القاضي يلتقي السفير التركي

2025-11-23 08:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، السفير التركي لدى المملكة، يعقوب جايماز أوغلو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.
وأكد القاضي أهمية التعاون بين الأردن وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعزز من مستويات التشاور حيال مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة دعم حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أشار إلى اهمية دعم جهود الأشقاء في سوريا نحو استقرار ووحدة بلدهم.

