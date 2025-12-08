  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الارصاد الجوية): أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة اليوم وغدا الثلاثاء وغزيرة الأربعاء والخميس المقبلين

2025-12-08 04:20:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 12 (كونا) -- توقع مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي أن يسود البلاد أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى متوسطة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وغزيرة أحيانا على بعض المناطق ابتداء من مساء يوم الأربعاء حتى صباح يوم الخميس المقبلين.
وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية تؤدي لزيادة فرص الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا والمتفاوتة الشدة".
وأوضح أن الأمطار التي ستسود البلاد مساء الأربعاء المقبل ستقل معها الرؤية الأفقية خلال فترات الهطول وتزيد من فرص تشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء وساعات الصباح الأولى من يوم الخميس المقبل.
وأضاف أن الرياح غالبا ما تكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار على أن تستمر فرص الأمطار على فترات متفرقة حتى يوم السبت المقبل.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.(النهاية)

