واشنطن تتعهد بالتعاون مع سيئول لتأمين غواصات تعمل بالطاقة النووية

2025-11-04 11:13:20
تعهد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمس بالتعاون بشكل وثيق مع وزارتي الخارجية والطاقة الكوريتين الجنوبيتين بشأن خطة سيئول لتأمين غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات الأمنية السنوية مع نظيره الكوري الجنوبي آن غيو بيك بعد أن طلب الرئيس لي جاي ميونغ من نظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي السماح لسيئول بتأمين الوقود للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
وأوضح هيغسيث أن الرئيس الأميركي وافق لسيئول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في حوض بناء سفن أميركي مملوك لشركة «هانهوا أوشن» الكورية الجنوبية.
وأضاف أن الوزيرين ناقشا خطوات عملية لتحديث التحالف مرحبا بتعهد آن بزيادة الإنفاق الدفاعي وإجراء استثمارات أكبر لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية.
وكان الوزيران قد عقدا المحادثات الأمنية السنوية بعنوان «الاجتماع الاستشاري الأمني» أمس الذي يمثل أول اجتماع استشاري لهما منذ توليهما منصبيهما في وقت سابق من هذا العام.

