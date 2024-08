(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Other stakeholders Date 26 August 2024 Share buyback programme - week 34 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 173,707 1,151.82 200,078,563 19 August 2024 5,000 1,144.19 5,720,950 20 August 2024 4,800 1,128.99 5,419,152 21 August 2024 4,800 1,124.90 5,399,520 22 August 2024 4,800 1,127.34 5,411,232 23 August 2024 4,800 1,125.45 5,402,160 Total under the share buyback programme, part II 197,907 1,149.18 227,431,577 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 829,807 1,177.85 977,384,977

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

829,807 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.1 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 7 1133 XCSE 20240819 9:05:16.391000 19 1133 XCSE 20240819 9:05:16.391000 25 1131 XCSE 20240819 9:08:07.522000 26 1131 XCSE 20240819 9:20:23.927000 27 1132 XCSE 20240819 9:20:25.732000 18 1132 XCSE 20240819 9:23:12.663000 26 1133 XCSE 20240819 9:38:14.431000 6 1136 XCSE 20240819 9:38:29.535000 7 1136 XCSE 20240819 9:38:29.562000 6 1137 XCSE 20240819 9:43:15.389000 6 1138 XCSE 20240819 9:44:42.464000 42 1138 XCSE 20240819 9:48:10.592000 9 1138 XCSE 20240819 9:48:10.592000 5 1137 XCSE 20240819 9:51:46.582000 4 1137 XCSE 20240819 9:53:35.795000 17 1137 XCSE 20240819 9:53:35.806000 5 1137 XCSE 20240819 9:53:35.806000 4 1137 XCSE 20240819 9:53:35.806000 3 1136 XCSE 20240819 9:54:01.493000 15 1136 XCSE 20240819 9:55:13.598000 2 1136 XCSE 20240819 9:55:13.598000 9 1138 XCSE 20240819 9:57:02.559000 1 1139 XCSE 20240819 10:03:40.827000 6 1139 XCSE 20240819 10:03:40.852000 7 1139 XCSE 20240819 10:03:40.870000 7 1139 XCSE 20240819 10:03:40.889000 9 1137 XCSE 20240819 10:07:13.726000 1 1137 XCSE 20240819 10:07:13.726000 7 1137 XCSE 20240819 10:07:13.726000 26 1137 XCSE 20240819 10:20:41.115000 75 1137 XCSE 20240819 10:20:41.132000 211 1137 XCSE 20240819 10:20:41.132000 25 1136 XCSE 20240819 10:20:41.132000 52 1137 XCSE 20240819 10:28:41.365000 8 1137 XCSE 20240819 10:29:02.555000 8 1137 XCSE 20240819 10:29:26.555000 8 1137 XCSE 20240819 10:29:55.555000 8 1137 XCSE 20240819 10:30:50.556000 26 1137 XCSE 20240819 10:33:50.422000 1 1138 XCSE 20240819 10:45:07.097000 184 1140 XCSE 20240819 10:49:23.547000 19 1138 XCSE 20240819 10:53:15.136000 1 1138 XCSE 20240819 11:12:35.214000 7 1138 XCSE 20240819 11:19:05.268000 2 1138 XCSE 20240819 11:19:24.242000 4 1138 XCSE 20240819 11:19:24.242000 4 1138 XCSE 20240819 11:19:25.267000 3 1138 XCSE 20240819 11:19:25.267000 4 1138 XCSE 20240819 11:28:06.996000 5 1138 XCSE 20240819 11:28:06.996000 2 1140 XCSE 20240819 11:45:38.796000 16 1140 XCSE 20240819 11:45:38.796000 10 1140 XCSE 20240819 11:45:38.796000 20 1140 XCSE 20240819 11:45:38.796000 6 1140 XCSE 20240819 11:45:38.832000 6 1140 XCSE 20240819 11:45:38.841000 6 1140 XCSE 20240819 11:46:21.541000 20 1140 XCSE 20240819 11:46:21.541000 6 1140 XCSE 20240819 11:46:21.559000 7 1140 XCSE 20240819 11:46:21.568000 39 1138 XCSE 20240819 11:47:25.214000 14 1138 XCSE 20240819 11:47:25.214000 6 1138 XCSE 20240819 11:48:52.500000 4 1142 XCSE 20240819 12:06:14.022000 7 1142 XCSE 20240819 12:06:14.048000 6 1142 XCSE 20240819 12:06:14.060000 6 1142 XCSE 20240819 12:06:14.076000 7 1142 XCSE 20240819 12:06:17.851000 7 1142 XCSE 20240819 12:06:23.034000 25 1141 XCSE 20240819 12:10:03.487000 5 1143 XCSE 20240819 12:17:11.181000 21 1143 XCSE 20240819 12:17:11.181000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.204000 6 1143 XCSE 20240819 12:17:11.218000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.235000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.254000 6 1143 XCSE 20240819 12:17:11.272000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.291000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.309000 7 1143 XCSE 20240819 12:17:11.328000 7 1143 XCSE 20240819 12:18:48.033000 7 1143 XCSE 20240819 12:18:48.052000 7 1143 XCSE 20240819 12:20:23.033000 6 1143 XCSE 20240819 12:20:23.052000 2 1143 XCSE 20240819 12:21:32.017000 6 1143 XCSE 20240819 12:21:51.135000 7 1143 XCSE 20240819 12:22:38.033000 14 1144 XCSE 20240819 12:37:13.238000 14 1144 XCSE 20240819 12:37:13.258000 58 1143 XCSE 20240819 12:46:02.430000 14 1144 XCSE 20240819 12:46:16.421000 15 1144 XCSE 20240819 12:46:16.429000 18 1144 XCSE 20240819 12:51:20.130000 7 1145 XCSE 20240819 12:55:10.126000 6 1145 XCSE 20240819 12:55:10.136000 7 1145 XCSE 20240819 12:55:10.154000 6 1145 XCSE 20240819 12:55:10.164000 6 1145 XCSE 20240819 12:55:11.062000 7 1145 XCSE 20240819 12:55:11.080000 7 1145 XCSE 20240819 12:56:21.582000 7 1145 XCSE 20240819 12:56:21.619000 6 1145 XCSE 20240819 12:56:23.034000 7 1145 XCSE 20240819 12:56:28.034000 6 1145 XCSE 20240819 12:56:43.034000 100 1150 XCSE 20240819 13:14:48.396000 53 1150 XCSE 20240819 13:14:48.396000 47 1150 XCSE 20240819 13:14:48.397000 7 1150 XCSE 20240819 13:14:48.397000 6 1150 XCSE 20240819 13:14:48.397000 40 1150 XCSE 20240819 13:14:48.397000 29 1150 XCSE 20240819 13:14:48.412000 17 1150 XCSE 20240819 13:14:48.416000 6 1150 XCSE 20240819 13:14:49.380000 67 1148 XCSE 20240819 13:15:16.561000 30 1147 XCSE 20240819 13:17:19.809000 13 1147 XCSE 20240819 13:17:19.809000 18 1146 XCSE 20240819 13:20:13.269000 5 1147 XCSE 20240819 13:30:48.363000 6 1147 XCSE 20240819 13:30:48.363000 70 1147 XCSE 20240819 13:51:51.773000 26 1148 XCSE 20240819 13:52:52.716000 32 1148 XCSE 20240819 13:52:52.716000 18 1148 XCSE 20240819 13:53:02.623000 20 1148 XCSE 20240819 13:53:02.623000 18 1148 XCSE 20240819 13:53:02.623000 18 1149 XCSE 20240819 14:05:30.034000 6 1149 XCSE 20240819 14:05:30.056000 6 1149 XCSE 20240819 14:05:30.072000 7 1149 XCSE 20240819 14:05:30.091000 7 1149 XCSE 20240819 14:05:30.102000 6 1149 XCSE 20240819 14:05:30.121000 6 1149 XCSE 20240819 14:05:30.139000 7 1149 XCSE 20240819 14:05:30.158000 6 1150 XCSE 20240819 14:14:26.861000 6 1150 XCSE 20240819 14:14:26.879000 7 1150 XCSE 20240819 14:14:26.897000 7 1150 XCSE 20240819 14:14:38.033000 6 1150 XCSE 20240819 14:14:38.052000 6 1150 XCSE 20240819 14:15:43.033000 7 1150 XCSE 20240819 14:15:43.052000 7 1150 XCSE 20240819 14:15:43.070000 263 1150 XCSE 20240819 14:15:58.419000 35 1148 XCSE 20240819 14:15:58.467000 8 1148 XCSE 20240819 14:15:58.467000 9 1148 XCSE 20240819 14:15:58.467000 9 1148 XCSE 20240819 14:15:58.467000 17 1148 XCSE 20240819 14:15:58.476000 7 1149 XCSE 20240819 14:19:03.031000 9 1149 XCSE 20240819 14:19:05.651000 6 1149 XCSE 20240819 14:19:08.033000 7 1149 XCSE 20240819 14:20:21.464000 6 1149 XCSE 20240819 14:21:22.157000 40 1149 XCSE 20240819 14:21:22.176000 1 1149 XCSE 