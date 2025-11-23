البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير العمل خالد البكار إن الدولة أرست ثلاث روافع رئيسية تمثلت في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وأكد البكار خلال رعايته لقاءً شبابيًا بعنوان "الشباب من التمكين إلى التأثير" نظمه حزب "مبادرة" بمشاركة نواب وامين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان وفعاليات حزبية وبرلمانية ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة واسعة للشباب، وصولًا إلى برلمانات حزبية وحكومات برلمانية مستقبلًا.



وأشار إلى أهمية ترسيخ الانتماء الحزبي لدى الشباب، لافتًا إلى أن الاندماج بين حزبي تقدّم وإرادة وتأسيس حزب مبادرة جاء ضمن رؤية مشتركة لدعم الإدارات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب بمهارات سوق العمل.



وشارك في اللقاء أمين عام حزب مبادرة صلاح المعايطة، والنائبان دينا البشير ورند الخزوز، ومدير مركز راصد عامر بني عامر، فيما أدارت الحوار الصحفية غادة الشيخ.



وبحث اللقاء الأدوار المستقبلية للشباب في التأثير المجتمعي وصناعة القرار، ضمن رؤية تستهدف تعزيز المشاركة السياسية وترجمة مخرجات تحديث المنظومة السياسية.