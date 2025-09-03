  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انفجار كبير جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي

2025-09-03 10:07:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع انفجار كبير اليوم الأربعاء جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي في جنوب العاصمة السورية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيان إن الأصوات التي سُمعت بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب.
وأضافت أنه جرى ذلك في منطقة تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن المطار.
كما أكدت الهيئة أن الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما. وأن حركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير.

