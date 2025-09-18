الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب ويعتقل مواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس مواطنين، بينهما معتقلا محررا، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد رائد مطير بعد مداهمة منزله في شارع المطار قرب مخيم قلنديا، وأعادت اعتقال الأسير المحرر مراد العجلوني، خلال اقتحام منزله في بلدة كفر عقب.

وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم والبلدة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات.