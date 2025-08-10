  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكاميرا الاحترافية في 'Galaxy Z Fold7'.. حقائق وأرقام مذهلة

2025-08-10 08:07:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقدّم سامسونج في هاتف 'Galaxy Z Fold7' الكاميرا الأكثر تطوراً والأفضل في تاريخ السلسلة، ما يوفّر تجربة تصوير 'Ultra' شاملة ترتقي بطريقة إنتاج المحتوى بدءًا من التصوير والتعديل وحتى المشاركة.
ولأول مرة في سلسلة 'Z Fold'، يأتي جهاز مزوّداً بكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب معالج 'Snapdragon 8 Elite for Galaxy' القوي، لتجربة أداء وتصوير استثنائية.
ويأتي 'Galaxy Z Fold7' أيضاً مزوّداً بمحرك 'ProVisual' المتطور، الذي يضم أكثر من 160 تقنية تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليمزج بسلاسة بين أداء الكاميرا الرائدة والمعالجة الذكية ضمن تصميم قابل للطي يتميّز بالمرونة أثناء الاستخدام.
وبدءًا من تصوير مقاطع الفيديو أثناء الليل، إلى التقاط مشاهد أكثر تنوعاً من خلال العدسة الواسعة للغاية، إليك كيف صُمّم أنحف وأخف جهاز 'Z Fold' حتى الآن لمواكبة رؤيتك الإبداعية.
مستشعر 200 ميجابكسل: وضوح فائق في جميع اللقطات



في قلب نظام كاميرا 'Galaxy Z Fold7'، تأتي الكاميرا الواسعة بدقة 200 ميجابكسل، وهي نفسها المستخدمة في 'Galaxy S25 Ultra'، وتُعد أعلى مستشعر دقة في تاريخ سلسلة 'Z Fold'. وبفضل هذا المستشعر، يمكنك الآن التقاط أدق التفاصيل في المحتوى المصوّر من ملمس الأقمشة الناعم وألوانها والصور أثناء سفرك، إلى التفاصيل الدقيقة للمناظر الطبيعية الخلابة من حولك.
إليك أبرز مزايا كاميرا التصوير الواسع في 'Galaxy Z Fold7':
تلتقط صوراً أكثر سطوعاً بنسبة 44% وتفاصيل أوضح بمقدار 4 مرات مقارنةً بـ 'Galaxy Z Fold6'، لتضمن صوراً نابضة بالحياة بجميع تفاصيلها، وجاهزة للمشاركة مباشرة.
تحافظ على جودة الصورة عند تقريب بصري بدرجة x2، لتقدّم نتائج دقيقة وواضحة حتى أثناء التكبير الرقمي، ما يتيح لك إعادة تعديل الصور أو قصّها دون التأثير على الجودة.
سرعة غالق أعلى بما يصل إلى 7 مرات، ما يتيح لك التقاط صور دقيقة وغنية بالتفاصيل للحظات المهمة.



هل ترغب في إبراز أدق تفاصيل أعمالك الفنية أو قطع المجوهرات التي صمّمتها؟
العدسة الواسعة للغاية المحسّنة بدقة 12 ميجابكسل في 'Galaxy Z Fold7' أصبحت الآن تدعم التركيز التلقائي، ما يمكّنك من التقاط صور ماكرو دقيقة للغاية تتميّز بدرجة استثنائية من الوضوح والعمق. وللحفاظ على تركيز دقيق أثناء التصوير عن قرب، يعتمد الجهاز على نظام 'Dual Camera Depth Calibration' وهو نظام ذكي يقيس المسافة إلى العنصر المرتد تصويره بدقة، ويتنقل بسلاسة بين الكاميرا العريضة وفائقة العرض حسب الحاجة. وبفضل دعم التركيز التلقائي في الكاميرا الواسعة للغاية، أصبحت اللقطات القريبة الغنية بالتفاصيل أوضح وأسهل من أي وقت مضى.
التقط صور سيلفي جماعية أكبر مع العدسة الواسعة للغاية



لم يعد من الضروري مدّ يدك إلى أقصى حد أو مطالبة الجميع بالتراجع للخلف من أجل الظهور في الصورة. فالكاميرا الأمامية المحسّنة بزاوية 100 درجة في الشاشة الرئيسية تتيح لك التقاط صورة أوسع بسهولة، لتضم الجميع في إطار واحد دون عناء. وفيما يلي أبرز الميزات والتحسينات:
صور الكاميرا الأمامية أصبحت أعرض بنسبة 25% وأكثر وضوحاً بمقدار 2.5 مرة مقارنةً بتلك الملتقطة باستخدام 'Galaxy Z Fold6'.
تعتمد الكاميرا على تقنية 'Wide Distortion Correction'، التي تضبط تلقائياً نسب الوجوه وتقلّل التشوّه عند تواجدها على حواف الإطار، ليبدو الجميع بمظهر طبيعي في اللقطات الواسعة.
ملمس بشرة طبيعي في صور السيلفي، بفضل تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُمّمت خصيصاً لتجربة السيلفي.
معالجة 'HDR' محسّنة في صور البورتريه تُركّز على الشخص الظاهر في الصورة لإبراز التفاصيل بجودة حقيقية.
فلاتر ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تدريبها على أكثر من 5,000 صورة مأخوذة بكاميرات فيلم تناظرية حقيقية، ما يتيح لك ضبط صورك بدقة من حيث التباين، والتشبع، وحرارة الألوان، لتحصل على مظهر يجمع بين الجمال الطبيعي واللمسة الفنية.
صور ليلية أكثر إشراقاً ووضوحاً مع محرك 'ProVisual Engine'