20240819 14:23:12.774000 20 1149 XCSE 20240819 14:23:12.774000 134 1150 XCSE 20240819 14:28:47.880000 18 1150 XCSE 20240819 14:28:47.881000 18 1150 XCSE 20240819 14:28:47.883000 18 1150 XCSE 20240819 14:28:47.883000 17 1150 XCSE 20240819 14:28:47.893000 131 1149 XCSE 20240819 14:28:56.718000 7 1148 XCSE 20240819 14:28:56.739000 88 1148 XCSE 20240819 14:28:56.739000 20 1147 XCSE 20240819 14:48:21.964000 12 1147 XCSE 20240819 14:49:39.639000 14 1147 XCSE 20240819 14:49:39.639000 6 1149 XCSE 20240819 15:08:40.118000 5 1149 XCSE 20240819 15:08:40.118000 7 1149 XCSE 20240819 15:08:40.118000 6 1149 XCSE 20240819 15:08:40.118000 12 1149 XCSE 20240819 15:08:40.118000 6 1149 XCSE 20240819 15:09:18.354000 2 1149 XCSE 20240819 15:09:18.354000 8 1149 XCSE 20240819 15:09:44.555000 7 1149 XCSE 20240819 15:11:44.555000 1 1149 XCSE 20240819 15:11:44.555000 6 1149 XCSE 20240819 15:13:17.556000 2 1149 XCSE 20240819 15:13:17.556000 4 1149 XCSE 20240819 15:14:57.555000 4 1149 XCSE 20240819 15:14:57.555000 5 1148 XCSE 20240819 15:16:33.415000 38 1148 XCSE 20240819 15:16:33.458000 5 1148 XCSE 20240819 15:16:33.458000 34 1149 XCSE 20240819 15:40:14.580000 8 1149 XCSE 20240819 15:40:14.616000 9 1149 XCSE 20240819 15:40:14.616000 34 1149 XCSE 20240819 15:40:14.616000 27 1149 XCSE 20240819 15:40:14.623000 6 1148 XCSE 20240819 15:40:59.095000 37 1148 XCSE 20240819 15:40:59.095000 33 1147 XCSE 20240819 15:45:14.098000 25 1146 XCSE 20240819 15:45:35.154000 9 1144 XCSE 20240819 15:45:59.568000 10 1144 XCSE 20240819 15:45:59.568102 459 1144 XCSE 20240819 15:45:59.568102 10 1144 XCSE 20240819 15:45:59.568451 9 1144 XCSE 20240819 15:45:59.576000 10 1144 XCSE 20240819 15:45:59.576429 10 1144 XCSE 20240819 15:45:59.576598 1 1144 XCSE 20240819 15:45:59.585383 5 1143 XCSE 20240819 15:47:39.693000 26 1144 XCSE 20240819 15:51:31.946000 8 1144 XCSE 20240819 15:51:31.946000 36 1144 XCSE 20240819 15:53:23.757000 6 1145 XCSE 20240819 15:53:53.138000 2 1145 XCSE 20240819 15:53:53.138000 5 1145 XCSE 20240819 15:54:03.555000 29 1145 XCSE 20240819 15:58:12.231000 7 1145 XCSE 20240819 15:58:18.890000 6 1145 XCSE 20240819 15:58:18.904000 7 1145 XCSE 20240819 15:58:34.251000 14 1145 XCSE 20240819 16:00:13.233000 7 1145 XCSE 20240819 16:01:03.065000 17 1144 XCSE 20240819 16:01:32.254000 5 1144 XCSE 20240819 16:02:16.245000 3 1144 XCSE 20240819 16:02:16.245000 7 1144 XCSE 20240819 16:02:44.384000 8 1143 XCSE 20240819 16:02:59.106000 17 1145 XCSE 20240819 16:08:12.884000 2 1145 XCSE 20240819 16:15:12.864000 1 1145 XCSE 20240819 16:15:14.179000 1 1145 XCSE 20240819 16:15:14.180000 14 1145 XCSE 20240819 16:15:26.626000 10 1146 XCSE 20240819 16:15:26.626000 5 1146 XCSE 20240819 16:15:26.626000 6 1146 XCSE 20240819 16:15:26.626000 9 1146 XCSE 20240819 16:15:26.626000 2 1146 XCSE 20240819 16:16:01.559000 6 1146 XCSE 20240819 16:16:01.559000 8 1146 XCSE 20240819 16:16:30.555000 18 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 8 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 8 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 7 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 7 1144 XCSE 20240819 16:18:17.521000 9 1143 XCSE 20240819 16:18:17.756000 9 1143 XCSE 20240819 16:18:17.779000 2 1143 XCSE 20240819 16:19:13.051000 9 1143 XCSE 20240819 16:20:11.805000 7 1143 XCSE 20240819 16:20:44.622000 7 1143 XCSE 20240819 16:20:44.641000 35 1142 XCSE 20240819 16:31:25.689000 9 1142 XCSE 20240819 16:31:25.689000 4 1142 XCSE 20240819 16:38:12.224000 7 1142 XCSE 20240819 16:38:12.250000 7 1142 XCSE 20240819 16:38:12.259000 6 1142 XCSE 20240819 16:38:12.276000 6 1142 XCSE 20240819 16:38:12.294000 6 1142 XCSE 20240819 16:38:12.312000 6 1142 XCSE 20240819 16:38:12.332000 7 1142 XCSE 20240819 16:38:12.347000 6 1142 XCSE 20240819 16:38:12.366000 7 1142 XCSE 20240819 16:38:12.385000 7 1142 XCSE 20240819 16:38:13.033000 1 1142 XCSE 20240819 16:38:16.258000 1 1142 XCSE 20240819 16:38:32.017000 18 1142 XCSE 20240819 16:38:55.618000 17 1141 XCSE 20240819 16:38:56.026000 84 1141 XCSE 20240819 16:41:12.622679 6 1143 XCSE 20240819 16:51:52.225238 68 1143 XCSE 20240819 16:51:52.277748 26 1143 XCSE 20240819 16:52:20.235134 4 1143 XCSE 20240819 16:52:20.235171 57 1143 XCSE 20240819 16:52:20.235199 19 1143 XCSE 20240819 16:52:20.235213 105 1143 XCSE 20240819 16:52:20.235217 77 1143 XCSE 20240820 9:12:54.849000 7 1147 XCSE 20240820 9:17:50.423000 9 1149 XCSE 20240820 9:22:23.223000 20 1149 XCSE 20240820 9:22:25.329000 7 1149 XCSE 20240820 9:22:25.347000 19 1149 XCSE 20240820 9:23:20.691000 2 1147 XCSE 20240820 9:25:15.377000 25 1147 XCSE 20240820 9:31:50.414000 5 1147 XCSE 20240820 9:31:50.420000 34 1145 XCSE 20240820 9:39:45.579000 5 1147 XCSE 20240820 9:46:16.583000 12 1147 XCSE 20240820 9:46:37.490000 5 1147 XCSE 20240820 9:46:37.490000 9 1146 XCSE 20240820 9:51:17.066000 1 1146 XCSE 20240820 9:51:17.066000 7 1146 XCSE 20240820 9:51:17.066000 7 1146 XCSE 20240820 9:51:17.111000 8 1146 XCSE 20240820 9:51:17.119000 7 1146 XCSE 20240820 9:51:17.134000 7 1146 XCSE 20240820 9:51:17.138000 16 1146 XCSE 20240820 9:51:17.138000 20 1146 XCSE 20240820 9:51:17.144000 17 1144 XCSE 20240820 9:57:40.822000 2 1144 XCSE 20240820 9:57:40.822000 6 1144 XCSE 20240820 9:57:40.822000 18 1144 XCSE 20240820 10:03:41.935000 8 1144 XCSE 20240820 10:03:41.953000 7 1144 XCSE 20240820 10:03:41.962000 8 1144 XCSE 20240820 10:03:41.971000 8 1144 XCSE 20240820 10:03:41.979000 18 1142 XCSE 20240820 10:09:56.548000 8 1142 XCSE 20240820 10:09:56.548000 9 1142 XCSE 20240820 10:09:56.548000 13 1141 XCSE 20240820 10:18:16.391000 6 1141 XCSE 20240820 10:18:16.391000 7 1141 XCSE 20240820 10:18:16.391000 5 1140 XCSE 20240820 10:20:43.731000 12 1140 XCSE 20240820 10:20:43.731000 9 1140 XCSE 20240820 10:20:43.780000 7 1140 XCSE 20240820 10:21:38.133000 2 1140 XCSE 20240820 10:21:38.133000 8 1140 XCSE 20240820 10:21:38.148000 8 1140 XCSE 20240820 10:21:44.043000 8 1140 XCSE 20240820 10:25:46.347000 4 1140 XCSE 20240820 10:25:46.347000 12 1140 XCSE 20240820 10:25:46.349000 26 1138 XCSE 20240820 10:30:36.423000 40 1138 XCSE 20240820 10:30:36.439000 14 1135 XCSE 20240820 10:32:57.159000 12 1135 XCSE 20240820 10:32:57.159000 25 1136 XCSE 20240820 10:33:07.590000 8 1135 XCSE 20240820 10:33:19.350000 18 1135 XCSE 20240820 10:33:19.350000 4 1135 XCSE 20240820 10:39:30.028000 4 1135 XCSE 20240820 10:39:30.028000 8 1135 XCSE 20240820 10:40:40.029000 8 1135 XCSE 20240820 10:41:39.684000 5 1135 XCSE 20240820 10:42:30.028000 3 1135 XCSE 20240820 10:42:30.028000 8 1135 XCSE 20240820 10:43:35.028000 8 1135 XCSE 20240820 10:44:37.027000 1 1135 XCSE 20240820 10:45:40.028000 7 1135 XCSE 20240820 10:45:40.028000 8 1135 XCSE 20240820 10:46:50.027000 33 1132 XCSE 