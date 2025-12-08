(الارصاد الجوية): أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة اليوم وغدا الثلاثاء وغزيرة الأربعاء والخميس المقبلين

403
(الارصاد الجوية): أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة اليوم وغدا الثلاثاء وغزيرة الأربعاء والخميس المقبلين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 12 (كونا) -- توقع مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي أن يسود البلاد أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى متوسطة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وغزيرة أحيانا على بعض المناطق ابتداء من مساء يوم الأربعاء حتى صباح يوم الخميس المقبلين.
وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية تؤدي لزيادة فرص الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا والمتفاوتة الشدة".
وأوضح أن الأمطار التي ستسود البلاد مساء الأربعاء المقبل ستقل معها الرؤية الأفقية خلال فترات الهطول وتزيد من فرص تشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء وساعات الصباح الأولى من يوم الخميس المقبل.
وأضاف أن الرياح غالبا ما تكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار على أن تستمر فرص الأمطار على فترات متفرقة حتى يوم السبت المقبل.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.(النهاية)
