تنظيم الإعلام: يجب الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تنظيم الإعلام: يجب الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أنّ الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية يمثّل واجبًا نظاميًا وضرورةً مجتمعيّة لضمان بيئة رقميّة آمنة تحمي الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقميّة أو التعرض لأي محتوى غير مناسب.
وأوضحت أن التصنيف العمري أُقِرّ بحماية الفكر والسلوك وتوجيه الاستخدام الآمن للمحتوى، ويُمكّن الأسرة من اختيار المحتوى المناسب للفئة العمرية لأبنائهم، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة التزام الأبناء بتلك التصنيفات، وتفعيل أدوات الرقابة الأبويّة المتاحة على المنصات المختلفة.
وشدّدت على أهمية مراقبة التواصل داخل الألعاب، لما قد يحمله من مخاطر مثل: الاستدراج، أو التنمّر، أو نشر أفكار ضارة، مبينةً أن وعي الأسرة هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديّات، وأن الالتزام بالتصنيف العمري والتعامل الواعي مع خدمات التواصل داخل الألعاب الإلكترونية مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون، مؤكدةً أنها ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي، وأن مخالفات التصنيف العمري ستخضع للإجراءات النظامية المعتمدة بما يضمن حماية النشء ودعم الاستخدام المسؤول للتقنية والمحتوى الرقمي في المملكة.
وأوضحت أن التصنيف العمري أُقِرّ بحماية الفكر والسلوك وتوجيه الاستخدام الآمن للمحتوى، ويُمكّن الأسرة من اختيار المحتوى المناسب للفئة العمرية لأبنائهم، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة التزام الأبناء بتلك التصنيفات، وتفعيل أدوات الرقابة الأبويّة المتاحة على المنصات المختلفة.
وشدّدت على أهمية مراقبة التواصل داخل الألعاب، لما قد يحمله من مخاطر مثل: الاستدراج، أو التنمّر، أو نشر أفكار ضارة، مبينةً أن وعي الأسرة هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديّات، وأن الالتزام بالتصنيف العمري والتعامل الواعي مع خدمات التواصل داخل الألعاب الإلكترونية مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون، مؤكدةً أنها ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي، وأن مخالفات التصنيف العمري ستخضع للإجراءات النظامية المعتمدة بما يضمن حماية النشء ودعم الاستخدام المسؤول للتقنية والمحتوى الرقمي في المملكة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل