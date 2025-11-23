  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بالو ألتو نتوركس تتعاون مع عدة شركات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي

2025-11-23 08:09:04
(MENAFN- Asdaf News) يشهد عالم الأعمال ارتفاع وتيرة اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التوقعات بأن يصل عدد هؤلاء الوكلاء إلى 1.3 مليار بحلول عام 2028. إلا أن هذا الانتشار الكبير ينطوي على مخاطر أمنية بالغة، غالباً ما تكون غير ظاهرة للعيان. وفي هذا السياق، أعلنت“بالو ألتو نتوركس” (رمزها في ناسداك: PANW)، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، عن موجة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي الآمنة، كاشفة عن تكاملات أصلية لمنصة Prisma® AIRSTM مع منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها Factory وGlean وIBM، وServiceNow، بهدف توفير حماية فورية ومتكاملة من محاولات الحقن الفوري، وإساءة استخدام الأدوات، والأنماط السلوكية الضارة لدى الوكلاء.

وتُسهم عمليات التكامل الأصلية والشاملة في تعزيز حماية أحمال عمل الذكاء الاصطناعي أي مكان يمارس فيه العملاء أعمالهم، بما يضمن تبني آمن موثوق لهذه التقنيات. ومن خلال دمج منظومة الحماية المتقدمة التي توفرها منصة Prisma AIRS، بوصفها إحدى أكثر منصات أمن الذكاء الاصطناعي تكاملاً على مستوى العالم، مباشرة داخل المنصات التي يرتكز عليها العملاء، يتم التعامل مع التحديات الأمنية التي غالباً ما تُبطئ مسار تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها. هذا النهج يتيح للمؤسسات الاستفادة من القدرات المتقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة وضمن نطاق واسع.

