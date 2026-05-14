وزير الاستثمار: تأهيل المصدرين أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وزير الاستثمار: تأهيل المصدرين أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وأوضح خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب"خطوة نحو التصدير"، أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر تمتلك معرفة متكاملة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية، بما يضمن قدرتها على النفاذ بكفاءة إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نجح في تأهيل 600 متدرب حتى الآن، مع استهداف زيادة الأعداد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين ودعم جاهزيتهم للتوسع في الأسواق العالمية.
وشارك وزير الاستثمار في فعاليات توقيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية.
ويتضمن أيضاً تقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، كما يتضمن عدة مبادرات تشمل تقديم حلول تجارية مدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فني وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية في مصر لدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التجارة الرقمية.
من جانبه، أوضح المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنه منذ إنشاء محفظة التعاون مع مصر في عام 2008 وحتى الآن، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار.
