:18:44.073000 8 1111 XCSE 20240827 16:18:44.088000 9 1111 XCSE 20240827 16:18:51.802000 7 1111 XCSE 20240827 16:19:05.891000 1 1111 XCSE 20240827 16:19:13.043000 29 1111 XCSE 20240827 16:19:13.043000 8 1111 XCSE 20240827 16:19:13.047000 9 1111 XCSE 20240827 16:19:13.062000 25 1110 XCSE 20240827 16:20:26.385000 46 1109 XCSE 20240827 16:41:53.540508 303 1109 XCSE 20240827 16:41:53.540526 312 1109 XCSE 20240827 16:43:05.065393 506 1109 XCSE 20240827 16:43:05.065425 368 1109 XCSE 20240827 16:43:05.065443 27 1109 XCSE 20240828 9:22:07.777000 25 1110 XCSE 20240828 9:27:21.035000 3 1110 XCSE 20240828 9:27:21.035000 9 1110 XCSE 20240828 9:27:21.053000 26 1110 XCSE 20240828 9:28:40.422000 8 1110 XCSE 20240828 9:32:40.457000 8 1110 XCSE 20240828 9:32:40.476000 9 1110 XCSE 20240828 9:32:40.493000 7 1110 XCSE 20240828 9:32:40.501000 9 1110 XCSE 20240828 9:32:40.520000 19 1110 XCSE 20240828 9:39:12.296000 26 1111 XCSE 20240828 9:39:32.394000 3 1110 XCSE 20240828 9:41:49.896000 20 1110 XCSE 20240828 9:41:49.896000 2 1110 XCSE 20240828 9:41:49.896000 7 1110 XCSE 20240828 9:41:49.939000 7 1111 XCSE 20240828 9:43:39.196000 7 1111 XCSE 20240828 9:43:39.196000 35 1111 XCSE 20240828 9:51:26.203000 19 1111 XCSE 20240828 9:51:26.225000 31 1111 XCSE 20240828 9:51:26.225000 8 1110 XCSE 20240828 10:09:02.158000 7 1110 XCSE 20240828 10:09:02.171000 10 1110 XCSE 20240828 10:09:02.171000 17 1109 XCSE 20240828 10:09:41.073000 8 1109 XCSE 20240828 10:09:41.073000 8 1109 XCSE 20240828 10:09:41.073000 7 1108 XCSE 20240828 10:09:41.618000 3 1108 XCSE 20240828 10:09:41.618000 8 1108 XCSE 20240828 10:09:41.634000 8 1108 XCSE 20240828 10:10:00.159000 33 1108 XCSE 20240828 10:10:00.159000 25 1107 XCSE 20240828 10:14:52.125000 17 1108 XCSE 20240828 10:29:40.218000 8 1108 XCSE 20240828 10:29:40.218000 8 1108 XCSE 20240828 10:29:40.218000 33 1107 XCSE 20240828 10:29:40.239000 28 1107 XCSE 20240828 10:30:06.623000 19 1106 XCSE 20240828 10:36:18.221000 15 1109 XCSE 20240828 10:46:58.021000 15 1109 XCSE 20240828 10:47:15.026000 15 1109 XCSE 20240828 10:47:15.060000 8 1109 XCSE 20240828 10:47:15.088000 8 1109 XCSE 20240828 10:47:15.097000 8 1109 XCSE 20240828 10:47:15.116000 15 1109 XCSE 20240828 10:47:15.116000 15 1109 XCSE 20240828 10:51:37.466000 25 1107 XCSE 20240828 10:51:37.480000 8 1107 XCSE 20240828 10:51:37.482000 8 1107 XCSE 20240828 10:51:37.482000 25 1107 XCSE 20240828 10:51:37.482000 42 1107 XCSE 20240828 10:52:19.192000 2 1106 XCSE 20240828 10:52:37.566000 18 1105 XCSE 20240828 11:10:03.884000 23 1105 XCSE 20240828 11:10:03.884000 8 1105 XCSE 20240828 11:10:03.884000 50 1105 XCSE 20240828 11:10:03.900000 53 1104 XCSE 20240828 11:10:03.910000 14 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 7 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 3 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 10 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 10 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 8 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:43.964000 7 1104 XCSE 20240828 11:14:43.987000 6 1104 XCSE 20240828 11:14:43.995000 4 1104 XCSE 20240828 11:14:43.995000 27 1104 XCSE 20240828 11:14:43.995000 10 1104 XCSE 20240828 11:14:44.004000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:44.004000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:44.013000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:44.021000 7 1104 XCSE 20240828 11:14:44.039000 8 1104 XCSE 20240828 11:14:44.057000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:44.066000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:44.083000 7 1104 XCSE 20240828 11:14:44.505000 17 1104 XCSE 20240828 11:14:48.904000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:48.904000 9 1104 XCSE 20240828 11:14:52.955000 9 1105 XCSE 20240828 11:15:23.588000 31 1105 XCSE 20240828 11:15:28.131000 8 1105 XCSE 20240828 11:15:43.589000 9 1105 XCSE 20240828 11:18:49.489000 33 1104 XCSE 20240828 11:20:40.663000 57 1104 XCSE 20240828 11:20:40.681000 35 1103 XCSE 20240828 11:20:44.341000 34 1100 XCSE 20240828 11:20:52.106000 17 1103 XCSE 20240828 11:21:48.888000 20 1103 XCSE 20240828 