  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة تشيفننغ

السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة تشيفننغ

2025-09-03 10:05:10
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- التقى السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، الطلبة الأردنيين الحاصلين على منحة "تشيفننغ" للعام الحالي، والذين يستعدون للسفر إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراساتهم لدرجة الماجستير لمدة عام، وذلك بحضور أعضاء مجلس خريجي "تشيفننغ" برئاسة الدكتور فارس بريزات.
وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان اليوم الأربعاء، إن منح "تشيفننغ"، الممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تعد جزءا من برنامج عالمي للمنح الدراسية يهدف إلى دعم الطلبة المتميزين، من خلال توفير تمويل كامل لدراسة أي برنامج ماجستير مؤهل في الجامعات البريطانية.
وسيلتحق الطلبة الفائزون هذا العام بتخصصات متنوعة تشمل، الهندسة الطبية الحيوية، والاقتصاد، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وريادة الأعمال الرقمية، والهندسة والابتكار، والصحة العامة العالمية، والصحافة، وعلم النفس، والإدارة.
وقال السفير البريطاني إن طلبة "تشيفننغ" لهذا العام يجسدون ما يتمتع به شباب الأردن من مواهب وطموحات وإمكانات واعدة، مؤكدا أن خريجي البرنامج، كما في الدفعات السابقة، سيساهمون بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في الأردن، وتعزيز الشراكة المتواصلة بين البلدين.
ويستمر باب التقديم لمنح "تشيفننغ" حتى 7 تشرين الأول المقبل، ويدعى المهتمون إلى البدء مبكرا في تجهيز طلباتهم وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني: (
ودعت السفارة البريطانية الطلبة الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: ().
--(بترا)
ص خ/ ع أ/رق
03/09/2025 16:29:15

MENAFN03092025000117011021ID1110012471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث