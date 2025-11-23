البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب

الأخبار الأكثر تداولاً
البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب
وأكد البكار خلال رعايته لقاءً شبابيًا بعنوان "الشباب من التمكين إلى التأثير" نظمه حزب "مبادرة" بمشاركة نواب وامين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان وفعاليات حزبية وبرلمانية ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة واسعة للشباب، وصولًا إلى برلمانات حزبية وحكومات برلمانية مستقبلًا.
وأشار إلى أهمية ترسيخ الانتماء الحزبي لدى الشباب، لافتًا إلى أن الاندماج بين حزبي تقدّم وإرادة وتأسيس حزب مبادرة جاء ضمن رؤية مشتركة لدعم الإدارات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب بمهارات سوق العمل.
وشارك في اللقاء أمين عام حزب مبادرة صلاح المعايطة، والنائبان دينا البشير ورند الخزوز، ومدير مركز راصد عامر بني عامر، فيما أدارت الحوار الصحفية غادة الشيخ.
وبحث اللقاء الأدوار المستقبلية للشباب في التأثير المجتمعي وصناعة القرار، ضمن رؤية تستهدف تعزيز المشاركة السياسية وترجمة مخرجات تحديث المنظومة السياسية.