11:21:48.888000 4 1103 XCSE 20240828 11:21:48.888000 44 1106 XCSE 20240828 11:43:21.525000 60 1104 XCSE 20240828 11:43:21.551000 22 1104 XCSE 20240828 11:43:21.563000 7 1104 XCSE 20240828 11:43:23.071000 1 1104 XCSE 20240828 11:43:23.071000 7 1104 XCSE 20240828 11:43:31.510000 1 1104 XCSE 20240828 11:43:31.510000 7 1104 XCSE 20240828 11:43:40.465000 1 1104 XCSE 20240828 11:43:40.465000 8 1104 XCSE 20240828 11:43:49.048000 5 1104 XCSE 20240828 11:43:58.470000 3 1104 XCSE 20240828 11:43:58.470000 6 1104 XCSE 20240828 11:44:06.559000 2 1104 XCSE 20240828 11:44:06.559000 11 1102 XCSE 20240828 11:46:58.033000 9 1102 XCSE 20240828 11:46:58.070000 14 1102 XCSE 20240828 11:59:56.101000 3 1102 XCSE 20240828 11:59:56.101000 6 1102 XCSE 20240828 12:03:48.128000 3 1102 XCSE 20240828 12:03:48.128000 16 1102 XCSE 20240828 12:03:48.128000 6 1105 XCSE 20240828 12:06:31.382000 9 1105 XCSE 20240828 12:06:31.382000 13 1105 XCSE 20240828 12:06:31.382000 41 1104 XCSE 20240828 12:13:31.460000 14 1105 XCSE 20240828 12:24:38.711000 20 1105 XCSE 20240828 12:24:38.711000 8 1105 XCSE 20240828 12:25:38.741000 9 1105 XCSE 20240828 12:25:38.755000 9 1105 XCSE 20240828 12:25:38.774000 9 1105 XCSE 20240828 12:25:38.781000 1 1105 XCSE 20240828 12:26:13.851000 9 1105 XCSE 20240828 12:27:05.667000 8 1105 XCSE 20240828 12:27:05.693000 9 1105 XCSE 20240828 12:27:05.702000 30 1104 XCSE 20240828 12:30:10.669000 13 1104 XCSE 20240828 12:30:10.669000 43 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 9 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 8 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 9 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 8 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 9 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 17 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 17 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 17 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 17 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 26 1103 XCSE 20240828 12:34:46.291000 86 1102 XCSE 20240828 12:34:47.188000 13 1102 XCSE 20240828 12:34:47.188000 25 1103 XCSE 20240828 12:34:59.244000 9 1103 XCSE 20240828 12:34:59.263000 19 1102 XCSE 20240828 12:52:36.824000 14 1102 XCSE 20240828 13:02:11.958000 9 1102 XCSE 20240828 13:02:11.958000 10 1102 XCSE 20240828 13:02:11.958000 9 1102 XCSE 20240828 13:02:11.958000 36 1101 XCSE 20240828 13:02:13.818000 35 1100 XCSE 20240828 13:02:23.136000 25 1101 XCSE 20240828 13:03:01.220000 58 1102 XCSE 20240828 13:10:59.965000 53 1101 XCSE 20240828 13:12:08.483000 42 1100 XCSE 20240828 13:22:32.108000 33 1100 XCSE 20240828 13:22:32.129000 33 1101 XCSE 20240828 13:46:19.561000 25 1100 XCSE 20240828 13:46:19.575000 8 1100 XCSE 20240828 13:46:19.575000 28 1099 XCSE 20240828 13:47:18.929000 4 1100 XCSE 20240828 13:47:49.101000 26 1099 XCSE 20240828 13:49:08.893000 27 1098 XCSE 20240828 14:00:07.860000 8 1098 XCSE 20240828 14:00:07.860000 27 1099 XCSE 20240828 14:04:20.041000 20 1099 XCSE 20240828 14:04:20.061000 8 1099 XCSE 20240828 14:05:00.560000 8 1099 XCSE 20240828 14:06:29.482000 25 1098 XCSE 20240828 14:06:48.506000 9 1098 XCSE 20240828 14:06:48.506000 34 1097 XCSE 20240828 14:08:27.403000 9 1097 XCSE 20240828 14:08:27.403000 8 1097 XCSE 20240828 14:08:27.403000 8 1097 XCSE 20240828 14:08:27.403000 42 1097 XCSE 20240828 14:12:13.986000 5 1096 XCSE 20240828 14:22:20.236000 48 1097 XCSE 20240828 14:37:18.850000 5 1097 XCSE 20240828 14:37:18.850000 9 1097 XCSE 20240828 14:37:18.850000 9 1097 XCSE 20240828 14:37:18.850000 9 1097 XCSE 20240828 14:37:18.850000 39 1096 XCSE 20240828 14:38:22.125000 31 1096 XCSE 20240828 14:38:22.154000 30 1096 XCSE 20240828 14:38:22.154000 8 1095 XCSE 20240828 14:38:52.559000 41 1096 XCSE 20240828 14:39:11.986000 17 1096 XCSE 20240828 14:45:17.521000 3 1097 XCSE 20240828 14:54:49.054000 1 1097 XCSE 20240828 14:54:49.054000 53 1096 XCSE 20240828 14:56:08.038000 10 1096 XCSE 20240828 14:56:08.042000 8 1096 XCSE 20240828 14:56:21.426000 8 1095 XCSE 20240828 14:56:36.167000 58 1095 XCSE 20240828 14:57:15.561000 8 1095 XCSE 20240828 14:57:15.584000 37 1096 XCSE 