وفاتان غرقًا داخل بركة زراعية في الأغوار الشمالية

وفاتان غرقًا داخل بركة زراعية في الأغوار الشمالية
خبرني - لقي شخصان حتفهما غرقًا داخل بركة زراعية في منطقة طبقة فحل، بلواء الأغوار الشمالية، مساء الاثنين.
ووفق شهود عيان، وصلت فرق الدفاع المدني من مركز دفاع مدني المشارع إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حيث عملت على انتشال الجثتين من داخل البركة.
وأضافوا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المتوفيين إلى المستشفى .
