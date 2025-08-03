في حالة واحدة.. تير شتيغن يهدد برشلونة بعقوبات قاسية

خبرني - يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا صعبا فيما يتعلق بتسجيل الحارس خوان غارسيا، نتيجة إصابة حارسه مارك أندريه تير شتيغن طويلة الأمد.

وخضع مارك أندريه تير شتيغن لجراحة للتخلص من مشكلات الظهر، وحال غيابه لمدة 4 أشهر فسيكون لبرشلونة الحق في استغلال 80% من قيمة راتبه السنوي لتسجيل لاعب بديل.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك تحذيرات لبرشلونة من عقوبات مالية ضخمة، حال عدم الالتزام بفترات الغياب المحددة رسميًا، ومن هنا تأتي أهمية التقرير الطبي الذي ينتظره النادي، حيث لم يتم إعلانه رسميا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى لبرشلونة تتمثل في إرسال التقرير الطبي الخاص بتير شتيغن إلى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، والتي ستحيله بدورها إلى اللجنة الطبية لاعتماده رسميًا.

ووفقًا للوائح إعداد الميزانية في الليغا، هناك حالتان محتملتان لتحديد نسبة راتب الحارس الألماني التي يمكن استخدامها لتسجيل بديل، بشرط أن يثبت التقرير الطبي أن "اللاعب يعاني من إصابة أو مرض طويل الأمد يُتوقع أن يتسبب في غيابه لمدة 4 أشهر أو أكثر".

وأوضحت الصحيفة أن اللائحة تنص على أن الحد الأقصى لتسجيل بديل في هذه الحالة هو "80% من تكلفة تسجيل اللاعب المصاب (دون احتساب استهلاك قيمة عقده)، إذا تم خارج سوق الانتقالات"، وتنخفض هذه النسبة إلى "50%" إذا تم التسجيل قبل نهاية فترة القيد الصيفي، إلا إذا أقرت اللجنة الطبية أن الغياب سيستمر 5 أشهر أو أكثر.

لكن في كلتا الحالتين، يُمنع على برشلونة إشراك تير شتيغن في أي مباراة رسمية قبل مرور 3 أو 4 أشهر - حسب السيناريو الطبي المقر - وإلا سيتعرض النادي لغرامة ضخمة.

وبحسب المادة 107 من لائحة الليغا، في حال إشراك اللاعب المصاب قبل المدة المحددة، فسيتم تقليص سقف رواتب الفريق بقيمة تُعادل 3 أضعاف ما تم استخدامه من راتب اللاعب المصاب.

أي أن العودة المبكرة لتير شتيغن قد تكلف برشلونة 14.4 مليون يورو غرامة إذا استُخدم 50% من راتبه (أي نحو 4.8 مليون من راتبه السنوي المقدّر بـ12 مليونا)، و28.8 مليون يورو غرامة إذا تم تسجيل بديله بناءً على استخدام 80% من الراتب (أي نحو 9.6 مليون يورو).