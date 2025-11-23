الشرطة: القبض على 14 شخصا بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة

الأخبار الأكثر تداولاً
الشرطة: القبض على 14 شخصا بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة
في نابلس، تم القبض على تاجر للمخدرات، وعلى 5 أشخاص مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه أنها الحشيش المخدر، والقنب الهندي المصنع، وحبوب الإكستازي.
وفي بيت لحم، تم القبض على 6 أشخاص، وضبط بحوزتهم مواد يشتبه أنها الحشيش المخدر، والماريجوانا، والقنب الهندي المصنع، وتبغ مخلوط بالقنب، وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطٍ.
وفي جنين، تم القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين حول تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وضبط بحوزتهما مواد يشتبه بأنها حشيش مخدر، وقنب مصنع، وحبوب كلونكس.
تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
