خروقات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب تمديد الهدنة

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN_ استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، مستهدفًا أطراف بلدات مجدل زون وتولين وخربة سلم ومرتفعات الريحان، بعد ساعات من تصعيد متبادل مع حزب الله، الذي أعلن تنفيذ ست عمليات عسكرية شملت قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي وإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة شتولا، في وقت تتواصل فيه الخروقات الميدانية رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح الجمعة، فقد طالت الغارات منازل ومناطق سكنية، تزامنًا مع قصف مدفعي، فيما تأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر، تقول تل أبيب إنه رد على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من جنوب لبنان، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف منصات صاروخية وقتل ثلاثة عناصر بزعم محاولتهم تنفيذ هجمات، إلى جانب تسجيل إصابة جندي إسرائيلي من جراء انفجار مسيّرة.

في المقابل، أعلن حزب الله أن عملياته الخميس جاءت "ردًا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار"، وتضمنت استهداف مواقع عسكرية في الطيبة وبنت جبيل، وإسقاط مسيّرة استطلاع في مجدل زون، إضافة إلى قصف مستوطنة شتولا بصليات صاروخية، مؤكّدًا أن هذه العمليات تندرج ضمن "الدفاع عن لبنان وشعبه" في مواجهة استمرار الغارات وهدم المنازل في القرى الحدودية.