زلزال يضرب نيويورك
وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع على بُعد 18 كيلومترًا شمال غرب مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، وعلى بُعد 13 كيلومترًا شمال غرب مانهاتن، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. وفي وقت سابق، سُجِّل زلزال بقوة 5.7 درجة في المكسيك. كما سُجِّل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.
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