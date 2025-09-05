عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مهتمون بالشأن السياحي في محافظة عجلون، إلى وضع خطة تشاركية بين مختلف الجهات المعنية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في المحافظة.



وأكدت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنتج السياحي وإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التسهيلات اللازمة مما يمكنهم من إنشاء مشاريع مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل جديدة.



وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" عربي فريحات، إلى ضرورة التركيز على السياحة البيئية وتعزيز المشاريع المستدامة، لافتًا إلى أهمية توفير أراضٍ بطرق ميسرة لتشجيع إقامة منتجعات ومشاريع سياحية تحافظ على البيئة وتستقطب الزوار.



بدوره، قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص مبلغ 30 ألف دينار لدعم قطاع السياحة في المحافظة خلال العام الحالي، لافتًا أن هذا الدعم يأتي في إطار الحرص على تعزيز المشاريع السياحية وتشجيع المبادرات التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق الفائدة المباشرة لأبناء المجتمع المحلي.



مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، قال إن المحافظة تتميز بميزات طبيعية وبيئية وسياحية فريدة لاحتوائها على العديد من المواقع الجاذبة، مؤكدًا حرص المديرية على متابعة جميع الملاحظات والمقترحات التي تسهم بتطوير القطاع السياحي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.