20240820 10:47:19.671000 8 1132 XCSE 20240820 10:47:19.671000 8 1132 XCSE 20240820 10:47:19.671000 19 1130 XCSE 20240820 10:48:33.954000 34 1137 XCSE 20240820 11:00:55.693000 14 1137 XCSE 20240820 11:00:55.693000 2 1135 XCSE 20240820 11:00:55.757000 1 1135 XCSE 20240820 11:01:37.525000 23 1135 XCSE 20240820 11:02:06.236000 3 1135 XCSE 20240820 11:02:06.236000 7 1135 XCSE 20240820 11:04:55.023000 4 1135 XCSE 20240820 11:04:55.023000 8 1135 XCSE 20240820 11:05:58.027000 8 1135 XCSE 20240820 11:07:04.027000 8 1135 XCSE 20240820 11:08:13.028000 8 1135 XCSE 20240820 11:09:42.028000 17 1133 XCSE 20240820 11:10:45.278000 42 1132 XCSE 20240820 11:14:58.411000 7 1132 XCSE 20240820 11:31:08.350000 8 1132 XCSE 20240820 11:31:08.369000 8 1132 XCSE 20240820 11:31:08.378000 8 1132 XCSE 20240820 11:31:16.366000 7 1132 XCSE 20240820 11:31:26.347000 7 1132 XCSE 20240820 11:31:53.639000 9 1132 XCSE 20240820 11:32:08.794000 9 1132 XCSE 20240820 11:32:14.949000 8 1132 XCSE 20240820 11:32:41.314000 8 1132 XCSE 20240820 11:35:09.874000 7 1132 XCSE 20240820 11:36:06.347000 7 1132 XCSE 20240820 11:36:51.099000 3 1132 XCSE 20240820 11:36:51.099000 33 1130 XCSE 20240820 11:36:51.145000 2 1129 XCSE 20240820 11:36:51.230000 20 1129 XCSE 20240820 11:36:51.230000 3 1129 XCSE 20240820 11:36:51.230000 25 1128 XCSE 20240820 11:36:51.502000 1 1127 XCSE 20240820 11:38:27.628000 16 1127 XCSE 20240820 11:38:27.700000 18 1126 XCSE 20240820 11:44:02.060000 8 1126 XCSE 20240820 11:44:02.060000 9 1128 XCSE 20240820 11:48:04.267000 9 1127 XCSE 20240820 11:49:50.288000 32 1127 XCSE 20240820 11:49:50.288000 8 1127 XCSE 20240820 11:49:50.288000 42 1126 XCSE 20240820 11:49:50.348000 34 1126 XCSE 20240820 12:00:21.078000 8 1126 XCSE 20240820 12:01:30.028000 8 1126 XCSE 20240820 12:03:34.028000 8 1126 XCSE 20240820 12:05:38.028000 8 1126 XCSE 20240820 12:07:43.028000 8 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 25 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 8 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 8 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 8 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 8 1124 XCSE 20240820 12:12:21.861000 20 1123 XCSE 20240820 12:25:49.859000 7 1123 XCSE 20240820 12:25:49.859000 3 1125 XCSE 20240820 12:31:05.689000 4 1125 XCSE 20240820 12:31:05.689000 4 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 7 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 4 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 5 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 2 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 2 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 3 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 12 1126 XCSE 20240820 12:31:57.407000 9 1128 XCSE 20240820 13:08:40.119000 8 1128 XCSE 20240820 13:08:40.119000 8 1128 XCSE 20240820 13:08:40.119000 17 1128 XCSE 20240820 13:08:40.132000 25 1128 XCSE 20240820 13:08:40.132000 8 1128 XCSE 20240820 13:28:22.726000 5 1129 XCSE 20240820 13:29:40.601000 9 1129 XCSE 20240820 13:29:40.601000 28 1129 XCSE 20240820 13:29:40.601000 50 1129 XCSE 20240820 13:29:40.601000 4 1129 XCSE 20240820 13:29:40.601000 17 1129 XCSE 20240820 13:29:40.603000 7 1129 XCSE 20240820 13:29:40.621000 7 1129 XCSE 20240820 13:29:40.638000 8 1129 XCSE 20240820 13:29:55.587000 5 1129 XCSE 20240820 13:29:55.587000 8 1129 XCSE 20240820 13:32:10.353000 6 1129 XCSE 20240820 13:32:10.353000 8 1129 XCSE 20240820 13:32:10.368000 9 1129 XCSE 20240820 13:32:10.369000 17 1127 XCSE 20240820 13:34:27.428000 8 1127 XCSE 20240820 13:34:27.428000 8 1127 XCSE 20240820 13:34:27.428000 2 1127 XCSE 20240820 13:34:27.428000 6 1127 XCSE 20240820 13:35:09.270000 8 1127 XCSE 20240820 13:35:09.270000 8 1127 XCSE 20240820 13:35:09.270000 6 1127 XCSE 20240820 13:35:09.270000 23 1127 XCSE 20240820 13:35:09.270000 42 1126 XCSE 20240820 13:35:16.381000 10 1127 XCSE 20240820 13:36:35.044000 9 1128 XCSE 20240820 13:43:43.864000 19 1129 XCSE 20240820 13:48:45.288000 7 1129 XCSE 20240820 13:48:45.288000 7 1129 XCSE 20240820 13:48:45.288000 34 1129 XCSE 20240820 13:48:45.288000 2 1129 XCSE 20240820 13:49:16.027000 6 1129 XCSE 20240820 13:49:16.027000 8 1129 XCSE 20240820 13:49:41.028000 7 1129 XCSE 20240820 13:51:00.613000 8 1129 XCSE 20240820 13:52:43.029000 9 1127 XCSE 20240820 13:54:55.474000 2 1127 XCSE 20240820 13:54:55.474000 7 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 9 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 6 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 8 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 12 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 9 1127 XCSE 20240820 14:02:56.039000 8 1127 XCSE 20240820 14:05:00.039000 33 1126 XCSE 20240820 14:07:47.065000 8 1126 XCSE 20240820 14:18:56.029000 8 1126 XCSE 20240820 14:21:38.028000 11 1127 XCSE 20240820 14:26:19.102000 8 1127 XCSE 20240820 14:26:19.102000 2 1127 XCSE 20240820 14:26:19.102000 5 1127 XCSE 20240820 14:27:07.029000 3 1127 XCSE 20240820 14:27:07.029000 6 1127 XCSE 20240820 14:28:46.030000 2 1127 XCSE 20240820 14:28:46.030000 8 1127 XCSE 20240820 14:29:52.028000 25 1125 XCSE 20240820 14:31:12.844000 8 1125 XCSE 20240820 14:31:12.844000 8 1125 XCSE 20240820 14:31:12.844000 8 1125 XCSE 20240820 14:31:12.844000 8 1125 XCSE 20240820 14:31:12.844000 27 1124 XCSE 20240820 14:34:50.843000 27 1124 XCSE 20240820 14:42:09.111000 8 1124 XCSE 20240820 14:42:09.111000 6 1126 XCSE 20240820 14:43:24.186000 14 1126 XCSE 20240820 14:43:24.186000 1 1126 XCSE 20240820 14:43:24.186000 8 1126 XCSE 20240820 14:43:31.584000 4 1128 XCSE 20240820 14:45:03.596000 7 1128 XCSE 20240820 14:45:03.596000 17 1128 XCSE 20240820 14:45:03.596000 7 1128 XCSE 20240820 14:45:03.596000 8 1128 XCSE 20240820 14:47:31.684000 8 1128 XCSE 20240820 14:48:12.305000 5 1128 XCSE 20240820 14:48:12.305000 7 1128 XCSE 20240820 14:48:12.310000 7 1128 XCSE 20240820 14:49:41.347000 34 1126 XCSE 20240820 14:50:14.365000 34 1125 XCSE 20240820 14:50:19.654000 8 1124 XCSE 20240820 15:01:09.127000 27 1124 XCSE 20240820 15:05:31.936000 8 1124 XCSE 20240820 15:05:31.936000 8 1124 XCSE 20240820 15:05:31.936000 9 1124 XCSE 20240820 15:05:31.936000 16 1124 XCSE 20240820 15:05:31.937000 53 1123 XCSE 20240820 15:05:32.124000 8 1123 XCSE 20240820 15:10:24.028000 33 1122 XCSE 20240820 15:12:03.320000 2 1123 XCSE 20240820 15:14:56.419000 14 1123 XCSE 20240820 15:14:56.419000 9 1123 XCSE 20240820 15:14:56.419000 3 1123 XCSE 20240820 15:14:56.419000 8 1123 XCSE 20240820 15:15:17.028000 8 1123 XCSE 20240820 15:15:34.630000 1 1123 XCSE 20240820 15:15:52.028000 7 1123 XCSE 20240820 15:15:52.028000 8 1123 XCSE 20240820 15:16:17.028000 8 1123 XCSE 20240820 