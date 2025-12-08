  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصحة الريفية تنمية تبدأ من الإنسان

الصحة الريفية تنمية تبدأ من الإنسان

2025-12-08 04:11:05
(MENAFN- Al Watan) تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تنمويًا عميقًا في ظل رؤية 2030، التي وضعت تحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن التنمية لا تكتمل إلا بوصول أثرها إلى كل مواطن، في المدن والقرى والهجر على حد سواء. ومن هذا المنطلق، تأتي الرعاية الصحية في المناطق الريفية كقضية وطنية تعكس مستوى العدالة والتمكين، وتترجم حقيقة أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.
الريف السعودي يمتلك قيمة بشرية ومكانية تستحق الاستثمار. فهو يمثل امتدادا لهوية الوطن واستقراره الغذائي والاجتماعي. ومع الجهود الكبيرة التي قادتها الدولة لتحديث البنية الصحية وتوسيع مراكز الرعاية الأولية وتفعيل الرعاية الافتراضية، لا تزال هناك فجوات تتطلب حلولا مبتكرة، مثل ضعف بعض التخصصات الدقيقة وصعوبة الوصول إلى المستشفيات المرجعية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الصحة الوقائية وارتباطها الوثيق بالرعاية الاجتماعية.
في هذا السياق، تتجه المملكة إلى نماذج مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الصحية، ومنها: مراكز ريفية مجتمعية متكاملة، فرق طبية متنقلة، تمكين القطاع غير الربحي في دعم الحالات الأكثر احتياجًا، وتوسيع خدمات الصحة الافتراضية التي تختصر المسافة وتعزز الكفاءة. كما تتجه الجهود إلى بناء شراكات عميقة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي وقادة المجتمع؛ باعتبار أن التنمية الريفية مسؤولية مشتركة تعزز التكافل وتدعم الاستدامة.
تنمية الريف الصحية ليست مجرد استجابة لاحتياجات حالية، بل هي استثمار مستقبلي في رأس المال البشري والاقتصاد المحلي. فكل خدمة صحية تصل إلى قرية بعيدة، تعني فرصًا أوسع لحياة كريمة، وعمل منتج، ومجتمع متماسك يشارك في بناء وطنه.
وتبقى الرسالة الجوهرية: لا تنمية مستدامة دون صحة، ولا صحة مستدامة دون ريف حيّ قادر على النهوض بنفسه وبأبنائه - وهذا ما تعمل رؤية 2030 على تحقيقه كل يوم.

MENAFN08122025000089011017ID1110450645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث