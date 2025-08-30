تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية
خبرني - سجّل الأردن 50 حضانة جديدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، وذلك بحسب ما ورد في تقرير رئاسة الوزراء حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن إطار توفير بيئة أكثر ملاءمة للأمهات العاملات، بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويدعم تمكينها الاقتصادي.
وبيّن التقرير، تسجيل الحضانات الجديدة أسهم في توفير 200 فرصة عمل، إلى جانب تحويل 35 عملاً إلى قطاع عمل منظم، وتوفير 179 فرصة عمل ميسرة للمرأة من خلال القروض، إضافة إلى استفادة 87 امرأة من تدريبات متنوعة تعزز من دورهن في النشاط الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بمنح "ختم المساواة" لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً في مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث جرى عرض هذه المعايير على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة للموافقة عليها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإطلاقها.
ويأتي ذلك في سياق تقرير النصف الأول للعام 2025، الذي يوضح المنجزات المحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، ويتضمن أبرز المؤشرات لمحركات النمو الثمانية وهي: الاستثمار، ونوعية الحياة، والأردن كوجهة عالمية، والموارد المستدامة، والخدمات المستقبلية، وبيئة مستدامة، والريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة.