20240828 14:57:15.590000 8 1096 XCSE 20240828 14:57:19.640000 8 1096 XCSE 20240828 14:57:24.619000 8 1096 XCSE 20240828 14:57:29.460000 9 1096 XCSE 20240828 14:57:34.560000 9 1096 XCSE 20240828 14:57:40.580000 9 1096 XCSE 20240828 14:57:45.284000 10 1096 XCSE 20240828 14:57:50.560000 9 1096 XCSE 20240828 14:57:55.560000 9 1096 XCSE 20240828 14:58:00.062000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:04.604000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:08.635000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:13.614000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:18.672000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:25.621000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:32.425000 8 1096 XCSE 20240828 14:58:40.509000 3 1095 XCSE 20240828 14:59:10.604000 81 1095 XCSE 20240828 14:59:10.604000 8 1095 XCSE 20240828 15:02:41.472000 69 1095 XCSE 20240828 15:02:46.110000 8 1095 XCSE 20240828 15:02:46.110000 21 1095 XCSE 20240828 15:05:54.051000 44 1095 XCSE 20240828 15:05:54.051000 8 1095 XCSE 20240828 15:05:54.051000 9 1094 XCSE 20240828 15:14:42.598000 8 1094 XCSE 20240828 15:14:42.598000 8 1094 XCSE 20240828 15:14:42.598000 9 1093 XCSE 20240828 15:14:46.104000 9 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 8 1092 XCSE 20240828 15:15:37.356000 7 1093 XCSE 20240828 15:15:37.400000 9 1093 XCSE 20240828 15:15:38.763000 9 1093 XCSE 20240828 15:18:06.807000 26 1094 XCSE 20240828 15:31:49.823000 9 1093 XCSE 20240828 15:34:13.241000 9 1093 XCSE 20240828 15:34:13.241000 8 1093 XCSE 20240828 15:34:13.241000 9 1093 XCSE 20240828 15:34:13.241000 9 1092 XCSE 20240828 15:35:55.006000 2 1092 XCSE 20240828 15:35:55.006000 6 1092 XCSE 20240828 15:36:02.871000 3 1092 XCSE 20240828 15:36:02.871000 44 1093 XCSE 20240828 15:42:23.711000 9 1092 XCSE 20240828 15:42:59.047000 9 1092 XCSE 20240828 15:42:59.047000 8 1092 XCSE 20240828 15:42:59.047000 4 1095 XCSE 20240828 15:52:35.018000 8 1095 XCSE 20240828 15:52:35.044000 8 1095 XCSE 20240828 15:53:01.125000 41 1095 XCSE 20240828 15:53:01.170000 22 1095 XCSE 20240828 15:53:27.639000 11 1095 XCSE 20240828 15:53:27.639000 35 1095 XCSE 20240828 15:55:17.582000 8 1095 XCSE 20240828 15:55:17.582000 9 1095 XCSE 20240828 15:55:17.582000 8 1095 XCSE 20240828 15:55:17.582000 34 1095 XCSE 20240828 16:08:35.114000 33 1095 XCSE 20240828 16:16:11.376000 7 1095 XCSE 20240828 16:16:11.376000 1 1095 XCSE 20240828 16:16:11.376000 5 1094 XCSE 20240828 16:17:35.485000 15 1094 XCSE 20240828 16:20:23.253000 14 1094 XCSE 20240828 16:21:31.773000 8 1094 XCSE 20240828 16:21:31.773000 5 1094 XCSE 20240828 16:21:31.773000 8 1094 XCSE 20240828 16:21:31.773000 15 1094 XCSE 20240828 16:21:31.773000 325 1094 XCSE 20240828 16:29:48.581513 33 1094 XCSE 20240828 16:30:00.695356 26 1095 XCSE 20240829 9:08:33.348000 25 1094 XCSE 20240829 9:08:33.376000 9 1097 XCSE 20240829 9:23:09.910000 11 1097 XCSE 20240829 9:23:09.931000 11 1097 XCSE 20240829 9:23:09.942000 12 1097 XCSE 20240829 9:23:09.950000 25 1095 XCSE 20240829 9:33:32.713000 9 1095 XCSE 20240829 9:33:32.713000 35 1095 XCSE 20240829 9:33:32.847000 8 1095 XCSE 20240829 9:33:32.847000 50 1095 XCSE 20240829 9:33:32.981000 27 1095 XCSE 20240829 9:33:32.981000 44 1094 XCSE 20240829 9:34:20.060000 9 1094 XCSE 20240829 9:34:20.060000 33 1094 XCSE 20240829 9:39:15.001000 33 1096 XCSE 20240829 9:43:13.077000 12 1095 XCSE 20240829 9:43:52.010000 10 1094 XCSE 20240829 9:45:53.203000 17 1094 XCSE 20240829 9:46:51.124000 3 1096 XCSE 20240829 9:50:16.881000 5 1096 XCSE 20240829 9:50:16.881000 61 1096 XCSE 20240829 10:05:50.443000 9 1096 XCSE 20240829 10:05:50.443000 9 1096 XCSE 20240829 10:05:50.443000 8 1095 XCSE 20240829 10:06:26.881000 8 1095 XCSE 20240829 10:06:58.880000 9 1097 XCSE 20240829 10:17:45.888000 1 1097 XCSE 20240829 10:17:45.888000 32 1097 XCSE 20240829 10:20:25.129000 9 1097 XCSE 20240829 10:20:25.129000 1 1097 XCSE 20240829 10:20:25.129000 41 1096 XCSE 20240829 10:20:25.136000 40 1096 XCSE 20240829 10:20:25.151000 41 1095 XCSE 20240829 10:20:25.167000 6 1094 XCSE 20240829 10:20:25.277000 8 1094 XCSE 20240829 10:20:43.880000 8 1094 XCSE 20240829 