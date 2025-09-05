عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي
وأكدت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنتج السياحي وإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التسهيلات اللازمة مما يمكنهم من إنشاء مشاريع مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" عربي فريحات، إلى ضرورة التركيز على السياحة البيئية وتعزيز المشاريع المستدامة، لافتًا إلى أهمية توفير أراضٍ بطرق ميسرة لتشجيع إقامة منتجعات ومشاريع سياحية تحافظ على البيئة وتستقطب الزوار.
بدوره، قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص مبلغ 30 ألف دينار لدعم قطاع السياحة في المحافظة خلال العام الحالي، لافتًا أن هذا الدعم يأتي في إطار الحرص على تعزيز المشاريع السياحية وتشجيع المبادرات التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق الفائدة المباشرة لأبناء المجتمع المحلي.
مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، قال إن المحافظة تتميز بميزات طبيعية وبيئية وسياحية فريدة لاحتوائها على العديد من المواقع الجاذبة، مؤكدًا حرص المديرية على متابعة جميع الملاحظات والمقترحات التي تسهم بتطوير القطاع السياحي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان