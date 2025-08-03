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زلزال يضرب نيويورك

زلزال يضرب نيويورك

2025-08-03 12:04:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع زلزال بقوة 3.0 درجات في نيويورك. أفاد بذلك المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع على بُعد 18 كيلومترًا شمال غرب مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، وعلى بُعد 13 كيلومترًا شمال غرب مانهاتن، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. وفي وقت سابق، سُجِّل زلزال بقوة 5.7 درجة في المكسيك. كما سُجِّل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.

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