10:20:57.880000 8 1094 XCSE 20240829 10:21:10.880000 33 1096 XCSE 20240829 10:25:17.387000 8 1097 XCSE 20240829 10:29:14.881000 11 1098 XCSE 20240829 10:30:22.614000 2 1101 XCSE 20240829 10:41:00.190000 58 1101 XCSE 20240829 10:49:19.883000 51 1100 XCSE 20240829 10:52:33.314000 9 1100 XCSE 20240829 10:52:33.314000 8 1100 XCSE 20240829 10:52:33.314000 16 1100 XCSE 20240829 10:52:33.339000 10 1100 XCSE 20240829 10:52:33.353000 58 1099 XCSE 20240829 10:52:56.545000 67 1100 XCSE 20240829 10:58:43.326000 9 1100 XCSE 20240829 10:58:43.327000 58 1101 XCSE 20240829 11:13:39.156000 57 1101 XCSE 20240829 11:13:39.157000 41 1101 XCSE 20240829 11:13:39.158000 8 1101 XCSE 20240829 11:14:07.881000 8 1101 XCSE 20240829 11:14:30.881000 8 1101 XCSE 20240829 11:15:18.881000 1 1101 XCSE 20240829 11:16:31.798000 7 1101 XCSE 20240829 11:16:31.798000 1 1101 XCSE 20240829 11:17:59.842000 7 1101 XCSE 20240829 11:17:59.842000 1 1101 XCSE 20240829 11:19:27.881000 2 1101 XCSE 20240829 11:19:27.881000 5 1101 XCSE 20240829 11:19:27.881000 4 1101 XCSE 20240829 11:20:55.880000 4 1101 XCSE 20240829 11:20:55.880000 3 1101 XCSE 20240829 11:22:24.881000 5 1101 XCSE 20240829 11:22:24.881000 3 1101 XCSE 20240829 11:23:52.881000 5 1101 XCSE 20240829 11:23:52.881000 3 1101 XCSE 20240829 11:25:33.881000 5 1101 XCSE 20240829 11:25:33.881000 3 1101 XCSE 20240829 11:27:02.880000 5 1101 XCSE 20240829 11:27:02.880000 3 1101 XCSE 20240829 11:28:31.880000 5 1101 XCSE 20240829 11:28:31.880000 3 1101 XCSE 20240829 11:30:01.880000 5 1101 XCSE 20240829 11:30:01.880000 3 1101 XCSE 20240829 11:31:30.903000 5 1101 XCSE 20240829 11:31:30.903000 3 1101 XCSE 20240829 11:32:34.881000 5 1101 XCSE 20240829 11:32:34.881000 4 1101 XCSE 20240829 11:33:37.880000 4 1101 XCSE 20240829 11:33:37.880000 4 1101 XCSE 20240829 11:34:41.881000 4 1101 XCSE 20240829 11:34:41.881000 3 1101 XCSE 20240829 11:35:38.880000 5 1101 XCSE 20240829 11:35:38.880000 52 1099 XCSE 20240829 11:36:01.473000 1 1099 XCSE 20240829 11:36:01.473000 5 1099 XCSE 20240829 11:36:01.473000 3 1099 XCSE 20240829 11:36:01.474000 9 1099 XCSE 20240829 11:36:01.474000 8 1101 XCSE 20240829 11:45:08.055000 8 1101 XCSE 20240829 11:46:26.027000 4 1098 XCSE 20240829 11:47:18.332000 49 1099 XCSE 20240829 11:52:37.199000 8 1098 XCSE 20240829 11:53:17.925000 1 1098 XCSE 20240829 11:59:28.799000 8 1098 XCSE 20240829 12:00:05.881000 8 1098 XCSE 20240829 12:01:26.880000 8 1098 XCSE 20240829 12:02:23.881000 2 1099 XCSE 20240829 12:02:28.056000 70 1099 XCSE 20240829 12:21:08.881000 88 1099 XCSE 20240829 12:28:02.881000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 8 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 10 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 8 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 6 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 2 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 9 1098 XCSE 20240829 12:35:57.366000 22 1098 XCSE 20240829 12:35:57.368000 83 1097 XCSE 20240829 12:35:57.390000 8 1098 XCSE 20240829 12:36:50.880000 70 1098 XCSE 20240829 12:37:29.023000 8 1097 XCSE 20240829 12:37:53.880000 8 1097 XCSE 20240829 12:38:03.881000 8 1097 XCSE 20240829 12:38:13.880000 8 1097 XCSE 20240829 12:38:22.881000 8 1097 XCSE 20240829 12:38:35.880000 8 1097 XCSE 20240829 12:38:57.881000 8 1097 XCSE 20240829 12:39:32.446000 1 1097 XCSE 20240829 12:40:35.626000 7 1097 XCSE 20240829 12:40:35.626000 1 1097 XCSE 20240829 12:41:48.880000 7 1097 XCSE 20240829 12:41:48.880000 1 1097 XCSE 20240829 12:43:01.880000 7 1097 XCSE 20240829 12:43:01.880000 1 1097 XCSE 20240829 12:43:35.168000 8 1097 XCSE 20240829 12:43:35.168000 1 1097 XCSE 20240829 12:43:35.168000 8 1097 XCSE 20240829 12:43:35.168000 8 1097 XCSE 20240829 12:57:10.882000 8 1097 XCSE 20240829 12:58:14.883000 8 1097 XCSE 20240829 12:59:18.881000 1 1097 XCSE 20240829 13:00:21.681000 7 1097 XCSE 20240829 13:00:21.681000 1 1097 XCSE 20240829 13:00:21.681000 8 1097 XCSE 20240829 13:00:21.681000 8 1096 XCSE 20240829 13:00:44.880000 8 1096 XCSE 20240829 13:01:06.880000 2 1096 XCSE 20240829 13:01:32.880000 6 1096 XCSE 20240829 13:01:32.880000 1 1096 XCSE 