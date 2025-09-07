  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية نظيفة في تصفيات مونديال 2026

2025-09-07 11:26:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 9 (كونا) -- حقق منتخب إسبانيا فوزا ساحقا على مضيفه المنتخب التركي بنتيجة 6 أهداف للاشيئ في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد بمدينة قونية التركية في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفي الدقيقة السادسة سجل المنتخب الإسباني أول أهدافه عن طريق لاعبه بيدري الذي وضع الكرة في الزاوية الصعبة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعزز مايكل ميرينو التقدم الإسباني بهدف ثان في الدقيقة 22 بعد تمريرات جميلة بين لامين جمال وبيدري ونيكو ويلياميز.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عاد ميرنيو لهز الشباك التركية بهدف من صناعة من بيدري.
ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (53) نجح البديل فيرن توريس في إضافة الهدف الرابع الذي صنعه لامين جمال.
وفي الدقيقة (57) تمكن ميرينو من تسجيل ثالث أهدافه (هاتريك) والخامس لإسبانيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وعاد بعدها بيدري لهز شباك المنتخب التركي بهدف سادس في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة يعزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة الخامسة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في حين تجمد رصيد المنتخب التركي عند 3 نقاط. (النهاية)

