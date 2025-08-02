البرلمان العربي يستعد لإطلاق منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 آب (بترا)- بحث البرلمان العربي آليات تنفيذ مبادرة تأسيس منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية، ليكون منصة تشاورية تعزز دور الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، تحت إطار مظلة الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

و أشار اليماحي إلى بعض المبادرات التي يهدف من خلالها إلى تمكين المرأة والشباب، مشددا على أهمية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في هذا السياق في ضوء ما يمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، رحبت أكسون بنتائج مشاورات رئيس البرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات الإقليمية بشأن مبادرة تأسيس منتدى دولي لرؤساء البرلمانات الإقليمية، مجددة استعداد الاتحاد البرلماني الدولي للمساعدة في تنفيذها بكل السبل.

كما أشادت باهتمام البرلمان العربي بتدشين برامج ومبادرات لتمكين المرأة والشباب،معربة عن تطلعها لتجديد اتفاق التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في الكثير من المجالات التي تخص المرأة والشباب ومكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التعاون والتنسيق في جميع هذه المجالات ووضع الإطار العام المنظم لها.

--(بترا)

م.ر /ا ص / س س

02/08/2025 12:07:59