20240829 13:02:24.881000 7 1096 XCSE 20240829 13:02:24.881000 1 1096 XCSE 20240829 13:03:20.880000 7 1096 XCSE 20240829 13:03:20.880000 8 1098 XCSE 20240829 13:07:40.617000 8 1098 XCSE 20240829 13:08:29.555000 18 1096 XCSE 20240829 13:10:29.113000 9 1096 XCSE 20240829 13:10:29.113000 7 1096 XCSE 20240829 13:10:29.113000 9 1096 XCSE 20240829 13:10:29.113000 8 1095 XCSE 20240829 13:12:12.881000 41 1097 XCSE 20240829 13:18:36.382000 59 1098 XCSE 20240829 13:33:48.439000 19 1098 XCSE 20240829 13:33:48.441000 67 1097 XCSE 20240829 13:52:42.418000 6 1097 XCSE 20240829 13:55:49.880000 3 1098 XCSE 20240829 13:56:52.871000 9 1098 XCSE 20240829 13:56:52.871000 44 1098 XCSE 20240829 13:56:52.913000 37 1098 XCSE 20240829 13:56:52.915000 35 1099 XCSE 20240829 13:58:09.193000 9 1099 XCSE 20240829 13:58:09.193000 4 1099 XCSE 20240829 13:58:09.193000 8 1099 XCSE 20240829 13:58:39.881000 8 1099 XCSE 20240829 13:58:56.880000 8 1099 XCSE 20240829 13:59:38.881000 8 1099 XCSE 20240829 14:01:12.463000 1 1099 XCSE 20240829 14:02:23.880000 7 1099 XCSE 20240829 14:02:23.880000 1 1099 XCSE 20240829 14:03:48.880000 7 1099 XCSE 20240829 14:03:48.880000 1 1099 XCSE 20240829 14:05:28.471000 7 1099 XCSE 20240829 14:05:28.471000 1 1099 XCSE 20240829 14:07:11.881000 7 1099 XCSE 20240829 14:07:11.881000 48 1098 XCSE 20240829 14:10:01.017000 4 1098 XCSE 20240829 14:12:39.459000 9 1098 XCSE 20240829 14:18:50.118000 48 1098 XCSE 20240829 14:18:50.118000 8 1098 XCSE 20240829 14:19:13.882000 29 1097 XCSE 20240829 14:21:31.715000 20 1097 XCSE 20240829 14:23:21.733000 24 1097 XCSE 20240829 14:23:21.733000 29 1100 XCSE 20240829 14:30:57.596000 5 1100 XCSE 20240829 14:30:57.596000 19 1101 XCSE 20240829 14:35:13.402000 20 1101 XCSE 20240829 14:35:18.532000 20 1101 XCSE 20240829 14:35:18.532000 12 1101 XCSE 20240829 14:35:18.547000 2 1101 XCSE 20240829 14:35:18.547000 12 1101 XCSE 20240829 14:35:18.549000 26 1101 XCSE 20240829 14:36:08.888000 3 1101 XCSE 20240829 14:36:27.880000 43 1100 XCSE 20240829 14:39:57.376000 8 1100 XCSE 20240829 14:39:57.376000 2 1100 XCSE 20240829 15:05:25.880000 6 1100 XCSE 20240829 15:05:25.880000 2 1100 XCSE 20240829 15:05:25.882000 9 1100 XCSE 20240829 15:05:25.882000 9 1100 XCSE 20240829 15:05:25.882000 9 1100 XCSE 20240829 15:05:25.882000 13 1100 XCSE 20240829 15:05:25.882000 9 1100 XCSE 20240829 15:05:31.880000 9 1100 XCSE 20240829 15:05:37.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:06:07.881000 8 1100 XCSE 20240829 15:06:12.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:06:17.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:06:22.880000 3 1100 XCSE 20240829 15:06:33.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:06:33.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:06:57.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:06:57.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:07:20.140000 4 1100 XCSE 20240829 15:07:20.140000 4 1100 XCSE 20240829 15:08:05.881000 4 1100 XCSE 20240829 15:08:05.881000 4 1100 XCSE 20240829 15:09:07.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:09:07.880000 3 1100 XCSE 20240829 15:09:59.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:09:59.880000 25 1101 XCSE 20240829 15:10:05.401000 25 1101 XCSE 20240829 15:10:05.402000 4 1103 XCSE 20240829 15:11:12.517000 8 1103 XCSE 20240829 15:11:12.517000 8 1103 XCSE 20240829 15:11:12.517000 13 1103 XCSE 20240829 15:11:12.517000 9 1103 XCSE 20240829 15:11:12.518000 34 1104 XCSE 20240829 15:17:20.148000 9 1104 XCSE 20240829 15:17:20.148000 1 1104 XCSE 20240829 15:17:20.148000 7 1104 XCSE 20240829 15:17:50.880000 1 1104 XCSE 20240829 15:17:50.880000 8 1104 XCSE 20240829 15:18:12.903000 8 1104 XCSE 20240829 15:18:42.902000 8 1104 XCSE 20240829 15:20:00.038000 8 1104 XCSE 20240829 15:22:07.880000 1 1104 XCSE 20240829 15:24:14.714000 7 1104 XCSE 20240829 15:24:14.714000 1 1104 XCSE 20240829 15:25:39.880000 7 1104 XCSE 20240829 15:25:39.880000 2 1104 XCSE 20240829 15:28:14.880000 6 1104 XCSE 20240829 15:28:14.880000 24 1102 XCSE 20240829 15:30:26.457000 19 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 6 