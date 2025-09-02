  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنظيم الإعلام: يجب الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية

2025-09-02 07:53:26
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أنّ الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية يمثّل واجبًا نظاميًا وضرورةً مجتمعيّة لضمان بيئة رقميّة آمنة تحمي الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقميّة أو التعرض لأي محتوى غير مناسب.
وأوضحت أن التصنيف العمري أُقِرّ بحماية الفكر والسلوك وتوجيه الاستخدام الآمن للمحتوى، ويُمكّن الأسرة من اختيار المحتوى المناسب للفئة العمرية لأبنائهم، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة التزام الأبناء بتلك التصنيفات، وتفعيل أدوات الرقابة الأبويّة المتاحة على المنصات المختلفة.
وشدّدت على أهمية مراقبة التواصل داخل الألعاب، لما قد يحمله من مخاطر مثل: الاستدراج، أو التنمّر، أو نشر أفكار ضارة، مبينةً أن وعي الأسرة هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديّات، وأن الالتزام بالتصنيف العمري والتعامل الواعي مع خدمات التواصل داخل الألعاب الإلكترونية مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون، مؤكدةً أنها ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي، وأن مخالفات التصنيف العمري ستخضع للإجراءات النظامية المعتمدة بما يضمن حماية النشء ودعم الاستخدام المسؤول للتقنية والمحتوى الرقمي في المملكة.

