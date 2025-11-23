403
مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - لقيت طفلة (4 أعوام) مصرعها، اليوم الأحد، نتيجة تعرضها لحادث دعس في قرية الرشايدة شرق محافظة بيت لحم.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نتج عن تعرض الطفلة للدعس، وتم نقلها لمستوصف تقوع، وأعلن الأطباء عن وفاتها.
وأضاف العميد ارزيقات أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.
