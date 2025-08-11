وفاتان غرقًا داخل بركة زراعية في الأغوار الشمالية

خبرني - لقي شخصان حتفهما غرقًا داخل بركة زراعية في منطقة طبقة فحل، بلواء الأغوار الشمالية، مساء الاثنين.

ووفق شهود عيان، وصلت فرق الدفاع المدني من مركز دفاع مدني المشارع إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حيث عملت على انتشال الجثتين من داخل البركة.

وأضافوا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المتوفيين إلى المستشفى .