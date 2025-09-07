إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية نظيفة في تصفيات مونديال 2026

403
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية نظيفة في تصفيات مونديال 2026
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 9 (كونا) -- حقق منتخب إسبانيا فوزا ساحقا على مضيفه المنتخب التركي بنتيجة 6 أهداف للاشيئ في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد بمدينة قونية التركية في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفي الدقيقة السادسة سجل المنتخب الإسباني أول أهدافه عن طريق لاعبه بيدري الذي وضع الكرة في الزاوية الصعبة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعزز مايكل ميرينو التقدم الإسباني بهدف ثان في الدقيقة 22 بعد تمريرات جميلة بين لامين جمال وبيدري ونيكو ويلياميز.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عاد ميرنيو لهز الشباك التركية بهدف من صناعة من بيدري.
ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (53) نجح البديل فيرن توريس في إضافة الهدف الرابع الذي صنعه لامين جمال.
وفي الدقيقة (57) تمكن ميرينو من تسجيل ثالث أهدافه (هاتريك) والخامس لإسبانيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وعاد بعدها بيدري لهز شباك المنتخب التركي بهدف سادس في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة يعزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة الخامسة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في حين تجمد رصيد المنتخب التركي عند 3 نقاط. (النهاية)
أ ع س / ه س ص
