162 مليونا تحسم آخر صفقات النخبوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
162 مليونا تحسم آخر صفقات النخبوي
(MENAFN- Al Watan) كثف الأهلي، محاولاته في تعزيز صفوفه، بصفقات قوية وطموحة، من أجل المنافسة على كل البطولات، المحلية والقارية، بالموسم الجديد، إذ توصل قلعة الكؤوس إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط ريمس الفرنسي، فالنتين أتانجانا، الذي كان في طريقه للانضمام إلى ستراسبورج الفرنسي، غير أن النخبوي دخل في الخط باللحظات الأخيرة واستطاع الحصول على اللاعب البالغ 20 عاما، وتحويل مسار الصفقة لقلعة الكؤوس، بعقد لمدة 3 سنوات، بقيمة تقارب 110 ملايين ريال ((25 مليون يورو)).
وسيصبح الفرنسي فالنتين أتانجانا، ثاني لاعب أجنبي في خانة المواليد بعد أن حسم الأهلي، صفقة البرازيلي ماثيوس غونسالفيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل ما يقارب 40 مليون ريال ((9 ملايين يورو)).
وفي صفقة محلية، أتمت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر زكريا هوساوي لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الرائد، وذلك مقابل 12 مليون ريال.
وسيصبح الفرنسي فالنتين أتانجانا، ثاني لاعب أجنبي في خانة المواليد بعد أن حسم الأهلي، صفقة البرازيلي ماثيوس غونسالفيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل ما يقارب 40 مليون ريال ((9 ملايين يورو)).
وفي صفقة محلية، أتمت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر زكريا هوساوي لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الرائد، وذلك مقابل 12 مليون ريال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل