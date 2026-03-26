دبي.. انسيابية للحركة المرورية ولا إغلاقات كاملة للطرق نتيجة الأمطار

MENAFN - Al-Bayan) ">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطرق الرئيسية والشريانية في الإمارة تشهد انسيابية كاملة في الحركة، بفضل سلسلة الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها مسبقاً، والتي شملت تعزيز جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتوزيع الفرق الميدانية والمعدات في المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه، إضافة إلى تحديد عدد من النقاط الحساسة بناءً على البيانات التاريخية للحالات المطرية السابقة، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية لرصد أي مستجدات ميدانية بشكل لحظي، بما يتيح سرعة الاستجابة والتدخل الفوري عند الحاجة.

وقال المهندس حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وضعت خطط استباقية متكاملة للتعامل مع الحالة المطرية، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة مستخدمي الطرق واستمرارية انسيابية الحركة المرورية في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشار إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة، مدعومة بمعدات متطورة وآليات شفط وتصريف، لضمان معالجة أي تجمعات مائية في أسرع وقت ممكن، وتقليل تأثيرها على الحركة المرورية، كما تم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي إغلاقات كاملة للطرق نتيجة الأمطار، بل سادت حالة من الانسيابية الواضحة في الحركة المرورية، مشيراً إلى أن بعض المواقع التي تأثرت بشكل محدود تم التعامل معها بسرعة وكفاءة، وتمت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها دون تأثير يذكر على مستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال أوقات هطول الأمطار، مثل تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، والانتباه لظروف الطريق المتغيرة. كما شددت على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، للحصول على المعلومات الدقيقة حول حالة الطرق وأي مستجدات قد تطرأ.