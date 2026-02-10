  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

2026-02-10 03:14:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مشاغل الحلويات في المفرق، نتيجة مخالفة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المخالفات تمثلت باستخدام بيض بدت عليه علامات الفساد، وعدم وجود شهادات صحية، وإنتاج أحد أصناف الحلويات دون الحصول على تصريح.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل المواد في المشغل تمهيدًا لإتلافها ، كما باشرت إحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،
ودعت المؤسسة الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.













MENAFN10022026000208011052ID1110723437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث