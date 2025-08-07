  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 8 (كونا) -- أعلنت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس أنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة حيث سلمته مذكرتين شفويتين تتعلق الأولى بإعفاءات التأشيرة والثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء وضع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية تحت تصرفها بصفة مجانية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".
وقال البيان إن "الخارجية الجزائرية تعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته" مضيفا "وعليه قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة".
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين" معتبرة أن "هذا القرار يعد تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".
وبخصوص المذكرة الشفوية الثانية أضاف البيان أنها "تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية"
وفي هذا الصدد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى "إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف".
وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم من خلال بيان رسمي عن إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة" مؤكدة أن "كل حاملي جوازات السفر هذه سيخضعون لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين". (النهاية)

