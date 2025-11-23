  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير العدل يشارك في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض

2025-11-23 08:06:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وزير العدل بسام التلهوني في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة 23 وزيرًا من مختلف دول العالم، إلى جانب رؤساء هيئات قضائية وخبراء قانونيين، وبحضور نحو (4000) مشارك من 40 دولة، وذلك بتنظيم من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.


وقال التلهوني "إن مشاركة الأردن في هذا الملتقى الدولي المهم تأتي انسجامًا مع رؤيتنا في تعزيز تحديث قطاع العدالة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، من خلال بناء منظومة عدلية عصرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، وتضع جودة الخدمات القضائية وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات".


وأضاف التلهوني: "إن تبادل الخبرات مع الدول يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتطوير الأداء القضائي، ويعزز قدرتنا على صياغة تشريعات أكثر مرونة وفاعلية، تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع".

