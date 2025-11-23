  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشرطة: القبض على 14 شخصا بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة

2025-11-23 08:06:25
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- قبضت أفرع مكافحة المخدرات، على 14 شخصا في عدة قضايا متعلقة بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في محافظات نابلس وبيت لحم وجنين.

في نابلس، تم القبض على تاجر للمخدرات، وعلى 5 أشخاص مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه أنها الحشيش المخدر، والقنب الهندي المصنع، وحبوب الإكستازي.

وفي بيت لحم، تم القبض على 6 أشخاص، وضبط بحوزتهم مواد يشتبه أنها الحشيش المخدر، والماريجوانا، والقنب الهندي المصنع، وتبغ مخلوط بالقنب، وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطٍ.

وفي جنين، تم القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين حول تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وضبط بحوزتهما مواد يشتبه بأنها حشيش مخدر، وقنب مصنع، وحبوب كلونكس.

تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

