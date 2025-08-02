البرلمان العربي يستعد لإطلاق منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية

البرلمان العربي يستعد لإطلاق منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية
القاهرة 2 آب (بترا)- بحث البرلمان العربي آليات تنفيذ مبادرة تأسيس منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية، ليكون منصة تشاورية تعزز دور الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، تحت إطار مظلة الاتحاد البرلماني الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
و أشار اليماحي إلى بعض المبادرات التي يهدف من خلالها إلى تمكين المرأة والشباب، مشددا على أهمية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في هذا السياق في ضوء ما يمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، رحبت أكسون بنتائج مشاورات رئيس البرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات الإقليمية بشأن مبادرة تأسيس منتدى دولي لرؤساء البرلمانات الإقليمية، مجددة استعداد الاتحاد البرلماني الدولي للمساعدة في تنفيذها بكل السبل.
كما أشادت باهتمام البرلمان العربي بتدشين برامج ومبادرات لتمكين المرأة والشباب،معربة عن تطلعها لتجديد اتفاق التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في الكثير من المجالات التي تخص المرأة والشباب ومكافحة الإرهاب.
واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التعاون والتنسيق في جميع هذه المجالات ووضع الإطار العام المنظم لها.
--(بترا)
م.ر /ا ص / س س
02/08/2025 12:07:59
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