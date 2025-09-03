السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة تشيفننغ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- التقى السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، الطلبة الأردنيين الحاصلين على منحة "تشيفننغ" للعام الحالي، والذين يستعدون للسفر إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراساتهم لدرجة الماجستير لمدة عام، وذلك بحضور أعضاء مجلس خريجي "تشيفننغ" برئاسة الدكتور فارس بريزات.

وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان اليوم الأربعاء، إن منح "تشيفننغ"، الممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تعد جزءا من برنامج عالمي للمنح الدراسية يهدف إلى دعم الطلبة المتميزين، من خلال توفير تمويل كامل لدراسة أي برنامج ماجستير مؤهل في الجامعات البريطانية.

وسيلتحق الطلبة الفائزون هذا العام بتخصصات متنوعة تشمل، الهندسة الطبية الحيوية، والاقتصاد، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وريادة الأعمال الرقمية، والهندسة والابتكار، والصحة العامة العالمية، والصحافة، وعلم النفس، والإدارة.

وقال السفير البريطاني إن طلبة "تشيفننغ" لهذا العام يجسدون ما يتمتع به شباب الأردن من مواهب وطموحات وإمكانات واعدة، مؤكدا أن خريجي البرنامج، كما في الدفعات السابقة، سيساهمون بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في الأردن، وتعزيز الشراكة المتواصلة بين البلدين.

ويستمر باب التقديم لمنح "تشيفننغ" حتى 7 تشرين الأول المقبل، ويدعى المهتمون إلى البدء مبكرا في تجهيز طلباتهم وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني: (

ودعت السفارة البريطانية الطلبة الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: ().

