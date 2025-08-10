الكاميرا الاحترافية في 'Galaxy Z Fold7'.. حقائق وأرقام مذهلة

403
الكاميرا الاحترافية في 'Galaxy Z Fold7'.. حقائق وأرقام مذهلة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقدّم سامسونج في هاتف 'Galaxy Z Fold7' الكاميرا الأكثر تطوراً والأفضل في تاريخ السلسلة، ما يوفّر تجربة تصوير 'Ultra' شاملة ترتقي بطريقة إنتاج المحتوى بدءًا من التصوير والتعديل وحتى المشاركة.
ولأول مرة في سلسلة 'Z Fold'، يأتي جهاز مزوّداً بكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب معالج 'Snapdragon 8 Elite for Galaxy' القوي، لتجربة أداء وتصوير استثنائية.
ويأتي 'Galaxy Z Fold7' أيضاً مزوّداً بمحرك 'ProVisual' المتطور، الذي يضم أكثر من 160 تقنية تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليمزج بسلاسة بين أداء الكاميرا الرائدة والمعالجة الذكية ضمن تصميم قابل للطي يتميّز بالمرونة أثناء الاستخدام.
وبدءًا من تصوير مقاطع الفيديو أثناء الليل، إلى التقاط مشاهد أكثر تنوعاً من خلال العدسة الواسعة للغاية، إليك كيف صُمّم أنحف وأخف جهاز 'Z Fold' حتى الآن لمواكبة رؤيتك الإبداعية.
مستشعر 200 ميجابكسل: وضوح فائق في جميع اللقطات
في قلب نظام كاميرا 'Galaxy Z Fold7'، تأتي الكاميرا الواسعة بدقة 200 ميجابكسل، وهي نفسها المستخدمة في 'Galaxy S25 Ultra'، وتُعد أعلى مستشعر دقة في تاريخ سلسلة 'Z Fold'. وبفضل هذا المستشعر، يمكنك الآن التقاط أدق التفاصيل في المحتوى المصوّر من ملمس الأقمشة الناعم وألوانها والصور أثناء سفرك، إلى التفاصيل الدقيقة للمناظر الطبيعية الخلابة من حولك.
إليك أبرز مزايا كاميرا التصوير الواسع في 'Galaxy Z Fold7':
تلتقط صوراً أكثر سطوعاً بنسبة 44% وتفاصيل أوضح بمقدار 4 مرات مقارنةً بـ 'Galaxy Z Fold6'، لتضمن صوراً نابضة بالحياة بجميع تفاصيلها، وجاهزة للمشاركة مباشرة.
تحافظ على جودة الصورة عند تقريب بصري بدرجة x2، لتقدّم نتائج دقيقة وواضحة حتى أثناء التكبير الرقمي، ما يتيح لك إعادة تعديل الصور أو قصّها دون التأثير على الجودة.
سرعة غالق أعلى بما يصل إلى 7 مرات، ما يتيح لك التقاط صور دقيقة وغنية بالتفاصيل للحظات المهمة.
هل ترغب في إبراز أدق تفاصيل أعمالك الفنية أو قطع المجوهرات التي صمّمتها؟
العدسة الواسعة للغاية المحسّنة بدقة 12 ميجابكسل في 'Galaxy Z Fold7' أصبحت الآن تدعم التركيز التلقائي، ما يمكّنك من التقاط صور ماكرو دقيقة للغاية تتميّز بدرجة استثنائية من الوضوح والعمق. وللحفاظ على تركيز دقيق أثناء التصوير عن قرب، يعتمد الجهاز على نظام 'Dual Camera Depth Calibration' وهو نظام ذكي يقيس المسافة إلى العنصر المرتد تصويره بدقة، ويتنقل بسلاسة بين الكاميرا العريضة وفائقة العرض حسب الحاجة. وبفضل دعم التركيز التلقائي في الكاميرا الواسعة للغاية، أصبحت اللقطات القريبة الغنية بالتفاصيل أوضح وأسهل من أي وقت مضى.
التقط صور سيلفي جماعية أكبر مع العدسة الواسعة للغاية
لم يعد من الضروري مدّ يدك إلى أقصى حد أو مطالبة الجميع بالتراجع للخلف من أجل الظهور في الصورة. فالكاميرا الأمامية المحسّنة بزاوية 100 درجة في الشاشة الرئيسية تتيح لك التقاط صورة أوسع بسهولة، لتضم الجميع في إطار واحد دون عناء. وفيما يلي أبرز الميزات والتحسينات:
صور الكاميرا الأمامية أصبحت أعرض بنسبة 25% وأكثر وضوحاً بمقدار 2.5 مرة مقارنةً بتلك الملتقطة باستخدام 'Galaxy Z Fold6'.
تعتمد الكاميرا على تقنية 'Wide Distortion Correction'، التي تضبط تلقائياً نسب الوجوه وتقلّل التشوّه عند تواجدها على حواف الإطار، ليبدو الجميع بمظهر طبيعي في اللقطات الواسعة.
ملمس بشرة طبيعي في صور السيلفي، بفضل تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُمّمت خصيصاً لتجربة السيلفي.
