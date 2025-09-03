انفجار كبير جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيان إن الأصوات التي سُمعت بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب.
وأضافت أنه جرى ذلك في منطقة تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن المطار.
كما أكدت الهيئة أن الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما. وأن حركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إمبراير" تسجّل أعلى طلبات مؤجَّلة في تاريخها بقيمة 29.7 مليار دولار في الربع الثاني 2025
تقنية TRIL® لحماية آبار النفط: حلول جديدة تدخل أسواق الشرق الأوسط
رئيس الدولة ونائباه يهنئون إنجا روجينيني بتعيينها رئيساً لوزراء ليتوانيا
الإمارات نهج إنساني متواصل من ميانمار إلى أفغانستان
اتهام شاب من باقة الغربية بالانضمام لتنظيم داعش
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط داخل أراضي الــ48