15:16:47.028000 18 1122 XCSE 20240820 15:18:14.551000 7 1122 XCSE 20240820 15:18:14.551000 8 1122 XCSE 20240820 15:18:58.028000 8 1122 XCSE 20240820 15:19:11.028000 8 1122 XCSE 20240820 15:19:48.029000 2 1122 XCSE 20240820 15:21:52.027000 6 1122 XCSE 20240820 15:21:52.027000 10 1121 XCSE 20240820 15:29:07.781000 7 1121 XCSE 20240820 15:29:07.781000 8 1121 XCSE 20240820 15:29:13.028000 1 1121 XCSE 20240820 15:29:30.541000 7 1121 XCSE 20240820 15:29:30.541000 17 1120 XCSE 20240820 15:32:18.899000 9 1120 XCSE 20240820 15:32:18.899000 8 1120 XCSE 20240820 15:32:18.899000 9 1120 XCSE 20240820 15:32:18.899000 8 1120 XCSE 20240820 15:32:41.028000 8 1120 XCSE 20240820 15:32:48.921000 1 1120 XCSE 20240820 15:32:56.909000 7 1120 XCSE 20240820 15:32:56.909000 5 1120 XCSE 20240820 15:33:06.028000 3 1120 XCSE 20240820 15:33:06.028000 8 1120 XCSE 20240820 15:33:14.995000 1 1120 XCSE 20240820 15:33:33.903000 7 1120 XCSE 20240820 15:33:33.903000 1 1120 XCSE 20240820 15:34:07.955000 2 1120 XCSE 20240820 15:34:27.179000 9 1121 XCSE 20240820 15:35:34.597000 3 1121 XCSE 20240820 15:35:34.597000 9 1121 XCSE 20240820 15:35:34.597000 8 1121 XCSE 20240820 15:35:34.611000 8 1121 XCSE 20240820 15:35:34.620000 7 1121 XCSE 20240820 15:36:11.347000 9 1121 XCSE 20240820 15:36:40.047000 8 1125 XCSE 20240820 15:44:09.129000 9 1127 XCSE 20240820 15:49:52.191000 16 1127 XCSE 20240820 15:50:09.113000 18 1128 XCSE 20240820 15:50:10.925000 11 1128 XCSE 20240820 15:50:10.925000 9 1128 XCSE 20240820 15:50:22.028000 7 1128 XCSE 20240820 15:50:43.685000 9 1128 XCSE 20240820 15:50:46.028000 6 1130 XCSE 20240820 15:50:47.773000 34 1130 XCSE 20240820 15:50:47.773000 8 1130 XCSE 20240820 15:50:47.773000 7 1130 XCSE 20240820 15:50:47.773000 7 1130 XCSE 20240820 15:50:47.773000 9 1130 XCSE 20240820 15:51:06.029000 43 1128 XCSE 20240820 15:51:24.845000 1 1128 XCSE 20240820 15:51:24.845000 40 1128 XCSE 20240820 15:51:24.847000 9 1128 XCSE 20240820 15:51:24.850000 10 1128 XCSE 20240820 15:51:24.872000 35 1127 XCSE 20240820 15:52:27.800000 40 1127 XCSE 20240820 15:52:27.815000 7 1129 XCSE 20240820 15:54:31.455000 9 1129 XCSE 20240820 15:54:31.455000 8 1129 XCSE 20240820 15:56:29.492000 9 1129 XCSE 20240820 15:56:29.493000 1 1129 XCSE 20240820 15:57:33.635000 7 1129 XCSE 20240820 15:57:55.554000 2 1129 XCSE 20240820 15:57:55.554000 8 1129 XCSE 20240820 15:58:35.412000 8 1129 XCSE 20240820 15:58:56.470000 20 1128 XCSE 20240820 15:59:28.116000 11 1128 XCSE 20240820 15:59:28.120000 4 1128 XCSE 20240820 15:59:28.135000 20 1128 XCSE 20240820 15:59:28.135000 7 1128 XCSE 20240820 15:59:28.135000 4 1128 XCSE 20240820 15:59:28.135000 14 1128 XCSE 20240820 16:09:42.889000 27 1128 XCSE 20240820 16:09:42.890000 35 1127 XCSE 20240820 16:09:43.112000 25 1125 XCSE 20240820 16:12:34.003000 8 1125 XCSE 20240820 16:12:34.003000 8 1125 XCSE 20240820 16:12:34.003000 1 1124 XCSE 20240820 16:12:34.219000 18 1125 XCSE 20240820 16:13:24.059000 15 1124 XCSE 20240820 16:19:11.839000 10 1124 XCSE 20240820 16:19:11.839000 27 1123 XCSE 20240820 16:19:11.856000 8 1123 XCSE 20240820 16:19:12.387000 20 1122 XCSE 20240820 16:21:22.310000 7 1123 XCSE 20240820 16:21:48.534000 1 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 3 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 15 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 7 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 8 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 7 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 8 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 5 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 2 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 2 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 8 1124 XCSE 20240820 16:24:24.960000 1 1124 XCSE 20240820 16:24:24.961000 8 1124 XCSE 20240820 16:24:24.962000 8 1124 XCSE 20240820 16:24:50.374000 8 1124 XCSE 20240820 16:25:08.942000 7 1124 XCSE 20240820 16:25:08.949000 9 1124 XCSE 20240820 16:26:49.053000 5 1123 XCSE 20240820 16:28:24.563000 22 1123 XCSE 20240820 16:28:47.476000 5 1123 XCSE 20240820 16:28:49.810000 21 1123 XCSE 20240820 16:28:49.810000 26 1125 XCSE 20240820 16:32:24.037000 7 1126 XCSE 20240820 16:33:02.996000 7 1126 XCSE 20240820 16:33:02.996000 2 1126 XCSE 20240820 16:33:02.996000 9 1126 XCSE 20240820 16:33:02.996000 2 1126 XCSE 20240820 16:33:02.996000 8 1126 XCSE 20240820 16:33:11.604000 2 1126 XCSE 20240820 16:33:11.604000 8 1126 XCSE 20240820 16:33:11.619000 8 1126 XCSE 20240820 16:33:46.163000 25 1124 XCSE 20240820 16:35:23.627000 8 1124 XCSE 20240820 16:35:23.627000 61 1124 XCSE 20240820 16:35:23.875000 4 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 8 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 14 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 1 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 9 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 4 1125 XCSE 20240820 16:38:07.012000 1 1126 XCSE 20240820 16:40:47.098000 9 1127 XCSE 20240820 16:41:02.692000 1 1128 XCSE 20240820 16:41:10.027000 8 1128 XCSE 20240820 16:41:10.027000 7 1128 XCSE 20240820 16:43:50.519000 6 1128 XCSE 20240820 16:43:50.519000 7 1128 XCSE 20240820 16:43:50.533000 9 1128 XCSE 20240820 16:43:55.687000 1 1128 XCSE 20240820 16:43:56.404000 7 1128 XCSE 20240820 16:44:10.917000 1 1126 XCSE 20240820 16:45:09.768000 6 1126 XCSE 20240820 16:45:10.113000 45 1126 XCSE 20240820 16:45:10.192000 7 1126 XCSE 20240820 16:45:10.209000 42 1126 XCSE 20240820 16:45:10.209000 9 1127 XCSE 20240820 16:47:56.788000 24 1127 XCSE 20240820 16:47:56.788000 9 1127 XCSE 20240820 16:47:56.807000 8 1127 XCSE 20240820 16:47:56.822000 621 1127 XCSE 20240820 16:52:00.208879 9 1125 XCSE 20240821 9:04:23.217000 8 1125 XCSE 20240821 9:04:23.217000 8 1125 XCSE 20240821 9:04:23.217000 25 1122 XCSE 20240821 9:07:56.886000 11 1125 XCSE 20240821 9:24:03.778000 5 1125 XCSE 20240821 9:24:03.778000 27 1123 XCSE 20240821 9:27:18.437000 26 1125 XCSE 20240821 9:41:01.173000 25 1127 XCSE 20240821 9:55:39.776000 11 1128 XCSE 20240821 9:57:05.762000 3 1128 XCSE 20240821 9:57:05.762000 9 1128 XCSE 20240821 9:57:05.762000 9 1128 XCSE 20240821 9:57:05.762000 2 1128 XCSE 20240821 9:57:05.762000 8 1128 XCSE 20240821 9:57:05.796000 10 1128 XCSE 20240821 9:57:05.800000 25 1128 XCSE 20240821 10:02:15.586000 15 1127 XCSE 20240821 10:03:19.023000 3 1127 XCSE 20240821 10:03:19.041000 8 1127 XCSE 20240821 10:03:19.190000 15 1127 XCSE 20240821 10:03:19.190000 2 1127 XCSE 20240821 10:03:19.190000 17 1126 XCSE 20240821 10:06:57.019000 1 1126 XCSE 20240821 10:12:36.298000 13 1125 XCSE 20240821 10:13:46.124000 3 1125 XCSE 20240821 10:13:46.142000 1 1125 XCSE 20240821 10:13:46.142000 8 1126 XCSE 