معالجة 'HDR' محسّنة في صور البورتريه تُركّز على الشخص الظاهر في الصورة لإبراز التفاصيل بجودة حقيقية.
فلاتر ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تدريبها على أكثر من 5,000 صورة مأخوذة بكاميرات فيلم تناظرية حقيقية، ما يتيح لك ضبط صورك بدقة من حيث التباين، والتشبع، وحرارة الألوان، لتحصل على مظهر يجمع بين الجمال الطبيعي واللمسة الفنية.
صور ليلية أكثر إشراقاً ووضوحاً مع محرك 'ProVisual Engine'
يُظهر 'Galaxy Z Fold7' تألّقه الحقيقي بعد غروب الشمس، بفضل محرك 'ProVisual Engine' المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يعالج الصور بسرعة ويُحسّن جميع اللقطات بشكل مباشر.
وسواء كنت توثّق أجواء حفلة مسائية أو أمسية مع الأصدقاء، يمكنك تسجيل جميع اللحظات بوضوح مذهل. ويقوم 'Galaxy Z Fold7' بتحليل الحركة والإضاءة بشكل مباشر، ما يُقلل من التشويش بفعالية ويقدّم نتائج فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة الصعبة:
. تستفيد تقنية 'Nightography' المحسّنة من فلتر متقدّم يُعرف باسم 'Spatio-Temporal Filter'، يقوم بتحليل بيانات البكسل ضمن الإطارات الفردية والمتعددة. وعند تحليل الإطارات المتعددة، يقوم الفلتر بفصل العنصر الأساسي عن الخلفية لتقليل التشويش في الخلفية، بينما يُزيل التشويش داخل الإطار الواحد من خلال تتبّع أنماط البكسلات المستمرة، والنتيجة: لقطات ليلية أكثر وضوحاً، بإضاءة طبيعية وتفاصيل دقيقة.
تُعزَّز تجربة تصوير الفيديو مع دعم تسجيل 'HDR' المتقدّم بدقة 10 بت، ما يوفّر ألواناً أغنى وتفاصيل أكثر واقعية.
يقدّم 'Galaxy Z Fold7' درجات لون محسّنة بفضل تباين أغنى بمقدار 4 مرات ونطاق ديناميكي أوسع مقارنة بتسجيلات 8 بت التقليدية.
يدعم الجهاز تقنية 'Hybrid Log Gamma' (HLG)، لضمان توافق واسع مع الشاشات وأجهزة التلفزيون التقليدية.
يدعم 'Galaxy Z Fold7' أيضاً تسجيل الفيديو بصيغة 'LOG'، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص لصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج. كما أن عملية التعديل أصبحت أسهل بفضل:
ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) بدقة 10 بت، لضغط متقدّم وحرية أكبر في التعديل والمونتاج.
إمكانية ضبط تصحيح الألوان بدقة باستخدام جدول الألوان (LUT) من سامسونج مباشرة من الجهاز نفسه.
استوديو تحرير متنقّل بين يديك
مع 'Galaxy Z Fold7'، لم يعد من الضروري العودة إلى مكتبك لتحرير المحتوى فالجهاز نفسه هو استوديو إبداعي متنقّل بين يديك. وتوفر الشاشة الكبيرة تجربة تحرير احترافية، أينما كنت، وبدقة غير مسبوقة.
ميزة 'Generative Edit'، المحسّنة بنموذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً ومعالجة أوامر أكثر تقدماً، تقلّل من معدّل الأخطاء بنسبة 18 مرة ومن تشوّه الصورة بنسبة 4 مرات مقارنة بــ 'Galaxy Z Fold6'. وتتيح لك هذه الترقية إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة بما في ذلك الظلال أو الانعكاسات وتعديل الزوايا وملء الخلفيات بشكل طبيعي، لتحصل على صور مصقولة بجودة احترافية.
من خلال قدرات 'Galaxy AI' على فهم المشهد، تقترح ميزة 'Suggest Erases' بشكل ذكي إزالة المارة أو العناصر المشتتة في الصور، للحصول على لقطات نظيفة وخالية من التشويش.
ميزة 'Side-by-Side Editing' تتيح لك مقارنة النسخة الأصلية والمعدّلة من صورتك مباشرة، لتُجري التعديلات بسرعة أثناء التنقل.
ميزة 'Portrait Studio'، المحسّنة باستخدام تقنيات متقدمة في إعداد الأوامر بالذكاء الاصطناعي، تساعد عشّاق الصور الشخصية أو صور الحيوانات الأليفة على تحسين الصور لإبراز التعبيرات النابضة والملامح اللافتة.
انطلق بإبداعك نحو آفاق جديدة
بفضل الكاميرا المتطورة وأدوات التحرير الذكية، أصبح إنتاج المحتوى عالي الجودة أكثر سهولة وسرعة ومرونة من أي وقت مضى. فهو ليس مجرد هاتف قابل للطي، بل شريكك الإبداعي الذي يرافقك في كل فكرة وينقلك إلى مستوى جديد من الاحتراف.
