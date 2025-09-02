  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
162 مليونا تحسم آخر صفقات النخبوي

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) كثف الأهلي، محاولاته في تعزيز صفوفه، بصفقات قوية وطموحة، من أجل المنافسة على كل البطولات، المحلية والقارية، بالموسم الجديد، إذ توصل قلعة الكؤوس إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط ريمس الفرنسي، فالنتين أتانجانا، الذي كان في طريقه للانضمام إلى ستراسبورج الفرنسي، غير أن النخبوي دخل في الخط باللحظات الأخيرة واستطاع الحصول على اللاعب البالغ 20 عاما، وتحويل مسار الصفقة لقلعة الكؤوس، بعقد لمدة 3 سنوات، بقيمة تقارب 110 ملايين ريال ((25 مليون يورو)).
وسيصبح الفرنسي فالنتين أتانجانا، ثاني لاعب أجنبي في خانة المواليد بعد أن حسم الأهلي، صفقة البرازيلي ماثيوس غونسالفيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل ما يقارب 40 مليون ريال ((9 ملايين يورو)).
وفي صفقة محلية، أتمت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر زكريا هوساوي لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الرائد، وذلك مقابل 12 مليون ريال.

MENAFN02092025000089011017ID1110005514