20240821 10:16:13.585000 9 1126 XCSE 20240821 10:26:45.023000 8 1126 XCSE 20240821 10:26:45.023000 9 1125 XCSE 20240821 10:33:10.098000 2 1127 XCSE 20240821 10:41:06.810000 3 1126 XCSE 20240821 10:42:27.797000 22 1126 XCSE 20240821 10:42:27.840000 3 1126 XCSE 20240821 10:42:27.840000 18 1125 XCSE 20240821 10:52:19.425000 9 1125 XCSE 20240821 10:52:19.425000 8 1125 XCSE 20240821 10:52:19.425000 3 1124 XCSE 20240821 10:52:42.110000 26 1124 XCSE 20240821 11:06:02.095000 9 1124 XCSE 20240821 11:06:03.708000 8 1124 XCSE 20240821 11:06:03.723000 9 1124 XCSE 20240821 11:33:29.996000 1 1124 XCSE 20240821 11:36:33.206000 7 1124 XCSE 20240821 11:36:33.223000 8 1124 XCSE 20240821 11:36:33.223000 8 1124 XCSE 20240821 11:36:33.223000 12 1124 XCSE 20240821 11:36:33.223000 8 1124 XCSE 20240821 11:36:33.223000 40 1124 XCSE 20240821 11:36:33.224000 50 1124 XCSE 20240821 11:36:33.239000 8 1124 XCSE 20240821 11:40:25.928000 10 1124 XCSE 20240821 11:40:25.935000 7 1124 XCSE 20240821 11:40:25.935000 40 1125 XCSE 20240821 11:45:12.697000 4 1125 XCSE 20240821 11:45:12.697000 4 1124 XCSE 20240821 11:48:03.765000 31 1124 XCSE 20240821 11:48:03.765000 22 1122 XCSE 20240821 11:51:06.916000 2 1124 XCSE 20240821 11:58:56.416000 9 1124 XCSE 20240821 11:58:56.416000 10 1124 XCSE 20240821 11:58:56.416000 8 1124 XCSE 20240821 11:58:56.416000 12 1124 XCSE 20240821 11:58:56.416000 10 1124 XCSE 20240821 11:58:56.440000 9 1124 XCSE 20240821 11:58:56.452000 2 1126 XCSE 20240821 12:04:31.803000 8 1126 XCSE 20240821 12:04:31.803000 3 1126 XCSE 20240821 12:04:31.803000 4 1126 XCSE 20240821 12:04:31.803000 35 1124 XCSE 20240821 12:04:31.910000 8 1124 XCSE 20240821 12:04:31.929000 8 1124 XCSE 20240821 12:11:42.028000 10 1124 XCSE 20240821 12:11:42.043000 1 1124 XCSE 20240821 12:11:46.148000 8 1124 XCSE 20240821 12:12:06.664000 10 1124 XCSE 20240821 12:12:06.683000 9 1124 XCSE 20240821 12:12:06.701000 1 1123 XCSE 20240821 12:12:44.992000 17 1123 XCSE 20240821 12:12:44.992000 6 1123 XCSE 20240821 12:18:06.954000 8 1123 XCSE 20240821 12:18:06.954000 3 1123 XCSE 20240821 12:18:06.954000 33 1123 XCSE 20240821 12:18:06.954000 2 1123 XCSE 20240821 12:18:08.468000 2 1123 XCSE 20240821 12:18:12.917000 8 1123 XCSE 20240821 12:18:12.935000 4 1123 XCSE 20240821 12:18:17.497000 8 1123 XCSE 20240821 12:18:28.018000 8 1123 XCSE 20240821 12:18:28.023000 8 1124 XCSE 20240821 12:32:14.319000 36 1123 XCSE 20240821 12:52:22.420000 8 1123 XCSE 20240821 12:52:22.420000 9 1123 XCSE 20240821 12:52:22.420000 51 1121 XCSE 20240821 12:56:46.046000 8 1121 XCSE 20240821 12:56:46.046000 25 1121 XCSE 20240821 12:56:46.058000 10 1121 XCSE 20240821 12:56:46.058000 10 1121 XCSE 20240821 12:56:46.078000 10 1121 XCSE 20240821 12:56:46.083000 57 1119 XCSE 20240821 12:56:46.182000 6 1122 XCSE 20240821 13:13:39.277000 20 1122 XCSE 20240821 13:13:39.277000 10 1122 XCSE 20240821 13:13:39.277000 10 1122 XCSE 20240821 13:13:39.277000 28 1122 XCSE 20240821 13:13:39.277000 10 1122 XCSE 20240821 13:13:39.303000 9 1122 XCSE 20240821 13:13:39.313000 8 1122 XCSE 20240821 13:13:39.327000 10 1122 XCSE 20240821 13:13:39.340000 9 1122 XCSE 20240821 13:13:45.134000 10 1122 XCSE 20240821 13:13:48.018000 49 1121 XCSE 20240821 13:13:50.111000 40 1121 XCSE 20240821 13:13:50.112000 13 1120 XCSE 20240821 13:15:52.487000 4 1120 XCSE 20240821 13:15:52.487000 32 1120 XCSE 20240821 13:15:52.487000 8 1120 XCSE 20240821 13:15:52.524000 9 1120 XCSE 20240821 13:15:52.529000 10 1125 XCSE 20240821 13:45:01.405000 50 1125 XCSE 20240821 13:45:13.200000 1 1125 XCSE 20240821 13:45:13.200000 41 1127 XCSE 20240821 13:58:57.751000 40 1127 XCSE 20240821 13:58:57.752000 18 1127 XCSE 20240821 13:58:57.778000 52 1127 XCSE 20240821 14:03:31.918000 60 1127 XCSE 20240821 14:03:31.920000 19 1127 XCSE 20240821 14:03:31.920000 10 1127 XCSE 20240821 14:03:31.942000 14 1127 XCSE 20240821 14:03:31.942000 22 1126 XCSE 20240821 14:03:36.431000 31 1126 XCSE 20240821 14:03:36.436000 22 1126 XCSE 20240821 14:03:36.436000 45 1126 XCSE 20240821 14:03:36.437000 8 1127 XCSE 20240821 14:10:35.187000 18 1127 XCSE 20240821 14:10:35.187000 8 1127 XCSE 20240821 14:10:35.187000 7 1126 XCSE 20240821 14:17:57.930000 26 1126 XCSE 20240821 14:17:57.941000 8 1126 XCSE 20240821 14:17:57.941000 8 1126 XCSE 20240821 14:17:57.941000 7 1126 XCSE 20240821 14:17:57.941000 36 1126 XCSE 20240821 14:29:40.783000 8 1126 XCSE 20240821 14:29:40.783000 9 1126 XCSE 20240821 14:29:40.783000 10 1126 XCSE 20240821 14:48:14.106000 10 1126 XCSE 20240821 14:48:14.120000 38 1128 XCSE 20240821 14:52:52.893000 26 1128 XCSE 20240821 14:53:00.583000 9 1127 XCSE 20240821 15:02:07.493000 18 1128 XCSE 20240821 15:15:21.963000 9 1128 XCSE 20240821 15:15:21.980000 8 1127 XCSE 20240821 15:18:41.429000 9 1127 XCSE 20240821 15:18:41.429000 9 1127 XCSE 20240821 15:18:41.429000 8 1127 XCSE 20240821 15:18:41.429000 6 1126 XCSE 20240821 15:30:16.784000 8 1126 XCSE 20240821 15:30:16.796000 20 1126 XCSE 20240821 15:33:23.061000 6 1126 XCSE 20240821 15:33:23.061000 8 1126 XCSE 20240821 15:33:23.084000 9 1126 XCSE 20240821 15:33:23.094000 25 1125 XCSE 20240821 15:36:20.841000 3 1125 XCSE 20240821 15:36:20.936000 6 1125 XCSE 20240821 15:36:43.428000 18 1125 XCSE 20240821 15:40:27.196000 3 1125 XCSE 20240821 15:40:27.196000 4 1125 XCSE 20240821 15:40:52.871000 2 1125 XCSE 20240821 15:42:40.362000 9 1125 XCSE 20240821 15:42:40.362000 10 1125 XCSE 20240821 15:42:40.362000 4 1125 XCSE 20240821 15:42:40.362000 8 1125 XCSE 20240821 15:42:55.812000 10 1125 XCSE 20240821 15:42:55.826000 6 1125 XCSE 20240821 15:42:55.826000 10 1125 XCSE 20240821 15:42:55.840000 10 1125 XCSE 20240821 15:42:55.855000 9 1125 XCSE 20240821 15:42:55.866000 9 1125 XCSE 20240821 15:42:55.886000 34 1125 XCSE 20240821 15:52:43.666000 114 1125 XCSE 20240821 15:52:43.686000 32 1127 XCSE 20240821 16:01:54.822000 3 1127 XCSE 20240821 16:01:54.822000 26 1128 XCSE 20240821 16:04:27.663000 26 1127 XCSE 20240821 16:05:08.558000 2 1127 XCSE 20240821 16:05:08.578000 34 1127 XCSE 20240821 16:06:40.577000 9 1127 XCSE 20240821 16:09:57.950000 42 1127 XCSE 20240821 16:09:57.950000 45 1127 XCSE 20240821 16:09:57.954000 10 1127 XCSE 20240821 16:09:57.969000 11 1127 XCSE 20240821 16:09:57.971000 5 1127 XCSE 20240821 16:09:57.971000 8 1127 XCSE 20240821 16:09:57.975000 16 1127 XCSE 20240821 16:09:57.997000 17 1126 XCSE 20240821 16:12:57.519000 20 1126 XCSE 20240821 16:12:57.519000 7 1126 XCSE 20240821 16:12:57.519000 43 1126 XCSE 20240821 16:12:58.101000 21 1125 XCSE 20240821 16:14:41.037000 20 1125 XCSE 20240821 16:14:41.037000 8 1125 XCSE 20240821 16:14:41.037000 6 1124 XCSE 20240821 16:14:53.547000 33 1123 XCSE 20240821 16:16:56.983000 8 1125 XCSE 20240821 16:23:03.380000 10 1125 