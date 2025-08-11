  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفاتان غرقًا داخل بركة زراعية في الأغوار الشمالية

وفاتان غرقًا داخل بركة زراعية في الأغوار الشمالية

2025-08-11 07:22:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - لقي شخصان حتفهما غرقًا داخل بركة زراعية في منطقة طبقة فحل، بلواء الأغوار الشمالية، مساء الاثنين.

ووفق شهود عيان، وصلت فرق الدفاع المدني من مركز دفاع مدني المشارع إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حيث عملت على انتشال الجثتين من داخل البركة.

وأضافوا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المتوفيين إلى المستشفى .

MENAFN11082025000151011027ID1109914764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث