بريق رودريغو يحجز لكولومبيا بطاقة المونديال

MENAFN - Al-Bayan) بفضل تألق نجمه خاميس رودريغو نجح منتخب كولومبيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتكون المرة الرابعة التي يحقق فيها هذا الإنجاز في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، وذلك بعد فوزه على ضيفه منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار الجولة 17 وقبل الأخيرة، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى النهائيات العالمية 2026، ولتعود كولومبيا إلى المونديال بعد أن أخفقت بالتأهل إلى قطر 2022، وبعد 3 مشاركات متتالية في كأس العالم بدءاً من 2010.



ووصف إخفاق كولومبيا بالتأهل إلى قطر 2022، بأنه نهاية غير لائقة لمسيرة خاميس رودريغيز الدولية وللجيل الذهبي الثاني لكولومبيا، الذي ضم دافيد أوسبينا، كريستيان زاباتا، خوان كوادرادو، وراداميل فالكاو، ولكن عاد بريق خاميس، وعادت كولومبيا أيضاً إلى أكبر بطولة في كرة القدم.



ورغم أن خاميس رودريغو سيبلغ عامه 34 في يوليو 2026، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببريقه ويتمتع بمهارة فائقة بقدمه اليسرى، وخلال بطولة كوبا أمريكا 2024، قدّم 6 تمريرات حاسمة، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي في نسخة واحدة، ليساعد كولومبيا على تصدر مجموعتها التي ضمت البرازيل، ثم سحق بنما 5-0 في ربع النهائي، والتغلب على أوروغواي في نصف النهائي والتأهل إلى النهائي ضد الأرجنتين، وخسروا المباراة فقط بفضل هدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112، ومع ذلك، حصد خاميس جائزة أفضل لاعب متفوقاً على لاعبين مثل مارتينيز وميسي وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور، وكل ذلك يجعل هذا المنتخب مميزاً وقوياً حقاً، مما يُنبئ بمستويات قوية منه في أمريكا الشمالية العام المقبل.



كما أن هناك أسباباً عدة تدفع للاعتقاد بقدرة كولومبيا على تجاوز أفضل إنجاز لها عندما بلغت ربع النهائي في 2014، قبل أن تخسر أمام البرازيل المضيفة 1-2، وأهمها لويس دياز، أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، إذ سجل الجناح 30 هدفاً في آخر موسمين مع ليفربول، ليسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025.

كما انطلق لويس دياز بقوة مع بايرن ميونيخ، مسجلاً هدفين وصانعاً لهدفين في أول مباراتين له في الدوري الألماني، وكان هداف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات العام المقبل، قبل أن ينجح ليونيل ميسي في خطف الريادة منه في الجولة 17، ويتطلع دياز بشغف لخوض أول كأس عالم له.



وكذلك بزغ نجم ريتشارد ريوس، كلاعب مبدع وفعّال، وتألق مع بالميراس في أول نسخة من كأس العالم للأندية، قبل أن يُصبح أغلى صفقة في تاريخ بنفيكا، وتشير بدايته الواعدة مع النادي البرتغالي العريق في ملعب دا لوز إلى امتلاكه المهارات اللازمة للتألق في كأس العالم، وتألق جون أرياس أيضاً في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية 2025، ليقود فلومينينسي، رغم كل التحديات، للوصول إلى نصف النهائي، ومهاراته في المراوغة وركلاته الحرة المُتقنة تبدو وكأنها قادمة من ألعاب الفيديو.



وبعد رحلة قصيرة إلى جنوب شرق إنجلترا، برز دانييل مونيوز كأحد أفضل ((الأظهرة)) في أوروبا، وأسهم اللاعب الذي جاء تألقه متأخراً، في 14 هدفاً بين التسجيل والصناعة في الموسم الماضي، وقطع ثاني أطول مسافة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف برونو غيمارايش نجم نيوكاسل يونايتد، كما قدم أداء بطولياً في الانتصار المذهل لكريستال بالاس على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.