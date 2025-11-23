إطلاق حملة في معان لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع

الأخبار الأكثر تداولاً
إطلاق حملة في معان لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع
وتأتي الحملة ضمن برنامج متكامل أعدّته البلدية لإزالة التعديات على الأرصفة ومداخل الأحياء ومناطق تجمع النفايات العشوائية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، والحد من انتشار القوارض والحشرات التي قد تنتج عن تراكم النفايات والأنقاض.
وشملت الأعمال في مرحلتها الأولى عدداً من الأحياء السكنية داخل قصبة معان، لرفع كميات من الأتربة المتراكمة ومخلفات البناء والردم، إضافة إلى تنظيف الساحات الترابية بين المنازل، وإزالة العوائق التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.
