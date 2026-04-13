ترامب والبابا.. أقوى رجل سياسة في مواجهة أقوى رجل دين!

MENAFN - Al-Bayan) ">تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى مواجهة علنية تتداخل فيها السياسة بالدين. فخلال أيام قليلة، انتقل الجدل من منشور مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبادل انتقادات حادة، مدفوعة بخلفية أعمق تتعلق بالحرب في الشرق الأوسط.

ونشر ترامب صورة صادمة على منصته ((تروث سوشال))، مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُظهره في هيئة شبيهة بالسيد المسيح: يرتدي رداءً أبيض، يضع يده على رأس رجل كما لو أنه يشفيه، ويمسك بكرة متوهجة، بينما تحيط به رموز أمريكية كتمثال الحرية وطائرة مقاتلة ونسور.

خلال ساعات، تحولت الصورة إلى شرارة جدل واسع بين خصوم ترامب وداخل معسكره أيضاً، حيث اعتبرها سياسيون وشخصيات دينية محافظة ((تجديفاً)) و((استخفافاً بالإيمان)). وسرعان ما حُذفت الصورة، لكن أثرها كان قد بدأ بالفعل.

تزامن نشر الصورة مع تصاعد خلاف حاد بين ترامب وبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، الذي برز في الأسابيع الأخيرة كأحد أبرز المنتقدين للحرب في الشرق الأوسط.

وقبل نشر الصورة، كان ترامب قد شن هجوماً مباشراً على البابا، واصفاً إياه بأنه ((ضعيف في التعامل مع الجريمة)) و((سيئ للغاية في السياسة الخارجية))، في انتقاد غير معتاد لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

ترامب لم يتراجع عن موقفه. بل أكد لاحقاً أنه ((لن يعتذر))، قائلاً إن البابا ((مخطئ)) في آرائه السياسية.

في المقابل، رد البابا خلال زيارته إلى الجزائر، إنه ((لا يخشى)) إدارة ترامب، مؤكداً أن لديه ((واجباً أخلاقياً)) للتعبير عن موقفه ضد الحرب. وأضاف: ((لست سياسياً... الرسالة هي نفسها دائماً: تعزيز السلام)).

وفي خطاب لاحق، انتقد البابا ما وصفه بـ((القوى الاستعمارية الجديدة)) التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها موجهة إلى الولايات المتحدة، دون أن يسميها مباشرة.

دعم واسع للبابا

أثارت تصريحات ترامب موجة دعم للبابا من داخل أوروبا والولايات المتحدة. فقد اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الهجوم على البابا ((غير مقبول))، مؤكدة أن دعوته إلى السلام ((طبيعية وصحيحة)).

كما عبّر أساقفة كاثوليك في إيطاليا والولايات المتحدة عن تضامنهم مع البابا، فيما ذهب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إدانة تصريحات ترامب، مستغلاً حالة التعاطف مع البابا لتسويق وجهة النظر الإيرانية التي تتجاهل العدوان الواسع الذي شنته على دول الخليج.

في الداخل الأمريكي، أبدى حتى بعض حلفاء ترامب المحافظين انزعاجهم، خاصة من صورة الذكاء الاصطناعي، حيث وُصفت بأنها ((تجديف فاضح)) و((تفتقر إلى التواضع)).