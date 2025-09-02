  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جرس المدرسة يقرع ومحفظة الأسرة تستغيث - جريدة الوطن السعودية

2025-09-02 07:54:10
(MENAFN- Al Watan) مع بداية العام الدراسي، تتحول متاجر القرطاسية والمكتبات إلى ساحات مزدحمة بالأهالي والطلاب، بحثًا عن ((القائمة المدرسية)) التي يبدو أنها تطول كل عام. المفاجأة أحيانًا أن ثمن حقيبة المدرسة قد يتجاوز مصروف الشهر كله! لكن هل هذا قدر محتوم ولا بد منه وإلا لن يستطيع الطالب الدراسة؟ الحقيقة هي لا، لأن جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف يمكن السيطرة عليه إذا تعاملنا معها بذكاء مالي، بدل أن نستسلم لسباق ((المظاهر المدرسية)) حتى أنها أصبحت ظاهرة ضرورية بين الطلاب.
ولتفادي هذه الظاهرة والمحافظة على الاتزان المالي لا بد من وجود حوار داخلي بين الأسرة يسعى إلى التفهم والقناعة في أن العلم يأتي بلا مظاهر أو كماليات وإنما بالطموح والسعي وراء تحقيق الأهداف المرجوة، ولا شك أن لكل بداية عام دراسي حاجات أساسية تساعد الطلاب على التعليم، نعم الحاجات الأساسية ليست الكماليات، لذلك علينا كتربويين وآباء ولكل من يهمه الأمر أن يسعى في نشر هذه الثقافة، ومنها ما يلي: أولًا: لا جديد في كل شيء، كثير من الأدوات التي تُشترى كل عام موجودة أساسًا في البيت، دفتر نصف ممتلئ من العام الماضي يمكن استخدامه لمادة أخرى، والمسطرة لا تحتاج لتغيير لأنها ليست موضة موسمية! ثانيًا: ثقافة التبادل؛ في كثير من الدول أصبح الأهالي يتبادلون الكتب والأدوات عبر تطبيقات مجانية أو مجموعات واتساب مدرسية. لماذا لا نحولها إلى عادة في مجتمعنا بدل التكديس؟ ثالثًا: الاستثمار في الجودة لا الماركة حقيبة متينة من علامة تجارية متوسطة الجودة تدوم ثلاث سنوات أفضل بكثير من حقيبة باهظة الثمن تتلف سريعًا. الذكاء هنا ليس في اسم الماركة بل في العمر الافتراضي. وأخيرًا: التربية المالية تبدأ من المدرسة حين يشارك الأبناء في وضع ميزانية للمشتريات، ويتعلمون المفاضلة بين الضروري والكمالي، فهم لا يستعدون للعام الدراسي فقط بل للحياة كلها. العودة إلى المدرسة ليست مجرد مناسبة للتسابق على الإنفاق، بل فرصة حقيقية لتربية جيل كامل على مبادئ الإدارة المالية السليمة. قد يكون الدرس الأهم الذي يتعلمه الطلاب هذا العام ليس في محتويات حقائبهم، وإنما في الكيفية التي اختيرت بها.