XCSE 20240821 16:23:03.380000 25 1125 XCSE 20240821 16:23:28.271000 10 1125 XCSE 20240821 16:25:01.789000 20 1125 XCSE 20240821 16:25:01.789000 20 1125 XCSE 20240821 16:25:01.789000 20 1125 XCSE 20240821 16:29:09.060000 32 1125 XCSE 20240821 16:29:09.060000 1 1125 XCSE 20240821 16:32:11.009276 9 1125 XCSE 20240821 16:32:11.009276 12 1125 XCSE 20240821 16:32:11.009276 10 1125 XCSE 20240821 16:32:11.009276 1 1125 XCSE 20240821 16:32:11.009276 4 1125 XCSE 20240821 16:32:11.034614 1595 1125 XCSE 20240821 16:32:11.102420 8 1129 XCSE 20240822 9:09:57.503000 8 1129 XCSE 20240822 9:09:57.503000 7 1129 XCSE 20240822 9:09:57.503000 7 1129 XCSE 20240822 9:09:57.503000 21 1127 XCSE 20240822 9:18:21.030000 4 1127 XCSE 20240822 9:18:21.030000 25 1126 XCSE 20240822 9:18:21.036000 24 1127 XCSE 20240822 9:22:00.666000 4 1127 XCSE 20240822 9:22:00.666000 7 1127 XCSE 20240822 9:22:00.666000 8 1127 XCSE 20240822 9:22:00.703000 9 1127 XCSE 20240822 9:22:00.742000 8 1127 XCSE 20240822 9:22:25.252000 1 1127 XCSE 20240822 9:24:23.670000 8 1127 XCSE 20240822 9:24:58.271000 9 1127 XCSE 20240822 9:25:06.865000 16 1127 XCSE 20240822 9:25:06.868000 9 1127 XCSE 20240822 9:25:06.873000 9 1127 XCSE 20240822 9:26:57.226000 25 1125 XCSE 20240822 9:30:01.289000 25 1123 XCSE 20240822 9:31:14.701000 26 1122 XCSE 20240822 9:36:57.325000 17 1121 XCSE 20240822 9:40:56.149000 17 1120 XCSE 20240822 9:41:06.133000 14 1126 XCSE 20240822 10:00:02.509000 25 1125 XCSE 20240822 10:04:43.513000 12 1123 XCSE 20240822 10:19:20.973000 5 1123 XCSE 20240822 10:19:42.070000 7 1123 XCSE 20240822 10:19:42.070000 17 1125 XCSE 20240822 10:31:20.407000 10 1125 XCSE 20240822 10:31:20.938000 17 1124 XCSE 20240822 10:32:57.436000 8 1124 XCSE 20240822 10:32:57.436000 14 1124 XCSE 20240822 10:32:57.478000 1 1128 XCSE 20240822 10:47:04.896000 9 1128 XCSE 20240822 10:47:04.896000 1 1128 XCSE 20240822 10:47:13.310000 10 1129 XCSE 20240822 10:51:06.643000 54 1129 XCSE 20240822 10:51:06.643000 13 1129 XCSE 20240822 10:51:06.663000 7 1129 XCSE 20240822 10:51:06.682000 2 1128 XCSE 20240822 11:15:15.716000 12 1130 XCSE 20240822 11:18:34.121000 11 1130 XCSE 20240822 11:18:34.121000 9 1130 XCSE 20240822 11:18:34.121000 7 1130 XCSE 20240822 11:18:34.139000 8 1130 XCSE 20240822 11:18:34.158000 7 1130 XCSE 20240822 11:18:34.164000 7 1130 XCSE 20240822 11:19:07.275000 9 1130 XCSE 20240822 11:19:07.294000 7 1130 XCSE 20240822 11:19:07.312000 8 1130 XCSE 20240822 11:19:44.511000 7 1130 XCSE 20240822 11:21:27.026000 9 1130 XCSE 20240822 11:21:27.039000 76 1132 XCSE 20240822 11:22:31.454000 100 1132 XCSE 20240822 11:22:31.454000 47 1132 XCSE 20240822 11:22:31.454000 19 1130 XCSE 20240822 11:24:40.581000 73 1133 XCSE 20240822 11:26:24.071000 22 1133 XCSE 20240822 11:26:24.071000 17 1133 XCSE 20240822 11:26:24.094000 9 1133 XCSE 20240822 11:26:24.099000 7 1133 XCSE 20240822 11:26:24.109000 10 1133 XCSE 20240822 11:26:24.811000 8 1133 XCSE 20240822 11:26:25.343000 25 1133 XCSE 20240822 11:26:25.344000 9 1133 XCSE 20240822 11:26:25.362000 7 1133 XCSE 20240822 11:26:25.380000 7 1133 XCSE 20240822 11:26:25.398000 20 1133 XCSE 20240822 11:27:39.390000 11 1133 XCSE 20240822 11:27:39.413000 50 1131 XCSE 20240822 11:27:39.450000 34 1130 XCSE 20240822 11:30:17.409000 1 1129 XCSE 20240822 11:45:23.716000 31 1129 XCSE 20240822 11:45:23.716000 8 1129 XCSE 20240822 11:45:23.716000 7 1129 XCSE 20240822 11:45:23.716000 1 1129 XCSE 20240822 11:45:29.086000 7 1129 XCSE 20240822 11:45:44.736000 8 1129 XCSE 20240822 11:46:47.258000 16 1129 XCSE 20240822 11:46:47.258000 9 1129 XCSE 20240822 11:46:47.276000 10 1129 XCSE 20240822 11:47:03.365000 10 1129 XCSE 20240822 11:51:52.597000 11 1129 XCSE 20240822 11:55:37.325000 14 1127 XCSE 20240822 11:58:24.932000 3 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 8 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 14 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 9 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 8 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 8 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 9 1127 XCSE 20240822 12:29:03.505000 14 1127 XCSE 20240822 12:33:00.360000 14 1127 XCSE 20240822 12:33:00.378000 9 1127 XCSE 20240822 12:33:00.378000 14 1127 XCSE 20240822 12:33:00.382000 8 1127 XCSE 20240822 12:33:00.397000 8 1127 XCSE 20240822 12:33:57.525000 9 1127 XCSE 20240822 12:33:57.543000 9 1127 XCSE 20240822 12:36:53.493000 9 1127 XCSE 20240822 12:36:53.505000 7 1127 XCSE 20240822 12:36:53.512000 7 1127 XCSE 20240822 12:36:53.521000 1 1127 XCSE 20240822 12:37:27.836000 91 1128 XCSE 20240822 12:39:48.323000 43 1128 XCSE 20240822 12:39:48.323000 86 1128 XCSE 20240822 12:39:48.343000 85 1126 XCSE 20240822 12:39:48.357000 18 1127 XCSE 20240822 12:39:48.360000 18 1127 XCSE 20240822 12:39:48.360000 1 1127 XCSE 20240822 12:39:49.069000 9 1127 XCSE 20240822 12:39:49.261000 8 1127 XCSE 20240822 12:39:50.512000 9 1127 XCSE 20240822 12:39:50.527000 8 1127 XCSE 20240822 12:39:50.546000 3 1127 XCSE 20240822 12:39:52.322000 38 1127 XCSE 20240822 12:39:57.418000 37 1127 XCSE 20240822 12:39:57.418000 9 1127 XCSE 20240822 12:40:05.346000 20 1127 XCSE 20240822 12:40:05.346000 28 1127 XCSE 20240822 12:40:05.346000 19 1127 XCSE 20240822 12:40:05.346000 8 1127 XCSE 20240822 12:40:38.473000 9 1127 XCSE 20240822 12:40:42.474000 1 1127 XCSE 20240822 12:40:46.472000 9 1127 XCSE 20240822 12:41:27.175000 8 1127 XCSE 20240822 12:41:27.214000 7 1127 XCSE 20240822 12:41:27.232000 8 1127 XCSE 20240822 12:41:58.005000 8 1127 XCSE 20240822 12:42:57.472000 8 1127 XCSE 20240822 12:44:38.473000 8 1127 XCSE 20240822 12:46:20.197000 8 1127 XCSE 20240822 12:48:02.473000 8 1127 XCSE 20240822 12:49:27.473000 38 1125 XCSE 20240822 12:50:30.124000 13 1125 XCSE 20240822 12:58:33.670000 3 1125 XCSE 20240822 12:58:33.670000 3 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 11 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 8 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 6 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 11 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 13 1125 XCSE 20240822 13:04:02.232000 33 1124 XCSE 20240822 13:08:53.214000 25 1123 XCSE 20240822 13:31:53.911000 9 1126 XCSE 20240822 13:39:22.057000 7 1126 XCSE 20240822 13:39:22.773000 12 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 41 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 9 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 8 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 9 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 9 1127 XCSE 20240822 14:05:07.052000 18 1127 XCSE 20240822 14:05:07.065000 18 1127 XCSE 20240822 14:05:07.070000 3 1127 XCSE 20240822 