يُظهر 'Galaxy Z Fold7' تألّقه الحقيقي بعد غروب الشمس، بفضل محرك 'ProVisual Engine' المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يعالج الصور بسرعة ويُحسّن جميع اللقطات بشكل مباشر.
وسواء كنت توثّق أجواء حفلة مسائية أو أمسية مع الأصدقاء، يمكنك تسجيل جميع اللحظات بوضوح مذهل. ويقوم 'Galaxy Z Fold7' بتحليل الحركة والإضاءة بشكل مباشر، ما يُقلل من التشويش بفعالية ويقدّم نتائج فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة الصعبة:
. تستفيد تقنية 'Nightography' المحسّنة من فلتر متقدّم يُعرف باسم 'Spatio-Temporal Filter'، يقوم بتحليل بيانات البكسل ضمن الإطارات الفردية والمتعددة. وعند تحليل الإطارات المتعددة، يقوم الفلتر بفصل العنصر الأساسي عن الخلفية لتقليل التشويش في الخلفية، بينما يُزيل التشويش داخل الإطار الواحد من خلال تتبّع أنماط البكسلات المستمرة، والنتيجة: لقطات ليلية أكثر وضوحاً، بإضاءة طبيعية وتفاصيل دقيقة.
تُعزَّز تجربة تصوير الفيديو مع دعم تسجيل 'HDR' المتقدّم بدقة 10 بت، ما يوفّر ألواناً أغنى وتفاصيل أكثر واقعية.
يقدّم 'Galaxy Z Fold7' درجات لون محسّنة بفضل تباين أغنى بمقدار 4 مرات ونطاق ديناميكي أوسع مقارنة بتسجيلات 8 بت التقليدية.
يدعم الجهاز تقنية 'Hybrid Log Gamma' (HLG)، لضمان توافق واسع مع الشاشات وأجهزة التلفزيون التقليدية.
يدعم 'Galaxy Z Fold7' أيضاً تسجيل الفيديو بصيغة 'LOG'، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص لصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج. كما أن عملية التعديل أصبحت أسهل بفضل:
ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) بدقة 10 بت، لضغط متقدّم وحرية أكبر في التعديل والمونتاج.
إمكانية ضبط تصحيح الألوان بدقة باستخدام جدول الألوان (LUT) من سامسونج مباشرة من الجهاز نفسه.
استوديو تحرير متنقّل بين يديك



مع 'Galaxy Z Fold7'، لم يعد من الضروري العودة إلى مكتبك لتحرير المحتوى فالجهاز نفسه هو استوديو إبداعي متنقّل بين يديك. وتوفر الشاشة الكبيرة تجربة تحرير احترافية، أينما كنت، وبدقة غير مسبوقة.
ميزة 'Generative Edit'، المحسّنة بنموذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً ومعالجة أوامر أكثر تقدماً، تقلّل من معدّل الأخطاء بنسبة 18 مرة ومن تشوّه الصورة بنسبة 4 مرات مقارنة بــ 'Galaxy Z Fold6'. وتتيح لك هذه الترقية إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة بما في ذلك الظلال أو الانعكاسات وتعديل الزوايا وملء الخلفيات بشكل طبيعي، لتحصل على صور مصقولة بجودة احترافية.
من خلال قدرات 'Galaxy AI' على فهم المشهد، تقترح ميزة 'Suggest Erases' بشكل ذكي إزالة المارة أو العناصر المشتتة في الصور، للحصول على لقطات نظيفة وخالية من التشويش.
ميزة 'Side-by-Side Editing' تتيح لك مقارنة النسخة الأصلية والمعدّلة من صورتك مباشرة، لتُجري التعديلات بسرعة أثناء التنقل.
ميزة 'Portrait Studio'، المحسّنة باستخدام تقنيات متقدمة في إعداد الأوامر بالذكاء الاصطناعي، تساعد عشّاق الصور الشخصية أو صور الحيوانات الأليفة على تحسين الصور لإبراز التعبيرات النابضة والملامح اللافتة.
انطلق بإبداعك نحو آفاق جديدة
بفضل الكاميرا المتطورة وأدوات التحرير الذكية، أصبح إنتاج المحتوى عالي الجودة أكثر سهولة وسرعة ومرونة من أي وقت مضى. فهو ليس مجرد هاتف قابل للطي، بل شريكك الإبداعي الذي يرافقك في كل فكرة وينقلك إلى مستوى جديد من الاحتراف.

