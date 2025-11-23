نادي الأسير: أحمد سعدات تعرض لضرب شديد بسجن إسرائيلي

الأخبار الأكثر تداولاً
نادي الأسير: أحمد سعدات تعرض لضرب شديد بسجن إسرائيلي
وقال زغاري في تصريحت صحفية، إن سعدات (72 عاما)، تعرض للضرب الشديد خلال عملية نقله من معتقل مجدو إلى معتقل جلبوع، دون ذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة وتاريخها.
وشدد زغاري على أن "الوضع الصحي للأسير سعدات صعب، وعمليات الاعتداء الإسرائيلي تشكل تهديدا على حياته".
وأضاف أن الاعتداء على سعدات يأتي "ضمن عملية الاستهداف المستمرة لقيادات الحركة الأسيرة بتعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
ولفت إلى أن "السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدًا على حياة سعدات وحياة جميع قيادات الحركة الأسيرة الذين يتعرضون لعمليات اعتداء وحشية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة)".
وطالب زغاري "بتوفير الحماية للأسرى الذي يعيشون ظروفا صعبة وقاهرة".
كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر "للتدخل العاجل للكشف عما يتعرض له الأسرى، والدفاع عن دورها في زيارتهم ومتابعة أوضاعهم، ووقف الإجرام الإسرائيلي الممارس بحقهم".
وأحمد سعدات هو الأمين العام للجبهة الشعبية منذ 2001، ومعتقل في سجون إسرائيل منذ 2006، حيث يمضي حكما بالسجن 30 عاما على خلفية اغتيال الجبهة لوزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.