14:05:07.077000 18 1127 XCSE 20240822 14:05:07.081000 8 1127 XCSE 20240822 14:05:07.090000 17 1127 XCSE 20240822 14:05:07.108000 9 1127 XCSE 20240822 14:05:07.108000 8 1127 XCSE 20240822 14:05:07.115000 81 1126 XCSE 20240822 14:08:15.318000 34 1124 XCSE 20240822 14:25:22.528000 51 1126 XCSE 20240822 14:32:31.989000 15 1125 XCSE 20240822 14:36:33.366000 29 1125 XCSE 20240822 14:36:33.366000 8 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 26 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 8 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 8 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 9 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 8 1125 XCSE 20240822 14:45:45.153000 40 1125 XCSE 20240822 14:45:45.169000 6 1124 XCSE 20240822 15:05:24.130000 27 1124 XCSE 20240822 15:06:41.416000 8 1124 XCSE 20240822 15:06:41.416000 8 1124 XCSE 20240822 15:06:41.416000 8 1124 XCSE 20240822 15:06:41.416000 6 1124 XCSE 20240822 15:06:41.416000 42 1125 XCSE 20240822 15:13:42.151000 12 1125 XCSE 20240822 15:13:42.176000 41 1124 XCSE 20240822 15:13:45.152000 25 1124 XCSE 20240822 15:15:02.681000 25 1125 XCSE 20240822 15:22:41.830000 1 1125 XCSE 20240822 15:22:42.128000 7 1125 XCSE 20240822 15:22:42.128000 17 1125 XCSE 20240822 15:25:19.004000 8 1125 XCSE 20240822 15:29:41.232000 9 1125 XCSE 20240822 15:29:48.226000 7 1125 XCSE 20240822 15:29:48.226000 12 1127 XCSE 20240822 15:32:27.363000 54 1127 XCSE 20240822 15:32:27.363000 19 1127 XCSE 20240822 15:32:27.383000 116 1127 XCSE 20240822 15:32:27.383000 17 1126 XCSE 20240822 15:33:17.308000 2 1127 XCSE 20240822 15:38:09.213000 9 1127 XCSE 20240822 15:38:15.154000 12 1127 XCSE 20240822 15:38:26.340000 7 1127 XCSE 20240822 15:38:37.241000 10 1127 XCSE 20240822 15:38:40.557000 51 1127 XCSE 20240822 15:38:40.558000 9 1127 XCSE 20240822 15:39:04.018000 133 1127 XCSE 20240822 15:39:08.528000 69 1127 XCSE 20240822 15:39:08.548000 8 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 17 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 8 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 9 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 8 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 8 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 8 1126 XCSE 20240822 15:41:36.494000 1 1126 XCSE 20240822 15:42:28.340000 3 1127 XCSE 20240822 15:50:14.744000 11 1127 XCSE 20240822 15:50:14.744000 8 1127 XCSE 20240822 15:50:14.744000 29 1127 XCSE 20240822 15:51:10.496000 8 1127 XCSE 20240822 15:51:10.496000 9 1127 XCSE 20240822 15:51:10.496000 8 1127 XCSE 20240822 15:51:10.496000 5 1127 XCSE 20240822 15:51:10.496000 70 1127 XCSE 20240822 15:51:10.497000 7 1127 XCSE 20240822 15:51:10.515000 8 1127 XCSE 20240822 15:51:10.520000 16 1126 XCSE 20240822 15:56:42.659000 42 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 7 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 2 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 6 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 2 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 9 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 8 1127 XCSE 20240822 16:08:04.241000 58 1126 XCSE 20240822 16:11:22.556000 14 1126 XCSE 20240822 16:11:44.813000 5 1126 XCSE 20240822 16:12:03.858000 8 1126 XCSE 20240822 16:14:42.134000 13 1126 XCSE 20240822 16:17:20.879000 5 1126 XCSE 20240822 16:17:20.902000 8 1126 XCSE 20240822 16:17:20.902000 7 1126 XCSE 20240822 16:18:37.129000 6 1126 XCSE 20240822 16:19:42.140000 2 1126 XCSE 20240822 16:19:42.140000 12 1126 XCSE 20240822 16:20:31.870000 7 1126 XCSE 20240822 16:20:31.870000 6 1126 XCSE 20240822 16:20:31.870000 70 1127 XCSE 20240822 16:25:30.719000 9 1127 XCSE 20240822 16:25:31.840000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 16 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 19 1128 XCSE 20240822 16:25:43.502000 9 1128 XCSE 20240822 16:25:43.529000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:43.536000 9 1128 XCSE 20240822 16:25:43.548000 13 1128 XCSE 20240822 16:25:45.866000 20 1128 XCSE 20240822 16:25:45.866000 20 1128 XCSE 20240822 16:25:49.718000 9 1128 XCSE 20240822 16:25:54.223000 7 1128 XCSE 20240822 16:25:56.002000 9 1128 XCSE 20240822 16:26:04.511000 6 1128 XCSE 20240822 16:26:15.701000 9 1128 XCSE 20240822 16:26:17.682000 10 1128 XCSE 20240822 16:26:44.014000 7 1128 XCSE 20240822 16:27:39.434000 8 1128 XCSE 20240822 16:28:02.336000 7 1128 XCSE 20240822 16:28:24.150000 9 1128 XCSE 20240822 16:28:24.161000 12 1128 XCSE 20240822 16:29:00.069000 11 1128 XCSE 20240822 16:29:22.786000 9 1128 XCSE 20240822 16:29:42.199000 7 1128 XCSE 20240822 16:30:20.695000 9 1128 XCSE 20240822 16:30:20.734000 8 1128 XCSE 20240822 16:30:20.750000 7 1128 XCSE 20240822 16:30:35.851000 9 1128 XCSE 20240822 16:30:47.111000 7 1128 XCSE 20240822 16:31:15.966000 8 1128 XCSE 20240822 16:31:15.981000 12 1128 XCSE 20240822 16:31:52.119000 69 1128 XCSE 20240822 16:38:04.599000 40 1128 XCSE 20240822 16:38:04.602000 32 1128 XCSE 20240822 16:38:04.609000 26 1127 XCSE 20240822 16:38:42.164000 42 1127 XCSE 20240822 16:38:42.164000 9 1127 XCSE 20240822 16:38:42.164000 10 1128 XCSE 20240822 16:48:39.100703 27 1128 XCSE 20240822 16:48:39.100703 1 1128 XCSE 20240822 16:48:39.100703 106 1128 XCSE 20240822 16:48:39.100754 26 1127 XCSE 20240823 9:04:22.145000 2 1132 XCSE 20240823 9:11:29.532000 23 1132 XCSE 20240823 9:11:29.532000 26 1134 XCSE 20240823 9:22:50.302000 25 1133 XCSE 20240823 9:24:58.026000 25 1131 XCSE 20240823 9:31:03.109000 25 1130 XCSE 20240823 9:35:24.171000 25 1129 XCSE 20240823 9:35:24.807000 26 1128 XCSE 20240823 9:35:25.469000 7 1128 XCSE 20240823 9:35:25.998000 1 1128 XCSE 20240823 9:35:55.116000 6 1131 XCSE 20240823 9:45:32.830000 20 1131 XCSE 20240823 9:45:32.830000 18 1129 XCSE 20240823 9:55:46.116000 8 1129 XCSE 20240823 9:55:46.116000 17 1129 XCSE 20240823 9:56:48.477000 7 1129 XCSE 20240823 10:00:00.099000 8 1129 XCSE 20240823 10:00:00.113000 7 1129 XCSE 20240823 10:00:00.126000 6 1129 XCSE 20240823 10:00:00.147000 6 1129 XCSE 20240823 10:00:00.149000 1 1129 XCSE 20240823 10:00:00.814000 6 1129 XCSE 20240823 10:00:01.498000 6 1129 XCSE 20240823 10:00:06.808000 7 1129 XCSE 20240823 10:00:06.827000 7 1129 XCSE 20240823 10:02:16.832000 8 1129 XCSE 20240823 10:02:16.832000 7 1129 XCSE 20240823 10:02:16.838000 8 1129 XCSE 20240823 10:02:16.856000 6 1129 XCSE 20240823 10:02:16.861000 3 1127 XCSE 20240823 10:08:00.235000 9 1127 XCSE 20240823 10:11:19.116000 25 1125 XCSE 20240823 10:41:08.746000 18 1125 XCSE 20240823 10:55:55.401000 17 1125 XCSE 20240823 10:57:45.291000 8 1125 XCSE 20240823 10:57:45.291000 17 1126 XCSE 20240823 11:02:34.263000 6 1127 XCSE 20240823 11:20:35.793000 6 