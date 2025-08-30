تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

خبرني - سجّل الأردن 50 حضانة جديدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، وذلك بحسب ما ورد في تقرير رئاسة الوزراء حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن إطار توفير بيئة أكثر ملاءمة للأمهات العاملات، بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويدعم تمكينها الاقتصادي.

وبيّن التقرير، تسجيل الحضانات الجديدة أسهم في توفير 200 فرصة عمل، إلى جانب تحويل 35 عملاً إلى قطاع عمل منظم، وتوفير 179 فرصة عمل ميسرة للمرأة من خلال القروض، إضافة إلى استفادة 87 امرأة من تدريبات متنوعة تعزز من دورهن في النشاط الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بمنح "ختم المساواة" لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً في مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث جرى عرض هذه المعايير على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة للموافقة عليها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإطلاقها.

ويأتي ذلك في سياق تقرير النصف الأول للعام 2025، الذي يوضح المنجزات المحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، ويتضمن أبرز المؤشرات لمحركات النمو الثمانية وهي: الاستثمار، ونوعية الحياة، والأردن كوجهة عالمية، والموارد المستدامة، والخدمات المستقبلية، وبيئة مستدامة، والريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة.