بالو ألتو نتوركس تتعاون مع عدة شركات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي

بالو ألتو نتوركس تتعاون مع عدة شركات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي
وتُسهم عمليات التكامل الأصلية والشاملة في تعزيز حماية أحمال عمل الذكاء الاصطناعي أي مكان يمارس فيه العملاء أعمالهم، بما يضمن تبني آمن موثوق لهذه التقنيات. ومن خلال دمج منظومة الحماية المتقدمة التي توفرها منصة Prisma AIRS، بوصفها إحدى أكثر منصات أمن الذكاء الاصطناعي تكاملاً على مستوى العالم، مباشرة داخل المنصات التي يرتكز عليها العملاء، يتم التعامل مع التحديات الأمنية التي غالباً ما تُبطئ مسار تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها. هذا النهج يتيح للمؤسسات الاستفادة من القدرات المتقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة وضمن نطاق واسع.