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 4 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 9 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 3 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 14 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 15 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 9 1102 XCSE 20240829 15:35:06.741000 9 1101 XCSE 20240829 15:35:49.063000 8 1101 XCSE 20240829 15:35:52.881000 9 1101 XCSE 20240829 15:35:56.880000 8 1101 XCSE 20240829 15:36:00.324000 9 1101 XCSE 20240829 15:36:03.880000 8 1101 XCSE 20240829 15:36:06.881000 8 1101 XCSE 20240829 15:36:20.661000 8 1101 XCSE 20240829 15:36:32.852000 2 1101 XCSE 20240829 15:36:44.880000 6 1101 XCSE 20240829 15:36:44.880000 3 1101 XCSE 20240829 15:36:56.887000 5 1101 XCSE 20240829 15:36:56.887000 12 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 17 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 9 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 8 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 8 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 8 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 18 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 8 1101 XCSE 20240829 15:37:06.230000 9 1100 XCSE 20240829 15:37:10.543000 8 1100 XCSE 20240829 15:37:13.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:37:16.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:37:20.163000 10 1100 XCSE 20240829 15:37:22.880000 8 1100 XCSE 20240829 15:37:25.880000 9 1100 XCSE 20240829 15:37:28.880000 6 1100 XCSE 20240829 15:37:32.402000 3 1100 XCSE 20240829 15:37:32.402000 6 1100 XCSE 20240829 15:37:34.881000 3 1100 XCSE 20240829 15:37:34.881000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:37.670000 4 1100 XCSE 20240829 15:37:37.670000 4 1100 XCSE 20240829 15:37:40.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:40.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:43.555000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:43.555000 3 1100 XCSE 20240829 15:37:46.881000 6 1100 XCSE 20240829 15:37:46.881000 3 1100 XCSE 20240829 15:37:49.880000 1 1100 XCSE 20240829 15:37:49.880000 3 1100 XCSE 20240829 15:37:49.880000 2 1100 XCSE 20240829 15:37:49.880000 6 1100 XCSE 20240829 15:37:52.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:37:52.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:55.880000 1 1100 XCSE 20240829 15:37:55.880000 4 1100 XCSE 20240829 15:37:55.880000 5 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 1 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 1 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 8 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 2 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 1 1100 XCSE 20240829 15:37:55.884000 8 1098 XCSE 20240829 15:38:46.883000 1 1098 XCSE 20240829 15:38:52.884000 8 1098 XCSE 20240829 15:38:52.884000 1 1098 XCSE 20240829 15:49:55.218000 7 1098 XCSE 20240829 15:49:55.218000 2 1098 XCSE 20240829 15:50:05.657000 8 1098 XCSE 20240829 15:50:05.657000 9 1098 XCSE 20240829 15:50:05.657000 9 1098 XCSE 20240829 15:50:05.657000 8 1098 XCSE 20240829 15:50:05.669000 5 1098 XCSE 20240829 15:50:05.677000 22 1098 XCSE 20240829 15:50:05.677000 1 1098 XCSE 20240829 15:50:05.677000 8 1097 XCSE 20240829 15:50:28.880000 20 1097 XCSE 20240829 15:50:29.143000 7 1097 XCSE 20240829 15:50:29.143000 8 1097 XCSE 20240829 15:50:29.143000 8 1096 XCSE 20240829 15:50:52.880000 8 1096 XCSE 20240829 15:50:55.880000 8 1096 XCSE 20240829 15:50:58.625000 9 1096 XCSE 20240829 15:51:02.008000 8 1096 XCSE 20240829 15:51:04.882000 8 1096 XCSE 20240829 15:51:09.882000 9 1096 XCSE 20240829 15:51:15.881000 8 1096 XCSE 20240829 15:51:21.880000 8 1096 XCSE 20240829 15:51:27.623000 2 1096 XCSE 20240829 15:51:27.623000 8 1096 XCSE 20240829 15:51:37.044000 1 1096 XCSE 20240829 15:51:50.881000 7 1096 XCSE 20240829 15:51:50.881000 1 1096 XCSE 20240829 15:52:02.921000 7 1096 XCSE 20240829 15:52:02.921000 2 1096 XCSE 20240829 15:52:22.880000 6 1096 XCSE 20240829 15:52:22.880000 2 1096 XCSE 20240829 15:52:44.110000 8 1096 XCSE 20240829 15:52:44.110000 8 1096 XCSE 20240829 