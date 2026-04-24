خروقات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب تمديد الهدنة

خروقات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب تمديد الهدنة
وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح الجمعة، فقد طالت الغارات منازل ومناطق سكنية، تزامنًا مع قصف مدفعي، فيما تأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر، تقول تل أبيب إنه رد على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من جنوب لبنان، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف منصات صاروخية وقتل ثلاثة عناصر بزعم محاولتهم تنفيذ هجمات، إلى جانب تسجيل إصابة جندي إسرائيلي من جراء انفجار مسيّرة.
في المقابل، أعلن حزب الله أن عملياته الخميس جاءت "ردًا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار"، وتضمنت استهداف مواقع عسكرية في الطيبة وبنت جبيل، وإسقاط مسيّرة استطلاع في مجدل زون، إضافة إلى قصف مستوطنة شتولا بصليات صاروخية، مؤكّدًا أن هذه العمليات تندرج ضمن "الدفاع عن لبنان وشعبه" في مواجهة استمرار الغارات وهدم المنازل في القرى الحدودية.
