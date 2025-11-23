  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القاضي يلتقي السفير البريطاني

2025-11-23 08:06:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول بحضور المستشار السياسي في السفارة إسكندر علي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وخصوصا البرلمانية منها.
وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس ايجابا على البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
وتحدث القاضي عن مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي جاءت ضمن مشروع وطني وجه له جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون عمادها المرأة والشباب.