15:52:44.110000 25 1097 XCSE 20240829 16:03:02.955000 8 1097 XCSE 20240829 16:03:02.955000 36 1096 XCSE 20240829 16:03:03.355000 5 1098 XCSE 20240829 16:06:38.613000 22 1100 XCSE 20240829 16:13:51.414000 28 1100 XCSE 20240829 16:13:51.414000 41 1100 XCSE 20240829 16:14:25.881000 44 1100 XCSE 20240829 16:14:37.825000 13 1099 XCSE 20240829 16:17:29.096000 9 1099 XCSE 20240829 16:18:20.880000 8 1099 XCSE 20240829 16:19:08.880000 15 1099 XCSE 20240829 16:20:11.911423 5 1099 XCSE 20240829 16:20:19.276345 538 1099 XCSE 20240829 16:20:19.276345 20 1099 XCSE 20240829 16:20:19.276675 8 1099 XCSE 20240829 16:20:22.354654 10 1099 XCSE 20240829 16:20:25.880790 2 1099 XCSE 20240829 16:20:29.880795 7 1099 XCSE 20240829 16:20:29.880795 8 1099 XCSE 20240829 16:20:32.880939 12 1099 XCSE 20240829 16:20:33.381551 6 1099 XCSE 20240829 16:20:33.381551 26 1103 XCSE 20240830 9:22:59.273000 7 1102 XCSE 20240830 9:24:38.516000 25 1102 XCSE 20240830 9:25:08.811000 26 1101 XCSE 20240830 9:28:02.262000 5 1100 XCSE 20240830 9:30:15.935000 5 1100 XCSE 20240830 9:33:15.539000 15 1100 XCSE 20240830 9:38:26.309000 5 1100 XCSE 20240830 9:38:26.309000 5 1100 XCSE 20240830 9:38:26.309000 3 1099 XCSE 20240830 9:47:44.618000 22 1099 XCSE 20240830 9:52:08.171000 3 1099 XCSE 20240830 9:52:08.171000 25 1098 XCSE 20240830 9:59:00.626000 26 1097 XCSE 20240830 9:59:02.289000 17 1096 XCSE 20240830 9:59:04.121000 9 1095 XCSE 20240830 10:02:41.934000 8 1095 XCSE 20240830 10:02:41.934000 9 1095 XCSE 20240830 10:05:01.266000 9 1095 XCSE 20240830 10:05:01.266000 9 1096 XCSE 20240830 10:07:04.477000 7 1096 XCSE 20240830 10:07:54.189000 17 1098 XCSE 20240830 10:19:56.438000 9 1098 XCSE 20240830 10:19:56.438000 8 1098 XCSE 20240830 10:19:56.438000 35 1100 XCSE 20240830 10:49:43.811000 7 1100 XCSE 20240830 10:49:43.811000 9 1099 XCSE 20240830 10:54:04.660000 26 1099 XCSE 20240830 10:54:04.660000 8 1100 XCSE 20240830 11:11:12.671000 8 1100 XCSE 20240830 11:11:12.671000 22 1100 XCSE 20240830 11:11:12.671000 8 1100 XCSE 20240830 11:13:08.082000 8 1100 XCSE 20240830 11:15:32.592000 7 1100 XCSE 20240830 11:17:57.500000 1 1100 XCSE 20240830 11:17:57.500000 4 1100 XCSE 20240830 11:20:57.592000 4 1100 XCSE 20240830 11:20:57.592000 1 1100 XCSE 20240830 11:23:02.271000 43 1100 XCSE 20240830 11:23:18.744000 61 1100 XCSE 20240830 11:34:08.375000 9 1098 XCSE 20240830 11:34:08.418000 9 1097 XCSE 20240830 11:42:28.432000 8 1097 XCSE 20240830 11:42:28.432000 9 1097 XCSE 20240830 11:42:28.432000 4 1097 XCSE 20240830 11:42:28.432000 17 1097 XCSE 20240830 11:47:16.234000 9 1097 XCSE 20240830 11:47:16.234000 8 1097 XCSE 20240830 11:47:16.234000 43 1098 XCSE 20240830 12:13:29.352000 17 1098 XCSE 20240830 12:13:29.371000 9 1100 XCSE 20240830 12:24:33.367000 8 1100 XCSE 20240830 12:24:33.383000 7 1100 XCSE 20240830 12:24:33.391000 8 1101 XCSE 20240830 12:24:34.891000 7 1101 XCSE 20240830 12:24:35.702000 8 1101 XCSE 20240830 12:24:35.717000 9 1101 XCSE 20240830 12:24:35.726000 19 1102 XCSE 20240830 12:24:37.155000 9 1103 XCSE 20240830 12:24:39.312000 9 1103 XCSE 20240830 12:24:43.422000 8 1103 XCSE 20240830 12:24:46.213000 8 1103 XCSE 20240830 12:24:49.803000 8 1103 XCSE 20240830 12:24:52.211000 7 1103 XCSE 20240830 12:24:56.224000 3 1103 XCSE 20240830 12:24:56.224000 2 1103 XCSE 20240830 12:24:59.934000 79 1104 XCSE 20240830 12:29:34.529000 20 1103 XCSE 20240830 12:30:14.066000 46 1103 XCSE 20240830 12:30:14.066000 65 1102 XCSE 20240830 12:30:14.104000 25 1102 XCSE 20240830 12:48:39.813000 8 1102 XCSE 20240830 12:48:39.813000 8 1102 XCSE 20240830 12:48:39.813000 8 1102 XCSE 20240830 12:59:55.702000 14 1102 XCSE 20240830 13:04:48.504000 18 1101 XCSE 20240830 13:25:21.120000 8 1101 XCSE 20240830 13:25:21.120000 9 1101 XCSE 20240830 13:25:21.120000 33 1100 XCSE 20240830 13:43:12.520000 9 1100 XCSE 20240830 13:45:05.760000 8 1100 XCSE 20240830 13:45:05.775000 9 1100 XCSE 20240830 13:45:05.783000 8 1100 XCSE 20240830 13:45:05.793000 26 1101 XCSE 20240830 13:48:05.095000 8 1101 XCSE 20240830 13:48:05.095000 8 1101 XCSE 20240830 13:48:05.095000 9 1101 XCSE 20240830 13:48:05.114000 8 1101 XCSE 20240830 13:48:05.119000 9 1101 XCSE 