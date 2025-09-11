  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شهيدان ومصابون جراء قصف خيام نازحين بمحيط شارع اليرموك وسط مدينة غزة

2025-09-11 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر إن فلسطينيين اثنين إحداهما رضيعة استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال خيام النازحين بمحيط شارع اليرموك (وسط مدينة غزة) شمالي القطاع.