1127 XCSE 20240823 11:20:35.829000 6 1127 XCSE 20240823 11:20:35.848000 7 1127 XCSE 20240823 11:20:35.853000 8 1127 XCSE 20240823 11:20:46.808000 7 1127 XCSE 20240823 11:21:07.256000 8 1127 XCSE 20240823 11:21:07.274000 8 1127 XCSE 20240823 11:21:40.765000 8 1127 XCSE 20240823 11:21:48.020000 6 1127 XCSE 20240823 11:21:48.034000 8 1127 XCSE 20240823 11:22:20.195000 6 1127 XCSE 20240823 11:22:20.446000 8 1127 XCSE 20240823 11:22:41.996000 6 1127 XCSE 20240823 11:22:42.011000 8 1127 XCSE 20240823 11:23:27.147000 7 1127 XCSE 20240823 11:23:46.537000 7 1127 XCSE 20240823 11:25:41.808000 6 1127 XCSE 20240823 11:26:32.613000 8 1127 XCSE 20240823 11:26:32.631000 8 1127 XCSE 20240823 11:26:32.649000 7 1127 XCSE 20240823 11:28:02.115000 8 1127 XCSE 20240823 11:29:57.162000 7 1127 XCSE 20240823 11:30:56.631000 25 1126 XCSE 20240823 11:30:56.705000 26 1126 XCSE 20240823 11:32:38.422000 8 1127 XCSE 20240823 11:36:28.357000 8 1127 XCSE 20240823 11:44:12.417000 10 1127 XCSE 20240823 11:45:03.390000 17 1128 XCSE 20240823 12:09:50.419000 9 1128 XCSE 20240823 12:11:00.984000 2 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 1 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 33 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 7 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 7 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 28 1129 XCSE 20240823 12:19:06.436000 8 1129 XCSE 20240823 12:19:11.808000 6 1129 XCSE 20240823 12:19:11.827000 6 1129 XCSE 20240823 12:20:11.125000 8 1129 XCSE 20240823 12:20:11.143000 8 1129 XCSE 20240823 12:20:11.162000 8 1129 XCSE 20240823 12:20:13.226000 13 1129 XCSE 20240823 12:20:13.226000 6 1129 XCSE 20240823 12:20:13.245000 27 1128 XCSE 20240823 12:21:46.296000 4 1128 XCSE 20240823 12:21:46.313000 25 1127 XCSE 20240823 12:23:08.030000 25 1126 XCSE 20240823 12:24:21.538000 8 1126 XCSE 20240823 12:24:21.538000 60 1125 XCSE 20240823 12:53:15.436000 8 1125 XCSE 20240823 12:53:15.436000 1 1125 XCSE 20240823 12:54:14.162000 51 1124 XCSE 20240823 12:58:40.872000 1029 1125 XCSE 20240823 12:58:40.873000 7 1125 XCSE 20240823 12:58:47.691000 46 1125 XCSE 20240823 12:58:47.691000 43 1124 XCSE 20240823 12:59:20.703000 52 1125 XCSE 20240823 13:09:21.808000 2 1126 XCSE 20240823 13:13:32.767000 8 1126 XCSE 20240823 13:13:32.767000 8 1126 XCSE 20240823 13:13:32.767000 7 1126 XCSE 20240823 13:13:32.767000 8 1126 XCSE 20240823 13:13:32.875000 8 1126 XCSE 20240823 13:13:32.887000 6 1126 XCSE 20240823 13:13:56.808000 8 1126 XCSE 20240823 13:14:19.856000 8 1126 XCSE 20240823 13:15:22.756000 6 1126 XCSE 20240823 13:16:04.856000 2 1126 XCSE 20240823 13:16:04.856000 18 1125 XCSE 20240823 13:19:50.975000 8 1125 XCSE 20240823 13:20:16.072000 8 1125 XCSE 20240823 13:20:45.855000 17 1124 XCSE 20240823 13:21:07.567000 19 1124 XCSE 20240823 13:43:00.362000 19 1124 XCSE 20240823 13:43:00.362000 5 1124 XCSE 20240823 13:43:00.362000 42 1124 XCSE 20240823 13:43:00.389000 42 1123 XCSE 20240823 13:43:24.310000 9 1122 XCSE 20240823 13:51:11.466000 8 1122 XCSE 20240823 13:51:11.466000 8 1122 XCSE 20240823 13:51:11.466000 8 1122 XCSE 20240823 13:51:11.466000 9 1121 XCSE 20240823 13:51:18.097000 8 1122 XCSE 20240823 13:52:01.237000 9 1122 XCSE 20240823 13:52:38.033000 17 1123 XCSE 20240823 14:12:21.820000 25 1123 XCSE 20240823 14:12:21.834000 85 1123 XCSE 20240823 14:12:21.834000 8 1122 XCSE 20240823 14:12:30.245000 10 1122 XCSE 20240823 14:12:52.414000 8 1122 XCSE 20240823 14:12:52.414000 17 1121 XCSE 20240823 14:12:59.096000 33 1120 XCSE 20240823 14:37:55.562000 8 1120 XCSE 20240823 14:37:55.562000 43 1120 XCSE 20240823 14:37:56.754000 35 1121 XCSE 20240823 14:40:19.195000 33 1120 XCSE 20240823 14:40:21.112000 13 1119 XCSE 20240823 14:45:31.353000 20 1121 XCSE 20240823 14:48:31.474000 3 1122 XCSE 20240823 15:09:29.498000 9 1122 XCSE 20240823 15:09:29.498000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.498000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.498000 29 1122 XCSE 20240823 15:09:29.498000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.522000 6 1122 XCSE 20240823 15:09:29.534000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.553000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.571000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:29.590000 7 1122 XCSE 20240823 15:09:29.608000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:46.810000 8 1122 XCSE 20240823 15:09:46.826000 7 1122 XCSE 20240823 15:09:58.874000 7 1122 XCSE 20240823 15:10:09.078000 10 1121 XCSE 20240823 15:10:15.047000 23 1121 XCSE 20240823 15:11:02.116000 2 1121 XCSE 20240823 15:11:02.116000 8 1120 XCSE 20240823 15:11:02.964000 1 1121 XCSE 20240823 15:16:16.122000 33 1120 XCSE 20240823 15:20:09.812000 8 1120 XCSE 20240823 15:20:09.812000 25 1120 XCSE 20240823 15:20:09.827000 241 1120 XCSE 20240823 15:20:09.827000 6 1120 XCSE 20240823 15:20:10.242000 8 1121 XCSE 20240823 15:20:10.771000 6 1121 XCSE 20240823 15:20:10.785000 14 1120 XCSE 20240823 15:20:37.084000 2 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 7 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 27 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 28 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 8 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 1 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 33 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 19 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 27 1122 XCSE 20240823 15:29:46.333000 1 1123 XCSE 20240823 15:30:12.219000 35 1123 XCSE 20240823 15:37:11.428000 42 1124 XCSE 20240823 15:49:46.361000 8 1124 XCSE 20240823 15:49:46.380000 8 1124 XCSE 20240823 15:49:46.390000 7 1124 XCSE 20240823 15:57:31.583000 54 1124 XCSE 20240823 15:57:32.913000 10 1124 XCSE 20240823 15:57:43.193000 1 1124 XCSE 20240823 15:58:14.135000 34 1126 XCSE 20240823 16:05:53.464000 8 1126 XCSE 20240823 16:05:53.464000 34 1127 XCSE 20240823 16:12:50.633000 14 1128 XCSE 20240823 16:13:32.802000 18 1128 XCSE 20240823 16:15:28.131000 19 1128 XCSE 20240823 16:15:28.131000 6 1128 XCSE 20240823 16:15:28.149000 12 1128 XCSE 20240823 16:15:28.149000 19 1128 XCSE 20240823 16:16:57.985000 8 1127 XCSE 20240823 16:16:58.497000 26 1127 XCSE 20240823 16:16:58.497000 25 1127 XCSE 20240823 16:16:58.497000 14 1127 XCSE 20240823 16:17:07.400000 51 1127 XCSE 20240823 16:18:16.411000 50 1129 XCSE 20240823 16:23:07.776000 95 1129 XCSE 20240823 16:30:39.227207 105 1129 XCSE 20240823 16:30:39.227231 20 1129 XCSE 20240823 16:30:39.227243 200 1129 XCSE 20240823 16:30:39.227362 140 1129 XCSE 20240823 16:30:39.244444 60 1129 XCSE 20240823 16:30:39.244466 35 1129 XCSE 20240823 16:30:40.249352 48 1129 XCSE 20240823 16:31:11.851816