20240830 13:48:53.062000 1 1101 XCSE 20240830 13:51:56.003000 59 1101 XCSE 20240830 14:08:02.423000 26 1102 XCSE 20240830 14:09:14.552000 15 1102 XCSE 20240830 14:09:14.552000 30 1102 XCSE 20240830 14:09:14.552000 9 1102 XCSE 20240830 14:09:14.611000 9 1102 XCSE 20240830 14:09:22.639000 8 1102 XCSE 20240830 14:09:45.359000 9 1102 XCSE 20240830 14:09:45.377000 8 1102 XCSE 20240830 14:10:53.062000 2 1103 XCSE 20240830 14:16:17.114000 9 1104 XCSE 20240830 14:23:51.303000 9 1104 XCSE 20240830 14:23:51.303000 9 1104 XCSE 20240830 14:23:58.105000 7 1104 XCSE 20240830 14:24:08.062000 9 1104 XCSE 20240830 14:25:27.199000 16 1104 XCSE 20240830 14:25:27.199000 10 1104 XCSE 20240830 14:26:53.541000 7 1104 XCSE 20240830 14:28:07.558000 7 1104 XCSE 20240830 14:28:07.576000 7 1104 XCSE 20240830 14:28:23.062000 34 1102 XCSE 20240830 14:28:46.453000 8 1102 XCSE 20240830 14:28:46.453000 9 1102 XCSE 20240830 14:28:46.453000 2 1102 XCSE 20240830 14:28:46.453000 17 1104 XCSE 20240830 14:46:29.231000 1 1104 XCSE 20240830 14:48:41.174000 1 1104 XCSE 20240830 14:51:36.302000 32 1104 XCSE 20240830 14:52:55.503000 14 1104 XCSE 20240830 14:52:55.503000 3 1104 XCSE 20240830 14:52:55.503000 19 1104 XCSE 20240830 14:52:55.552000 19 1104 XCSE 20240830 14:52:55.561000 8 1104 XCSE 20240830 14:52:55.580000 43 1103 XCSE 20240830 15:10:50.084000 33 1103 XCSE 20240830 15:17:47.574000 34 1102 XCSE 20240830 15:21:15.299000 42 1102 XCSE 20240830 15:22:35.670000 15 1102 XCSE 20240830 15:24:34.642000 43 1101 XCSE 20240830 15:25:15.813000 1 1101 XCSE 20240830 15:25:15.834000 35 1099 XCSE 20240830 15:33:27.508000 9 1099 XCSE 20240830 15:33:27.508000 4 1099 XCSE 20240830 15:33:27.508000 4 1099 XCSE 20240830 15:35:46.875000 9 1099 XCSE 20240830 15:35:46.875000 21 1099 XCSE 20240830 15:35:46.875000 12 1101 XCSE 20240830 15:43:04.587000 5 1102 XCSE 20240830 15:44:02.734000 7 1102 XCSE 20240830 15:44:02.734000 7 1102 XCSE 20240830 15:44:02.753000 8 1102 XCSE 20240830 15:44:02.777000 8 1102 XCSE 20240830 15:44:02.784000 18 1101 XCSE 20240830 15:48:26.523000 9 1101 XCSE 20240830 15:48:26.523000 8 1101 XCSE 20240830 15:48:26.523000 34 1100 XCSE 20240830 15:48:32.284000 9 1100 XCSE 20240830 15:48:32.418000 10 1100 XCSE 20240830 15:49:23.094000 26 1101 XCSE 20240830 15:50:03.246000 4 1101 XCSE 20240830 15:50:03.246000 8 1101 XCSE 20240830 15:50:03.246000 9 1101 XCSE 20240830 15:50:03.248000 7 1101 XCSE 20240830 15:50:03.265000 7 1101 XCSE 20240830 15:50:03.270000 33 1099 XCSE 20240830 15:50:52.109000 33 1100 XCSE 20240830 15:51:03.125000 2 1100 XCSE 20240830 15:51:03.125000 9 1101 XCSE 20240830 15:53:31.213000 9 1101 XCSE 20240830 15:53:47.592000 9 1101 XCSE 20240830 15:54:11.039000 9 1101 XCSE 20240830 15:56:04.114000 49 1101 XCSE 20240830 15:58:43.593000 16 1102 XCSE 20240830 16:03:50.287000 49 1102 XCSE 20240830 16:04:25.593000 51 1102 XCSE 20240830 16:06:57.635000 2 1102 XCSE 20240830 16:07:07.959000 49 1101 XCSE 20240830 16:07:11.344000 50 1100 XCSE 20240830 16:07:11.477000 34 1101 XCSE 20240830 16:13:26.926000 8 1101 XCSE 20240830 16:13:26.926000 33 1101 XCSE 20240830 16:13:26.928000 60 1101 XCSE 20240830 16:13:26.941000 9 1101 XCSE 20240830 16:21:50.593000 8 1101 XCSE 20240830 16:21:56.593000 9 1101 XCSE 20240830 16:22:02.593000 9 1101 XCSE 20240830 16:22:07.592000 6 1101 XCSE 20240830 16:22:10.592000 2 1101 XCSE 20240830 16:22:10.592000 7 1101 XCSE 20240830 16:22:12.951000 2 1101 XCSE 20240830 16:22:12.951000 8 1101 XCSE 20240830 16:23:18.592000 18 1100 XCSE 20240830 16:24:40.222000 8 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 1 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 8 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 9 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 8 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 9 1100 XCSE 20240830 16:24:53.874000 8 1100 XCSE 20240830 16:25:00.040000 1 1100 XCSE 20240830 16:25:06.592000 7 1100 XCSE 20240830 16:25:06.592000 2 1100 XCSE 20240830 16:25:12.045000 6 1100 XCSE 20240830 16:25:12.045000 8 1100 XCSE 20240830 16:25:34.592000 10 1101 XCSE 20240830 16:29:12.074811 1953 1101 XCSE 20240830 16:29:12.074811

