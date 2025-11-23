مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - لقيت طفلة (4 أعوام) مصرعها، اليوم الأحد، نتيجة تعرضها لحادث دعس في قرية الرشايدة شرق محافظة بيت لحم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نتج عن تعرض الطفلة للدعس، وتم نقلها لمستوصف تقوع، وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف العميد ارزيقات أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.