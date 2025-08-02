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مالي.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق للبلاد

مالي.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق للبلاد

2025-08-02 09:07:03

خبرني - أفادت إذاعة RFI الفرنسية بأن سلطات مالي اعتقلت رئيس الوزراء الأسبق للبلاد موسى مارا بتهمة "التحريض على أعمال الشغب".

وأوضحت الإذاعة أنه بعد اعتقاله، وجهت إليه 4 تهم جنائية، بما فيها "تقويض الثقة بالدولة" و"أعمال مناهضة للسلطة الشرعية" و"التحريض على أعمال الشغب".

ويشار إلى أن مارا عقد عددا من اللقاءات مع السياسيين والنشطاء المعارضين في مالي، ونشر بعد ذلك تعليقات على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة السلطات المالية الحالية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمته يوم 29 سبتمبر المقبل.

يذكر أن موسى مارا كان رئيسا للحكومة في مالي من أبريل 2014 حتى يناير 2015. وقبل ذلك ترشح مارا لانتخابات الرئاسة عام 2013، لكنه حصل على 1.5% فقط من الأصوات فيها.

 

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