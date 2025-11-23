نادي الأسير: أحمد سعدات تعرض لضرب شديد بسجن إسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- حذر رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري، اليوم الأحد، من خطر يهدد حياة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، إثر تعرضه للضرب الشديد في السجون الإسرائيلية.

وقال زغاري في تصريحت صحفية، إن سعدات (72 عاما)، تعرض للضرب الشديد خلال عملية نقله من معتقل مجدو إلى معتقل جلبوع، دون ذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة وتاريخها.

وشدد زغاري على أن "الوضع الصحي للأسير سعدات صعب، وعمليات الاعتداء الإسرائيلي تشكل تهديدا على حياته".

وأضاف أن الاعتداء على سعدات يأتي "ضمن عملية الاستهداف المستمرة لقيادات الحركة الأسيرة بتعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

ولفت إلى أن "السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدًا على حياة سعدات وحياة جميع قيادات الحركة الأسيرة الذين يتعرضون لعمليات اعتداء وحشية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة)".

وطالب زغاري "بتوفير الحماية للأسرى الذي يعيشون ظروفا صعبة وقاهرة".

كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر "للتدخل العاجل للكشف عما يتعرض له الأسرى، والدفاع عن دورها في زيارتهم ومتابعة أوضاعهم، ووقف الإجرام الإسرائيلي الممارس بحقهم".

وأحمد سعدات هو الأمين العام للجبهة الشعبية منذ 2001، ومعتقل في سجون إسرائيل منذ 2006، حيث يمضي حكما بالسجن 30 عاما على خلفية اغتيال الجبهة لوزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.