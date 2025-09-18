الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب ويعتقل مواطنين
وقالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد رائد مطير بعد مداهمة منزله في شارع المطار قرب مخيم قلنديا، وأعادت اعتقال الأسير المحرر مراد العجلوني، خلال اقتحام منزله في بلدة كفر عقب.
وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم والبلدة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات.
