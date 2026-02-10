403
الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مشاغل الحلويات في المفرق، نتيجة مخالفة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المخالفات تمثلت باستخدام بيض بدت عليه علامات الفساد، وعدم وجود شهادات صحية، وإنتاج أحد أصناف الحلويات دون الحصول على تصريح.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل المواد في المشغل تمهيدًا لإتلافها ، كما باشرت إحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،
ودعت المؤسسة الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
