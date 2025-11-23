  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إطلاق حملة في معان لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع

2025-11-23 08:06:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة حملة شاملة تستمر لمدة 10 أيام لإزالة الأنقاض والأتربة ومخلّفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة معان، في إطار جهودها لتحسين الواقع البيئي والمظهر الحضري والتخفيف من مصادر التلوث البصري.


وتأتي الحملة ضمن برنامج متكامل أعدّته البلدية لإزالة التعديات على الأرصفة ومداخل الأحياء ومناطق تجمع النفايات العشوائية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، والحد من انتشار القوارض والحشرات التي قد تنتج عن تراكم النفايات والأنقاض.


وشملت الأعمال في مرحلتها الأولى عدداً من الأحياء السكنية داخل قصبة معان، لرفع كميات من الأتربة المتراكمة ومخلفات البناء والردم، إضافة إلى تنظيف الساحات الترابية بين المنازل، وإزالة العوائق التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

MENAFN23112025000208011052ID1110385196

