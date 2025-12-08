الصحة الريفية تنمية تبدأ من الإنسان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصحة الريفية تنمية تبدأ من الإنسان
(MENAFN- Al Watan) تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تنمويًا عميقًا في ظل رؤية 2030، التي وضعت تحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن التنمية لا تكتمل إلا بوصول أثرها إلى كل مواطن، في المدن والقرى والهجر على حد سواء. ومن هذا المنطلق، تأتي الرعاية الصحية في المناطق الريفية كقضية وطنية تعكس مستوى العدالة والتمكين، وتترجم حقيقة أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.
الريف السعودي يمتلك قيمة بشرية ومكانية تستحق الاستثمار. فهو يمثل امتدادا لهوية الوطن واستقراره الغذائي والاجتماعي. ومع الجهود الكبيرة التي قادتها الدولة لتحديث البنية الصحية وتوسيع مراكز الرعاية الأولية وتفعيل الرعاية الافتراضية، لا تزال هناك فجوات تتطلب حلولا مبتكرة، مثل ضعف بعض التخصصات الدقيقة وصعوبة الوصول إلى المستشفيات المرجعية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الصحة الوقائية وارتباطها الوثيق بالرعاية الاجتماعية.
في هذا السياق، تتجه المملكة إلى نماذج مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الصحية، ومنها: مراكز ريفية مجتمعية متكاملة، فرق طبية متنقلة، تمكين القطاع غير الربحي في دعم الحالات الأكثر احتياجًا، وتوسيع خدمات الصحة الافتراضية التي تختصر المسافة وتعزز الكفاءة. كما تتجه الجهود إلى بناء شراكات عميقة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي وقادة المجتمع؛ باعتبار أن التنمية الريفية مسؤولية مشتركة تعزز التكافل وتدعم الاستدامة.
تنمية الريف الصحية ليست مجرد استجابة لاحتياجات حالية، بل هي استثمار مستقبلي في رأس المال البشري والاقتصاد المحلي. فكل خدمة صحية تصل إلى قرية بعيدة، تعني فرصًا أوسع لحياة كريمة، وعمل منتج، ومجتمع متماسك يشارك في بناء وطنه.
وتبقى الرسالة الجوهرية: لا تنمية مستدامة دون صحة، ولا صحة مستدامة دون ريف حيّ قادر على النهوض بنفسه وبأبنائه - وهذا ما تعمل رؤية 2030 على تحقيقه كل يوم.
الريف السعودي يمتلك قيمة بشرية ومكانية تستحق الاستثمار. فهو يمثل امتدادا لهوية الوطن واستقراره الغذائي والاجتماعي. ومع الجهود الكبيرة التي قادتها الدولة لتحديث البنية الصحية وتوسيع مراكز الرعاية الأولية وتفعيل الرعاية الافتراضية، لا تزال هناك فجوات تتطلب حلولا مبتكرة، مثل ضعف بعض التخصصات الدقيقة وصعوبة الوصول إلى المستشفيات المرجعية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الصحة الوقائية وارتباطها الوثيق بالرعاية الاجتماعية.
في هذا السياق، تتجه المملكة إلى نماذج مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الصحية، ومنها: مراكز ريفية مجتمعية متكاملة، فرق طبية متنقلة، تمكين القطاع غير الربحي في دعم الحالات الأكثر احتياجًا، وتوسيع خدمات الصحة الافتراضية التي تختصر المسافة وتعزز الكفاءة. كما تتجه الجهود إلى بناء شراكات عميقة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي وقادة المجتمع؛ باعتبار أن التنمية الريفية مسؤولية مشتركة تعزز التكافل وتدعم الاستدامة.
تنمية الريف الصحية ليست مجرد استجابة لاحتياجات حالية، بل هي استثمار مستقبلي في رأس المال البشري والاقتصاد المحلي. فكل خدمة صحية تصل إلى قرية بعيدة، تعني فرصًا أوسع لحياة كريمة، وعمل منتج، ومجتمع متماسك يشارك في بناء وطنه.
وتبقى الرسالة الجوهرية: لا تنمية مستدامة دون صحة، ولا صحة مستدامة دون ريف حيّ قادر على النهوض بنفسه وبأبنائه - وهذا ما تعمل رؤية 2030 على تحقيقه كل يوم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment